Территория Героев...(218)

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени. Герой России Антон Грунис лично доказал, что нет ничего невозможного, и фактически спас битву за Бахмут – русский генерал с литовской фамилией перестал быть тайной. Антона Груниса уже называют будущим маршалом Победы, а его заслуги лично оценили Владимир Путин и бойцы «Вагнера».

Антон Грунис родился в Казани в 1979 году. В 1996 окончил Казанское суворовское военное училище и поступил в Московское высшее общевойсковое командное училище. По окончанию училища служил в Российской армии. Принимал участие в боевых действиях в Чечне, Южной Осетии, Сирии, а также в Крыму. В 2021 году уволился в запас.

В 2023 году Грунис вернулся в армию и занял должность начальника штаба 123-й мотострелковой бригады 2-го гвардейского Луганского армейского корпуса. Бригада защищала Артёмовск после освобождения его подразделениями ЧВК «Вагнер». ВСУ сделали ставку на внезапность атаки – украинцы напали всего через пару часов после ротации русских бойцов на позиции. Перед атакой ВСУ нанесли удар по командному пункту, в результате чего погиб командир «четвёрки» Вячеслав Макаров. Грунис принял командование. Новому командиру и его штабу удалось выстроить прочную оборону, не позволившую наступающим украинским формированиям вернуть потерянные территории.

4-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада 3-й гвардейской общевойсковой армии Южного военного округа под командованием Груниса также участвовала в боевых действиях за Константиновку.

Подробнее о том, как освобождали Константиновку бойцы 4-й мотострелковой бригады под командованием генерал-майора Антона Груниса – в материале «Комсомольской правды»

4 июля 2026 года Грунис вышел на видеосвязь с Президентом РФ, отчитываясь о захвате контроля над Константиновкой.

В августе этого года указом президента Российской Федерации за героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, генерал-майору Грунису Антону Феликсовичу присвоено звание Героя Российской Федерации.

После награждения, отвечая на вопрос о вкладе подразделений в общую победу, генерал-майор Грунис подчеркнул: «Русский солдат – это мечта любого командира, потому что таких солдат ни в одной армии мира больше нет». Он выразил личную гордость всем личным составом бригады, отметив вклад каждого подразделения, включая полки 1194 и 1465, штурмовые отряды, батальоны, беспилотные подразделения, артиллеристов, расчеты ПВО и подразделения РЭБ.

Генерал Грунис стал символом того, как важно руководство и командование на поле боя в условиях, когда на борьбу с врагом подняты все силы и средства.

Антон Грунис поблагодарил (см.видео по этой ссылке) старших и младших командиров, весь личный состав бригады за героическую работу. «Все цели специальной военной операции будут достигнуты», – заверил генерал-майор.

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Герой России генерал-майор Картавкин Александр Генерал-майор Александр Викторович Картавкин, получивший «Золотую Звезду» из рук Министра обороны, поблагодарил своих подчиненных за вклад в нашу победу.

Бойцы 6-й мотострелковой дивизии под командованием Александра Картавкина проявили мужество и героизм, обеспечив освобождение Константиновки.

«Ближайшая наша задача – это освобождение всей территории Донецкой Народной Республики», – подчеркнул Герой России. Еще в начале июля Картавкин носил звание полковника. Он командовал 6-й мотострелковой дивизией, подразделения которой, по данным российского военного ведомства, участвовали в освобождении Константиновки в ДНР. Картавкин лично докладывал президенту России Владимиру Путину о ходе боевых действий. На совещании с руководством Генерального штаба и командирами группировок войск его подразделение назвали среди наиболее успешно действовавших на этом направлении. После доклада Путин обратил внимание на несоответствие между должностью Картавкина и его званием. Президент отметил, что тот командует дивизией, но продолжает оставаться полковником, тогда как возглавлявший 4-ю отдельную мотострелковую бригаду Антон Грунис уже имел звание генерал-майора. Глава государства попросил начальника Генерального штаба Валерия Герасимова обратить внимание на этот вопрос. Тот ответил, что Картавкин находится на должности менее года, и пообещал представить к новым званиям его и других отличившихся офицеров. Спустя менее двух месяцев командир дивизии появился на церемонии награждения уже в звании генерал-майора. См. видео по ссылке https://max.ru/morf/AaBHSyEtPyA Герои России благодарят своих бойцов. Крепкое плечо товарища рядом, боевое братство нерушимо. Нам любые высоты под силу! Герой России старший лейтенант Андрей Исаков Исаков Андрей Евгеньевич Герой России лейтенант Владимир Тыртышный Тыртышный Владимир Алексеевич Герой России лейтенант Эльдар Куконбеков Куконбеков Эльдар Эгамбердиевич Эти имена золотыми буквами вписаны в историю нашей Родины! См. видео по ссылке https://max.ru/morf/AaBHT7VsAms Герой России старший лейтенант Овчинников Антон Овчинников Антон Александрович Сухопутные войска Российской Федерации 28 августа 2026 года в Национальном центре управления обороной Российской Федерации министр обороны России вручил Антону Овчинникову медаль «Золотая Звезда» и именное оружие. Источник Герой России сержант Алексей Соколов Герой России рядовой Сергей Шереметов Высшей государственной награды удостоены сержант Соколов Алексей Викторович и рядовой Шереметов Сергей Витальевич. Эти бойцы делом доказали свою верность присяге и боевому братству, проявив несгибаемую стойкость на передовой. Они благодарят командиров и своих боевых братьев. Достигнутый результат – это командная работа! См. видео по ссылке https://max.ru/morf/AaBHVEvSS1Q Гвардии младший сержант Харченко Николай Харченко Николай Николаевич - наводчик-оператор танка танкового батальона 114-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса 8-й общевойсковой армии Южного военного округа. Родился 11 июня 1980 года в станице Павловская Павловского районе Краснодарского края. В 1997 году окончил в родной станице среднюю общеобразовательную школу № 1. Будучи старшеклассником, занимался в Павловском военно-патриотическом клубе «Мужество». В конце 1990-х годов прошёл срочную военную службу в Российской армии, приобрёл опыт боевых действий в период проведения контртеррористической операции на Северном Кавказе. Уволившись из армии в запас, проживал в Павловском районе Краснодарского края. Получил высшее техническое образование, работал по специальности. Осенью 2022 года в рамках частичной мобилизации Н. Н. Харченко был призван в Вооружённые силы Российской Федерации и позже зачислен в 114-ю отдельную гвардейскую мотострелковую Енакиевско-Дунайскую бригаду (пункт постоянной дислокации - город Донецк), которая 31 декабря 2022 года из Народной милиции ДНР вошла в состав 1-го Донецкого армейского корпуса 8-й общевойсковой армии. Служил наводчиком-оператором танка в танковом батальоне. В ходе боевых действий против Вооружённых сил Украины (ВСУ) неоднократно проявлял доблесть и мужество, за что был удостоен нескольких медалей. 10 октября 2023 года 114-я бригада в составе группировки войск «Центр» начала сражение за город Авдеевка. В тот день состоялось решающее сражение. Действуя в составе экипажа танка гвардии младший сержант Н. Н. Харченко поддерживал наступление штурмовых групп. Его точная стрельба позволила вывести из строя несколько атаковавших российских бойцов танков, бронетранспортёров и другой техники ВСУ. Благодаря действиям экипажа российские мотострелки смогли занять важный стратегический объект на окраине Авдеевки, противник понёс серьёзные потери и вынужден был отступить с мощного укреплённого рубежа, который к 24 октября 2023 года был окончательно взят. Этот бой послужил толчком для дальнейших эффективных действий по освобождению Авдеевки. Помимо успешной атаки, танкист помогал эвакуировать раненых товарищей, вынося их из повреждённой российской бронетехники и оказывая им первую помощь. Самоотверженные действия наводчика-оператора позволили спасти жизни российских бойцов и обеспечили им возможность получить своевременную медицинскую помощь. Указом Президента Российской Федерации («закрытым») от 2023 года за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, гвардии младшему сержанту Харченко Николаю Николаевичу присвоено звание Героя Российской Федерации с вручением знака особого отличия - медали «Золотая Звезда». Награждён медалью «За храбрость» 2-й степени, другими медалями.

Почётный гражданин Павловского района. https://warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=36926 Гвардии полковник ВДВ Шелест Андрей Шелест Андрей Анатольевич Родился в 1976 году в Кузнецке Пензенской области в семье военного. С детства мечтал стать военным, в школьные годы посещал военно-патриотический клуб. В 1993 году окончил среднюю школу № 2 города Кузнецка и поступил в военное училище, после окончания которого служил в Вооружённых силах Российской Федерации. Окончил Общевойсковую академию Вооружённых сил Российской Федерации. Часть: 22-я отдельная гвардейская бригада специального назначения

Должность: заместитель командира бригады В ходе службы принимал участие в различных спецоперациях, за которые неоднократно был награждён государственными наградами. С 2022 года участвует в специальной военной операции России на Украине в составе 22-й отдельной гвардейской бригады специального назначения Главного управления Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации. В 2023 году гвардии полковник Шелест командовал группой, которая в одном из регионов России успешно освободила заложников от террористов. В 2023 году «закрытым» указом президента Российской Федерации за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга гвардии полковнику Андрею Анатольевичу Шелесту присвоено звание Герой Российской Федерации. Награды: Герой Российской Федерации;

Орден Мужества;

Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» 1 и 2 степени с мечами;

Медаль «За отвагу»;

Медаль Суворова;

Медаль Жукова;

Медаль «За боевые отличия»;

Медаль «За боевые отличия»;

Медаль «За воинскую доблесть» 1 степени. Источник Гвардии ефрейтор Евдокимов Николай Гвардии ефрейтор Николай Владимирович Евдокимов, разведчик-снайпер 14-й гв. отдельной бригады спецназа России. В 2013-2014 проходил срочную службу в роте снайперов 36-й ОМСБр. Осенью 2022 был мобилизован, попал в 14-ю ОБрСпН. За успешное выполнение боевых задач был награжден медалью «За отвагу» и «За воинскую доблесть» II степени. В ходе выполнения одной из задач ранение получил разведчик группы, которого безуспешно пытались эвакуировать несколько часов. Несколько групп меняя друг друга пытались пробиться к тяжелораненому. Ефрейтор Евдокимов принял решение пробиться к раненому самостоятельно. На путь в 120 метров у Николая ушло 4 часа, еще столько же понадобилось чтобы вытащить тяжелораненого назад к группе. В Национальном центре управления обороной министр Андрей Белоусов вручил гвардии ефрейтору Николаю Евдокимову звезду Героя России. https://vk.ru/wall-210976554_73128 Майор Леонов Дмитрий Командир штурмового отряда 177-го отдельного гвардейского полка морской пехоты «Каспий». Позывной Макар. После училища попал в Республику Дагестан, где участвовал в КТО. Три командировки в Сирию, в общей сложности около полутора лет: второе освобождение Пальмиры, Восточная Гута (зона деэскалации), Алеппо, Дамаск, Африн. Потом в конце 2020 решил перевестись из подразделения специальной разведки в морскую пехоту. Макар, получивший три ранения, вернулся на фронт на костылях и даже успел написать книгу (псевдоним Дин Ветербле). С 2022 года он сражается на передовой в СВО. Участвовал в боях в Крынках, в Курской области и на Донецком направлении, также имеется опыт операций в Чечне, Дагестане и Сирии. Военкору RT Макар рассказал о жуткой находке: расстрелянной семье с маленькой девочкой в подвале одного из домов в Курской области. Кроме того, командир признался, что скучает по жене и мечтает о детях. Героизм и человечность Макара делают его выдающимся примером для многих. Подробнее — в видеосюжете RT. Интервью с героем можно прочитать ЗДЕСЬ https://www.livelib.ru/author/2633758-din-veterble Старший лейтенант Фролов Александр Старший лейтенант Фролов на фронте с первых дней и за это время успел неоднократно проявить себя, о чем говорят два ордена Мужества на его груди. Начинал Александр танкистом, а теперь – командует взводом штурмовиков. В интервью «Красной звезде» офицер рассказал, как изменились его боевые задачи после смены должности, и поделился, какие мысли помогают полностью побороть волнение перед штурмом. Подробнее читать ЗДЕСЬ. https://t.me/mod_russia/66538 Гвардии младший лейтенант Ишмурзин Александр Командир взвода радиоэлектронной борьбы (РЭБ) гвардии младший лейтенант Александр Ишмурзин на одном из тактических направлений проведения СВО выполнял боевую задачу по обнаружению станций разведки противника. В ходе мониторинга радиоэлектронного пространства расчет, под командованием Ишмурзина, выявил позиции специальных машин ВСУ. После передачи добытых разведданных точного местоположение вражеских станций, расчеты артиллерии и БПЛА организованным ударом уничтожили четыре радиолокационные станции противника. Благодаря умелым действиям младшего лейтенанта Александра Ишмурзина, боевая задача была выполнена, а противник не имел успеха на поле боя и был лишен вооружения. https://www.kp.ru/daily/277807.5/5290014/ Рядовой Смородин Николай Рядовой Николай Смородин действовал в зоне специальной военной операции в составе эвакуационной группы. В ходе выполнения боевой задачи он заметил, как впереди идущий автомобиль был атакован ударным беспилотным летательным аппаратом противника, в результате чего произошла частичная детонация перевозимого боекомплекта и возгорание машины. Не теряя самообладания, Николай незамедлительно бросился к горящему автомобилю и, несмотря на угрозу повторной детонации боекомплекта, вытащил из кабины раненого водителя. Благодаря решительным и смелым действиям рядового Смородина пострадавшему была своевременно оказана первая помощь и организована экстренная эвакуация в полевой госпиталь, что позволило спасти жизнь бойца. https://max.ru/c/-72680052013774/AaB2aJN8KCc Старший лейтенант Никулин Андрей Командир штурмового взвода старший лейтенант Андрей Никулин в составе штурмовой группы выполнял боевую задачу по захвату опорного пункта противника.

В ходе выполнения боевой задачи при передвижении по пересеченной местности, группа Андрея попала в огневую засаду, организованную украинскими националистами. Умело руководя действиями подчиненных, Андрей организовал оборону и вступил в бой с превосходящими силами противника. Находясь под плотным огнем врага, Никулин лично уничтожил троих боевиков ВСУ.

В общей сложности группой под командованием Андрея были уничтожены два пулеметных расчета и нанесен значительный ущерб живой силе противника.

Благодаря грамотным и уверенным действиям старшего лейтенанта Андрея Никулина боевая задача была выполнена без потерь в личном составе.

https://www.kp.ru/daily/277807.5/5290363/

Ефрейтор Наумов Владимир Ефрейтор Владимир Наумов выполнял боевую задачу по уничтожению живой силы противника.

В ходе выполнения боевой задачи Владимир получив информацию о месте дислокации противника, организовал разведку, определил наиболее безопасные скрытые пути подхода к позициям врага, а также направления атаки штурмовой группе. Дождавшись темного времени суток, штурмовики по сигналу Наумова перешли в наступление. В результате стрелкового боя, благодаря слаженным действиям личного состава, штурмовая группа уничтожила минометный расчет и до восьми боевиков ВСУ.

Благодаря мужеству ефрейтора Владимира Наумова, а также слаженной работы штурмовой группы, удалось захватить укрепленный район противника.

https://www.kp.ru/daily/277807.5/5290363/

Лейтенант Винтин Сергей Командир взвода лейтенант Сергей Винтин, действуя на одном из тактических направлений проведения специальной военной операции, выполнял боевую задачу по поиску выгодных огневых позиций для размещения самоходной артиллерийской установки САУ «Мста-С».

В ходе выполнения поставленной задачи группа Винтина подверглась атаке БПЛА противника.

Офицер незамедлительно организовал оборону и обеспечил готовность личного состава к отражению воздушного удара.

В ходе боя было уничтожено семь дронов-камикадзе, три из которых поразил лично Винтин.

Благодаря решительным действиям и грамотному командованию лейтенанта Сергея Винтина, группа своевременно выполнила задачу по поддержке наших штурмовых подразделений огнем артиллерии, не допустив потерь среди личного состава.

https://www.kp.ru/daily/277807.4/5291031/

Старший лейтенант Давыдов Тимур В ходе выполнения боевой задачи пункт управления роты, где находился старший лейтенант Тимур Давыдов, подвергся внезапной атаке противника. Под умелым командованием командира роты военнослужащие подразделения оперативно заняли выгодные позиции и открыли сосредоточенный огонь по наступающему противнику.

Осознавая сохраняющуюся угрозу прорыва к позициям роты, старший лейтенант Давыдов лично вступил в бой. Проявив отвагу и высокое боевое мастерство, он метким огнём уничтожил боевика, пытавшегося прорваться к позициям подразделения. Решительные и слаженные действия военнослужащих позволили сорвать атаку и вынудить противника отступить.

Благодаря высокому уровню боевой подготовки подразделения и личному мужеству старшего лейтенанта Тимура Давыдова атака противника была успешно отражена.

https://max.ru/c/-72680052013774/AaB1whQcZJo

Капитан Плотников Алексей Командир роты капитан Алексей Плотников при выполнении боевых задач проявил выдающиеся командирские качества и личное мужество.

Находясь непосредственно в боевых порядках, Плотников руководил действиями штурмовых групп на переднем крае линии боевого соприкосновения.

Грамотная организация применения комплексов БПЛА позволила Плотникову вести точную корректировку огня и маневров личного состава в режиме реального времени.

Благодаря проявленному хладнокровию и воинскому мастерству капитана Алексея Плотникова в результате решительных действий подразделений под его командованием было уничтожено две единицы автомобильной техники противника и нейтрализовано более пятнадцати военнослужащих ВСУ.

https://www.kp.ru/daily/277807.5/5290014/

Младший сержант Гараев Дмитрий Механик-водитель младший сержант Дмитрий Гараев в составе экипажа танка выполнял боевую задачу по огневой поддержке штурмовых подразделений.

В ходе выполнения боевой задачи танк попал под вражеский минометный огонь.

Несмотря на сложные условия, Дмитрий умело вывел боевую машину из-под удара, после чего продолжил обстреливать позиции противника.

Во время стрельбы танк подвергся атаке FPV-дронов, что привело к возгоранию внутри машины. Дмитрий без промедления применил средства пожаротушения и устранил возгорание.

Экипаж танка продолжил выполнять боевую задачу и уничтожил еще несколько огневых точек противника, которые мешали продвижению штурмовых групп.

После отработки боекомплекта танк вместе с экипажем вернулся в исходный район.

Благодаря отважным и профессиональным действиям младшего сержанта Дмитрия Гараева боевая задача была выполнена, и штурмовые группы заняли новые рубежи и позиции.

https://www.kp.ru/daily/277806/5289591/

Лейтенант Симако Михаил Командир взвода лейтенант Михаил Симако на одном из тактических направлений проведения специальной военной операции выполнял боевую задачу по доразведке местности с целью занятия более выгодной огневой позиции для миномёта.

В ходе выполнения задачи при пересечении открытой местности, группа Симако попала под артиллерийский обстрел противника и командир орудия, находившийся в тыловом дозоре, получил ранение.

Михаил, оперативно оценив обстановку, отдал указания личному составу и, находясь рядом с раненым, оказал ему первую помощь, после чего оттащил раненого в укрытие для дальнейшей эвакуации.

Группа продолжила выполнение задачи, подготовила позицию, после чего раненый военнослужащий был доставлен в госпиталь для оказания квалифицированной медицинской помощи.

Благодаря грамотным действиям лейтенанта Михаила Симако, боевая задача была выполнена в срок, а также сохранена жизнь раненному военнослужащему.

https://www.kp.ru/daily/277807.4/5291031/

Рядовой Данилович Юрий Рядовой Юрий Данилович в составе штурмовой группы выполнял задачу по овладению опорного пункта противника на одном из важных тактических направлений.

Благодаря профессиональным и слаженным действиям российских военнослужащих ключевые вражеские позиции были зачищены в кратчайшее время.

Юрий, ведя наблюдение, обнаружил вражеское подкрепление, которое было направлено к опорнику, чтобы вернуть утраченные рубежи.

Оценив обстановку, Данилович принял решение вступить в бой. Используя ручные гранаты и личное стрелковое оружие, Юрий уничтожил большую часть вражеских военнослужащих. Понеся потери, противник не сумел вернуть позиции и отступил.

Благодаря мужеству и самоотверженности рядового Юрия Даниловича российские военнослужащие закрепились на новых рубежах и позициях.

https://www.kp.ru/daily/277806/5289591/ Рядовой Сергей Стыркин уничтожил беспилотник противника и смог восстановить связь, повреждённую в результате артиллерийского обстрела.

Под вражеским огнём и атаками FPV-дронов он, рискуя жизнью, добрался до указанной точки, устранил неполадки и наладил контакт между подразделениями.

https://max.ru/c/-72680052013774/AaBjG49lNhQ Младший сержант Евгений Руденко в составе расчёта гаубицы "Гиацинт-Б" грамотно руководил артиллеристами, которые, взаимодействуя с разведчиками, вели огонь по обнаруженным целям.

Наши бойцы подверглись ответному обстрелу и атаке FPV-дронов, но благодаря заранее подготовленным укрытиям выполнили задачу, уничтожив четыре пункта управления БПЛА.

https://max.ru/c/-72680052013774/AaBjKw2iekk В феврале на одном из пунктов отбора на военную службу по контракту Московской области мы познакомились с молодым человеком по имени Виктор.

Он пришел подписывать контракт. Уже во второй раз — первый контракт, полгода, он отслужил в 2022-м после срочной службы, участвовал в боях за Бахмут. Потом вернулся на гражданку, работал, завел семью и ребенка, поступил учиться в колледж. И вот теперь снова служит в Армии России, на этот раз — на спецконтракте, сроком на год, в войсках беспилотных систем. Тогда, в феврале, у Виктора были свои представления и ожидания от дальнейшей службы. Он думал, что управлять дроном будет сложно. Теперь, обучившись пилотированию, он получает от полётов чистое удовольствие: «Когда одного сбил, ты прямо заряжен полностью — взлетать снова и снова, лишь бы сбить еще!» Главное, отмечает Виктор — чтобы боевые товарищи были горой друг за друга, тогда служба будет легче. И с этим, к счастью, тоже проблем нет. См. видео по ссылке https://max.ru/heroesofZ/AaBgtACAZL8 Куда может пойти работать оператор БПЛА после окончания контракта? Барнаулец Владимир Горовенко точно знает: возможностей много. Например, интересно снимать с помощью дрона памятники архитектуры. На основе этих съемок архитекторы будут создавать 3D-модели ценных зданий для их реставрации. Владимир — студент Алтайского технического университета. На втором курсе подписал спецконтракт, чтобы освоить работу с БПЛА, и этот год ему засчитается за срочную службу в армии. О своем опыте он рассказал студентам вузов своего региона. См. видео по ссылке https://max.ru/heroesofZ/AaBbjb-qXRA Герой СВО Федоров Александр Он провёл 17 суток в сыром подвале разрушенного дома, когда вокруг шли бои, а эвакуация была невозможна. Раненая нога гнила, температура поднималась, и с каждым днём шансов выжить становилось всё меньше. Но Александр Федоров из якутского села Бясь-Кюель не сдался — он сделал то, на что решился бы далеко не каждый. Он сам ампутировал себе ногу, чтобы вернуться домой живым. 39-летний Александр был мобилизован осенью 2022 года. На фронте он быстро проявил себя — командование заметило в нём лидерский стержень, и вскоре он уже командовал взводом. Решающий бой его отряда развернулся за лесополосу в ДНР, в районе Нью-Йорка. В ходе столкновения Александр получил тяжёлое ранение — ногу разорвало в двух местах. Он успел дать команду укрыться в подвале, и группа заняла оборону в разрушенном здании. Силы были неравны. Отряд попал в окружение, и 17 дней бойцы держали оборону в сыром подвале. Эвакуация была невозможна — свои только заходили в посёлок. Александр знал: если ничего не предпринять, он не доживёт до прихода подмоги. Через пять-семь дней после ранения началось заражение. Нога загноилась, запах гнилого мяса заполнил подвал, а мухи не давали покоя ни днём, ни ночью. Сослуживцы поддерживали его, не давали уснуть — боялись, что он может не проснуться. Обезболивающих почти не осталось, и Александр решился на отчаянный шаг. Ножа при нём не было — он потерял его в бою. Вместо ножа он взял автомат и, поставив ствол к ноге выше места поражения гангреной, выстрелил в себя около 20 раз, пока не попал в кость. В тот момент в голове билась одна мысль: «Я обещал маме вернуться». Все эти дни рядом с ним находились сослуживцы, которые поддерживали его в самые страшные минуты. Только через десять дней после ранения Александра удалось эвакуировать. После эвакуации его ждала долгая реабилитация — почти год лечения и три сложные операции, чтобы справиться с инфекцией в ампутированной конечности. Но он выдержал. Когда Александр наконец вернулся в родное село Бясь-Кюель, его встретили как настоящего героя — поприветствовать его пришли земляки, друзья, сослуживцы и представители местной администрации. Сегодня Александр учится ходить с помощью протеза. Он получил поддержку от Фонда «Защитники Отечества» — ему выдали комплект адаптивной одежды, который сел идеально, «словно сшит на заказ». https://max.ru/spetsnaz_gru/AaB74phVIZA Герой СВО Казаков Илья Он не может бегать с ранцем за спиной по горящим склонам. Но он может сесть за руль своей «Нивы» и везти воду, волонтёров и пожарные шланги туда, куда без машины не пройти. Илья Казаков потерял обе ноги на фронте, но не потерял желания помогать.

Илья родился в Алуште 20 июля 1992 года, спустя всего несколько месяцев после распада СССР, когда Крым по злому року отошёл к Украине. Высшее образование Илья получал в Киеве, и когда парень уже заканчивал институт, разгорелся Майдан. Оставаться в украинской столице после госпереворота юноша не мог. Он вернулся в Крым, проголосовал на референдуме за воссоединение с Россией, а потом перевёлся в Санкт-Петербургский университет. В 26 лет пошёл в армию — с высшим образованием! — отслужил в морской пехоте в Севастополе. Когда началась спецоперация, Илья повестку ждать не стал. После теракта на Крымском мосту в 2022 году он подписал контракт и ушёл добровольцем. Служил на Херсонском направлении, управлял дроном, занимался разведкой. 7 февраля 2023 года во время выхода на позицию он и его товарищ подорвались на мине ОЗМ‑72 — «Ведьме», как её называют на армейском сленге. Выжил чудом. Восемь дней провёл в коме. Очнувшись, понял, что ног больше нет. Домой вернулся только осенью — в Алуште его ждали родители, жена и новорождённая дочь. Полгода реабилитации, протезы, заново учился ходить. Он мог бы озлобиться на весь мир. Но вместо этого Илья решил: если уж остался жив — значит, надо жить так, чтобы быть полезным. И он начал помогать другим. Сейчас он председатель Общественной палаты Крыма, возглавляет Алуштинское отделение ассоциации ветеранов СВО, создал проект «Сильные духом: Несломленные» и посещает госпитали, чтобы поддерживать других бойцов. Он написал книгу «Повесть о железном человеке» — о фронтовых буднях и реабилитации. А ещё он мечтает покорить Чатырдаг — одну из самых высоких гор Крыма. До войны у Ильи была «Нива». Простая, надёжная машина, на которой он ездил по делам, по городу, по Крыму. Когда парень лишился ног, казалось, что с автомобилем придётся попрощаться навсегда. Но Илья не стал сдаваться. Он переоборудовал «Ниву» под ручное управление — газ и тормоз вынес на рычаги, чтобы управлять ими руками. На такой адаптированной машине он не раз приезжал из Крыма в Москву, а сейчас колесит по горным серпантинам. «Для человека с ампутациями автомобиль — это и друг, и компаньон, и средство реабилитации», — говорит он. В конце августа в Ялтинском горно-лесном заповеднике вспыхнул сильный пожар. Огонь раздувал ветер, склоны были слишком крутыми для обычной техники, а сотрудники МЧС работали на пределе. Илья, узнав о беде, сел в свою «Ниву» и поехал помогать. На своей машине он колесил по горным серпантинам, куда обычные автомобили не заезжают. Перевозил добровольцев, воду, оборудование. Бензин — за свой счёт. Вместе с ним приехали ещё трое друзей из Симферополя. Илья останавливался у каждого, кто нуждался в помощи, и делал то, что мог. Пожар удалось локализовать и потушить. Спасатели и добровольцы, среди которых был Илья, сделали своё дело — огонь отступил. Впрочем, сам ветеран СВО оценивает свою роль скромно: «Главным спасателем и героем меня не нужно делать. Я не бегаю с ранцем, не тушу пожар. Просто стараюсь помочь в меру своих физических возможностей — перевозка волонтёров, пожарных шлангов. Рутинная работа, которая необходима». https://max.ru/spetsnaz_gru/AaB2BELDME0

К огромному сожалению, такие операции не обходятся без потерь.

Будем помнить Героев, которые отдали свою жизнь, чтобы победить фашизм и терроризм в одном бандеровском лице! https://kemerovo.ru/aktualno/gordost-rossii-geroi-rossii--106318/ https://kemerovo.ru/aktualno/gordost-rossii-geroi-rossii--106318/ Старший сержант

Командир отделения Республика Северная Осетия Батыр служил в Моздоке, был прикомандирован на СВО. В годы своей службы получил много наград. Награды: Ветеран боевых действий,

За боевые заслуги,

За боевые отличия,

За воинскую доблесть 1 степени,

За воинскую доблесть 2 степени,

За отличие в военной службе 1 степени,

За отличие в военной службе 2 степени,

За отличие в военной службе 3 степени,

За ратную доблесть,

Участнику специальной военной операции Погиб: Белгородская обл., Грайваронский район, п. Луговка Батыр был был прекрасным мужем и прекрасным отцом четверых детей. https://герои-сво.рф/geroi/ashrakaev-batyr-magometovich Рядовой Саят Тимирханович Нуркаев родился в Казахстане. В 1996 году вместе с родителями он переехал в город Орск, Оренбургской области — на родину своей матери. Саят был единственным сыном в семье, любимым и родным человеком для своих родителей. Он рос обычным мальчишкой: учился в школе, а в пятом классе перешёл в кадетский казачий класс. С ранних лет в нём воспитывались ответственность, дисциплина, уважение к старшим и готовность отвечать за свои поступки. Свою семью Саят создал совсем молодым — женился в семнадцать лет. Он стал любящим мужем и заботливым отцом двоих детей: дочери и сына. Дети были для него самым дорогим, а он навсегда останется для них примером сильного, доброго и мужественного отца. Саят много трудился и всегда достойно обеспечивал свою семью. Он никогда не забывал и о родителях — помогал им, поддерживал, старался быть рядом. В октябре 2024 года Саят подписал контракт. Родителям он сказал просто: «Так надо». В декабре во время выполнения боевого задания Саят получил тяжёлое ранение. Самолётом его эвакуировали в госпиталь Ростова-на-Дону, а затем санитарным эшелоном направили на лечение в Майкоп. После госпиталя он приехал домой в отпуск по ранению. За проявленные мужество и отвагу Саят был награждён медалью «За отвагу». Новый год он встретил дома, рядом с самыми близкими людьми. Но уже 5 января, несмотря на то что ещё передвигался на костылях, Саят вернулся в воинскую часть, где продолжил лечение. В феврале он вновь отправился к месту службы. Некоторое время находился в санитарной части, а 14 февраля снова ушёл на боевое задание. 17 февраля Саят Нуркаев погиб при выполнении воинского долга, Донецкая народная республика, н.п. Новооленовка. За мужество, самоотверженность и героизм он был посмертно награждён орденом Мужества. https://герои-сво.рф/geroi/nurkaev-sayat-timirhanovich Рядовой, Разведчик -штурмовик Александр родился 06.07.1990 года в городе Армавир, Краснодарского края. В 2007 семья переехала в станицу Тамань, Краснодарского края. Женился, имел троих детей. В октябре 2023 года заключил контракт с МО РФ. В ноябре был отправлен в Запорожскую область. В июле 2024 воевал в ДНР, затем освобождал Курскую область, где 30 августа 2024 года получил ранение. После лечения и восстановления 2 ноября 2024 был откомандирован в Херсонскую область. 28.12.2024 года погиб при выполнении боевого задания в с.Крынки, Херсонская область. Награждён Орденом Мужества посмертно. https://герои-сво.рф/geroi/michkidyaev-aleksandr-aleksandrovich Родился и жил в г. Еманжелинске, Челябинской области. Службу в армии и по контракту проходил в рядах ВМФ на Северном флоте в звании «Старшина 2-й статьи». 3.07.2024 г. подписал контракт и ушёл защищать Родину в зоне СВО. Погиб 20.07.2024 г. при выполнении боевого задания вблизи г. Авдеевка, ДНР. Награждён Орденом Мужества (посмертно). У Дмитрия трое детей (старший сын от первого брака героически погиб в зоне СВО в июне 2026 г.) Остались родители, сестры, родные и близкие. https://герои-сво.рф/geroi/maleev-dmitriy-nikolaevich Исполнительный директор фонда "Народный фронт. Всё для Победы" Анатолий Фёдорович Чернышов погиб в возрасте 58 лет.

Вблизи села Скворцово Симферопольского района Республики Крым Анатолий Чернышов получил минно-взрывные травмы в результате воздушной атаки ВСУ. Он был доставлен в больницу, однако спасти его не удалось. Родился 17 августа 1968 года в Новосибирске. Служил в системе МВД, подполковник полиции, работал на руководящих должностях на промышленных предприятиях. С начала специальной военной операции Анатолий Фёдорович лично провёл в зоне боевого соприкосновения более 500 дней. Руководя фондом, обеспечил распределение адресной помощи бойцам Вооружённых Сил РФ на общую сумму свыше 10,5 миллиарда рублей. Тяжёлых восемь месяцев, с августа 2024-го по март 2025-го, Анатолий являлся непосредственным участником отражения наступления противника в Курской области. Его рабочий график исчислялся тысячами часов, включая опасные командировки. Он никогда не дистанцировался от бытовых тягот фронта, а лично участвовал в погрузочно-разгрузочных работах и сопровождал доставку помощи военнослужащим прямо на передовую. Анатолий Чернышов награждён многочисленными грамотами, медалями и благодарственными письмами разного достоинства. А теперь и орденом Мужества. Посмертно. У него остались двое маленьких сирот. https://t.me/onf_front/14135

https://t.me/onf_front/14136 Рядовой Петров Владимир Петров Владимир Олегович 17.12.1994 — 14.03.2025 Родился Владимир в Чувашской Республике, г. Чебоксары. Был целеустремленным, ответственным человеком. Идти на СВО был у него осознанный выбор.

Всегда твердил: «Кто, если не Я». Погиб: Куриловка, Харьковская область Награждён медалью За боевые заслуги https://герои-сво.рф/geroi/petrov-vladimir-olegovich Гвардии подполковник Кочемасов Алексей Кочемасов Алексей Викторович 21.02.1990 — 15.08.2025 село Габишево, Татарстан Командир батальона Алексей родился в г.Казань. Служил Росиии с 2008 года. Погиб при выполнении воинского задания в Херсонской области. https://герои-сво.рф/geroi/kochemasov-aleksey-viktorovich Военнослужащий Дементьев Артем Дементьев Артём Станиславович. Родился 20 ноября 1986 года в н.п. Советск. В 1993 году пошел в первый класс местной средней школы, которую окончил в 2004 году. Позже был призван в ряды ВС РФ, проходил службу в легендарной 76-й гвардейской дивизии ВДВ. Дослужившись до звания лейтенанта, возглавил взвод 234-го гвардейского десантно-штурмового полка. С первых дней находился в зоне проведения СВО, участвовал в штурме Бучи и других населенных пунктов Киевской области. За боевые заслуги удостоен четырех орденов Мужества, медали «За отвагу», а также наград Сирии, Беларуси и Сербии. Погиб 4 августа 2025 года при выполнении боевой задачи на территории Украины. https://t.me/Gostomelpravda/3593 Доброволец Солодовников Андрей Он тридцать лет проработал в доме-интернате для инвалидов и престарелых. Его каждодневным трудом было помогать тем, кто уже не может помочь себе. Но когда опасность нависла над всей страной, он не смог остаться в стороне. И в 48 лет ушёл добровольцем на фронт. Андрей Солодовников родился 28 ноября 1977 года в посёлке Усть-Омчуг Магаданской области. В 90-е его семья переехала в Бурятию, в село Посольское. Здесь он окончил школу, получил специальность радиомеханика. В 1996 году Андрей устроился в Посольский дом-интернат для инвалидов и престарелых. И остался там почти на тридцать лет — до самого ухода на фронт. Радиомеханик, электрик, начальник хозяйственной службы, электромонтёр... Он был тем человеком, на котором держалось хозяйство. Спокойный, уравновешенный, основательный — таким запомнили его коллеги. Он не просто выполнял свою работу, он делал её с душой. За добросовестный труд был награждён грамотами администрации и Почётной грамотой Министерства социальной защиты Республики Бурятия. У него была семья, трое детей. В 48 лет он состоялся как профессионал, как муж и отец. Казалось бы, человек, который столько лет проработал с пожилыми и немощными людьми, должен был искать покоя и тишины. Но Андрей принял другое решение. 15 апреля 2026 года он подписал контракт с Министерством обороны. Он ушёл добровольцем — не за деньгами, не за славой. Он не мог видеть, как гибнут мирные люди, как бандеровцы убивают стариков, женщин и детей в Белгороде, Донецке, Луганске. Он пошёл защищать Родину за тысячи километров от родного дома, потому что по-другому не мог. Служил химиком взвода радиационной, химической и биологической защиты. А через месяц, 21 мая 2026 года, Андрей Владимирович геройски погиб при выполнении боевого задания. В памяти родных и близких он навсегда останется заботливым, любящим мужем, отцом, братом. https://max.ru/spetsnaz_gru/AaB6RFXrM_Y Доброволец Данзанов Цырен 21 августа в бурятском улусе Нур-Селение проводили в последний путь погибшего в ходе Специальной военной операции добровольца Цырена Данзанова. Цырен родился в улусе Шана Селенгинского района Бурятии в большой многодетной семье. С малых лет родители приучали детей к ответственному, серьёзному труду, к упорству в достижении цели. Цырен хорошо учился, помогал родителям по хозяйству, занимался спортом. После окончания школы парень переехал в Улан-Удэ и начал работать в сфере строительства. В 2017 году женился на любимой девушке. Вскоре у них родились три дочери. К 2024 году Цырен был абсолютно состоявшимся человеком во всех отноениях: он имел хорошую работу, достойную зарплату, любимую семью... Однако не мог жить молодой человек в отрыве от того, что происходит вокруг. Цырен видел, как всё более жестоким становится враг, как всё дальше долетают бандеровские дроны, как всё чаще гибнут мирные люди. «Если мы не остановим врага на дальних подступах, то он доберётся и в мой дом, придёт за моей семьёй», — сказал Цырен и в декабре 2024-го отправился за много тысяч километров от малой родины защищать свою землю. Полтора года Цырен Данзанов служил стрелком-сапёром в штурмовом подразделении. В 2025-м получил ранение. Имел полное моральное право демобилизоваться, однако после лечения и реабилитации вернулся в свою часть. Отважный воин пал смертью храбрых 14 июля 2026 года при выполнении боевой задачи. Все, кто знал Цырена, запомнили его как человека с открытой душой: отзывчивого, жизнерадостного, всегда готового прийти на помощь. Он умел поддержать словом и делом, а родные рядом с ним чувствовали себя, как за каменной стеной. https://max.ru/spetsnaz_gru/AaBXaKpIN28 Рядовой Красных Андрей Красных Андрей Анатольевич 04.02.1975 — 08.11.2025 Московская область, городской округ Лосино-Петровский Андрей был очень мужественным и добрым человеком. В зону СВО он отправился добровольцем в сентябре 2023 года. В 2024 году был награждён медалью Суворова. Погиб: Херсонская область https://герои-сво.рф/geroi/krasnyh-andrey-anatolevich Военнослужащий Гунькин Сергей Погиб член Липецкого обкома КПРФ Сергей Гунькин, известный на службе под позывным «Депутат». С декабря 2023 года Сергей выполнял боевые задачи в зоне специальной военной операции: служил старшим разведчиком, оператором беспилотных летательных аппаратов. Стойко исполняя воинский долг, он неизменно проявлял мужество и верность Родине. За отвагу и самоотверженность Сергей Гунькин был награждён медалями «За храбрость», «Участнику специальной военной операции» и «За боевые отличия». Сергей погиб при выполнении боевых задач 30 мая — накануне своего дня рождения — в результате ракетного удара. https://vk.ru/wall31450400_10818 Рядовой Мусратулин Максим Мусратулин Максим Рафисович 23.11.2000 — 02.08.2026 Родился в Пермском крае деревня Михино Награды: За доблесть в службе,

Саперу

За боевое отличие Погиб: Украина https://герои-сво.рф/geroi/musratulin-maksim-rafisovich Доброволец Саулит Григорий Саулит Григорий Андреевич 30.01.1990 — 03.12.2024 Родился в городе Лосино-Петровский, Московская область. Добровольцем ушёл на СВО.

Служил в Курской области. Был надёжным другом, заботливым внуком и человеком с большим сердцем. В памяти близких остался светлым, честным и тем, кто всегда был готов прийти на помощь. Погиб при выполнении боевого задания. https://герои-сво.рф/geroi/saulit-grigoriy-andreevich Младший сержант Шайхутдинов Юлай Шайхутдинов Юлай Римович 25.07.1979 — 17.06.2026 Мотострелок Юлай родился в д. Чулпан, Башкортостан. Очень трудолюбивый, работал в деревне, помогал родителям, родители умерли, когда Юлай был школьного возраста.

Был в армии (танкист). В 2022 его мобилизовали, направлен в ЛНР, потом ДНР. В 2023 году его перевели в Курскую область, много раз был за ленточкой. Был тяжело ранен. Имеет награды. Был любящим добрым отцом, мужем. Погиб: Сумская область. н.п Владимировка https://герои-сво.рф/geroi/shayhutdinov-yulay-rimovich Младший сержант Колпаков Александр Колпаков Александр Александрович 08.07.1999 — 19.07.2023 Оператор наводчик БМП-3 Родился и жил с рождения в Москве, закончил среднеобраозовательную школу (11 классов). Затем армия, 6 месяцев служил в Мулино, далее 27 бригада Теплого стана. Имел значки отличия, получил так же звание, учавствовал в параде на Красной площади, посвящённый 9 мая. Был очень жизнерадостный, добрый, отзывчивый, дружелюбный. Награждён Орденом мужества Погиб: Запорожская область, село Вербовое https://герои-сво.рф/geroi/kolpakov-aleksandra-aleksandrovich Военнослужащий Сафонов Александр Погиб Александр Сафонов — бывший помощник Жириновского, герой мема «Сафонов, оплатить!» Сафонов четыре года воевал в зоне СВО, командовал штурмовым отделением, участвовал в боях за Константиновку. 25 августа Сафонов получил осколочное ранение — основной удар пришелся на бронежилет, но часть осколков попала в голову. Врачи боролись за его жизнь три дня. За это время Сафонов успел прийти в себя и записать аудио своей маме: "Попал в больницу, мам, не переживай, всё будет хорошо". 35-летний Сафонов скончался 28 августа в больнице, из-за полученного ранения. https://t.me/ria_novosti_russiya/80804 Сержант Мальцев Александр Мальцев Александр Дмитриевич, позывной «Веселый» 02.10.1992 — 14.02.2026 Проживал в городе Миасс, Челябинская область. Александр Дмитриевич был воином по призванию и защитником по духу. Его путь служения Отечеству начался в рядах военной разведки на 201-й военной базе в Таджикистане. 16 июля 2023 года Александр вновь встал на защиту Родины, отправившись в зону проведения Специальной военной операции. Свой путь на СВО он начал в составе штурмового подразделения. Будучи пулеметчиком на Херсонском направлении, в Работино, Авдеевке, Селидово и на Покровском направлении и т.д. Проявив себя как ответственный и технически грамотный специалист, Александр в звании сержанта продолжил службу в артиллерии 30-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады. В должности начальника радиостанции командно-штабной машины он обеспечивал управление боем и бесперебойную связь, оставаясь верным присяге до самого конца. Погиб: Красноармейск, ДНР За мужество, проявленное в боях, и спасение жизней товарищей он был удостоен высоких государственных наград: Медаль «За отвагу»

Медаль «За храбрость» II степени

Медаль Суворова

Медаль «За воинскую доблесть» II степени

Медаль МО РФ «Участнику СВО»

Знак отличия 30-й гв. Омсбр. Александр был не только доблестным воином, но и душой любого коллектива, о чем говорит его позывной — «Веселый». Он был надежной опорой для семьи: любящим мужем, заботливым отцом, преданным сыном, братом и внуком. https://герои-сво.рф/geroi/maltsev-aleksandr-dmitrievich Гвардии младший сержант Обухов Роман Обухов Роман Сергеевич 27.10.1997 — 06.07.2025 Родился в городе Томске, учился хорошо, был ответственным и добрым парнем, женился, родились мальчик и девочка. В ноябре 2023 года принял решение об участии в СВО. Был распределен в Псковскую 76 деснантно штурмовую дивизию. Служил в разведке, трижды был ранен, но возвращался в строй. Многих ребят спас. В 06.07.2025 года в Сумская области, Юнаковка, выносил раненого без ноги, и попал на минометный обстрел, выбраться не смогли. Награды: За отвагу,

Орден мужества,

Участнику специальной военной операции https://герои-сво.рф/geroi/obuhov-roman-sergeevich

Военнослужащий Коршунов Дмитрий Коршунов Дмитрий Викторович

Пермский край

Мотострелок

Погиб 07.03.2025, Харьков

Награды:

За мужество и доблесть,

Орден мужества

Дмитрий всегда был готов прийти на помощь сослуживцам, демонстрируя высокий уровень ответственности и командного духа.

https://герои-сво.рф/geroi/korshunov-dmitriy-viktorovich

Доброволец Васильев Владимир Он мог бы строить успешную карьеру адвоката в Москве, но вместо этого в 31 год добровольцем ушёл на фронт. Владимир Васильев из бурятского села Кижинга был человеком, который не умел проходить мимо чужой беды. И в свой последний день он поступил так же, как всегда, — прикрыл собой товарищей.

Владимир родился 27 февраля 1994 года в Северобайкальске. Он учился в гимназии №5 Северобайкальска, а затем в Кижингинском лицее имени В.С. Мункина — был старостой, душой класса, неизменно заряжал всех вокруг оптимизмом. Увлекался спортом, побеждал в соревнованиях по настольному теннису, играл на гитаре и даже записал собственные песни. В 2006 году попал в легендарный ВДЦ «Океан» — как один из лучших.

После школы — юридический факультет, диплом бакалавра, магистратура, стажировка в Коллегии адвокатов «Московский юридический центр» в Москве. А ещё — более 30 донаций крови.

Однако кабинетная работа не могла удовлетворить душу воина.

27 марта 2025 года Владимир заключил контракт с Министерством обороны. Командир отделения огневой наводки. Там, на передовой, он стал для сослуживцев тем, кем был всегда — надёжной опорой. Умел разрядить обстановку вовремя сказанным словом, поддержать в самую трудную минуту, подбодрить шуткой, когда казалось, что силы на исходе. С ним было спокойно — он был из тех командиров, кто не бросает фраз на ветер и всегда держит слово.

23 сентября 2025 года при выполнении боевой задачи в посёлке Дроновка ЛНР жизнь Героя трагически оборвалась. Он до конца остался верен воинскому долгу, прикрывая товарищей.

Указом Президента России награждён орденом Мужества посмертно.

У Владимира остались родители, сестра, племянники.

https://max.ru/spetsnaz_gru/AaBsbimyOaY

Гвардии старший прапорщик Бакута Александр Бакута Александр Николаевич

24.05.1971 — 04.11.2024

Наводчик мотострелковой бригады

Александр родился в п. Октябрьский, Краснозёрского района, Новосибирской области.

В 1989 году он был призван на службу в Военно-Морском Флот.

Александр был очень отзывчивым человеком, прекрасным сыном, любящим мужем, замечательным братом, внимательным отцом, заботливым дедушкой и хорошим другом. Александр был надёжным товарищем и человеком, на которого всегда можно положиться.

Погиб: г. Авдеевка, ДНР

Награждён Орденом мужества

https://герои-сво.рф/geroi/bakuta-aleksandr-nikolaevich

Рядовой Лоскутников Константин Константин Георгиевич Лоскутников родился 26 августа 1979 года в посёлке Ципикан Баунтовского района Бурятии, в многодетной семье. В 1987 году вместе с семьёй переехал в село Багдарин. Здесь он окончил 9 классов средней школы. А после — СПТУ-39 (сегодня это Баунтовский филиал Байкальского колледжа недропользования), где получил специальность машиниста спецтехники.

С 1999 года и до самого ухода на фронт Константин работал в золотодобывающих предприятиях родного района. Друзья и коллеги вспоминают его как человека, который обладал выдающимся мастерством. Он не просто делал свою работу — он вкладывал в неё душу. Умел создавать и ремонтировать сложные механизмы, понимал технику на уровне интуиции.

В мае 2026 года он подписал контракт с Министерством обороны РФ. Доброволец. Водитель автомобильного отделения воинской части 44221 Восточного военного округа.

На передовой он сразу стал своим — возраст и жизненный опыт сделали его старшим товарищем для многих молодых бойцов. К нему шли за советом, потому что он умел слушать и находить нужные слова.

22 июня 2026 года при выполнении боевого задания рядовой Константин Георгиевич Лоскутников погиб.

https://max.ru/spetsnaz_gru/AaBwMB_SR-A

Гвардии рядовой Кадкин Артём Кадкин Артём Вадимович

30.09.1995 — 23.04.2025

Автоматчик

Родился г. Владивосток. Учился в школе 32. Занимался спортом. Работал в море. Награды: За доблесть в службе,

Орден мужества Погиб: Новоселка, Донецкая Народная Республика

https://герои-сво.рф/geroi/kadkin-artem-vadimovich

Капитан Таратынов Илья В лицее №5 города Мценска прошла церемония открытия «Парты Героя», посвященная выпускнику лицея капитану Илье Таратынову.

Капитан Таратынов родился в 1991 году в Мценске Орловской области в многодетной семье, был старшим среди братьев и сестер. С юных лет вместе с братом занимался в ДЮЦ «Рубеж», занимаясь в том числе рукопашным боем, участвовал в различных соревнованиях.

После окончания лицея Илья поступил в Мценский филиал ОГУ им. И.С. Тургенева, выбрав специальность «Программирование». В 2010 году был призван на срочную службу, которую проходил в Солнечногорске: после окончания срока службы Илья подписал контракт и остался служить в подразделении. Позже, окончив ВУЗ, Илья получил офицерское звание и прошел курсы подготовки. В составе своего подразделения выполнял боевые задачи в Сирийской Арабской Республике. Одну из первых наград, орден Мужества, Илья получил за спасение боевого товарища в ходе выполнения боевой задачи. Был высококлассным снайпером, участвовал в различных стрелковых соревнованиях.

Вместе со своим подразделением приступил к выполнению боевых задач в зоне СВО с самого начала. 4 октября 2025 года капитан Илья Таратынов получил тяжелое ранение в ходе выполнения боевой задачи, которое стало смертельным.

С воинскими почестями похоронен на мемориальном кладбище «Пантеон защитников Отечества».

Посмертно награжден вторым орденом Мужества.

Также был награжден медалями «За отвагу», Суворова, медалями МО.

https://t.me/okspn/47049

Младший сержант Сумин Николай Сумин Николай Александрович

19.12.2000 — 18.06.2026

Водитель-электрик

Николай вырос в Курске, навсегда сохранив в сердце тепло родной земли. В 2016 году окончил школу №30. С юных лет он был гордостью своих родителей: прилежным учеником, честным и целеустремленным молодым человеком.

Стремление к созиданию привело его в Курскую сельскохозяйственную академию. на факультете механизации. Там проявились его лидерские качества: Николай стал старостой группы, его слово всегда имело вес, а авторитет среди однокурсников был непререкаем.

В студенческие годы он встретил любовь, в 2024 году они создали семью.

В Николае жило редкое чувство ответственности перед лицом истории. Он был активным участником поискового отряда «Курская земля», посвящая себя благородному делу — возвращению имен героев, павших в боях за Родину.

Военная служба стала для него осознанным призванием. Начав со срочной службы в 2020 году, он принял твердое решение связать свою судьбу с армией, подписав контракт с в/ч 64055. За его плечами — тяжелые будни боевых заданий в Луганске, Купянске, Белгороде, Брянске.

Судьба распорядилась так, что свой последний бой Николай принял на родной земле — в поселке Коренево, Курской области. 18 июня 2026 года он погиб, выполняя боевую задачу. Награды: За активную военно-патриотическую работу,

За боевые отличия,

За отвагу,

Медаль Жукова,

Медаль Суворова,

Орден мужества,

Участнику специальной военной операции

https://герои-сво.рф/geroi/sumin-nikolay-aleksandrovich

Ефрейтор Вяткин Евгений Штурмовик

Вяткин Евгений Александрович родился в г. Шарья 20 мая1986 года.

Проживал в г. Шарье, Костромская область, окончил среднюю общеобразовательную школу № 21. Получил профессиональное образование в лицее № 9 г. Костромы по специальностям «электрогазосварщик» и «стропальщик», успешно применял полученные навыки в трудовой деятельности.

Всегда был очень добрым и внимательным, отзывчивым на помощь людям.

Весной 2025 года добровольно подписал контракт о прохождении военной службы в зоне проведения специальной военной операции, руководствуясь стремлением защитить интересы Российской Федерации и поддержать земляков.

29 июня 2025 года ефрейтор Вяткин Е. А. погиб при выполнении боевой задачи в населённом пункте Макеевка, Луганской Народной Республики, проявив мужество и верность воинской присяге.

Указом Президента Российской Федерации награждён орденом Мужества (посмертно).

https://герои-сво.рф/geroi/vyatkin-evgeniy-aleksandrovich

Гвардии рядовой Хакимов Равиль Хакимов Равиль Робертович

22.07.2000 — 24.04.2024

Пулемётчик

Одними из главных примеров для Равиля были его дедушки. Михаил Александрович прошёл Великую Отечественную войну, получил ранения и контузию, но в 1945 году вернулся домой с орденами и медалями. Илкам Хатыпович показывал внуку другой пример — своим трудом и собственной жизнью он учил, как нужно жить и каким нужно быть Человеком. В мирное время за трудовые заслуги он был награждён орденом. Равиль с гордостью стоял на Параде Победы рядом с воинами-афганцами и внимательно рассматривал их ордена и медали.

Сам Равиль рос озорным, хулиганистым и очень энергичным мальчишкой, но, как вспоминает мама, с большим и добрым сердцем. Он всегда помогал тем, кто оказывался в беде.

Равиль был разносторонне талантлив. Учился в средней общеобразовательной школе № 3 города Азнакаево, Республики Татарстан, где его знали активным, задорным и весёлым ребёнком. Он участвовал в конкурсах стихов, театрализованных представлениях и строевых смотрах, где под его командованием отряд занимал призовые места. Любил петь, замечательно играл на гитаре, сам писал стихи и сочинял к ним музыку. Пока многие его однокашники проводили свободное время за компьютерами, Равиль предпочитал движение: совершал утренние пробежки, катался на велосипеде и лыжах, играл в футбол и хоккей. Даже дома находил повод для очередного маленького соревнования: «Папа, считай, сколько раз я буду отжиматься», — говорил он. С братом они часто соревновались, кто больше раз подтянется на турнике, а вместе с сестрой Анной Равиль занимался брейком. Он всегда старался поддерживать себя в хорошей физической форме, легко подтягивался, был сильным и ловким, а через заборы, по воспоминаниям родных, перепрыгивал, как говорится, «одной левой».

Поэзия и музыка оставались важной частью его мира: Равиль писал собственные стихи и песни, участвовал во Всероссийском конкурсе студенческой бардовской песни и был отмечен дипломом участника.

В 2019 году его призвали на срочную военную службу. После её окончания Равиль решил остаться в рядах Российской армии и подписал контракт с в/ч 12128.

В 2022 году Равиль женился, у него родилась дочь. После армейских лет в его жизни появились мирная работа и собственная семья, рядом были любимые и родные люди.

Равиль принял решение отправиться защищать Родину. Равиль не хотел оставаться в стороне и часто повторял слова, которые стали ещё одним выражением его жизненной позиции: «Кто, если не мы! Своих не бросаем!»

Во время выполнения боевой задачи подразделение попало под сильный артиллерийский обстрел. Обстановку осложняли беспилотники, контролировавшие происходящее с воздуха. Именно тогда Хаким получил тяжёлое ранение.

24 апреля 2024 года Хакимов Равиль Робертович погиб при выполнении боевой задачи, ДНР населенный пункт Очеретино. Ему было двадцать три года. Для сослуживцев Хаким остался надёжным боевым товарищем, на которого можно было положиться в тяжёлой ситуации и который был готов прикрывать своих.

Посмертно Равиль Хакимов был награждён орденом Мужества.

https://герои-сво.рф/geroi/hakimov-ravil-robertovich

СЛАВА ЖИВЫМ ! ПАМЯТЬ УШЕДШИМ !