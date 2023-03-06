Территория Героев...(75)

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени. https://t.me/mod_russia/24217 https://t.me/mod_russia/24234 https://t.me/mod_russia/24267 https://t.me/mod_russia/24275 https://t.me/mod_russia/24287 https://t.me/mod_russia/24295 https://t.me/mod_russia/24300 Военкор “КП” Александр Коц пообщался с майором, который даже за орденом к министру обороны пришел в окладистой бороде.

Победив в очередном состязании, Сергей Богатырев “Бармалей» был назначен командиром роты. СВО начинал на Черниговщине, где получил свое первое ранение. Участвовал в освобождении Ямполовки, Торского, Ямполя. Во время переправы через Северский Донец в прошлом году со своим отрядом попал под артиллерийский огонь, снова был ранен, но вывел весь отряд. Потом бои в Тошковке, Лисичанске, третье ранение… И снова побег из медсанчасти в родную роту. См. видео по ссылке.

https://t.me/iikhu/17051 Тыловая колонна под руководством майора Артемия Репкина направлялась в районы, расположенные в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения, для снабжения подразделений российских Вооруженных Сил.

Следуя по маршруту, тыловая колонна подверглась нападению со стороны украинских боевиков, предпринявших попытку срыва бесперебойного снабжения наших войск.

Артемий Репкин быстро организовал оборону колонны и вступил в бой с украинскими диверсантами.

Несмотря на неравные силы, группа Артемия Репкина отбила нападение, уничтожила минометный расчет и живую силу противника.

Мужественные и решительные действия майора Репкина обеспечили сохранность колонны материальных средств и позволили своевременно прибыть в назначенный район без потерь.

https://t.me/mod_russia/24223 Тыловая колона под руководством капитана Муталибова совершала марш в район расположения позиций батальонной тактической группы Вооруженных Сил Российскоф Федерации.

В ходе продвижения по маршруту капитаном Муталибовым была обнаружена диверсионно-разведывательная группа украинских националистов, оборудующая инженерные преграды на пути следования колонны.

Шейх-Саид Муталибов, оценив обстановку и используя условия местности, рассредоточил личный состав и вступил в бой с врагом. Застигнутые врасплох боевики, понеся потери, спешно покинули позиции.

После боя Шейх-Саид Муталибов, выставив охранение, вместе с подчиненными приступил к разбору завалов, препятствующих движению колонны.

Мужество, смелость и самоотверженность капитана Муталибова позволили колонне прибыть в заданный район своевременно и без потерь.

https://t.me/mod_russia/24241 Капитан Алексей Легостаев рассказывает (см. видео по ссылке), как во время продвижения российских войск вышли из строя основные средства связи. Алексею и его расчёту пришлось налаживать связь в условиях мощнейшего противодействия средств радиоэлектронной борьбы.

За профессионализм и отвагу при выполнении этой задачи капитан Легостаев награжден орденом Мужества.

https://t.me/mod_russia/24198 Ефрейтор Павел Ионченко — человек немногословный. Важнее то, что он не растерялся, когда потребовалось действовать отважно и решительно. Он прицельным огнем уничтожил огневую точку украинских боевиков, зарядив в свой пулемёт «двухтысячную» ленту — то есть ленту на 2 тысячи патронов. Под таким напором противник сдался и бежал.

Мотострелковая бригада, где служит Павел, получила звание гвардейской за «массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов».

Боец представлен к высокой правительственной награде. См. видео по ссылке.

https://t.me/mod_russia/24284 Владиславу Мичурину 20 лет. Он учился в техникуме на сварщика, но взял академический отпуск и ушёл в армию, а оттуда на контракт. Рассказал, что планирует доучиваться. Но академ продлил до 2024 года — чтобы уж наверняка. См. видео по ссылке.

https://t.me/mod_russia/24310 История про друзей детства, которые знают друг друга больше 20 лет и сегодня плечом к плечу служат в зоне СВО. Максим — командир расчета РСЗО «Град», Алексей — оператор-топогеодезист. Оба пришли в войска не просто по мобилизации, а по зову сердца. Максим был в отпуске на Гоа, но когда пришла новость о мобилизации, ближайшим рейсом вернулся в Москву: «Я супругу предупредил, что как только объявят мобилизацию, я уйду в первом эшелоне». См. видео по ссылке.

https://t.me/mod_russia/24225 Герою нашего сегодняшнего сюжета 22 года. На гражданке он работал барменом, а до этого служил по контакту в Росгвардии. Поэтому осенью не удивился, что ему пришла повестка, и убыл в войска. «Это вам не на гражданке где-нибудь работать», — говорит он про свои задачи. Кем он служит в зоне СВО, «Бармен» рассказывает сам в этом видео (см. по ссылке).

https://t.me/mod_russia/24176 Военный с позывным «Компас» – служит в 103-м мотострелковом полку. Он командовал штурмовой группой на донецком направлении, ходил в диверсионные рейды в тыл противника. По профессии он водитель, на фронт поехал по зову сердца.

Отряд «Компаса» намерен воевать, пока Украине не будет очищена от нацизма. См. видео по ссылке.

https://t.me/c/1524001401/6319 Почему обычная пехота ДНР одна из самых эффективных на линии фронта.

Как только исполнилось 18, через несколько дней доброволец. Для них это очень личная война. Их друзей, родственников и детей убивала украинская армия в течения многих лет. Украинцы и американцы об этом не знают - у них эта информация цензурируется. И поэтому на фронте их ждет абсолютно другая обстановка, чем они себе ее представляли. Это абсолютно не важно сколько оружия получит ВСУ от западных партнеров - у них не получится взять верх у этих бойцов.

См. видео по ссылке ОБЯЗАТЕЛЬНО - вот они - донецкие судьбы(((

https://t.me/sanya_florida/7209 Мобилизованный военнослужащий с позывным «Сова» родом из Челябинска. Сегодня он проводит экскурсию по своему «царству» — продовольственному складу и полевой кухне.

На продскладе есть много всяких вкусностей: сок, сгущенка, консервированная кукуруза, тушеная свинина и много чего ещё.

На полевой кухне военные кулинары готовят горячую еду бойцам. В кабине есть баки для приготовления первого и второго, на момент экскурсии там уже варился борщ и томилась «пюрешечка».

«Сова» говорит, что готовят они вкусно. Улыбки и слова благодарности обедающих бойцов - лучшее тому доказательство. См. видео по ссылке.

https://t.me/mod_russia/24180

Расчищая путь пехоте

Артиллеристы круглосуточно, не снижая интенсивности, наносят огневое поражение противнику. Благодаря этому наша пехота ежедневно движется вперед и приближает Победу!

Добровольцы и призванные в рамках частичной мобилизации быстро освоили все тонкости артиллерийского дела и уже встали в строй наравне с кадровыми военнослужащими. См. видео по ссылке. «Пришел сюда добровольцем после начала спецоперации. Здесь воюют два брата. Пришел поддержать! Это наша земля, за нее сражался мой дед родной», – поделился командир взвода с позывным «Юрист». «Я считаю, что это наша Родина и надо ее защищать! Кто, если не мы, это сделает?» – с гордостью сказал заряжающий с позывным «Сега».

https://t.me/mod_russia/24184 Кызыл на связи!

Кадры проведения телемоста, в ходе которого мобилизованные смогли пообщаться со своими родными и близкими

В канун народного праздника Шагаа (Новый год по лунному календарю) мобилизованные военнослужащие горного мотострелкового соединения ЦВО смогли увидеться с родными и передать им тёплые слова поддержки.

Перед участниками телемоста выступили артисты, а также напутственные слова сказал глава республики Владислав Товарищтайович Ховалыг, кроме этого военнослужащих поздравил с праздником Камбы-лама Республики Тыва Гелек Нацык-Доржу.

Такие телемосты в ЦВО проводятся регулярно в целях поддержания боевого духа личного состава и информирования семей военнослужащих. См. видео по ссылке.

К огромному сожалению, такие операции не обходятся без потерь.

Будем помнить Героев, которые отдали свою жизнь, чтобы победить фашизм и терроризм в одном бандеровском лице!

Майор Ковалёв Владимир Проводили в последний путь майора Ковалёва Владимира Владимировича.

Ковалёв Владимир Владимирович выполнял боевые задачи в ходе проведения специальной военной операции на территории Украины с 24 февраля по 1 июля 2022 года как в составе передового пункта управления бригады, так и в составе расчёта комплекса БЛА «Орлан-10». Неоднократно, благодаря профессиональным, точным и решительным действиям майора Ковалёва были своевременно обнаружены и уничтожены живая сила и артиллерийские системы противника. Это позволило подразделениям бригады с минимальными потерями выполнить боевые задачи и закрепиться на указанных рубежах.

За отвагу, самоотверженность, умелые и инициативные действия, грамотное руководство действиями личного состава, майор Ковалёв награждён медалью «За боевые отличия».

Так же за разумную инициативу, усердие и отличие по службе майор Ковалёв награждён медалью «За отличие в военной службе» 3 степени.

https://zpobeda.ru/vladimir-kovaljov/

Гвардии старший лейтенант Лисичкин Александр (Фокс) 1 февраля 2023г при выполнении боевой задачи погиб командир 1-го взвода

Лисичкин АЛЕКСАНДР Александрович (Фокс).

https://zpobeda.ru/aleksandr-lisichkin/

Военнослужащий Смола Александр Смола Александр Александрович

с.Арзгир, Ставропольский край

https://zpobeda.ru/aleksandr-smola/

Военнослужащий Лукьянчиков Андрей Пpи иcпoлнeнии cлyжeбнoгo дoлгa вo вpeмя специальной вoeннoй oпepaции при штурме г. Артёмовск погиб житель деревни Куйвози (Ленинградская обл.) — Лукьянчиков Андрей Викторович.

https://zpobeda.ru/andrej-lukyanchikov/

Военнослужащий Вахайко Алексей Вахайко Алексей Алексеевич 25.05.1998 года рождения, погиб 06.11.2022 года в ходе специальной военной операции

https://zpobeda.ru/aleksej-vahajko/

Военнослужащий Пачурин Александр Александр Пачурин погиб в ноябре 2022 года, выполняя воинский долг на территории Донецкой Народной Республики.

Попали под обстрел, убило осколочным ранением.

Житель Свердловской области, село Кленовское.

Ему было 32 года.

https://zpobeda.ru/aleksandr-pachurin/

Военнослужащий Яковлев Владимир В ходе СВО героически погиб Яковлев Владимир Александрович, уроженец города Кемерово.

Человек безотказный, с большим сердцем и чувством юмора. Всеми любимый и уважаемый.

https://zpobeda.ru/vladimir-yakovlev/

Военнослужащий Озерян Роман Трагически погиб курсант академии им.Ф.Э.Дзержинского Роман Вячеславович Озерян

Курсант МВД 2 курса, ему было 19 лет

https://zpobeda.ru/roman-ozeryan/

Военнослужащий Кузнецов Александр 28.01.2023 года героически погиб Кузнецов Александр Юрьевич (Амурская область).

Награждён ордером Мужества посмертно.

https://zpobeda.ru/aleksandr-kuznecov/

Военнослужащий Сумароков Николай В ходе спецоперации на Украине при выполнении боевой задачи героически погиб Сумароков Николай Георгиевич 14.05.1974 года рождения.

Николай родился и вырос в селе Ингода, Читинского района, Забайкальского края.

После окончания школы, в 1992 году был призван в армию, проходил службу в пограничных войсках, принимал участие в гражданской войне на территории Таджикистана. За время службы был награждён нагрудными знаками первой и второй степени "Отличник ПОГРАНВОЙСК" Приказом начальника пограничных войск КГБ СССР.

После службы вернулся в родное село, где и продолжал жить и работать. В сентябре 2022 года был мобилизован в зону проведения СВО, Николай ни секунды не колебался и встал на защиту нашей Родины.

Выполняя боевое задание, проявив стойкость и мужество Николай Сумароков погиб 8 января 2023 года.

https://vk.com/wall-213256977_694

Военнослужащий Качалков Андрей Состоялось прощание с Качалковым Андреем Сергеевичем, погибшим при выполнении боевых задач в специальной военной операции.

https://zpobeda.ru/andrej-kachalkov/

Доброволец Джиоев Алан (Арес) При исполнении воинского долга в зоне специальной военной операции погиб доброволец из Южной Осетии Джиоев Алан Джемалович, позывной Арес, 1996 года рождения.

26 сентября группа ребят, в которой находился Джиоев, попала во вражескую засаду.

Алан Джиоев прикрыл собой своих боевых товарищей и погиб в результате массированного обстрела по автомобилю, в котором они находились.

Добрый,справедливый, храбрый, бесстрашный воин, верный товарищ и заботливый сын

https://t.me/ia_res/14946

Военнослужащий Газаев Георгий При исполнении воинского долга на Украине погиб Газаев Георгий Рубенович.

https://zpobeda.ru/georgij-gazaev/

Военнослужащий Абрамов Николай Абрамов Николай Евгеньевич, 24 сентября 1994 рождения, 19.01.2023 года погиб в ходе военной операции под городом Артемовск.

23 ноября 2022 года добровольно подписал контракт.

Николай был замечательным человеком, очень добрым, открытым, отзывчивым и весёлым. Прощание состоялось в г. Минусинск.

https://zpobeda.ru/nikolaj-abramov/

Военнослужащий Цыгановский Юрий В ходе специальной военной операции погиб Цыгановский Юрий Валерьевич.

Родился Юрий 10 августа 1999 года в селе Раскатово Марксовского района Саратовской обл, где и закончил сельскую среднеобразовательную школу. Учителя отзываются о нём как о трудолюбивом и настойчивом ученике.

В 2018 году был призван для прохождения военной службы в рядах Вооружённых сил РФ. Службу проходил в должности пулемётчика взвода охраны отдельной роты обеспечения.

Юрий Валерьевич Цыгановский погиб 23 ноября 2022 года.

https://zpobeda.ru/jurij-cyganovskij/

Военнослужащий Зотин Александр Зотин Александр Александрович

14.11.1990 г.р.

п.Серебрянка, Свердловская область

ЧВК «Вагнер»

https://zpobeda.ru/aleksandr-zotin/

Военнослужащий Филяев Виталий Филяев Виталий

г.Санкт-Петербург

ЧВК «Вагнер»

https://zpobeda.ru/vitalij-filyaev/

Военнослужащий Ведерников Владимир Защищая Отечество и интересы России погиб Ведерников Владимир Владимирович, уроженец с. Красный Чикой 26.01 1993 г.р.

Окончил МОУ Красночикойскую СОШ 2 в 2010 г.

Участвовал в СВО в составе ЧВК Вагнер.

https://zpobeda.ru/vladimir-vedernikov/

Военнослужащий Кожевников Богдан Кожевников Богдан Сергеевич

д.Дрегли, Новосибирская область

ЧВК «Вагнер»

https://zpobeda.ru/bogdan-kozhevnikov/

Военнослужащий Зуев Роман Мучкапский р-он, с Чащино простились с Зуевым Романом Олеговичем.

Погиб 18 января 2023 г на СВО в бригаде «Вагнер»

https://zpobeda.ru/roman-zuev/

Военнослужащий Мельников Сергей Мельников Сергей Владимирович — 27.03.1983 г.р.

Ново-Милятино , Угранский район ..

Разведка 144- МСД г.Ельня

Погиб в боевых действиях….

https://zpobeda.ru/sergej-melnikov/

Военнослужащий Филиппов Никита Филиппов Никита Александрович

п.Демьянка, Тюменская область

https://zpobeda.ru/nikita-filippov/

Военнослужащий Малышев Денис В ходе специальной военной операции погиб военнослужащий, житель города Шадринска Малышев Денис Викторович.

Денис пошёл на СВО добровольно и героически погиб 6 февраля 2023 г.

Был добрым и отзывчивым человеком.

Осталась дочь.

https://zpobeda.ru/denis-malyshev/

Военнослужащий Терехов Геннадий Терехов Геннадий Петрович

02.03.1994 г.р.

п.Первомайский, Челябинская область

https://zpobeda.ru/gennadij-terehov/

Военнослужащий Козляков Александр При участии в СВО в Украине погиб Козляков Александр Александрович.

Он был родом из Кондрово (Калужская обл.), жил здесь, 1987 года рождения.

https://zpobeda.ru/aleksandr-kozlyakov/

Военнослужащий Богачук Дмитрий В ходе специальной военной операции на Украине 05.02.2023 трагически погиб Богачук Дмитрий Валерьевич

https://zpobeda.ru/dmitrij-bogachuk/

Военнослужащий Гилёв Михаил В СВО погиб Гилёв Михаил Валерьевич из села Легково, Александровского района. Ему был 21 год.

Он был призван в армию, где служил в 217 полк ВДВ в г. Иваново.

По сообщениям его матери, 18 января его ранили под Бахмутом, а уже 28 по госпиталю в «ЛНР», где он лежал после ранения, прилетел «НIMARS».

https://zpobeda.ru/mihail-giljov/

Военнослужащий Мудрый Дмитрий Погиб героически в бою Мудрый Дмитрий Витальевич

https://zpobeda.ru/dmitrij-mudryj/

Военнослужащий Новицкий Максим Новицкий Максим Валерьевич

31 год

р.п.Белый Яр, ХМАО

ЧВК «Вагнер»

https://zpobeda.ru/maksim-novickij/

Военнослужащий Мамаев Евгений В ходе спецоперации на Украине, при выполнении боевой задачи, героически погиб уроженец Забайкальского края, Калганского района, села Кадая.

Мамаев Евгений Васильевич

Евгений родился 5 августа 1978 года

Погиб в боях за город Угледар Донецкой области.

https://zpobeda.ru/evgenij-mamaev/

Военнослужащий Пупышев Александр 30 декабря в боях под Артёмовском погиб уроженец Кировской области Александр Пупышев.

https://zpobeda.ru/aleksandr-pupyshev/

Военнослужащий Тихонов Антонин В ходе боя с укро-нацистами в ДНР 5 февраля 2023 года героически погиб боец Антонин Тихонов. Во время последнего боя краповый берет был с ним на его груди.

Воспитанник 4-й гСпН 8-го оСпН «Русь», один из лучших бойцов в своём призыве. На право ношения крапового берета он сдал на первой же сдаче, в которой мог принять участие, несмотря на то, что всего две недели назад сдал на право ношения специальной формы одежды.

Прошёл снайпером две боевые командировки.

С первых дней, даже не имея офицерского звания, но обладая огромным личным авторитетом, по сути, возглавил роту мобилизованных. Несмотря на все трудности, помог командованию организовать полноценную боевую подготовку личного состава, потом был назначен уже командиром взвода.

Под массированным обстрелом из танков и миномётов противника, Антонин не растерялся и в первую очередь стал осуществлять эвакуацию раненых подчинённых из-под огня. Лично вытащил в безопасное место троих тяжелораненых, а, направляясь за четвёртым, попал под очередной разрыв снаряда.

https://zpobeda.ru/antonin-tihonov/

Военнослужащий Поставной Евгений В Донбассе погиб уроженец хутора Ильинка Белокалитвинского района Евгений Поставной.

21-летнего парня в зону СВО мобилизовали в сентябре прошлого года.

Он погиб в январе «при выполнении воинского долга на территории ДНР и ЛНР».

Евгений награждён посмертно.

https://zpobeda.ru/evgenij-postavnoj/

Военнослужащий Скворцов Денис (Сибиряк) Не стало Настоящего друга и Воина Сибиряка.

Служил 11 полк, 2 МСБ.

Погиб на позициях под Водяным.

Скворцов Денис Юрьевич, позывной Сибиряк, уроженец Кемерово.

14.12.1984 — 04.02.2023

https://zpobeda.ru/denis-skvorcov/

Доброволец Рахов Андрей 14 февраля под Угледаром погиб Андрей «Арни» Рахов, также известный как «Огнеборец», во время наступления нашей армии под Угледаром, пал смертью храбрых, подорвавшись на мине.

Арни в прошлом служил в одной из пожарно-спасательных частей Санкт-Петербурга, но в итоге уволился и поехал на войну добровольцем, где проходил службу в рядах батальона «Восток».

Отличный боец и соратник, был другом подразделения. Не остался в стороне от беды народа и поехал воевать.

В разговорах о смерти Арни всегда говорил, что смерть в бою за Родину достойна мужчины.

https://vk.com/wall447359733_526048

Военнослужащий Колесников Александр В ходе спецоперации 29 января 2023г выполняя воинский долг погиб житель Севского района — уроженец села Юрасов Хутор Александр Колесников.

https://zpobeda.ru/aleksandr-kolesnikov/

Доброволец Илларионов Анатолий Илларионов Анатолий Анатольевич

36 лет, г. Пенза.

Был добровольцем в 15 ОМСБр гвардейской мотострелковой бригаде.

Первый раз пошёл в апреле 2022 г, получил ранение в июле, подлечился, а в октябре пошёл во второй раз.

Геройски погиб 26 декабря 2022г в ЛНР, не дожив 40 дней до завершения контракта.

Дома у него остались жена и 4 детей: 14 лет, 13 лет, 3 года и 2 года.

Был патриотом своей страны.

https://zpobeda.ru/anatolij-illarionov/

Военнослужащий Зарипов Денис В Агрызском районе Республики Татарстан похоронили 40-летнего военнослужащего ЧВК «Вагнер» Дениса Зарипова.

Герой погиб 3 января под Артемовском во время выполнения боевых задач.

https://zpobeda.ru/denis-zaripov/

Военнослужащий Филипповский Петр Филипповский Петр Викторович из Ухты погиб в Артемовске.

Он был бойцом ЧВК «Вагнер».

За героизм и мужество Петр награждён медалью ЧВК «Вагнер».

https://zpobeda.ru/petr-filippovskij/

Военнослужащий Кубышев Рустам В СВО погиб военнослужащий из Александрово-Гайского района Саратовской области Рустам Кубышев.

Кубышев родился 6 июля 1987 года. В 2005-2007 годах служил в МВД в Москве.

Его всегда отличали уважение к близким, рассудительность, ответственность.

Боец за доблесть и героизм получил орден Мужества.

У него остались жена и две дочери.

https://zpobeda.ru/rustam-kubyshev/

Военнослужащий Слепухин Сергей В ходе спецоперации на Украине, при выполнении боевой задачи, героически погиб уроженец Забайкальского края села Маккавеево.

Слепухин Сергей Евгеньевич 10.04.1996гр.

Погиб в ДНР г.Артемовск. 10.01.23г.

https://zpobeda.ru/sergej-slepuhin/

Военнослужащий Товстиков Владислав 27 ноября, в боях под Артёмовском, погиб житель села Шишма (Башкортостан) Товстиков Владислав Валерьевич.

Родные и близкие простились с сыном, внуком, братом и племянником.

https://zpobeda.ru/vladislav-tovstikov/

Военнослужащий Пятницын Алексей При выполнении воинского долга в зоне Специальной военной операции погиб директор по маркетингу и продажам ОАО «РИАТ» из Набережных Челнов Алексей Юрьевич Пятницын.

Заместитель генерального директора предприятия отправился в зону СВО в качестве добровольца в сентябре 2022 года. Погиб в ходе боев в районе города Авдеевка Донецкой Народной республики. 25 января Алексею Пятницыну исполнился 41 год…

https://zpobeda.ru/aleksej-pyatnicyn/

Военнослужащий Шнайдмиллер Дмитрий Дмитрий Александрович Шнайдмиллер погиб в ходе СВО

Он добровольцем вступил в ЧВК Вагнер. Любил справедливость и всегда стоял на стороне правды. Он не стал дожидаться мобилизации и сделал свой выбор.

17 сентября получил тяжелейшие ранения, 17 ноября скончался в госпитале.

28.05.1998-17.11.2022гг

https://zpobeda.ru/dmitrij-shnajdmiller/

Военнослужащий Руденко Денис Руденко Денис

г.Новоуральск, Свердловская область

ЧВК «Вагнер»

https://zpobeda.ru/denis-rudenko/

Военнослужащий Князев Владимир Состоялась траурная церемония прощания с Владимиром Николаевичем Князевым, который героически погиб при исполнении служебного долга в ходе Специальной военной операции.

Родился 26 февраля 1985 года. Владимир окончил школу №23, затем отслужил в армии, а после неё устроился сварщиком на Волчанский механический завод. Чуть позже трудился по той же специальности в МУП «Волчанский автоэлектротранспорт».

Погиб Владимир Князев в ходе боевых действий в составе ЧВК «Вагнер».

https://ok.ru/gazetavv/topic/155110261113021

Доброволец Ваисов Эдуард Ваисов Эдуард Ильнурович

1998-2023

После почти года службы погиб под Запорожьем

https://zpobeda.ru/eduard-vaisov/

Военнослужащий Дзампаев Артур При исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на Украине погиб житель с.Хумалаг Правобережного района Северной Осетии младший сержант Артур Дзампаев.

Артур был младшим сержантом запаса, ветераном боевых действий. Его призвали на фронт в период мобилизации в октябре прошлого года. За несколько месяцев, проведенных на передовой, он успел проявить храбрость и мужество, достойные настоящего героя.

Артуру было 40 лет.

Без отца остались двое детей.

https://zpobeda.ru/artur-dzampaev/

Военнослужащий Ядренцев Евгений В ходе спецоперация героически погиб Евгений Ядренцев.

Он родился и вырос в Красной Горе. Окончил Красногорскую СОШ № 2.

https://zpobeda.ru/evgenij-yadrencev/

Военнослужащий Якутин Сергей Якутин Сергей Владимирович

07.02.2023 погиб под Владимировкой

https://zpobeda.ru/sergej-yakutin/

Военнослужащий Андросов Сергей При исполнение воинского долга в зоне действия СВО на Украине погиб Андросов Сергей.

https://zpobeda.ru/sergej-androsov/

Военнослужащий Фоломеев Евгений В ходе военной операции на Украине погиб Фоломеев Евгений Григорьевич.

Уроженец Пензенской области,Спасского района.

Родился и жил в селе Монастырское.

Служить ушёл по контракту.

Героически погиб в городе Соледар Донецкой республики.

02.06.1995г.-09.01.23г.

https://zpobeda.ru/evgenij-folomeev/

Военнослужащий Кондратьев Сергей Сергей Кондратьев погиб в ходе выполнения задач в зоне СВО.

https://zpobeda.ru/sergej-kondratev/

Военнослужащий Рябов Максим 24-летний МАКСИМ Рябов из Большого Болдина Нижегородской области погиб на спецоперации.

Максим закончил радиофак ННГУ и в феврале 2022 года был призван в армию, а затем остался служить по контракту. Был командиром взвода радиоэлектронной разведки.

В апреле прошлого года был награжден орденом «За верность долгу», а в октябре — медалью Суворова. Последнюю свою награду он получит уже посмертно.

https://zpobeda.ru/maksim-ryabov/

Военнослужащий Конев Станислав Конев Станислав Николаевич, город Томск

позывной Негр

19.01.1991- 20.12.2022

героически погиб защищая свою семью и Родину

https://zpobeda.ru/stanislav-konev/

Военнослужащий Сабаев Шалва (Дима) При исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на Украине погиб житель с. Нарт Ардонского района Северной Осетии Шалва (Дима) Сабаев.

Военнослужащему было 40 лет, у него остались трое детей.

https://zpobeda.ru/shalva-sabaev/

Военнослужащий Акзянов Ренат Акзянов Ренат Мувинович погиб 1 января 2023 года после нанесения ВСУ удара по пункту временной дислокации российских подразделений в Макеевке.

Акзянов Ренат родился 1 июля 1986 года в г. Уфа Республики Башкортостан.

Осенью 2022 года твердо решил встать на защиту нашей Родины в качестве добровольца и когда пришел в военкомат, узнал, что он уже внесен в списки мобилизованных граждан.

Ренат всегда был добрым, смелым и улыбчивым. Он был надежным другом, общительным и доброжелательным человеком.

У Рената остались отец, брат и супруга.

https://zpobeda.ru/renat-akzyanov/

Ефрейтор Злобин Рудольф Погиб в ходе спецоперации по защите ДНР, ЛНР, Отечества и Мирного Неба над Россией на Украине в 2022 году. Кизнер, Удмуртия.

https://zpobeda.ru/rudolf-zlobin/

Ефрейтор Самохин Павел Самохин Павел Сергеевич 13.02.98.

Уроженец пгт. Надвоицы Республики Карелия.

Старший разведчик пулемётчик. Служил в Пскове в/ч 64044.

Погиб 12.03.22. Под Харьковом, г. Изюм

https://zpobeda.ru/samohin-pavel/

Гвардии сержант Чупошев Игорь Чупошев Игорь Анатольевич.

30 ноября 1984 г.р.

Гвардии сержант 11 десантно-штурмовой бригады ВДВ Республики Бурятия.

Погиб 12 марта 2022 года в ходе спецоперации по защите ДНР, ЛНР, Отечества и Мирного Неба над Россией на Украине в 2022 году.

Остались жена и двое сыновей.

https://zpobeda.ru/igor-chuposhev/

Военнослужащий Макаров Игорь Макаров Игорь Радикович.

Родился в 1998 году в Ставропольском крае, станице Курская. В 2014 году окончил 9 классов в МКОУСОШ 5 с.Эдиссия. После поступил в Частное профессиональное образовательное учреждение Техникум экономики и права г.Новопавловск, получил квалификацию юриста.

С 1 июня 2016 года по 3 июля 2017 года проходил срочную службу воинской части 25788 города Моздок, РСО Алания.

С 18.04.2018 год по 17.04.2021 год заключил контракт о прохождении воинской службы в воинской части 71718 вооружённых сил России, дислоцированной н.п. Шали, Чеченской республики, в должности рядового. За время службы в г.Шали побывал в двух командировках г.Астрахань и г.Крым.

В 2021 году перевёлся в воинскую часть 23511, 100-я отдельная разведывательная бригада. Место дислокации воинской части 23511 или 100-й отдельной разведывательной бригады находится в городе Моздок Республики Северной Осетии – Алании. Воинское звание - водитель телефонист аккумуляторщик ремонтной роты.

С января 2022 года по июль 2022 года участвовал в специальной военной операции на территории Украины.

Погиб 03.07.2022 года при исполнении воинского долга в результате артиллерийского обстрела.

https://zpobeda.ru/igor-makarov/

Военнослужащий Шеремет Александр Шеремет Александр Валерьевич 12.09.1998

Погиб 25.07.2022. Херсонская область, г. Берислав. 109 полк, 2 рота.

Ушёл на службу 26.02.2022

https://zpobeda.ru/sheremet-aleksandr/

Военнослужащий Янчик Владимир Во время проведения специальной военной операции на территории Донецкой Народной Республики погиб житель Покровки Самарской области Янчик Владимир Викторович.

Владимир Викторович родился 24 декабря 1990 года в городе Чимкент Республики Казахстан. В Покровку семья переехала в 2000 году из Воронежской области. Владимир закончил школу в Покровке, в 2009 году был призван в ряды Вооруженных Сил РФ, отслужив, продолжил обучение.Он был электросварщиком по специальности, работал в Самаре. В 2021 году принял решение поступить на военную службу по контракту.

Воина проводили в последний путьсо всеми воинскими почестями.

https://zpobeda.ru/vladimir-yanchik/

Военнослужащий Бражник Илья Бражник Илья Николаевич.

Героически погиб 28 февраля 2022 года при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на территории Украины

Илья служил водителем, погиб во время артиллерийского обстрела украинскими войсками, вывозя своих товарищей с поля боя.

Ему было 23 года.

Награждён орденом Мужества посмертно.

Мемориальную стелу в память о погибшем Илье Бражнике открыли в поселении Шебекино Белгородской области.

https://zpobeda.ru/ilya-brazhnik/

Старший сержант Фатыхов Айрат Айрат Фатыхов. Миякинский район, Башкирия.

32 года.

Старший сержант контрактной службы 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии Воздушно-десантных войск Западного военного округа на должности командира расчета гаубичного артиллерийского взвода.

Погиб в ходе спецоперации по защите ДНР, ЛНР, Отечества и Мирного Неба над Россией на Украине в 2022 году.

https://zpobeda.ru/ajrat-fatyhov/

Ефрейтор Мартыненко Илья В ходе специальной военной операции на территории Украины погиб Мартыненко Илья

Служил в 331-м гвардейском парашютно-десантном ударном Костромском полку.

Илья Мартыненко с детства хотел служить Родине.

https://zpobeda.ru/martynenko-ilya/

Военнослужащий Мусукулов Руслан Руслан Кауспаевич Мусукулов родился 3 июня 1993 года.

Руслан старший сын в семье из пятерых детей, всегда был добрым, смелым и общительным.

Погиб в результате ракетного удара ВСУ в Макеевке.

Руслан одним из первых после объявления мобилизации пошел защищать Родину.

У него остались супруга и сын.

За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, Мусукулов Руслан Кауспаевич был посмертно награжден Орденом Мужества.

https://zpobeda.ru/ruslan-musukulov/

Военнослужащий Перчеда Константин В ходе специальной военной операции 11 февраля погиб житель Приуральского района Ямало-Ненецкого автономного округа Константин Перчеда.

Мужчина посвятил свою жизнь борьбе с преступностью. Он проработал в органах внутренних дел по Приуральскому району более семи лет.

Константина мобилизовали в сентябре, но вернули домой как многодетного отца. Через некоторое время он добровольно через «Ахмат» ушел на фронт защищать родину и мирных жителей Донбасса.

https://zpobeda.ru/konstantin-percheda/

Сержант Киселев Евгений Сержант Киселев Евгений Александрович

45-я отдельная гвардейская бригада специального назначения

https://zpobeda.ru/evgenij-kiselev/

Гвардии майор Кульчиев Виталий (Сфера) Кульчиев Виталий Саидович

33 года

Командир танковой роты

Скромный с необыкновенно добрыми глазами парень, под всем этим скрывалась отвага и мужество настоящего офицера, командира.

Житель Северной Осетии.

Виталий с первых дней СВО находился на Украине.

О нём был материал в 38 выпуске.

https://zpobeda.ru/vitalij-kulchiev/

Военнослужащий Дульбитхаев Николай В ходе проведения специальной военной операции героически погиб бывший заведующий хозяйством пансионата для престарелых в Улан-Удэ Николай Дульбитхаев.

Летом 1999 года Николай был призван в ряды вооруженных сил Российской Федерации для прохождения срочной службы. По окончанию учебы в военной части получил воинскую должность старший разведчик артиллерийской разведки. В марте 2000 года Николай был направлен в командировку в Северо-Кавказский регион для участия в боевых действиях в Чечне. В боях проявил мужество, храбрость, выносливость и верность Военной присяге. В январе 2001 года, в звании сержанта, Николай вернулся в родное село.

С августа 2022 года Николай по контракту служил в рядах Российской Армии и участвовал в специальной военной операции на Украине, в должности командира отделения Зенитного ракетного взвода Зенитной ракетной батареи 54 мотострелкового полка.

В ходе СВО на поле боя Николай погиб прикрывая раненых бойцов под Кременной.

Герою был 41 год.

https://zpobeda.ru/nikolaj-dulbithaev/

Старший сержант Вершинин Андрей Вершинин Андрей Алексеевич, уроженец Республики Казахстан, в 2006 году впервые заключил контракт сроком на 3 года в в/ч 36251.

Старший сержант Вершинин за время прохождения службы в занимаемой воинской должности зарекомендовал себя с положительной стороны, как дисциплинированный военнослужащий.

По занимаемой должности обязанности знал и выполнял в полном объеме, имел высокий уровень профессиональной и физической подготовки.

Умел самостоятельно изучить требования поступающих руководящих документов, общевоинских уставов, наставлений и применить их в повседневной жизнедеятельности.

Андрей пользовался авторитетом у подчиненных и старших начальников. Морально и психологически устойчив. Тяготы военной службы переносил стойко.

Его подвиг в одном ряду с подвигами героев Великой Отечественной войны.

Имя Андрея будет внесено в список навечно зачисленных военнослужащих в/ч 41659.

https://aleysk22.ru/about/info/news/23804/?type=pda

Военнослужащий Лупенко Артем Лупенко Артем Александрович родился 7 января 1995 года в селе Усть - Ермилиха Усть- Калманского района Алтайского края в семье рабочих.

В 2011 году, после окончания школы, поступил в Усть- Калманское профессиональное училище, по окончании которого получил диплом по специальности тракторист – машинист сельскохозяйственной техники.

В 2014 году Артем был призван на военную службу по призыву, а в 2015 году заключил контракт с Министерством обороны РФ для прохождения военной службы по контракту в войсковую часть 41659 города Алейска.

Артем проходил службу в должности старшего механика - водителя второй танковой роты танкового батальона.

За время службы в рядах Вооруженных Сил РФ зарекомендовал себя ответственным грамотным специалистом. В коллективе быстро находил общий язык с окружающими сослуживцами, не подчинялся чужому влиянию, имел свое личное мнение. Всегда был вежлив, имел хорошую память, пользовался авторитетом у старших начальников.

В работе Артем всегда был дисциплинирован, качественно выполнял поставленные задачи, проявлял инициативу в сложной ситуации.

Артем отлично знал материальную часть и правила эксплуатации вооружения и военной техники, закрепленной за ним, добросовестно выполнял комплекс работ по поддержанию боевой машины в постоянной боевой готовности.

Имя Артёма будет внесено в список навечно зачисленных военнослужащих в/ч 41659.

https://aleysk22.ru/about/info/news/23804/?type=pda

Военнослужащий Поляков Сергей В ночь со 2 на 3 февраля на Угледарском направлении погиб командир 14-й гв. отдельной бригады спецназа Вооруженных сил полковник Поляков Сергей Юрьевич.

Он был настоящим богатырём как в плане физических данных, так и в плане личных качеств.

Хорошо образованный, не опускающийся до хамства, пользующийся авторитетом у рядовых и офицеров, Сергей Юрьевич имел заслуженную репутацию лучшего комбрига 14-й гвардейской бригады спецназа за крайнее десятилетие точно. Всегда радел за своих подчиненных и делал все для того, чтобы спецназ оставался спецназом, а не личной охраной ВИПов в погонах или обычной пехотой.

https://zpobeda.ru/sergej-polyakov/

СЛАВА ЖИВЫМ ! ПАМЯТЬ УШЕДШИМ !

Возвращайтесь домой, мальчики... ( Молитва )

Ирина Аллегрова. Музыка и слова - Олег Тян

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