Купальники в СССР и на Западе

Вы наверняка скажете, что купальники, в которых щеголяли на пляже советские женщины, явно не повод для ностальгии, и будете правы. Но просто посмотрите. Это жизнь наших мам и бабушек, которую они, как могли, старались сделать красивее и ярче.





До 60-х годов в СССР с купальниками для девочек было очень трудно, и многие на пляже носили только трусики (слова педофил тогда никто не слышал). У многих уже начинала формироваться грудь, но верх чаще всего не прикрывали - это было не принято. Маленькие дети вообще загорали голышом, и это даже считалось полезным для здоровья. Взрослые девушки и женщины 50х-70х годов часто шили купальники сами из ситца и сатина по выкройкам из журналов, либо "доставали" - помните это слово? На купальники шли и старые трикотажные платья и кофточки, купальники зачастую вязали - и получалось отлично.

Наверняка кто-нибудь в комментариях начнет восклицать: "Что ж они все такие страшные!" Но не надо забывать, что с 20-х годов начался массовый приток крестьян в большие города на заводы и фабрики. А крестьяне везде выглядели примерно одинаково - физический труд, работа в поле формируют схожие типы внешности. Худоба и стройность почти нигде не ценились. Если посмотреть на западные и американские фото фермеров и крестьян тех лет, вы увидите очень похожие лица и сборки.

Так что сравнивать наши бытовые фото со звездами Голливуда и манекенщицами - некорректно, и мы их приводим ради демонстрации тенденций в моде и фасонов.



Американские купальники 30-х и 40-х



















































































Американская актриса Сьюзан Питерс и ее дог в 1943 году



Американка в купальнике на набережной. 1940 г







Джейн Грир в купальнике Catalina Swimwear. 1948 г









































В 1953 году юная Бриджит Бардо произвела фурор своим появлением в бикини на набережной Круазетт.

Надо сказать, что модель бикини вызвала в свое время бурные дискуссии во всем мире. В католических странах, таких как Испания, Португалия и Италия, бикини вообще были под запретом. Туристок, которые осмеливались появиться в таком купальнике на морском берегу, испанская гвардия, например, провожала обратно в отель.

Бикини завоевывали «место под солнцем» с большим трудом и скандалами, хотя, по современным меркам, были достаточно скромными - просто низкие трусики. Даже в Америке бикини прижились с большим трудом.



Икона Голливуда Джейн Мэнсфилд



























В 60-е годы в Европе и Америке бикини, хоть и с препонами, которые чинили ханжи, все же распространились и стали обыденностью. Но СССР бикини не закупал и не производил из принципа до самой перестройки, так же, как и низкие трусики - кто-то в верхах считал такие модели неприличными. Поэтому наши девушки сами укорачивали трусики сверху, а самые модные бикини, на завязках, приходилось шить самим.

Италия, начало 60-х



Германия















Одесса, 1967. Купальник производства ГДР, эластик с чашечками. 1970-е СССР В 70-е импортные купальники купить было крайне трудно - их "доставали". Бикини же по-прежнему шили сами или переделывали из высоких трусиков.











А это уже наверняка перестроечное фото. В страну с "челноками" начал просачиваться импорт. Шили модные купальники и кооперативы



































