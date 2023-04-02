«Лужковская архитектура» - 5 символов постсоветской эпохи на улицах Москвы

Ушел из жизни экс-мэр Москвы Юрий Лужков, который оставил после себя яркое наследие. За 18 лет хозяйствования под его началом менялась не только экономическая ситуация в столице, но и ее облик. Кардинальные изменения в градостроительстве, произошедшие в постсоветский период уже получили свое определение «лужковский стиль архитектуры». И неважно, что в большинстве случаев он вызывает критику и даже противостояние, но как ни крути эти произведения не оставляют никого равнодушным.

5 основных признаков «лужковского стиля архитектуры»

Архитектурные формы Театра Et Cetera на Чистых прудах до сих пор вызывают споры (2005 г).

Учитывая, что эпоха перемен в жизни столицы пришлась на очень сложный переходный период, основной этап строительства вызывает неоднозначные мнения и впечатления. Невзирая на постоянную критику и даже неприятие, уже сейчас с уверенностью можно сказать, что «лужковская архитектура» стала целой вехой в истории градостроительства Москвы.

Отель «Красные Холмы» входит в ТОП 10 лучших отелей Москвы (1998 г, руководитель проекта Ю. П. Гнедовский).

Чтобы разобраться в истории возникновения «лужковского стиля архитектуры», имеющего несколько синонимов («московский стиль 90-х», «лужковский постмодернизм», «лужковская архитектура») было выделено 5 основных признаков стиля, которые изменили облик современной столицы до неузнаваемости:

- излишний декор на фасаде (наличие башенок, балясин, карнизов, колонн);

- использование большого количество стекла как на фасадах, так и на крышах;

- в проектах зданий смешано нескольких стилей одновременно (таким образом пытались выразить протест «брежневскому» однообразию);

- полное или частичное нарушение общепринятых эстетических норм, сочетание несочетаемого (тяготение к китчу и празднично-пряничному украшательству);

- использование для отделочно-фасадных работ дешевых материалов. К архитектурным формам Чайка «Плаза» на Новослободской так никто и не привык (2002 г).

Справка: Китч (kitsch) — это один из стилей в дизайне, архитектуре и в моде. Основными признаками этого направления стали: смешение различных представлений, образов и стилей (чистой воды эклектика), нарушение общепринятых эстетических норм и правил без ограничения рамками стилей, сочетание несочетаемого и «любовь к роскоши».

1. «Дом-яйцо» на улице Машкова

«Дом-яйцо» 2002 года стал ярким отражением «сувенирного» украшательства города.

Одним из самых ярких отражений «лужковского стиля архитектуры» является «Дом-яйцо», расположенный на улице Машкова. Это здание было возведено по проекту архитектора Сергея Ткаченко в тесном сотрудничестве с галеристом Маратом Гельманом и группой «Обледенение архитекторов». Изначально в такой необычной форме планировалось строительство роддома, но не сложилось, поэтому появился просто жилой дом. Несмотря на то, что прототипом московского «Дома-яйца» служит яйцо Фаберже, но тонкости, присущей ювелирной работе, нельзя достичь в масштабах строительства огромного дома из металла (каркас), кирпича и керамической плитки (облицовка).

Потолок куполообразной мансарды покрыт художественной росписью в духе Ренессанса.

Долгое время Ткаченко не мог получить официальное разрешение от властей столицы, поэтому на первых порах дом возводился на полулегальных условиях. Но как бы там ни было дом, рассчитанный на проживание одной семьи площадью 342 м² был сдан в эксплуатацию и на данный момент выставлен на продажу, хотя покупатели не очень спешат выложить 406 млн. руб за арт-достопримечательность Москвы начала 2000-х.

2. «Наутилус» – торговый центр на Лубянской площади

Своеобразный капитанский мостик и округлая башня-эркер ярко выделяется среди построек района. Фото: daily.afisha.ru/ © Алексей Зотов/ТАСС.

Торговый центр «Наутилус» был построен в 1999 году на Лубянской площади по проекту архитектора Алексея Воронцова. Архитекторы и критики в один голос называют его характерным примером «лужковского архитектурного стиля».

Здесь была расположена часовня Святителя Пантелеймона, а теперь на том месте находится «Наутилус». | Фото: orthodoxmoscow.ru.

Странным остается тот факт, что проект разрабатывал человек, имевший непосредственное отношение к Комитету архитектуры и градостроительства, а объект абсолютно не вписался в окружающую застройку. Именно это обстоятельство подлило масло в огонь и вызвало настоящую бурю критики, возмущения и противостояния общественности, которая до сих пор никак не успокоится. Несмотря на то, что некоторые критики все так же считают здание «Наутилуса» «издевательством над окружающими постройками сооружением», оно заслуживает особого внимания, ведь это, пожалуй, единственное сооружение, где хай-тек смешали с модерном.

3. Жилой комплекс «Патриарх» на Патриарших прудах

Авторы проекта утверждают, что ЖК «Патриарх» спроектирован в старомосковском стиле.

Еще одно здание, которое спроектировал Сергей Ткаченко с группой архитекторов в 1997–2002 гг. можно отнести к «лужковскому стилю архитектуры», ведь оно является ярким примером помпезного китча.



Жилой дом на Патриарших прудах, несмотря на довольно внушительные размеры, рассчитан на 28 квартир, стоимость которых просто зашкаливает, впрочем, как и наличие небывалого для жилищного строительства украшательства. А попытки «впихнуть» все и сразу просто сражают наповал. Чего только стоят башни на крыше сооружения, колонны, собственный герб и 12 скульптур, выполненных с претензией на античность. 12-этажный ЖК «Патриарх» расположен в районе Патриарших прудов и это привлекает состоятельных людей.

4. Памятник Петру Первому

Памятник «В ознаменование 300-летия российского флота» был воздвигнут на искусственном острове (скульптор Зураб Церетели, 1997 г.).

Памятник Петру I (официальное название памятника «В ознаменование 300-летия российского флота»), который установили на искусственном острове, насыпанном у разделения Москвы-реки и Водоотводного канала, уже более 20 лет считается не только одним из самых высоких памятников России, но и самым спорным. Активные обсуждения никак не утихают, кому не нравятся гигантские размеры, кто не узнает в нем облик Петра, а кто и вовсе считает расточительностью. И самое интересное, грузинский скульптор Зураб Церетели, приходившийся другом Юрия Лужкова, получал разрешение на возведение монумента 17-метровой высоты, но для того, чтобы попасть в Книгу рекордов Гиннеса прибавил еще ... 81 метр!

Общая высота памятника достигает 98 метров, высота фигуры Петра – 18 м (Москва).

В итоге 98-метровый памятник, созданный в обход разрешительных документов, попал еще в один список в номинацию – «самое уродливое строение мира», заняв в нем 10-е место. Горожане так и не приняли это творение и все так же не теряют надежду, что его перенесут «куда-нибудь за пределы Москвы».

5. «Помпейский дом» в районе Арбата

В проекте Amorini Dorati все продумано до мельчайших деталей (проект М. Белова, 2005 г.).

Официальное название явно выбивающегося из архитектурной картинки Арбата жилого дома — Amorini Dorati. Именно такое название было у одного из аристократических домов, возведенных в Помпеях. Автор проекта архитектор Михаил Белов украсил фасад своего творения необычными росписями, карнизами (последние этажи), оригинальными колоннами и портиками. Несмотря на то, что это привычное бетонное многоэтажное здание, каких на просторах страны миллионы, после окончания строительства оно имело ошеломительный успех, ведь в его облике воплотились все чаяния народа постсоветского периода: незаурядный вид, яркость, обилие декора и общая игривость. Он стал противовесом серости и однообразию.