«Без неё армия беззащитна» - как создавалась военная контрразведка России

12 мая 1918 года директивой Высшего военного совета РСФСР при штабах Красной армии были организованы отделения по борьбе со шпионажем — прообраз знаменитых особых отделов. По словам экспертов, именно в 1918 году начался процесс реального становления военной контрразведки в нашей стране. Если спецслужбы императорской России зачастую проигрывали в противоборстве с иностранными коллегами, то работа советских контрразведчиков во время Великой Отечественной войны считалась более эффективной.Об истории становления и достижениях военной контрразведки России — в этом материале.

«Гардемарины, вперёд!»

Практически сразу после создания в России первых регулярных воинских подразделений возник вопрос их контрразведывательного обеспечения и поддержания в армии правопорядка. Первые специальные службы в России появились в XVII веке. Однако никакой конкретной специализации у российских рыцарей плаща и кинжала долгое время не было.

Приказ тайных дел, Преображенский приказ, Тайная канцелярия «Княжна Прасковья Григорьевна Юсупова перед пострижением» Художник: Неврев Н.В.

и Тайная экспедиция «Суд Пугачёва». Художник В. Г. Перов.

занимались всем понемногу: борьбой с заговорами против монарха, разведкой и контрразведкой, пресечением коррупции и казнокрадства. Зачастую цари и высокопоставленные чиновники выбирали для исполнения тайных миссий особых порученцев, которые вообще официально не имели отношения к специальным службам. Сюжеты кинофильмов о гардемаринах хоть и являются во многом художественным вымыслом, но сам стиль решения важных государственных проблем в XVIII столетии во многом передан в них верно.

«Спецслужбы в Российской империи веками не были профессиональными, они развивались на полудипломатической основе», — рассказал в интервью RT ветеран советских спецслужб, писатель и публицист Михаил Любимов, добавив, что вплоть до начала ХХ века проблема контрразведывательного обеспечения Российской армии не была решена должным образом.

«В 1812 году Барклай де Толли создал свою Особенную канцелярию, которая занималась военной разведкой и контрразведкой, однако после возвращения войск из Парижа она была распущена. Также в XIX веке некоторое время в составе Российской армии существовала военная полиция, которая неплохо себя зарекомендовала, но она действовала недолго и лишь на части территории страны», — рассказал RT писатель и историк спецслужб Александр Колпакиди. Чуть позже, по словам эксперта, вопросы военной контрразведки были переданы в ведение жандармам, которые и вовсе не были в ней специалистами. Группа полиции I части с приставом Пуаре, конец XIX — начало ХХ века

Только в 1903 году в составе Главного управления Генерального штаба Российской армии по инициативе военного министра генерала Алексея Куропаткина было создано Разведочное отделение, наблюдавшее, в частности, за иностранными военными атташе. Данное подразделение неоднократно реорганизовывалось. Оно успело побывать и Санкт-Петербургским городским контрразведывательным отделением, и Контрразведывательным отделением Главного управления Генштаба. Параллельно с ним Отделение по разведке военного шпионства существовало в 1904—1908 годах в составе департамента полиции, но было расформировано из-за дублирования функций.

В 1912 году военными властями было принято решение расширить структуру контрразведки. Соответствующие отделения возникли в Петербургском, Московском, Виленском, Варшавском, Киевском, Одесском, Тифлисском, Иркутском и Хабаровском военных округах. С началом Первой мировой войны органы военной контрразведки неоднократно реорганизовывались. Сотрудников в них набирали преимущественно из состава Отдельного корпуса жандармов.

«Во всей этой работе ощущался дилетантизм, непонимание, зачем это вообще нужно. Шпионов ловили лишь время от времени, уступая в этом вопросе противнику. Сами руководители спецслужбы потом признавались, что дела у них шли не очень, и пытались списать всё на особенности русского характера, которому якобы претила агентурная работа. Люди сегодня читают Акунина, смотрят, извините, глупые сериалы и думают, что всё так и было, что в царской России были гениальные спецслужбы. Но это совсем не так», — подчеркнул Александр Колпакиди.

После Февральской революции контрразведывательные подразделения полиции, корпуса жандармов и Петербургского военного округа разгромили, однако Временное правительство оставило на службе лояльных себе офицеров. В марте 1917 года работа армейских органов военной контрразведки была восстановлена.

После Октябрьской революции система контрразведки утратила остатки единства. Ею занимались параллельно военные, политотделы, а в январе — марте 1918 года — контрразведывательное бюро ВЧК, набранное из царских офицеров, а затем разгромленное матросами из той же чрезвычайной комиссии.

На защите Рабоче-крестьянской Красной армии

В январе — феврале 1918 года в Советской России была создана Красная армия (РККА). В апреле того же года остатки старых царских органов военной контрразведки планировалось передать из армии в состав ВЧК, однако против этого выступил Лев Троцкий.

8 мая был учреждён Всероссийский главный штаб РККА, структура которого подразумевала существование отдельного органа военной контрразведки — регистрационной службы. А 12 мая Высший военный совет РСФСР принял директиву о создании отделений по борьбе со шпионством при всех штабах Красной армии. Параллельно в июле того же года военный подотдел всё-таки был создан в составе ВЧК. Чекисты 1918. Чекисты 1920х. Бойцы ОГПУ. Сотрудники ОГПУ.

«Военная контрразведка в 1918 году себя сначала особо не проявила. Были набраны военные специалисты из царского Генштаба, которые помогали создать структуру, но у них самих не было нужного опыта», — подчеркнул Александр Колпакиди. 19 декабря 1918 года бюро ЦК РКП(б) решило объединить контрразведывательные подразделения армии и ВЧК в единую систему — Особый отдел ВЧК при Совнаркоме РСФСР.

«Решение было связано с тем, что в армейские органы контрразведки проникали агенты противника. Военным идея не понравилась, но пришлось подчиниться», — пояснил Колпакиди. По словам эксперта, основную роль в развитии военной контрразведки играли не центральные органы, а сотрудники особых отделов на местах. В них пришли энтузиасты, создавшие подразделения буквально на ровном месте.

«Белая разведка и контрразведка часто переигрывала красную. Война была классовой. Красные разведчики вербовали агентуру среди рядового состава, а белые — в штабах. В кинофильме «Адъютант его превосходительства» ситуация показана во многом очень точно», — отметил Колпакиди.

После завершения Гражданской войны военная контрразведка, по словам эксперта, работала достаточно эффективно. Несмотря на отдельные эксцессы вроде угонов военной техники и единичных бунтов, был установлен контроль над войсками, особисты стали регулярно ловить шпионов. Сотрудники Екатеринбургской ЧК ОГПУ 1930. НКГБ сотрудники. Сотрудник МГБ СССР. Руководители органов госбезопасности. ОГПУ 1931. ОГПУ НКВД СССР. ОГПУ 1924. Желеховский Франц ОГПУ-НКВД Нарым.

В 1930 году в результате реорганизации ОГПУ военная контрразведка как отдельный орган была ликвидирована, влившись в объединённый Особый отдел. Но в 1936 году была восстановлена как автономное подразделение в составе Главного управления государственной безопасности Наркомата внутренних дел. В 1938—1941 годах спецслужбы неоднократно реформировались, но ВКР постоянно сохраняла свой самостоятельный статус.

«Смерть шпионам!»

В начале 1941 года Особый отдел вывели из состава НКВД и передали армии, но сразу после начала Великой Отечественной войны, в июле того же года, особистов вернули в Наркомат внутренних дел.

В ходе Сталинградской битвы, по словам экспертов, был выявлен ряд фактов, указывающих на то, что работа военной контрразведки в составе НКВД является недостаточно эффективной, и в апреле — мае 1943 года на базе особых отделов были созданы отдельные подразделения Наркоматов обороны, военно-морского флота и внутренних дел, названные «Смерть шпионам!», или сокращённо Смерш. Военная контрразведка СМЕРШ

«Они сыграли колоссальную роль в Великой Отечественной войне», — подчеркнул Колпакиди.

«В годы войны Смерш стал самой эффективной спецслужбой в мире, заткнувшей за пояс «Абвер» и РСХА», — рассказал RT полковник военной контрразведки КГБ СССР, историк и писатель Анатолий Терещенко.

116 лет назад родился Виктор Абакумов, советский контрразведчик и руководитель Смерша — самой эффективной спецслужбы времен Второй...

По словам Александра Колпакиди, мифы о том, что в Смерш якобы массово были призваны бывшие царские кадры, не имеют под собой реальной основы.

«В 1938 году на фоне репрессий в органах внутренних дел в военную контрразведку действительно массово пришли новые кадры. Но тех, кто служил ещё при царе, отсеивали», — отметил эксперт.

Кроме того, в Смерш часто приглашали служить хорошо зарекомендовавших себя офицеров-фронтовиков. И военная контрразведка Наркомата обороны работала очень эффективно, разоблачив за годы войны свыше 30 тыс. немецких агентов, а также 10 тыс. диверсантов и террористов.

«Часто случалось так, что Смерш, обладавший собственной зафронтовой агентурой в разведывательных школах противника, утирал нос в вопросах добычи информации даже внешней разведке», — подчеркнул Анатолий Терещенко.

Война после войны

Для особистов война в мае 1945 года не закончилась. По словам экспертов, оперативникам военной контрразведки пришлось вылавливать немецких шпионов и диверсантов, оставленных в нашем тылу нацистами, проводить фильтрационные мероприятия среди военнопленных.

Из состава Наркомата обороны военная контрразведка была передана Министерству государственной безопасности, а в 1954 году — КГБ. По словам Александра Колпакиди, она стала одним из ключевых подразделений органов госбезопасности.

Глава МГБ Виктор Абакумов (справа) и Георгий Жуков (в центре)

«Нужно сказать, что со своими задачами ВКР справлялась прекрасно. В СССР она отлично контролировала армию даже в самые смутные времена, чего нельзя сказать о других странах соцлагеря», — подчеркнул Колпакиди.

Как отмечают эксперты, в послевоенный период военная контрразведка не только наблюдала за состоянием дел в армии, но и участвовала в пресечении деятельности предателей из числа сотрудников советских спецслужб, завербованных ЦРУ США и британской разведкой.

«Я отдал военной контрразведке более 30 лет жизни. За это время только подразделение, в котором я служил, выявило более десятка шпионов ЦРУ», — поделился Анатолий Терещенко.

«Современная военная контрразведка России — это продолжатель традиций советской военной контрразведки. Судя по всем признакам, работает она весьма эффективно», — отметил Александр Колпакиди.

«Мы и сегодня встречаемся с нашими молодыми коллегами. Они делают большие успехи в разоблачении иностранных шпионов. Военная контрразведка необходима стране. Говорят, что без разведки армия слепа. Так вот, без контрразведки она вообще беззащитна», — резюмировал Анатолий Терещенко.

https://russian.rt.com/science/article/512045-voennaya-kontr...