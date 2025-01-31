Азербайджанские СМИ выкатили хамскую "предъяву"

Азербайджанские СМИ выкатывают нам хамскую предъяву:

"Проводимое в России по уголовному делу о крушении самолета "Азербайджанских Авиалиний", подтвердило, что воздушное судно было сбито системой ПВО "Панцирь С-1". Эта установка была доставлена в Россию из Сирии. Также российское следствие подтвердило применение против азербайджанского самолета средств РЭБ, что привело к выводу из строя системы управления воздушным судном.

Следствие в России установило не только лицо, открывшее огонь по гражданскому самолету, но и того, кто отдал этот приказ. Более того, нашей редакции уже известны имена и звания этих людей, и мы обязательно поделимся данной информацией с читателями в нужное время.

Пока же мы обращаемся к кремлёвским чиновникам: будьте уверены, мы уже знаем имена и звания непосредственно виновных в трагедии военных. Конечно, вы можете продолжать придерживаться линии сокрытия правды, фактически становясь соучастниками преступления. Или же вы можете поступить по чести, не затягивая процесс, и признать ответственность за трагедию. Потому что то, как вы ведёте себя сейчас, - бесчестно, мелочно и откровенно позорно. Мы понимаем ваше желание обвинить других, создать десятки альтернативных версий, как это было с малазийским "Боингом" или южнокорейским лайнером. Но Азербайджан в отношениях с Россией никогда так себя не вёл.

Даже в ситуации с вашим военным вертолётом, который был сбит азербайджанскими военными 9 ноября 2020 года. Напомним, он ночью, на низкой высоте, с отключёнными транспондерами сопровождал армянскую колонну, выдвинувшуюся к нахчыванскому участку границы. Президент Алиев мог бы тогда аргументированно заявить, что это была законная военная цель, и был бы абсолютно прав, но он поступил по-мужски: принёс извинения, стоимость вертолета была оплачена, а компенсации семьям погибших - выплачены.

Также развеем миф об убитых российских миротворцах в Карабахе, чьи фотографии, кстати, были слиты в сеть вашими же спецслужбами. Российский миротворческий контингент был заранее предупреждён, что 20 сентября 2023 года, в день антитеррористической операции, их единственная задача - оставаться на базе и не высовываться. И подавляющее большинство контингента с успехом справилось с этой "сложной" задачей. Исключение составили несколько офицеров, которые решили выехать за пределы базы, проигнорировав предупреждения и не согласовав свои действия с азербайджанской стороной. В условиях боевых действий любая несогласованная машина автоматически становится мишенью, и, к сожалению, эти офицеры попали под огонь. Именно поэтому было чётко сказано: не высовываться. Несмотря на трагичность ситуации, азербайджанская сторона взяла на себя ответственность за произошедшее, принесла извинения и привлекла виновных к ответственности.

Теперь вопрос: что будет дальше в азербайджано-российских отношениях? Как сообщили нам информированные источники, если Россия попытается замять дело и не обнародует результаты расследования, Азербайджан обратится в международные правовые инстанции. Более того, отказ признать ответственность со всеми вытекающими последствиями станет точкой разлома в азербайджано-российских отношениях. У России и так осталось немного дружественных государств, и вскоре она рискует потерять ещё одно - Азербайджан. Тем более, что и без того невысокий имидж России среди населения Азербайджана значительно ухудшился в свете последних событий".

Восторженный репортаж азербайджанского Baku TV об азербайджанских же муджахидах, которые в составе ВСУ убивают русских. И это не какая-то медиа-шарашка, а лауреат национальной премии в номинации TV "лучший интернет-телеканал".

Как отвечает Россия? Сокрушительно, как и обещал лавромид. Проведением российско-азербайджаских форумов, финансированием азербайджанской ОПГ-диаспоры и принуждением русских детей писать сочинения о Гейдаре Алиеве.

Как честно сказала сестра белгородского абу-бандита: "мы разве виноваты, что у русских мозгов не хватает делать бизнес?".

На днях как раз Михаил Мишустин в Баку. Обсуждает "взаимовыгодные коммерческие проекты".

https://t.me/russkiegramoty/56079

Телеграм-канал "Россия не Европа" пишет:

"Нам пора переходить от "политики терпил" к "политике державности". И турки, и тюрки-азербайджанцы понимают только силу, а любое послабление воспринимают как повод сесть на шею. Появился прекрасный повод навести порядок, наконец, с почти 1,5-миллионной азербайджанской диаспорой в России, из коих гражданство наше имеет, вероятно, только половина, зато налицо влияние, коррупционные связи и этнический криминал этой общины.

Какие меры напрашиваются? Прежде всего - восстановить визовый режим с Азербайджаном. Второе - жёстко применить к этой диаспоре недавний указ Путина, дающий всем мигрантам срок 4 месяца, чтобы легализовать своё пребывание здесь или убраться восвояси. Третье - приостановить предоставление гражданства азербайджанцам на весь этот период. Четвёртое - провести тщательную проверку законности получения гражданства азербайджанцами за последние 10 лет, за нарушения - высылать беспощадно. И, наконец (о чём все давно говорят!) запретить в России наконец институт "двойного гражданства", ибо нельзя быть "немножечко русским", даже цивилизационно: или - или.

Нация ждёт от власти иного типа управления государством, чем установившийся тип поведения как "терпил". На это общество уже начало реагировать своим ответным типом поведения: смехом, сатирой. Симптомами начала конца СССР стала нарастающая с 1970-80-х годов бытовая сатира (смех, юмор, анекдоты) в отношении власти. Сегодня мы входим именно в такой период. Политическая элита глубоко ошибается, если по-прежнему думает "по-сурковски": главное не то, что происходит на самом деле, а то, что показывают по ТВ".

Русские грамоты отвечают: Само собой, никаких мер в отношении Азербайджана принято не будет. И даже части из них принято не будет. И даже десятой части тоже принято не будет.

Во-первых, Россия политически не в том положении и что-либо диктовать альянсу Азербайджана и Турции, успешно завершившему сразу две своих СВО, не может в принципе.

Во-вторых, параллельное азербайджанское государство, как по кайфу существующее на территории России в виде гигантского спрута ОПГ-диаспоры с собственными олигархами, карманными силовиками и депутатами - это именно что государство. Фактически независимое от Москвы. Объявлять ему войну - см. пункт 1.

И третье - экономическая зависимость от упомянутого альянса, после начала СВО ставшая запредельной, теперь и вовсе критическая. Турция - единственные "ворота" для поставок российского газа в Европу, а Азербайджан намедни вроде как дал разрешение на строительство через свою территорию газопровода Россия - Иран.

Ну какие на этом фоне могут быть визовые режимы и разгром ОПГ-диаспоры? Научная фантастика.

Азербайджан «закусил удила», поднимая градус напряжения с Россией: «Русский дом» в Баку обвинили в шпионаже и ждут: