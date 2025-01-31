Азербайджанские СМИ выкатили хамскую "предъяву"

Азербайджанские СМИ выкатывают нам хамскую предъяву:
"Проводимое в России по уголовному делу о крушении самолета "Азербайджанских Авиалиний", подтвердило, что воздушное судно было сбито системой ПВО "Панцирь С-1". Эта установка была доставлена в Россию из Сирии. Также российское следствие подтвердило применение против азербайджанского самолета средств РЭБ, что привело к выводу из строя системы управления воздушным судном.
Пока же мы обращаемся к кремлёвским чиновникам: будьте уверены, мы уже знаем имена и звания непосредственно виновных в трагедии военных. Конечно, вы можете продолжать придерживаться линии сокрытия правды, фактически становясь соучастниками преступления. Или же вы можете поступить по чести, не затягивая процесс, и признать ответственность за трагедию. Потому что то, как вы ведёте себя сейчас, - бесчестно, мелочно и откровенно позорно. Мы понимаем ваше желание обвинить других, создать десятки альтернативных версий, как это было с малазийским "Боингом" или южнокорейским лайнером. Но Азербайджан в отношениях с Россией никогда так себя не вёл.
Даже в ситуации с вашим военным вертолётом, который был сбит азербайджанскими военными 9 ноября 2020 года. Напомним, он ночью, на низкой высоте, с отключёнными транспондерами сопровождал армянскую колонну, выдвинувшуюся к нахчыванскому участку границы. Президент Алиев мог бы тогда аргументированно заявить, что это была законная военная цель, и был бы абсолютно прав, но он поступил по-мужски: принёс извинения, стоимость вертолета была оплачена, а компенсации семьям погибших - выплачены.
Также развеем миф об убитых российских миротворцах в Карабахе, чьи фотографии, кстати, были слиты в сеть вашими же спецслужбами. Российский миротворческий контингент был заранее предупреждён, что 20 сентября 2023 года, в день антитеррористической операции, их единственная задача - оставаться на базе и не высовываться. И подавляющее большинство контингента с успехом справилось с этой "сложной" задачей. Исключение составили несколько офицеров, которые решили выехать за пределы базы, проигнорировав предупреждения и не согласовав свои действия с азербайджанской стороной. В условиях боевых действий любая несогласованная машина автоматически становится мишенью, и, к сожалению, эти офицеры попали под огонь. Именно поэтому было чётко сказано: не высовываться. Несмотря на трагичность ситуации, азербайджанская сторона взяла на себя ответственность за произошедшее, принесла извинения и привлекла виновных к ответственности.
Теперь вопрос: что будет дальше в азербайджано-российских отношениях? Как сообщили нам информированные источники, если Россия попытается замять дело и не обнародует результаты расследования, Азербайджан обратится в международные правовые инстанции. Более того, отказ признать ответственность со всеми вытекающими последствиями станет точкой разлома в азербайджано-российских отношениях. У России и так осталось немного дружественных государств, и вскоре она рискует потерять ещё одно - Азербайджан. Тем более, что и без того невысокий имидж России среди населения Азербайджана значительно ухудшился в свете последних событий".
Восторженный репортаж азербайджанского Baku TV об азербайджанских же муджахидах, которые в составе ВСУ убивают русских. И это не какая-то медиа-шарашка, а лауреат национальной премии в номинации TV "лучший интернет-телеканал".
Как отвечает Россия? Сокрушительно, как и обещал лавромид. Проведением российско-азербайджаских форумов, финансированием азербайджанской ОПГ-диаспоры и принуждением русских детей писать сочинения о Гейдаре Алиеве.
Как честно сказала сестра белгородского абу-бандита: "мы разве виноваты, что у русских мозгов не хватает делать бизнес?".
На днях как раз Михаил Мишустин в Баку. Обсуждает "взаимовыгодные коммерческие проекты".
https://t.me/russkiegramoty/56079
Телеграм-канал "Россия не Европа" пишет:
"Нам пора переходить от "политики терпил" к "политике державности". И турки, и тюрки-азербайджанцы понимают только силу, а любое послабление воспринимают как повод сесть на шею. Появился прекрасный повод навести порядок, наконец, с почти 1,5-миллионной азербайджанской диаспорой в России, из коих гражданство наше имеет, вероятно, только половина, зато налицо влияние, коррупционные связи и этнический криминал этой общины.
Какие меры напрашиваются? Прежде всего - восстановить визовый режим с Азербайджаном. Второе - жёстко применить к этой диаспоре недавний указ Путина, дающий всем мигрантам срок 4 месяца, чтобы легализовать своё пребывание здесь или убраться восвояси. Третье - приостановить предоставление гражданства азербайджанцам на весь этот период. Четвёртое - провести тщательную проверку законности получения гражданства азербайджанцами за последние 10 лет, за нарушения - высылать беспощадно. И, наконец (о чём все давно говорят!) запретить в России наконец институт "двойного гражданства", ибо нельзя быть "немножечко русским", даже цивилизационно: или - или.
Нация ждёт от власти иного типа управления государством, чем установившийся тип поведения как "терпил". На это общество уже начало реагировать своим ответным типом поведения: смехом, сатирой. Симптомами начала конца СССР стала нарастающая с 1970-80-х годов бытовая сатира (смех, юмор, анекдоты) в отношении власти. Сегодня мы входим именно в такой период. Политическая элита глубоко ошибается, если по-прежнему думает "по-сурковски": главное не то, что происходит на самом деле, а то, что показывают по ТВ".
Русские грамоты отвечают: Само собой, никаких мер в отношении Азербайджана принято не будет. И даже части из них принято не будет. И даже десятой части тоже принято не будет.
Во-первых, Россия политически не в том положении и что-либо диктовать альянсу Азербайджана и Турции, успешно завершившему сразу две своих СВО, не может в принципе.
Во-вторых, параллельное азербайджанское государство, как по кайфу существующее на территории России в виде гигантского спрута ОПГ-диаспоры с собственными олигархами, карманными силовиками и депутатами - это именно что государство. Фактически независимое от Москвы. Объявлять ему войну - см. пункт 1.
И третье - экономическая зависимость от упомянутого альянса, после начала СВО ставшая запредельной, теперь и вовсе критическая. Турция - единственные "ворота" для поставок российского газа в Европу, а Азербайджан намедни вроде как дал разрешение на строительство через свою территорию газопровода Россия - Иран.
Ну какие на этом фоне могут быть визовые режимы и разгром ОПГ-диаспоры? Научная фантастика.
Азербайджан «закусил удила», поднимая градус напряжения с Россией: «Русский дом» в Баку обвинили в шпионаже и ждут:
Уверенно рассказывая телезрителям о том, что «Русский дом» превратился в «Дом российского шпионажа», репортер не назвала ни одного факта, никаких подробностей. Ссылаясь на некие «доверенные источники», говорилось о том, что российский культурный центр способствует «межэтнической розни и действует как центр разведдеятельности», сообщает азербайджанское информационное агентство «Туран». Да и никаких официальных комментариев со стороны Службы государственной безопасности Азербайджана тоже не поступало. Одним словом, «хайли лайкли».
Напомним, «Русский дом» относится к Федеральному агентству по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество). Помимо Баку, филиалы «Русского дома» действуют еще в двух городах республики.
Что же касается телеканала, то он входит в медиа-холдинг GlobalMediaGroup (GMG) наряду с другими телеканалами, информационными агентствами в Азербайджане и за рубежом. По утверждению главы Россотрудничества Евгения Примакова, Baku.tv финансируется правительством республики, соответственно, тщательно согласовывает подобного рода материалы.
Ожидается, что МИД России опубликует ответ на обвинения Бакинского телевидения 25 января, предположило национальное агентство. Накануне поздно вечером Евгений Примаков отреагировал на репортаж.
«Ознакомился с гнусным репортажником - стендапом какой-то девицы с лейблом азербайджанского Baku.tv, сняли прямо у входа в наш культурный центр в Азербайджане, в Баку, перед вывеской «Русского дома». В репортаже девица беспардонно врёт, что тут гнездо шпионов и логово сепаратистов», - написал Примаков в телеграм-канале.
Он сообщил о подготовке иска о защите деловой репутации, заявив, что надеется услышать СМИ неопровержимые доказательства клеветы и лжи, либо опровержения с извинениями.
При этом руководитель «Россотрудничества» напомни, что «Русский дом» действует в Азербайджане по межправительственному соглашению и следует всем договорам и законам республики. «Там идут классы русского языка (не шпионские), художественные и музыкальные классы, там проходят выставки, концерты, приезжают поэты, там недавно была наша министр культуры Ольга Любимова», - уточняет Примаков.
Он считает, что теперь телеканал обязан в суде доказать, что «Русский дом» занимается шпионской деятельность. В то же время Евгений Примаков убежден на 100-процентов, что Baku.tv проиграет. Ранее все иски по аналогичным темам в Германии Россия выиграла, и немецким СМИ пришлось публиковать опровержение.
Независимое азербайджанское агентство «Туран» высказало предложение, что холод в отношениях двух стран, который возник после катастрофы самолета AZAL, усиливается. Азербайджанские власти все чаще и резче дают понять, что не позволят «замять» историю со своим самолетом. На какой-то период после громких заявлений с обвинениями в адрес России президента Ильхама Алиева возникла короткая пауза. Но очень скоро Баку начал действовать «масштабно». Демонстративно афиширует возросшими контактами официальных лиц Азербайджана с украинскими дипломатами, хотя до этого действовали более осторожно, чтобы не раздражать Россию. И встреча президента Азербайджана с главой киевского режима яркое тому доказательство.
«Проправительственные СМИ получили команду изобличать «шпионское гнездо» России в центре Баку. Вслед за этим прозвучала беспрецедентная угроза — Баку подаст в международный суд на Москву, если та не признает вину за сбитый самолет», - перечисляет азербайджанское агентство. В то же время оно считает, что жесткая риторика Алиева, который играет на грани фола, тщательно просчитана. Президент Азербайджана хочет продемонстрировать, что республика не позволит не считаться с собой. А вот так ли это на самом деле, станет ясно в ближайшем будущем.
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