Удивительная церковь-музей, в котором фрески выполнены по эскизам Васнецова и Нестерова

Сегодня мы посетим уникальную церковь в Рязанской области.

В 225 км от Москвы, 109 км от Рязани находится небольшой поселок Тума. Он был бы ничем не примечателен, если бы не одна достопримечательность – Троицкая церковь. В Рязанской Туме находится одна из самых красивых православных церквей.

История церкви уходит корнями в далекий 17 век. Предшественниками современного здания, построенного в 1896 году, были несколько деревянных церквей. Одна горела, другая возводилась, и в 19 веке, благодаря местным богатым купцам, было построено величественное каменное здание. Фото начала 20 века Троицкая церковь в Туме уже после реставрации. А вот так она выглядела еще в 2012 году.

Архитектурный стиль — классицизм с элементами эклектики. Главный вход.

Здание церкви имеет длину 80 метров и ширину 40 метров. Высота центрального купола — 40 метров. Башня колокольни имеет высоту 65 метров, сложена из белого камня. Высота шпиля с крестом составляет около 15 метров. Общая высота сооружения — около 80 метров. Вид на Троицкую церковь.

На одном из ярусов колокольни выложена датировка 1896г., что можно считать годом окончания строительства храма в существующем виде. Ворота церкви.



Но не своей архитектурой интересна Троицкая церковь, а уникальным интерьером.

Вот такой вид открывается перед глазами, как только вы закрываете за собой входную дверь. Потрясающе, правда? Интерьеры Троицкой церкви в Туме.

Его интерьер — один из самых уникальных в России. Каждая деталь от алтаря до притвора, от сводов до пола не только дороги сердцу верующего, но и имеют непреходящее историческое и художественное значение. Интерьеры Троицкой церкви в Туме. От красоты захватывает дух.

Все внутренние стены церкви расписаны художниками академического круга школы Виктора Васнецова. Общая площадь фресок составляет около 900 кв. м. Фрески сделаны по эскизам великих русских художников – В.М. Васнецова, М.В. Нестерова, А.А. Иванова В. Котарбинского, Г. Семирадского. Интерьеры Троицкой церкви в Туме. Многие фрески повторяют росписи Владимирского собора в Киеве. Многие фрески Троицкой церкви в Туме повторяют росписи Владимирского собора в Киеве. Еще одна «гордость» церкви - двухъярусный беломраморный иконостас работы итальянских мастеров. Центральный двухъярусный алтарь выполнен из белого мрамора итальянскими мастерами. Изящный узор включает элементы в виде византийского креста и виноградной лозы. Иконостас из белого мрамора в Троицкой церкви в Туме. Известно, что он был заказан в начале ХХ века на харьковской фабрике из итальянского бело-голубого мрамора, а резьба выполнялась в Москве в мастерской скульптора В.И. Орлова.Т В одной из книг есть очень эмоциональный рассказ о том, как «зимой на санях ехал обоз. Вёз ящики с разобранными деталями алтаря. А с обозом ехали мастера, которые его собирали. Иконы для алтаря писали Владимирские “богомазы” из старой Рублёвской школы». Может быть так оно и было, но скорее всего это красивый вымысел. Обращаемся еще раз к описям 1918–1919 годов. В них указано, что три иконостаса Троицкой церкви — деревянные. Никольский и Ильинский — три яруса, Троицкий — двухъярусный. В Троицком алтаре главное впечатление произвел кипарисовый престол и дубовый жертвенник. В пункте 22 описи записано: «Иконостас мраморный, еще лежащий запакованным, описан быть еще не может до постановки». Так что, когда и кем был установлен наш знаменитый иконостас еще предстоит разбираться.

Теперь обратите внимание на плитку. Пол в церкви выложен метлахской плиткой.

Настоятель церкви протоирей Стефан Остроумов в начале 20 века заказал метлахскую плитку в Харькове и потратил немало усилий, чтобы она была доставлена в Туму с наименьшими затратами для бюджета церкви.

В ходе массовой коллективизации церковь была закрыта в конце 1920-х годов, что вызвало массовые волнения жителей села и близлежащих деревень. Во второй раз, в 1940 году было принято решение Рязанского Облисполкома № 1576 от 3 сентября 1940 года о закрытии церкви в селе Тума и переоборудовании её под Дом Культуры. С 1940 по 1946 год храм использовался как зернохранилище. Просьбы верующих об открытии церкви не прекращались до 1947 года, когда было принято решение Рязанского Облисполкома № 891 от 11 сентября 1947 года об открытии Троицкой церкви в рабочем посёлке Тума.

Местные жители всегда демонстрировали особенное отношение к церкви. Как рассказывают сторожилы, жители поселка и близлежащих деревень в 20 и 30-е годы 20 века неоднократно не подпускали к храму так называемых «экспроприаторов». Стараясь сохранить церковь, писали письма Сталину и ездили в Москву. Интерьеры Троицкой церкви в Туме.

Церковь была закрыта с 1940 по 1947, в эти года она служила зернохранилищем. Но затем была возвращена верующим. Как пишут на сайте церкви: "Храм на протяжении всей своей истории жил полноценной жизнью и всегда был и остается центром социокультурной активности Тумы". Интерьеры Троицкой церкви в Туме. На меня церковь произвела неизгладимое впечатление. И тем более удивительно, что очень мало людей знают про нее. В недалеко расположенную Троицкую церковь в Гусь-Железном привозят туристов автобусами. Здание церкви является объектом культурного наследия (памятником архитектуры) Российской Федерации.

📍 Троицкая церковь. Пожарная пл., Тума, Рязанская обл., 391001

https://62info.ru/history/node/12748

http://www.temples.ru/show_picture.php?PictureID=99566

http://ryazantourism.ru/blog/22

http://fotokto.ru/photo/view/3718481.html

http://www.vezdekultura.ru/13573-articles-cerkov-troici-jivo...