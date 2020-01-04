Зимний Новосибирск — 2019

Новосибирск — столица Сибири. В XXI веке он стал первым из российских городов, не считая Москвы и Петербурга, превысившим полуторамиллионную отметку по численности населения. Благодаря этому Новосибирск до сих пор считается одним из крупнейших торговых, культурных, деловых научных центров страны.

1. Новосибирск был основан в 1893 году. Новости СМИ2 2. Современный Новосибирск — третий по численности населения город России. 3. Архитектура города очень эклектична: современные высотки соседствуют со старыми церквями и советскими многоэтажками. 4. Новосибирский театр оперы и балета — крупнейшее театральное здание России. Под его куполом может полностью поместиться московский Большой театр. 5. Центральная площадь имени Ленина. 6. Сквер с фонтаном на улице Орджоникидзе. 7. Красный проспект — главная улица Новосибирска. Большая его часть разделена бульваром или парковками. 8. Красный проспект начинается от набережной Оби и тянется с юга на север. 9. Часовня Николая Чудотворца. Её построили в 1914 году в честь 20-летия со дня закладки железнодорожного моста. В 1930 году здание снесли и на его месте какое-то время находилась статуя «Комсомолец». Часовню отстроили заново в 1993 году — к 100-летнему юбилею Новосибирска. 10. Новосибирский Краеведческий музей в историческом здании 1910 года. Изначально его использовали как административный и торговый центр: на первом этаже находились магазины, в подвале — склады, а на верху — городская управа, казначейство и банк. 11. Первомайский сквер. С 2000 года здесь регулярно проводят Сибирский фестиваль снежной скульптуры. 12. Октябрьская магистраль. 13. Молодёжный театр «Глобус», расположенный в здании, стилизованном под парусное судно. 14. Октябрьская магистраль и улица Кирова. На улице стоит 40-градусный мороз, поэтому не смотря на час-пик, машин мало. 15. Железнодорожный вокзал Новосибирск-Главный. 16. Здание управления Западно-Сибирской железной дорогой. 17. Собор Александра Невского — одна из первых каменных построек на территории города. В советское время здесь располагался проектный институт и киностудия, а в 80-е планировалось открыть концертный зал. 18. Новосибирск на закате. 19. Парк Городское начало, в котором установлен единственный сохранившийся пролет старого железнодорожного моста, демонтированного в 90-е. Рядом находится памятник Александру III, который издал указ о начале строительства Транссибирской железной дороги. 20. Современный железнодорожный мост через Обь. 21. Михайловская набережная, реконструкция которой началась в 2017 году. 22. Мосты Новосибирска. 23. Новосибирский метромост — самый длинный крытый метромост в мире. Из-за перепадов температуры зимой конструкция сокращается, а летом вытягивается на 50 сантиметров. 24. Коммунальный мост, соединяющий Ленинский и Октябрьский районы города. 25. Бугринский мост. Его строительство велось с 2010 по 2014 год. 26. Бугринский мост стал одним из самых масштабных и сложных строительных объектов, появившихся в Новосибирске в последнее десятилетие. Длина его арочного пролёта составляет 380 метров — это самый большой показатель для подобных сооружений на территории СНГ. 27. Красная арка Бугринского моста. 28. Столица Сибири. 29. Деловой центр города с современными офисными высотками — своего рода Новосибирск-Сити. 30. Проспект Димитрова, где расположены сразу несколько крупных бизнес-центров. 31. В 2017 году Новосибирск занял 32-е место в мировом рейтинге городов с многочасовыми пробками. Его составила американская компания Inrix, которая занимается транспортной аналитикой. Оказалось, что жители сибирского мегаполиса проводят в пробках более 50 часов в год. 32. Димитровский мост. Новосибирцы используют этот маршрут через Обь уже 40 лет — с 4 ноября 1978 года. 33. 34. «Бэтмен» в морозной дымке. 35. Ипподромская магистраль — первая в Новосибирске скоростная дорога. Её строили поэтапно начиная с 1980-х годов и открыли в 2007-м. Протяжённость магистрали составляет 6400 метров, а разрешённая скорость движения — до 80 км/ч. 36. Ипподромская магистраль проходит через четыре района города: Центральный, Октябрьский, Заельцовский и Калининский. 37. Нарымский сквер — зелёный оазис посреди города и одно из самых популярных мест для прогулок, где можно отвлечься от шума и суеты. 38. Вознесенский кафедральный собор — главный храм Новосибирской и Бердской епархии. Первоначально он был построен из дерева, но в ходе реконструкций стены заменили на кирпичные, сохранив при этом первоначальный архитектурный замысел. 39. Улица Нарымская. Эта крупная транспортная артерия — одна из старейших улиц в городе. 40. Площадь Калинина. Она имеет форму круга, заключённого в правильный шестиугольник из семиэтажных жилых домов. 41. Новосибирский зоопарк имени Р.А. Шило — один из крупнейших в России. На площади 65 га живут около 11 тысяч животных 770 разных видов. Многие из них занесены в Международную красную книгу. Здесь разводят кошачьих и куньих, поэтому коллекции представителей этих семейств считаются одними из лучших в мире. 42. Каждый год зоопарк посещают более полутора миллионов человек. 43. Центральный сибирский ботанический сад. Он расположен вблизи Академгородка и занимает площадь более 1000 га, то есть примерно 1400 футбольных полей. 44. 45. Законодательное собрание Новосибирской области. Высотное здание строилось для Обкома КПСС и было сдано в эксплуатацию в 1981 году. В нём 14 этажей, три из которых находятся под землёй. 46. Центральный парк. Он был основан в 1925 году на месте бывшего кладбища, где хоронили первых жителей Новониколаевска. Сначала он представлял собой просто небольшую рощу, потом на территории появились качели, сцена, тир и физкультурный городок. В 1940-е здесь установили первые аттракционы, которые с тех пор обновлялись несколько раз. 47. 48. Проспект Димитрова, 17. Дом в стиле сталинского неокласицизма, украшенный бельведером со шпилем, построен в 1955 году. 49. Ещё один яркий образец неоклассицизма находится по адресу: Красный проспект, 56. Дом «Облплана», построенный в 1939 году, сейчас признан памятником архитектуры регионального значения. 50. Другая примечательная «сталинка» — дом номер 20 по улице Советской. Его сдали в эксплуатацию в 1947 году. 51. Ипподромская магистраль. 52. Краеведческий музей. Был основан в 1920 году как Центральный народный музей города Новониколаевска. 53. За счёт маятниковой миграции из пригородных районов днём население Новосибирска увеличивается примерно на 100 тысяч человек. 54. Микрорайон «Золотая нива». В 2010–2011 годах здесь открыли одноимённую конечную станцию Дзержинской линии Новосибирского метро. Она стала самой восточной станцией на территории России. 55. БЦ «Кронос» — одно из самых крупных офисных зданий в Сибири. Его открытие состоялось в 2007 году. 56. Здание представляет собой комплекс из трёх корпусов различной этажности — от 7 до 15. 57. БЦ «Кобра». 25-этажное здание сдали в эксплуатацию в 2009 году. На верхнем этаже делового комплекса расположен ресторан с панорамным видом на историческую часть Новосибирска. 58. «Дом грузчиков», известный также как жилой дом работников речного флота. В 1915 году на этом месте прошла крупная забастовка, которая помогла грузчикам добиться повышения зарплаты. Акцией протеста руководил Сергей Шварц. Впоследствии он стал председателем Новосибирского горкома и в конце 30-х годов выступил с инициативой построить новый дом на памятном месте. 59. Пересечение улиц Фрунзе, Кошурникова и Красина. 60. Дом «На Берёзовой Роще». 26-этажный жилой комплекс на 283 квартиры находится в Дзержинском районе. 61. Новосибирское государственное художественное училище. Изначально здание, построенное в 1903 году, принадлежало купцу Фёдору Маштакову. На первом этаже он открыл несколько магазинов, а на втором жил с семьёй. После революции в доме разместилось местное государственное политическое управление, позднее — окружное статбюро и сибмедторг. В 1960-е годы здесь открыли отделение Союза художников.

Справа от дома купца — «Дом с часами». 67-квартирный жилой дом появился на Красном проспекте в 1934-м. Он считается одним из лучших сооружений архитектуры конструктивизма в Новосибирске. 62. Микрорайон «Горский» на левом берегу Оби. Первые дома здесь начали строить в начале 1990-х годов. Сегодня жилой массив состоит из трёх частей: «Горский-1», «Горский-2» и «Стартовый-Горский». 63. Площадь Маркса — центр левобережья. Также площадь является самым загруженным транспортным узлом Новосибирска. Здесь находится конечная станция Ленинской линии метрополитена. 64. Реконструкция гостиницы «Турист» — самого знаменитого долгостроя Новосибирска. К 2021 году строители планируют превратить «замороженное» ещё в 1970-х годах здание в современный 25-этажный апарт-отель. Выход из метро перенесут ближе к новому комплексу, а на прилегающей территории появится новый сквер. 65. Проспект Маркса — одна из главных магистралей левобережья. Она начинается от площади Маркса и заканчивается у въезда на Коммунальный мост. 66. Микрорайон «Чистая Слобода». Строительство жилого комплекса началось в 2007 году. Спустя 10 лет здесь появилось около 40 многоэтажек, где проживает более 20 тысяч человек. 67. Улица Большевистская — одна из первых улиц будущего города Новониколаевска. Изначально она называлась Трактовой, а до 1920 года — Будаговской. Инженер Григорий Будагов руководил строительством первого железнодорожного моста через Обь. 68. Жилмассив «Энергостроителей» в районе педагогического университета на улице Выборной. В простонородии «Пед». 69. Микрорайон «Ключ-Камышенское плато». Считается, что здесь находится самая высока точка Новосибирска. 70. Микрорайон «Весенний». Построен на берегу реки Иня — правого притока Оби. 71. Новосибирский Экспоцентр — крупнейший выставочных комплекс на территории Сибири и Дальнего Востока. Ежегодно здесь проходит более 100 мероприятий, которые посещают свыше 500 тысяч человек. 72. Метромост. 73. 74. Оперный театр. 75. Вокзальная магистраль. Она начинается у железнодорожного вокзала и около километра тянется до пересечения с улицей Советской. 76. Бугринский мост. 77. ТЭЦ-2. Электростанция снабжает теплом и светом часть левобережья, а также исторический центр. 78.

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