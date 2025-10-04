"Дедушка" Европы

Бабушка всей Европы, именно такую характеристику получила Королева Великобритании Виктория. Но помимо Бабушки есть еще и Дедушка всей Европы. Это Король Дании Кристиан IX. У него было 6 детей.

Семейные связи Кристиана с королевскими семьями Европы принесли ему это прозвище.

Четверо из шести его детей сидели на тронах либо, как монархи, либо как супруги монарха: Дания, Великобритания, Россия и Греция.

Дочь Тира должна была стать королевой Ганновера, но королевство было ликвидировано путем присоединения к Пруссии.

Младшему сыну Вальдемару была предложена корона Болгарии или Норвегии, но пришлось отказаться под давлением мировой общественности, но его внук Карл все-таки позже стал Королем Норвегии под именем Хокон VII.

Это всё общепринятые утверждения.

Но есть ещё один Дедушка всей Европы - это император Павел I и дальше уже через своего третьего сына императора Николая I.

ШВЕЦИЯ

Павел I

Мария Павловна - дочь, великая герцогиня Саксен-Веймар-Эйзенахская

Мария Луиза Александрина - внучка, принцесса Пруссии

Фридрих Карл Николаус - правнук, принц Прусский

Луиза Маргарита Александра Виктория Агнес - праправнучка, герцогиня Коннаутская

Маргарита Виктория Шарлотта Августа Нора - прапраправнучка, шведская принцесса

Густав Адольф - прапрапраправнук, наследник шведского престола

Карл VIX Густав - прапрапрапраправнук, король Швеции

Половина нынешних правящих королей - это прямые потомки Николая I.

Российского Императора Николая I можно по праву считать "дедушкой Европы" наравне с "бабушкой Европы" Королевой Викторией. В разное время в шести странах королями были потомки Николая. Николай I

В настоящее время три его прямых потомка занимают троны.



ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Константин - сын

Ольга - внучка, Королева Греции

Андрей - правнук, принц Греческий и Датский

Филипп - праправнук, герцог Эдинбургский, муж Королевы Елизаветы II

Карл III - прапраправнук, Король Великобритании

ДАНИЯ

Николай I

⬇️

Михаил Николаевич - сын

Анастасия Михайловна - внучка, герцогиня Мекленбург-Шверинская

Александрина - правнучка, Королева Дании

Фредерик IX - праправнук, Король Дании

Маргрете II - прапраправнучка, Королева Дании

Фредерик Х - прапрапраправнук, Король Дании

ИСПАНИЯ

Николай I

⬇️

Константин - сын

Ольга - внучка, Королева Греции

Константин I - правнук, Король Греции

Павел I - праправнук, Король Греции

София - прапраправнучка, Королева Испании

Филиппе VI - прапрапраправнук, Король Испании

И опять же это не считая свергнутые династии Сербии, Румынии, Греции.

Вот как-то так!