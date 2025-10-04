"Дедушка" Европы

Бабушка всей Европы, именно такую характеристику получила Королева Великобритании Виктория. Но помимо Бабушки есть еще и Дедушка всей Европы. Это Король Дании Кристиан IX. У него было 6 детей.
Семейные связи Кристиана с королевскими семьями Европы принесли ему это прозвище.
Четверо из шести его детей сидели на тронах либо, как монархи, либо как супруги монарха: Дания, Великобритания, Россия и Греция.
Дочь Тира должна была стать королевой Ганновера, но королевство было ликвидировано путем присоединения к Пруссии.
Младшему сыну Вальдемару была предложена корона Болгарии или Норвегии, но пришлось отказаться под давлением мировой общественности, но его внук Карл все-таки позже стал Королем Норвегии под именем Хокон VII.
Это всё общепринятые утверждения.
Но есть ещё один Дедушка всей Европы - это император Павел I и дальше уже через своего третьего сына императора Николая I.
ШВЕЦИЯ
Павел I
Мария Павловна - дочь, великая герцогиня Саксен-Веймар-Эйзенахская
Мария Луиза Александрина - внучка, принцесса Пруссии
Фридрих Карл Николаус - правнук, принц Прусский
Луиза Маргарита Александра Виктория Агнес - праправнучка, герцогиня Коннаутская
Маргарита Виктория Шарлотта Августа Нора - прапраправнучка, шведская принцесса
Густав Адольф - прапрапраправнук, наследник шведского престола
Карл VIX Густав - прапрапрапраправнук, король Швеции
Половина нынешних правящих королей - это прямые потомки Николая I.
Российского Императора Николая I можно по праву считать "дедушкой Европы" наравне с "бабушкой Европы" Королевой Викторией. В разное время в шести странах королями были потомки Николая.Николай I
В настоящее время три его прямых потомка занимают троны.
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Константин - сын
Ольга - внучка, Королева Греции
Андрей - правнук, принц Греческий и Датский
Филипп - праправнук, герцог Эдинбургский, муж Королевы Елизаветы II
Карл III - прапраправнук, Король Великобритании
ДАНИЯ
Николай I
⬇️
Михаил Николаевич - сын
Анастасия Михайловна - внучка, герцогиня Мекленбург-Шверинская
Александрина - правнучка, Королева Дании
Фредерик IX - праправнук, Король Дании
Маргрете II - прапраправнучка, Королева Дании
Фредерик Х - прапрапраправнук, Король Дании
ИСПАНИЯ
Николай I
⬇️
Константин - сын
Ольга - внучка, Королева Греции
Константин I - правнук, Король Греции
Павел I - праправнук, Король Греции
София - прапраправнучка, Королева Испании
Филиппе VI - прапрапраправнук, Король Испании
И опять же это не считая свергнутые династии Сербии, Румынии, Греции.
Вот как-то так!
Свежие комментарии