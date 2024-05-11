Советское или буржуазное образование?

Всякое образование строится на определённом миропонимании природы и общества, которое господствуют в данном обществе. В этом смысле сравнивать советское образование с буржуазным вообще не корректно, ибо они построены на диаметрально противоположных миропониманиях природы и общества: советское образование построено на материалистическом миропонимании природы и общества, между тем как буржуазное образование построено на идеалистическом миропонимании природы общества.

Согласно материалистическому миропониманию природы и общества первичным в нём является материя, а сознание – вторично, является продуктом материи. Это положение очевидно и вытекает из того простого факта, что, прежде чем заниматься наукой, искусством, философией, политикой и т.д., люди должны есть, пить, иметь жилище, одежду и т.д., т.е. производить материальные средства существования.

Категорическая необходимость производить материальные средства существования фактически означает, что общество, в первую очередь, должно изучать природу и законы её развития, накапливать знания о свойствах и взаимодействиях веществ природы, участвующих в процессе производства в качестве сырья и орудий труда. В обществе, где господствует материалистическое миропонимание природы и общества, оно так и происходит: образование строится на приоритете наук о природе, т.е. естественных наук, (физика, химия, технические науки, математика и т.д.) над общественными науками, т.е. гуманитарными науками (философия, история, юриспруденция, социология, политология, экономика и т.д.).

Поэтому в СССР, где безраздельно господствовало материалистическое миропонимание общества, – т.е. понимание необходимости «максимального удовлетворения постоянно растущих материальных и культурных потребностей всего общества путём непрерывного роста и совершенствования социалистического производства на базе высшей техники» (И. Сталин, Экономические проблемы социализма в СССР, 1952 г.,), – образование было построено на приоритете естественных наук над гуманитарными науками. Этот факт общественной жизни СССР обусловливал то, что в СССР специалистов для решения народно-хозяйственных задач (инженеров, технологов, конструкторов, проектировщиков и т.д.) готовили больше, чем специалистов для решения имущественных и правовых вопросов (юристов, экономистов, адвокатов и т.д.). С другой стороны, в СССР именно в силу безраздельного господства общественной собственности имущественные споры и экономические преступления были резко снижены по сравнению с капиталистическими странами. В СССР вообще были исключены такие преступления, как обманутые дольщики, биржевые махинации, рейдерские захваты предприятий, земли, жилья и т.д. Короче говоря, в СССР просто не было необходимости готовить специалистов по имущественным и правовым вопросам в таких масштабах, как в капиталистических странах.

Для правильного понимания содержания структуры образования СССР важно уяснить, что явления общественной жизни в одном пункте существенно отличаются от явлений природы. Поскольку производство материальных средств существования является необходимым условием существования всякого общества, постольку в классово разделённом обществе различные классы используют явления природы одинаковым образом. Отсюда следует, что основное содержание естественных наук лишено классового характера.

Иначе обстоят дела в общественных науках. Их предмет прямо и непосредственно затрагивает интересы различных классов, и поэтому их основное содержание имеет классовый характер. Так, буржуазия и рабочий класс имеют противоположные точки зрения на частную собственность на землю и средства производства: буржуазия заинтересована в её увековечивании, ибо она основа её паразитического существования; рабочий же класс, наоборот, заинтересован в её ликвидации, поскольку она служит условием его эксплуатации. Таким образом, в общественных науках борьба мнений, обычная для каждой науки, оказывается ареной классовой борьбы, которая предполагает преодоление иной точки зрения и их развёрнутую критику. Именно поэтому в СССР обязательным было изучение во всех высших учебных заведениях основ марксистско-ленинской философии и политической экономии, которые со всей научной строгостью разоблачают ложность идеалистического мировоззрения, звериную сущность капитализма.

Потому-то сразу же после того, как был реставрирован капитализм, буржуазия запретила преподавание марксистко-ленинской философии и политической экономии во всех учебных заведениях. Все высшие руководители РФ имеют советское образование. И уже самый факт, что они в упор не замечают наглое отрицание буржуазными социологами материалистическое миропонимание природы и общества, показывает, что преподавание общественных наук в современной буржуазной России не может быть чем-либо иным, как обыкновенным лицемерием, одурачиванием студентов.

Диаметрально противоположно обстоят дела с образованием в буржуазном обществе. В буржуазном обществе господствует идеалистическое понимание природы общества. Что это значит? Это значит, что в буржуазном обществе господствует взгляд, будто не материальные потребности людей являются движущей силой развития общества, а идеи, возникающие в головах людей: «Идеи правят миром» – говорят идеалисты. Опираясь на это ложное понимание развития общества, буржуазия представляет себе грядущий общественный процесс в виде осуществления идей (моделей), которые выдумывают из головы теоретики-дельцы от общественных наук. Это тем более удобно делать, что гуманитарные науки имеют дело с вещами, которые не повторяются, не поддаются точным количественным оценкам, словом, не поддаются экспериментальной проверке; каждый, кому не лень, может выдумывать из головы вздорную идею и с пеной у рта доказывать, что она самая правильная. В естественных науках это просто невозможно, ибо они имеет дело с явлениями, фактами, которые строго повторяются, поддаются точным количественным измерениям, словом, экспериментально подтверждаются; а факты – вещь упрямая, с ней не поспоришь.

Короче говоря, господство идеалистического миропонимания природы и общества в буржуазной РФ естественным образом обуславливает построение её системы образования на приоритете гуманитарных наук над естественными науками. А так как буржуазное общество построено на абсолютизации частной собственности, из-за которой все конфликтуют друг с другом, то нет ничего удивительного в том, что здесь специалистов по решению имущественных и правовых вопросов: юристов, адвокатов, оценщиков всего и вся и т.д. готовят больше, чем специалистов для потребностей развития материального производства. Сюда ещё следует добавить, что, поскольку образование в буржуазном обществе есть коммерческое дело, то это последнее обстоятельство, конечно, стимулирует штампование липовых специалистов с липовыми дипломами и диссертациями.

Наконец, поскольку в буржуазном обществе господствующий класс – капиталисты – эксплуатируют трудовой народ, то в этом обществе господство можно осуществлять только насилием, обманом и лестью. К насилию буржуазия прибегает только тогда, когда ей кажется, что она теряет власть. А пока ей это не угрожает, она применяет обман и лесть. А чтобы обмануть общество, его надо просто довести до такого состояния, чтобы оно потеряло способность понимать где ложь, а где правда. А это можно сделать просто признанием всех точек зрения на вещи двояко верными, например: суд: у истца своя правда, а у ответчика – своя; но если это так, к чему же тогда судебное разбирательство, суд вообще? Кроме того, лицемерие буржуазии со всей очевидностью обнаруживает ещё и то, что она, прекрасно понимая, что религиозное миропонимание природы и общества ложно, тратит огромные деньги на пропаганду религии с целью дебилизации общества.

Между тем существует только одно истинное решение какого-либо вопроса, и в этом смысле истина всегда однозначна. Вместе с тем ложных решений того же вопроса, вариантов лжи может быть неограниченное количество, что и позволяет буржуазии одурачивать народные массы, всё общество.

Возьмем для примера экономическую науку. В СССР признавалось единственно правильной только экономическое учение К. Маркса, которое, например, точно объясняет причину экономических кризисов – противоречие между общественным характером производства и частнокапиталистической формой присвоения продуктов производства. Отсюда следует, что до тех пор, пока будет сохраняться это противоречие, кризисы будут периодически повторяться, как смена времён года. Доказательство – постоянно повторяющееся экономические кризисы каждые 8-10 лет.

В буржуазном же обществе существуют десятки экономических учений, и все они друг другу противоречат. Каждый, кому не лень, выступает со своим прогнозом развития экономики, и все эти прогнозы противоречат друг другу. Чтобы сказали, например, про астрономов, если бы одни из них утверждали, что Земля вращается вокруг Солнца, а другие – утверждали обратное?

Когда буржуазия боролась за власть и выступила против феодально-крепостнических порядков, она выдвинула плеяду замечательных философов, социологов, обогативших общественную науку многими прогрессивными идеями. Лучшие из этих идей были критически переработаны и усвоены Марксом и Энгельсом. Но когда буржуазия завоевала и упрочила своё политическое господство, когда созрели и обострились присущие капиталистическому обществу противоречия и на историческую арену выступил рабочий класс, тогда, по выражению Маркса, бьёт смертный час для научной буржуазной политической экономии. «Отныне дело шло уже не о том, правильна или неправильна та или другая теорема, а о том, полезна она для капитала или вредна, удобна или неудобна, согласуется с полицейскими соображениями или нет. Бескорыстное исследование уступает место сражениям наёмных писак, беспристрастные научные изыскания заменяются предвзятой, угодливой апологетикой" (К. Маркс, «Капитал», т. 1, с. 17, К. Маркс и Ф. Энгельс, т. 23, с. 17).

В современном буржуазном обществе, т.е. в обществе наёмного рабства, экономической науки нет и быть не может. Это убедительно доказал К. Маркс в своём гениальном «Капитале»; все современные буржуазные экономические теории являются попыткой гальванизации нелепых домарксовых экономических учений, от которых К. Маркс не оставил камня на камне. Все экономические прогнозы, международные экономические форумы, проводимые якобы с целью выявления условий развития экономики, есть лишь отвлечение внимания трудового народа от действительных причин общественных катаклизмов на пустопорожнюю болтовню Я. Кузьминова, В. Мау, А. Кудрина, С. Глазьева и прочих шарлатанов и пройдох с корочками профессоров и академиков.

За рабочий класс!

Автор: Рафик Кулиев

https://telegra.ph/Sovetskoe-ili-burzhuaznoe-obrazovanie-04-19