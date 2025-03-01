И уши Турции торчат

Турция перехватывает контроль над портами Экваториальной Гвинеи

Появление в Экваториальной Гвинее российского Африканского корпуса казалось бы подтверждает российские намерения по расширению собственного влияния в стране.

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Однако, в очередной раз, инициативу в экономике перехватывают кто угодно, но не наши компании.

➖➖➖➖➖➖Еще в ноябре прошлого года турецкая Albayrak Group получила 25-летние права на эксплуатацию и модернизацию портов Малабо и Бата, основных в стране. Ранее компания появлялась во всей «сфере интересов» турецкого руководства: Азербайджан, Гамбия, Сомали и т.д.

▪️Основатель этого конгломерата Ахмет Альбайрак, относится к семье, которая близка к Эрдогану. Подконтрольное ему СМИ «Ени Шафак» является рупором эрдоганской пропаганды.

🔻Этот пример — лишь капля в море в ходе общего российско-турецкого противостояния в Африке. И, откровенно говоря, наши подходы не дают плодов, в то время как Турция уверенно занимает позиции.

При этом, в Экваториальной Гвинее ждут наши компании, о чем говорит в том числе и вице-президент (вероятно будущей наследник) страны. Только вот скоординированной политики по затаскиванию российского бизнеса хотя бы в страны нашего военного присутствия так и не появилось.

Вот и обходимся грубой силой и «дипломатией матрёшек». - отмечает Рыбарь

Напомним о роли ДУМ РФ в исламизации российского бизнеса, или Халяль череповецкой фанеры

▪️Мало кто знает, что у протурецких деятелей из Духовного управления мусульман России (ДУМ РФ) есть собственная фабрика лицензий. Зовется контора Международным центром стандартизации и сертификации «Халяль».

▪️Фактически центр продает справки от ДУМ РФ российскому бизнесу, чтобы тот мог называть свою продукцию халяльной и отпускать ее мусульманам, в том числе за рубеж. А еще «Халяль» — это проводник интересов Турции в российской экономике.

▪️Неслучайно именно зампред ДУМ РФ Равиль Сейфетдинов в начале февраля открывал конференцию «Россия — Турция: Новые перспективы сотрудничества». Еще бы. Без лишней скромности Сейфетдинов тогда заявил, что МЦСиС «Халяль» вот уже 20 лет как «помогает» отечественным бизнес-структурам «выстраивать деятельность на религиозной базе».

Как оказалось, «на религиозную базу» поставить можно даже фанерный завод в Череповце.

▪️Вот относительно свежий сюжет от ГТРК «Вологда», в котором руководство и сотрудники АО «ЧФМК» гордо сообщают: «Халяль» выдал предприятию сертификат на фанеру и пиломатериалы.

▪️Судя по репортажу, сотрудники МЦСиС очень хорошо понимают в листовом материале из древесного шпона. Они прогулялись по производству, а затем решили, что оно безопасно и правильно организовано. Многочисленные госинспекторы, проверявшие череповецкую фабрику до них, должно быть, громко выдохнули.

▪️Так аудит по шариату был пройден, а предприятие, работающее там, где тайга переходит в тундру, получило заветную платную бумажку. Как халяльная фанера способствует удовлетворению духовных потребностей мусульман, остается только догадываться.

▪️Интересно, что структура при ДУМ РФ работает параллельно ряду других аналогичных организаций. В том числе, органу по сертификации продукции «Роскачество-Халяль», созданному недавно, в 2023 году.

▪️При этом МЦСиС «Халяль», относящийся к структуре, одобряющей многоженство, призывающей к пересмотру истории России (о чем еще ниже поговорим), находящейся в контакте с турецкими богословами и британскими разведчиками, приложило руку к разработке ряду российских ГОСТов. Например, к требованиям «к органам по сертификации халяль». Вот тут каталог. Ну то есть к самим себе. Есть ли тут некий конфликт интересов?

Возможно. Во всяком случае, халяльные нормы имеют прямое отношение к турецкому бизнесу в России.

▪️В октябре 2024 года членом российского союза АПК «Возрождение» стала компания «Бозкурт Агротех» — российско-турецкое предприятие, официальный дистрибьютор турецкой посевной техники в РФ. Входит в группу компаний Bozkurt. В планах последней — запуск предприятия для производства техники в России. Символично, что организация носит то же название, что и турецкая молодежная националистической организация — «Бозкурт» или «Серые волки».

▪️Уже в феврале 2025 года, на российско-турецкой конференции, о которой мы говорили, союз АПК «Возрождение» и МЦСиС «Халяль» подписали меморандум о взаимопонимании. В целях союза сказано, что он работает на возрождение АПК России. В миссии «Бозкурт Агротех» указана работа «на благо турецкого и мирового сельского хозяйства». О каком взаимопонимании между «Возрождением» и «Халялем» идет речь в документе, стороны тактично умолчали.

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Турецкая экспансия через спорт

18 февраля, под эгидой Организации тюркских государств будет проведен первый Кубок тюркоязычных стран по горнолыжному спорту.

Основы мероприятия были заложены еще в «Видении тюркского мира - 2040» и «Стратегии ОТГ на 2022-2026 годы». Место проведения — горнолыжный курорт Амирсой в Узбекистане.

Турнир дополняет уже имеющиеся форматы сотрудничества стран ОТГ в спортивной сфере: встречи министров и рабочих групп, форумы молодых предпринимателей и лидеров, Всемирные игры кочевников, Тюркская универсиада (университетские спортивные игры), образовательные программы молодежного волонтерства и многосторонние молодежные обмены в спортивной сфере.

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❗️Почему мы обращаем внимание на спортивную сферу?

Спорт – это, прежде всего, имидж. Для контроля технологического обеспечения спортивных дисциплин турки стали активнее и заметнее продвигать спортивную повестку и инициативы, через которые у них получается глубже входить в социальную и технологическую сферы стран бывшего СССР.

Для стран Средней Азии спортивная сфера является ключевой в обычной жизнедеятельности. К примеру, футбол – это то, чем увлечена практически вся молодежь в регионе. Все смотрят матчи, ходят на секции, на стадионы и в какой-то степени живут этим.

Это в принципе легко прослеживается и в Telegram-сегменте, в котором новостные и политические издания в лучшем случае могут рассчитывать на пару десятков тысяч подписчиков, в отличие от спортивных сообществ, у которых среднее количество людей достигает 100 тысяч.

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🔻Подход ОТГ к закреплению своего присутствия в Средней Азии — комплексный, который включает не только сферы образования, экономики или вооруженных сил, но и такие на первый взгляд менее значительные ниши, как спорт. И в совокупности такая активность при отсутствии альтернатив с другого фланга определенно даст результат.

«Спорт вне политики» – принцип, который уже давно не работает - Рыбарь

Новая инициатива ОТГ — шаг к мечте Эрдогана о «тюркской армии»

4 февраля Генеральный секретарь Организации тюркских государств (ОТГ) Кубанычбек Омуралиев встретился с президентом Управления оборонной промышленности Турецкой Республики Халуком Гёргюном.

Стороны обсудили вопросы сотрудничества в области оборонной промышленности между «тюркскими государствами», отметив, что для развития такого сотрудничества и необходимо использование промышленного потенциала в Азербайджане и странах Средней Азии.

Участники встречи обозначили план совместных действий:

▪️инициирование многосторонней координации между соответствующими учреждениями стран ОТГ;

▪️поощрение совместных проектов в области исследований и разработок;

▪️создание механизмов обмена знаниями и наращивания потенциала.

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Военно-техническое сотрудничество турок со странами-участницами ОТГ развивается семимильными шагами. Количество учений становится все больше, «Байрактар-дипломатия» идет полным ходом, контрактов на поставки вооружения в страны региона становится все больше.

❗️Однако, выступая с такими инициативами, турки прокладывают дорогу к более важной сфере – контролю над оборонной промышленностью на постсоветском пространстве. Делают это путем продвижения тезиса о строительстве более современной армии, разумеется, с турецкой помощью.

Аргументом в пользу этого будет нарратив о вызовах национальной безопасности со стороны «стран-агрессоров», которой турки считают Россию. Впоследствии при достижении успеха в реализации инициативы турки будут контролировать ВПК стран Средней Азии, что еще сильнее приблизит к давней мечте Эрдогана в виде единой

«тюркской армии»

Уши турок торчат отовсюду.

Похоже, главному кандидату от абхазской оппозиции Адгуру Ардзинбе мало скандалов: по данным коллег, ранее он встречался с сотрудником генконсульства Турции, где просил поддержку и обещал «разворот» республики в сторону Анкары в случае победы на выборах (статья написана до выборов в Абхазии).

В данном случае ни сколь не удивимся, если Ардзинба хотел «развести» турков по знакомой схеме: взять деньги, наобещать всего и ничего не выполнить. Тем более, что он уже делал так в контексте инвестиционного соглашения с Россией, где вместо поддержки организовал протесты.

📌 Однако сути это несильно меняет: если главный кандидат от оппозиции Абхазии встречается с вицеконсулом дипмиссии Турции, которая активно расширяет присутствие на постсоветском пространстве и запускает проекты вроде ОТГ, то выглядит это соответствующим образом.

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Остается вновь констатировать: подобное поведение Ардзинбы и другие числящиеся за ним аналогичные эпизоды стали возможным из-за мягкости отечественной политики в отношении соседей, деятели которых натурально «теряют берега».

И эта история, увы, не только (и даже не сколько) про Абхазию: достаточно просто взглянуть на недружественные шаги властей того же Азербайджана по закрытию «Русского дома».

Методы культурного влияния Турции на постсоветском пространстве

В Астане 7 февраля прошло II заседание Совета Фонда Тюркской культуры и наследия. Участники обсудили шаги по сохранению, изучению и популяризации тюркского культурного наследия на международной арене.

В рамках заседания состоялось открытие международной выставки, посвящённой 950-летию выхода в свет энциклопедического словаря «Диуан лугат ат-турк». Экспозиция акцентирует внимание на роли тюрок, как создателей уникальной цивилизации.

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Вся «культурная деятельность» в рамках ОТГ строится исключительно на попытках придумывания единой тюркской цивилизации задним числом на удобном именно для турок месте. И сейчас они пытаются создать иллюзию «естественности» формирования ОТГ на собственноручно возведенном фундаменте.

Простыми словами, это как если бы сначала был создан Европейский Союз, а уже потом придумывали, что такое, собственно, Европа. Или собрали бы Совет сотрудничества государств Персидского залива, и начали выкапывать этот залив.

🔻При этом, в самих странах ОТГ результат работы турок едва ли можно назвать успешным или даже единодушно понимаемым. Последние соцопросы показали, что граждане стран-членов воспринимают цели ОТГ весьма по-разному. Кто-то как экономический, кто-то как военный, кто-то как религиозный блок.

И получается, что пока достичь желаемого у турок не выходит. Этакий турецкий замок из песка. - сообщает Рыбарь

«Надо внимательно следить, откуда ветер дует».

Священник Павел Островский в эфире Радио Sputnik выразил мнение о том, что ваххабизация ислама в России идет со стороны Турции и ДУМ, которое поддерживает этот процесс:

«У нас есть традиционный ислам. А есть вариант, который идет со стороны Турции. И тут уже есть вопросы к Духовному управлению мусульман (ДУМ): многие подозревают, что происходит ваххабизация ислама от этих ребят.

И мне кажется, что эти опасения по поводу ваххабитов, которые озвучивают образованные люди, в том числе от христианского сообщества, не стоит недооценивать. Тем более, эти переживания исходят не только от христиан. Несколько лет назад имам Чечни прямо говорил, что нужно запретить ваххабизм в России, но ДУМ выступило против»

Также Островский отметил, что ислам, безусловно, является традиционной для нас религией, и православные с мусульманами всегда жили дружно в России. Однако, просто необходимо нужно следить, чтобы различных каких-то течений, которые несвойственны традиционному исламу, не было.

Но с беззубой политикой по отношению к ДУМ, тут как говорится: куда кривая вывезет.