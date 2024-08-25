Лето 1970 года. Бой над Суэцким каналом.

Подвиг дивизиона ЗРК С-125 подполковника Константина Попова

Лето 1970 года. Египет. Уже год продолжается необъявленная арабо-израильская война. ВВС Израиля регулярно бомбят египетские города. Над Суэцким каналом почти каждый день идут воздушные бои. Несмотря на новейшие советские самолёты и системы ПВО египтяне несут существенные потери.

На помощь Египту из Советского Союза направлен ограниченный контингент войск численностью около 20 тыс. человек. Вечером 31 июля командир зенитно-ракетного дивизиона подполковник Попов получает приказ выйти к Суэцкому каналу и организовать там засаду.

Дивизион подполковника Попова маскируется. 1-го и 2-го августа израильские самолеты не пересекают канал. К нашим зенитчикам приезжает генерал Л. А. Громов, который сообщает, что, если налета не будет, то в ночь на 4-е августа дивизион сменит позицию.

В тревожном ожидании наступает утро 3 августа 1970 года...

Константин Ильич Попов родился 26 сентября 1926 года в Воронежской области. После окончания школы семилетки мальчик собирается поступать в авиационный техникум. Но начинается война. В июле 1942-го гитлеровцы оккупируют Воронеж. Костя уходит с нашими отступающими войсками и становится сыном полка.

Его назначают ездовым. Пару раз Попов попадает под минометно-пулеметный обстрел. После этого Костя назначен работником армейского полевого хлебозавода. Привозит на мельницу зерно из деревень, отвозит готовый хлеб солдатам.

«В сентябре 1943-го исполнилось 17 лет. В октябре месяце мне вручили повестку и призвали в армию. И весь 44-й год в действующей армии. В зенитной артиллерии я был связистом 191-го отдельного зенитно-артиллерийского дивизиона», — Константин Попов, Герой Советского Союза, полковник.

Задачей зенитчиков — прикрытие крупных железнодорожных узлов на Украине. Немцы каждую ночь наносят бомбовые удары.

«Иногда за ночь орудию приходилось выпускать по 100-110 снарядов. И стволы пушек накалялись. И для того, чтобы снаряд не взорвался в стволе, мочили телогрейки, тряпки, вешали их на стволы с тем, чтобы охлаждать».

Во время налетов связист Попов всегда на огневой позиции. Он помогает расчетам орудий. Подносит снаряды. Ему 18 лет, 152 см роста и килограмм 50 с небольшим веса. И 16-килограммовые снаряды...

Фронтовая жизнь Константина Попова завершается 2 января 1945 года. Смышленого паренька направляют на учебу.

«Предложили Горьковское училище, Смоленское... Мы выбрали Бакинское училище. Тепло там. Юг, Баку...»

В сентябре 1946 года Константин Попов заканчивает училище и становится офицером войск противовоздушной обороны. Служит в самых разных уголках страны. В Прибалтике и на Урале, в Калуге и в Подмосковье. С 1964 года Попов командует зенитно-ракетным дивизионом. На вооружении которого состоит новейший комплекс С-125.

В ноябре 1969 года в дивизион внезапно приезжает офицеры из штаба дивизии. Они начинают отбор кандидатов для ответственной командировки, цель которой держится в строгом секрете.

«Было сказано, что поедете в командировку полка с сухим и жарким климатом. Но конкретно куда, не сказали».

В это время набирает обороты арабо-израильский конфликт. Президент Египта Насер обвиняет руководство Советского Союза в поставках некачественного вооружения. Принято решение направить в нашу страну группу египетских офицеров для изучения новейшей техники. Их обучение проходят на полигоне Ашулук.

«Мы приехали и стали их готовить, но одновременно готовились и сами. До обеда мы обучали египтян, после обеда занимались сами».

В феврале 1970-го на полигон прибывает генерал-майор штаба войск ПВО. И сообщает, что ЗРК вместе с расчетами направляются в Египет. Так наши офицеры узнают истинную цель своей подготовки.

«11 марта в 21 час мы прибыли в Александрию. За ночь разгрузились. Перекрасили технику в песчаный цвет. Нас переодели в арабскую форму без знаков различия. И таким образом мы стали египтянами».

Условия для боевой работы в Египте были сложнейшие. Жара за 50 градусов, частые песчаные бури, многочисленные ядовитые насекомые. Плюс к этому незнание арабского языка и строгая секретность. Но несмотря на все трудности, уже 12 марта 1970 советские зенитчики начинают и боевую работу.

30 июня дивизион капитана В. П. Маляуки сбивает, считавшийся неуязвимым, «Фантом». 18 июля израильтяне наносят ответный удар. Разгромлен дивизион подполковника В. М. Толоконникова. После этого решено применить тактику действий из засады.

31 июля зенитчики совершают труднейший 150-и километровый марш по пустыне и скрытно занимают огневую позицию. Но в течение последующих двух дней, израильтяне не совершают ни одного налета. Именно тогда на позиции приезжает генерал Л. А. Громов.

В полдень 3 августа, большая группа самолетов пересекает Суэцкий канал и углубляется на египетскую территорию. Советские зенитчики пока не раскрывают себя. Египетский дивизион подбивает один «Мираж». Спустя полтора часа начинается второй налет. В нем участвуют 16 «Фантомов» и «Миражей». Они хотят уничтожить обнаружившую себя египетскую огневую позицию. Теперь в дело вступают советские военные.

«Дивизион открыл огонь. Один самолет был сбит, а второй самолет был подбит. Летчики катапультировались, мы их задержали».

Командование дивизиона еще докладывает в штаб о результатах своей боевой работы, когда внезапно начинается третий за день налет.

На этот раз цель самолетов — позиции советских ракетчиков. В результате, потеряны еще два «Фантома». Итог дня: 5 сбитых израильских самолетов. Столько же, сколько потеряно израильтянами за весь 1969 год. Всего советскими зенитчиками за 35 дней сбито 12 самолетов противника.

«После 3 августа, ни одного налета на Египет не было. С той стороны канала ходили израильские самолеты, но канал не пересекали».

Через несколько дней между Египтом и Израилем заключено перемирие. Это становится возможным, во многом благодаря успехам советских ракетчиков.

26 августа 1970 года подполковнику Попову присвоено звание Героя Советского Союза. Константин Ильич узнает об этом, находясь на боевом дежурстве в районе египетского озера Карун. Еще долгих полгода проводит Попов на чужбине. Только в марте 1971-го зенитчики возвращаются на родину. Здесь им вручают награды. Из соображений секретности, в указе не уточняется, за что присвоено высшее звание страны.

«В скором времени появилась статья в «Красной звезде» и в журнале «Вестник ПВО». Фотография, аннотация к фотографии о том, что мне присвоено звание за отличные успехи в боевой и политической подготовке и за отличное выполнение учебно-боевых стрельб».

Вернувшись в Советский Союз, Попов продолжает службу в войсках ПВО страны.

«После Египта в 1972 году меня перевели в штаб армии. Я прослужил заместителем начальника отдела в штабе 1-й армии особого назначения ПВО до 1978 года. В 78-м году уволился. Девять лет проработал в министерстве внешней торговли».

Только в мае 1989 года рассекречивается участие советских военнослужащих в арабо-израильской войне. Только через 20 лет страна узнает об их героизме. Тогда же создается совет ветеранов войны в Египте, объединяющей более семисот человек. Президиум Совета, более 20 лет, бессменно возглавлял Герой Советского Союза полковник Константин Ильич Попов.

19 февраля 2015 года Героя Советского Союза, полковника Константина Ильича Попова не стало...

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