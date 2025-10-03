Сохраненное и восстановленное, ч.20

В Казани после завершения масштабной реставрации вновь открыли для посещений Храм-памятник павшим воинам на реке Казанка.

Многолетняя эпопея с реставрацией храма-памятника в Казани наконец завершена.

Храм-памятник в честь Нерукотворе́нного Образа Спасителя в память о воинах, погибших при осаде и взятии Казани в 1552 году, был построен в 1823 году в виде символической пирамиды над захоронением воинов.

Ранее также в память о воинах был основан Зилантов Успенский монастырь, находящийся выше по течению реки.

Храм издалека производил впечатление. Крест был вызолочен. Вокруг памятника, в ограде, хранились старинные каменные ядра и чугунные пушки-свидетели событий 1552 года. Памятник по приезде в Казань непременно посещали члены царской фамилии.

В советское время храм лишился многих своих традиционных атрибутов: креста, росписей, надписей о взятии Казани, и к тому же оказался окружённым водой. В постсоветское время вокруг храма регулярно возникали скандалы, когда татарские националисты пытались осквернить храм надписями или даже призывали к его сносу. Наконец, в 2024 году началась реставрация храма. Обновление исторического сооружения включало восстановление фасадов, цоколя, кровли, интерьеров, склепа и укрепление кладки. Работа также затронула берега реки — проведены гидроизоляция и укрепление, а с берегом храм теперь соединяет новый пешеходный мост. Знаменитые исторические вывески в Рыбинске .

Про вывески в дореволюционном стиле с дореформенной орфографией написали уже многие, но нельзя не выложить эту красоту ещё раз. Характерно, что подобные вывески присутствуют не только на одной Крестовой улице, но и в целом во всём историческом центре. Ещё приятен тот факт, что даже сетевые магазины, вроде Магнита или Додо пиццы, переделали свои вывески, и теперь это выглядит очень интересно с точки зрения сочетания современных брендов и исторической стилистики. Кафедральный Успенский собор в Ярославле и его росписи Исторический Успенский собор на стрелке Волги и Которосли был построен в XVII веке в типичной для того времени ярославской школе зодчества. Долгое время он был кафедральным собором.

Всё изменило советское время. В 1918 году при обстреле города Успенский собор сильно пострадал Успенский собор и колокольня после событий июня 1918 г. ГКУ ЯО ГАЯО. Хранилище АВД. П 3 — 1798

Но его быстро отремонтировали, после чего передали под "биржу труда". Колокол, сброшенный с колокольни Успенского собора. ГКУ ЯО ГАЯО. Хранилище АВД. Н 4 — 1221.

Это не спасло собор от разрушения: в 1937 году его взорвали вместе с колокольней.

Уже в наше время, в 2004 году появилась идея о воссоздании собора. К сожалению, для воссоздания выбрали проект, который лишь отдалённо напоминает исторический собор и имеет больше черт московского, чем ярославского зодчества. Собор освятили в 2010 году к 1000-летию Ярославля. Поначалу внутри собора не было росписей, И только в 2024 году начались работы, и уже сейчас можно видеть их результат. Богоявленская церковь в Ярославле. Из сохраненного Одна из красивейших церквей Ярославля после церкви Иоанна Предтечи, была построена в 1693 году на городском посаде. Средства на строительство пожертвовал ярославский купец гостиной сотни Алексей Зубчанинов. Богоявленская церковь − замечательный образец синтеза двух архитектурных направлений – московского и ярославского. Основной объем храма сделан на московский манер: без подклета, бесстолпный, перекрытый сомкнутым сводом, и его интерьер необычайно просторен, светел и высок. Храм хорошо освещается благодаря большим и высоким окнам. Традиции ярославского зодчества выразились в окружении основного четверика галереями с трех сторон; в северо-западном углу галереи поставлена шатровая колокольня. Но самое примечательное в Богоявленском храме − конечно же отделка. Больше всего выделяются полихромные изразцы, украсившие стены храма. Рисунки на изразцовых плитках – это растительный орнамент двух видов: повторяющийся − для карнизов, лент и прочих продолжительных цветных композиций, − и центрический, на изразцах, расположенных по отдельности. В советское время церковь была закрыта, но в то же время реставрировалась. С 2002 года в храме идут службы. Церковь Ильи Пророка на Русиной улице в Костроме За советское время в Костроме уничтожили до основания больше 20 храмов. Для небольшого губернского города это было огромной потерей, в центре города почти не осталось храмов. Разрушение Ильинской церкви. Фото начала 1930-х годов.

Одним из сохранившихся, но изуродованных храмов стал храм Ильи Пророка на Русиной (Советской) улице. У храма XVIII века разрушили колокольню и четверик с куполами, оставив только трапезную и приспособив её под помещение для светских организаций. С 2019 года происходит постепенное восстановление исторического облика церкви. Уже восстановили колокольню и снесли постройки на месте четверика. Вскоре должны приступить и к восстановлению четверика. Благоустроенная Сусанинская площадь в Костроме Центральную площадь Костромы замостили плиткой, поставили красивые фонари и скамейки, провели озеленение, но вместе с тем сохранили ощущение пространства. Окружающие автомобильные дороги замостили брусчаткой. Не хватает только исторического памятника Ивану Сусанину и Михаилу Романову. И последний объект на сегодня. Очень радует, что взялись вплотную за жемчужину Злотого кольца - Суздаль. Там восстанавливают и реставрируют многие объекты. Пусть постепенно, но город приобретает реально сказочные черты и именно становится музеем под открытым небом. Пожалуй, самый красивый храм Суздаля — церковь Лазаря Праведного Воскрешения Церковь является самым ранним храмом городского посада и первой пятиглавой церковью Суздаля. Постройка датируется 1667 годом. Рядом с летней Лазаревской построена зимняя Антипьевская церковь, вместе с которой Лазаревская образует единый архитектурный ансамбль. Ещё не так давно Лазаревская церковь была полностью белой, а к 2024 году её расписали. Ну и немножечно по Суздалю пройдем. Самым краешком