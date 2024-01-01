Мы из Советског...
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Мы из Советского Союза

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Москва в предновогодние дни

Погуляем немного по городу, принарядившемуся к длинным выходным. Тут и Новый год, и Рождество, и Старо-Новый год и Крещение.Начнем с Большого, а там как пойдетВ парке Кузьминки работает усадьба Деда МорозаВ парке Кузьминки работает усадьба Деда МорозаЖар-птицы у Большого московского цирка на проспекте Вернадского.Столешников переулокКузнецкий мостКузнецкий мостЛубянка и Театральная площадьЛубянка и Театральная площадьЛубянская площадьЛубянская площадьНикольская улица, впрочем эти фонарики висят тут всегдаБольшая ДмитровкаВечерняя Большая Дмитровка!Вечерняя Большая Дмитровка!Москва-СитиМосковский зоопаркМосковский зоопаркНа ТрубнойНовогодний шар возле ЦДМ на ЛубянкеНовогодняя ИльинкаНовогодняя ИльинкаНовогодняя ИльинкаНовый АрбатНовый АрбатОколо Большого театраЁлочка в ВидномПавелецкая площадьПавелецкая площадьАкведук РостокиноАкведук РостокиноАкведук Ростокино, хорошо виден сам акведукАкведукРостокино и новый храмПарк Акведук РостокиноАкведук РостокиноПарк ГорькогоПарк ГорькогоПарк ГорькогоПлощадь РеволюцииПлощадь РеволюцииПраздничная атмосфера в районе ЛюблиноПраздничная атмосфера в районе ЛюблиноПроспект ВернадскогоПроспект ВернадскогоСеверный речной вокзалСказочная усадьба Деда Мороза в МосквеСказочная усадьба Деда Мороза в МосквеСказочные «дворики» на Тверском бульвареСказочные «дворики» на Тверском бульвареТверская площадьТверская площадьТверская площадьТверской бульварТверской бульварТверской бульварТверской бульвар1Тверской бульварТверской бульварТеатральная площадьТрамваи на Авиационной улицеТрамваи на Авиационной улицеТрехпрудный пер. 2ЦУМ в бантиках и звездочкахВозле ЦУМаЕлки рядом с ЦУМом и Малым театромГУМ и Красная площадьЯрмарка на Красной площадиЕлка на Красной площадиНовогодний БалчугНапротив набережной Тараса Шевченко, недалеко от Киевского вокзалаНовогодняя диадема на Пушкинской площадиНовогодняя Трубная площадьПарк победы Поклонная гораПарк победы Поклонная гораДорога к храму Христа Спасителя.Главная ёлка страны на Соборной площади в КремлеГлавная ёлка страны на Соборной площади в Кремле 
Заканчиваю... хотя это весьма малая часть!

фото сегоднягорода Советского СоюзаСветлана Митленко

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