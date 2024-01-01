Москва в предновогодние дни

Погуляем немного по городу, принарядившемуся к длинным выходным. Тут и Новый год, и Рождество, и Старо-Новый год и Крещение. Начнем с Большого, а там как пойдет В парке Кузьминки работает усадьба Деда Мороза В парке Кузьминки работает усадьба Деда Мороза Жар-птицы у Большого московского цирка на проспекте Вернадского. Столешников переулок Кузнецкий мост Кузнецкий мост Лубянка и Театральная площадь Лубянка и Театральная площадь Лубянская площадь Лубянская площадь Никольская улица, впрочем эти фонарики висят тут всегда Большая Дмитровка Вечерняя Большая Дмитровка! Вечерняя Большая Дмитровка! Москва-Сити Московский зоопарк Московский зоопарк На Трубной Новогодний шар возле ЦДМ на Лубянке Новогодняя Ильинка Новогодняя Ильинка Новогодняя Ильинка Новый Арбат Новый Арбат Около Большого театра Ёлочка в Видном Павелецкая площадь Павелецкая площадь Акведук Ростокино Акведук Ростокино Акведук Ростокино, хорошо виден сам акведук АкведукРостокино и новый храм Парк Акведук Ростокино Акведук Ростокино Парк Горького Парк Горького Парк Горького Площадь Революции Площадь Революции Праздничная атмосфера в районе Люблино Праздничная атмосфера в районе Люблино Проспект Вернадского Проспект Вернадского Северный речной вокзал Сказочная усадьба Деда Мороза в Москве Сказочная усадьба Деда Мороза в Москве Сказочные «дворики» на Тверском бульваре Сказочные «дворики» на Тверском бульваре Тверская площадь Тверская площадь Тверская площадь Тверской бульвар Тверской бульвар Тверской бульвар Тверской бульвар1 Тверской бульвар Тверской бульвар Театральная площадь Трамваи на Авиационной улице Трамваи на Авиационной улице Трехпрудный пер. 2 ЦУМ в бантиках и звездочках Возле ЦУМа Елки рядом с ЦУМом и Малым театром ГУМ и Красная площадь Ярмарка на Красной площади Елка на Красной площади Новогодний Балчуг Напротив набережной Тараса Шевченко, недалеко от Киевского вокзала Новогодняя диадема на Пушкинской площади Новогодняя Трубная площадь Парк победы Поклонная гора Парк победы Поклонная гора Дорога к храму Христа Спасителя. Главная ёлка страны на Соборной площади в Кремле Главная ёлка страны на Соборной площади в Кремле

Заканчиваю... хотя это весьма малая часть!