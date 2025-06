Обман в письмах, которые мы получаем

Довольно часто я получаю по электронной почте письма, в которых сказано, что я получил подарок, или мне перевели деньги, или, что мой адрес был выбран случайно из миллиона других, и я заслужил приз, или приходит неизвестная рассылка… Все эти письма – обман. Такие письма я удалял, загонял в черный список или в папку спам, но они всё лезут и лезут.

Я решил показать некоторые письма вам.

Письмо 1

Комментарий:

Неплохая сумма для зачисления на счет в сбербанке! Правда, я не знаю, откуда она взялась и что это за «моментальный вывод» и куда? Зачем мне что-то выводить, если уже есть «новый входящий платеж»? Наверное, вывод в карман к мошенникам. По ссылке в письме я не переходил и так ясно, что это обман.

Письмо 2

Комментарий:

Mail.ru иногда делает подарки, но хотя-бы объясняет, за что. Подарок за использование почты - нонсенс. Почтой Mail.ru пользуются миллионы и очень сомнително чтобы mail.ru тратился на миллионы подарков. В крайнем случае могут облагодетельствовать какой-нибудь подпиской. Я проверил адрес m.money.bank@multitude.fridaysflover.ru и выяснил, что сайт, на который ведет ссылка, мошеннический. Опять обман.

Письмо 3

Комментарий:

Очередной лохотрон по выманиванию денег. Развод начинается с требования перевести на их сайте подарочные евро в рубли. За это они берут комиссию, которую вы заплатите уже собственными деньгами. Это только первый мошеннический платеж для получение приза, а в дальнейшем будут и другие: заплатить комиссию за перевод вам денежного приза, заплатить налог и прочее.

Письмо 4

Комментарий:

Прежде всего, обратите внимание на грамотность написания текста: «Каждый Суббота…» или «Данной предложение…», или, например, на текст: «…хотим вас отблагодарить за лояльность к провайдеру».

Какая лояльнось, к какому провайдеру, как это моя лояльность проявилась? Ничего не понятно.

«Программа вознаграждения клиентов Google» - лохотрон. Они только обещают приз, но никогда не дают его, пока вы им за что-то не заплатите. Поводов для оплаты они могут придумать много, но даже за что-то заплатив, вы все равно не получите никакого приза.

Для отвода глаз вам зададут несколько вопросов. За эти вопросы нарисуют много цифр на балансе: 1234567$, которые вы никогда не получите, а потом запросят оплату рублей 500 за подтверждающий платеж. А какие замечательные отзывы на сайте. Скорее всего, они написаны самими мошенниками или куплены где-нибудь на сервисе типа vktarget.ru. Снова обман.

Письмо 5

Комментарий:

Начнем с того, что никаких работ с virtualworlds я не делал, а даже, если и делал, то зачем мне забирать ее назад? На доработку? Я выяснил этот вопрос. Оказалось, что в письме ошибка, и я должен забрать деньги за якобы проделанную мной работу. Для этого почти ничего не надо делать: нажать на ссылку в письме и еще на парочку на открывшемся сайте, потом оплатить перевод и получить свою «зарплату». Ага, ждите!

Письмо 6

Письмо - обман от якобы Католической школы. Само письмо не сохранилось, но там был такой текст:

«All Souls Catholic School is quided by the Trinity to empower our school community to live, love, and learn through Christ. We are committed to excellence in education while preparing our students for a life of service, leadership, and compassion».

Что в переводе означает:

«Католическая школа All Souls руководствуется Троицей, чтобы дать возможность нашему школьному сообществу жить, любить и учиться через Христа. Мы стремимся к совершенству в образовании, готовя наших студентов к жизни служения, лидерства и сострадания».

Во, как! Не больше и не меньше. Пойду учиться в католическую школу! Но вот, что это за ссылка наверху письма с мелким шрифтом, да еще на русском языке? «Вам +7355$». Занятно!

Письмо 7

Комментарий:

Сразу возникают вопросы. Оказывается, я не просто посетитель не понятно чего, а почитаемый! Судя по второму предложению, работник ведомства - это женщина, которая «делает ежемесячное мероприятие». Вы можете делать ежемесячное мероприятие? Я, нет. Короче, написано безграмотно. Далее, что это за мероприятие, какое ведомство, что это за возможность, которая может быть аннулирована? Ничего не понятно.

Потом идет четкий приказ: перейти, ответить, получить! После неудобоваримой ссылки идет текст из набора слов на неизвестном языке, даже не слов, а букв, соединенных в слова, а слова в предложения. Полная белиберда. Такое письмо хочется порвать и выбросить в мусорное ведро!

Письмо 8

Комментарий:

Ася Калачева, видимо, плохо училась в школе. Режет предложения пополам и не знает, что такое запятые. Но оказывается она не одна и у них есть программа для отбора почты! Смех!!! А много этих «топовых» корпораций в мире? Возможно, не хватит и года, чтобы ответить на все их вопросы. Но вообще-то я не слышал, чтобы целые корпорации рассылали письма – опросы. Я думаю, у них есть другие пути для сбора информации. Хотя, может я и ошибаюсь.

Письмо 9

Комментарий:

Вот здесь явная завлекаловка, сделанная с умом, но только наполовину. Простое предложение заставляет задуматься: «А может действительно я что-то пропустил», и человек нажимает на ссылку. Но вот слова «забрать доход» настораживают. На месте Надежды Першиной я бы их убрал.

Письмо 10

Комментарий:

Тут явный обман, но с подвохом. Вы знаете, что эти деньги вы в жизни не получите на опросах ни через 5 минут, ни через год и хотите больше не получать таких глупых писем. Что вы для этого делаете? Правильно, жмете на ссылку «Здесь», чтобы отписаться от рассылки. А это как раз авторам письма и нужно. Ваш рабочий адрес попадет в базу данных к мошенникам, и вы начнете получать фишинговые или рекламные письма.

Письмо 11

Комментарий:

Письмо – обман. Никакого телевизора вы в глаза не увидите.

Письмо 12

Комментарий:

Какая карта одобрена, что это за карта? Кого она будет держать на плаву и почему только 100 дней. «Ерунда какая-то», - подумаете вы и нажмете на ссылку «Отписаться от рассылки». Вас перекинут на сайт, где будут выманивать деньги.

Письмо 13

Комментарий:

Очередной развод. Откуда деньги, кто перевел, за что? Цель мошенников – заставить вас нажать на ссылку в письме. А дальше или вы попадаете на сайт-лохотрон, или «говорите» мошенникам, что ваш e-mail рабочий со всеми вытекающими последствиями.

Письмо 14

Комментарий:

Письмо - обман. Какой опрос, на каком сайте? На Яндексе? Что-то не встречал там опросов за деньги или они эти опросы есть? Да, Яндекс иногда задает 5-6 вопросов, и я сам на них отвечал, но денег мне при этом не предлагали. Кстати, нет такой команды «Яндекс.Денег», есть, вернее была, «Яндекс.Деньги». Сейчас это ЮMoney.

Письмо 15

Комментарий:

Опять тот же вопрос: на какую карту, какая сумма, от кого, за что? Я этот zoo-list.ru в глаза не видел. Из любопытства жму на ссылку, указанную в письме и меня перебрасывает на другой адрес pavskiy.ru, где я узнаю, что можно зарабатывать от 25.000 до 100.000 рублей в день при продаже/покупке сайтов на аукционе брошенных сайтов!

На сайте есть видео, в котором совершается купля/продажа двух сайтов. За пару минут заработок 12000 руб. Есть видео, которое вроде бы доказывает вывод денег и приход их на карту банка. Получается, что за 10-40 дней можно стать миллионеров, даже раньше! Вот это классно! Работу брошу, все брошу, буду продавать и покупать сайты. Так глядишь в скорости стану миллиардером!!!

Конечно, есть отзывы. Приведу несколько:

Тимофей Бедняков. Спасибо, что помогаете людям! Без вас бы не выплатил кредит за квартиру, ВЫ МЕНЯ СПАСЛИ!

Анна Иванова. Где вы раньше-то были? 5 лет не могла заработать. А тут раз - и все получилось!

Богдан Островский. Работаю таксистом. Вчера услышал про ваш блoг oт пассажира, он дал ссылку, и я за сегодня заработал больше, чем в такси за неделю. Спасибо!

Марина Буйнова. Спасибо Вам Александр. Деньги сейчас oчень нужны, думала, чтo не разберусь, нo все получилось. 19 500 рублей уже есть.

...

Ничего эти фейковые отзывы вам не напоминают? Но тут в конце сайта увидел пользовательское соглашение, написанное мелким шрифтом. Процитирую часть первого пункта:

Все высказывания и примеры на сайте по поводу увеличения, получения доходов или прибылей, уже размещенные или которые будут размещены на ресурсе pavskiy.ru (в дальнейшем Сайт) - всего лишь предположения по поводу предстоящих или текущих заработков, доходов, поэтому не являются гарантией их получения…

Как здорово они себя обезопасили. Если вы потеряете деньги, то они совсем не причем, так как заработки на сайте «всего лишь предположения»!!!

При проверке сайта pavskiy.ru выяснилось, что информация на сайте не соответствует действительности. Реализуется мошенническая схема, состоящая из нескольких ходов. Страница презентации уводит на несколько сайтов, якобы с помощью которых можно заработать. При этом все сайты принадлежат мошенникам и на одном из таких происходит отъем денег.

Письмо 16

Комментарий:

Опять опрос, но уже Социальный, да еще от почты России. И опять за опрос дают сотни тысяч рублей. Обогатиться можно! Но, к сожалению, столько денег за опрос не дают, да и «Службы возвратов неизвестно чего» не существует. Вывод - обман.

Письмо 17

Комментарий:

Тут сразу понятно, что это лохотрон. Почему-то главных призов несколько. Сначала он колебался от 10 до 50 тысяч $, а потом стал дороже BMW. Интересно, от чего это зависит? Наверное, от длины e-mail.

Письмо 18

Комментарий:

Спам. Кто-то мне не писал и чего-то ждал. Вероятно, мой знакомый хочет «предложить мне предложение», а скорее всего, он очень хочет, чтобы я перешел по ссылке в письме. Не дождется. Для начала пусть хоть писать научится грамотно, тогда и поговорим. Хотя, нет, не научится, ЕГЭ не позволит.

Письмо 19

Комментарий:

Ха-ха. Я буду уволен, еще не устроившись на работу.

Письмо 20

Комментарий:

Аванс, конечно, получить хочется. Но как это сделать, если я их не знаю, к ним не обращался и никто мне не звонил? Без меня меня женили.

Письмо 21

Комментарий:

Как умилительно: «Высылаю ссылочку...», но никакого заказа я не делал.

Письмо 22

Комментарий:

Очень интересно. Я получил копию своего письма от megatransport.com.ua без копии письма, но со схемой, как заработать и, конечно, с ссылкой. Такого сайта не существует.

Письмо 23

Комментарий:

Наверное, письмо предназначалось китайскому брату, а мне выслали копию. Раз такое дело то обязательно перейду по ссылке, но после дождичка в четверг.

Письмо 24

Комментарий:

Я не знаю такого «отдела зачислений», не жду перевода такой суммы от кого бы то ни было, поэтому на ссылку не нажму, как бы они этого не хотели.

Письма 25-27

Комментарий:

Все три письма (близнецы) пришли почти одновременно. Александр явно поскупился, прислав всего 81 914 рублей. Алексей более щедр – 129 281 рубль. Ну, а Виктор просто супер – тест я прошел, даже его не проходя, и уже зачислен на работу. Только этот тип явно переборщил с зарплатой. 1000$ в сутки – явный перебор. Жалко мне его за такую расточительность. Не пойду я, пожалуй, на такую работу и по ссылкам переходить не буду, к тому же и адрес не мой, а поддельный. Вывод: все три письма написаны похоже одним человеком и все три письма - обман.

Письмо 28

Комментарий:

В связи с вирусом число писем с предложением удаленной работы возросло в сотни раз и как всегда в таких письмах завлекаловка: переходите сюда, кликайте тут...

Письмо 29

Комментарий:

Надо же, мне заказ, да еще самый огромный! И кто, интересно, мне его послал? И кто это мой заказ, о котором я даже не слышал, удалит?

Письмо 30

Комментарий:

Ну, наконец-то дождался письма от иероглифописателей. Наверное, тоже предлагают получить неизвестный заказ или премию, или пойти на удаленную работу.

Письмо 31

Комментарий:

Никаких покупок я не делал, а ссылка «Кэшбэк» ведет на фишинговый сайт.

Вывод

Что касается платных опросов.

Лет десять назад я зарегистрировался на сервисе опросов. Писем приходило мало, но что интересно, как только я заканчивал отвечать на кучу вопросов, возникала надпись: «Вы не подходите по таким-то критериям. Опрос не засчитан». Ловкачи! Но все же за 3 года я заработал (можно было выбирать) или на торт, или на набор китайских отверток. Я выбрал отвертки и ждал посылки полтора месяца. Отверток этих давно нет. Одни сломались, а другие просто погнулись после первого же использования.

Исходя из оценки приведенных писем, можно сделать вывод:

Письма рассылаются для того, чтобы заставить вас перейти по ссылке в письме. Таким образом, вы или подхватите вирус, или перейдете на сайт-лохотрон, что грозит вам потерей денег, или для проверки работоспособности вашего e-mail. Ваш адрес попадет в базу данных к мошенникам для распространения фишинговых писем или перепродажи электронных адресов другим рекламодателям.

Кстати, вы заметили, что в основном все эти письма пришли мне на один и тот же адрес. Следовательно, мой e-mail в этой базе данных и может быть не в одной. Избавиться от этих писем довольно трудно, легче удалить ящик.

Как все пекутся о моей скромной персоне! Все готовы дать мне денег: возьми переводы, выплаты, зарплату, приз... А если не возьмешь, то мы очень сильно будем ругаться. А я такой вредный все никак не беру эти призы и переводы, даже не открываю таких писем, а если и открываю, то ничего в них не нажимаю.

Не открывайте ссылки в письмах, полученных неизвестно от кого и не нажимайте на ссылки типа «Отписаться от рассылки», если вы точно не знаете, что сами подписывались на эту рассылку или незаконно подписали вас без вашего ведома, проверяйте адрес отправления, сам текст письма и приведенные там ссылки, заносите фишинговые письма в СПАМ, а еще лучше в черный список и применяйте антивирусные программы с функцией «антиспам» или «антифишинг».

p.s.

Пока писал эту статью на ящик, но уже другой, пришли еще письма. Можно сделать вывод: стали «осваивать» другой мой email.

