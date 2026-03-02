Мы из Советског...
ГлавнаяБлогПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Мы из Советского Союза

14 013 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Светлана Митленко
    А ведь и правда. Что-то схожее естьВеликие истории л...
  • Жанна Чешева (Баранова)
    Думаю, кого мне напоминает эта Ирина, поняла Степаненку, и не только внешне, ещё и с такой же бульдожьей хваткой...Великие истории л...
  • Анфиса Иванова
    Да, да, Лариса. Я смотрю.Сталин монстр, по...

Известно ли сэру? Политический фельетон для ребят. 1932

Эмден Э. М. Известно ли сэру? Полит. фельетон для ребят / Э. Эмден; [Рис.] Кукрыниксы. — [Москва]: Огиз — Мол. гвардия, 1932

Вот такая книжка вышла в далёком 1932 году. Иллюстировали её известнейшие Кукрыниксы.

НИЧТО НЕ НОВО ПОД ЛУНОЙ…

Читается, как будто написана по сегодняшним событиям. В книге само событие описывается в самом конце.

А мы прочитаем его в самом начале.

«ЧУДЕСА» ПРОФЕССОРА УОРБЕРТОНА.
(От собственного корреспондента «Известий»).
ЛОНДОН, 9 июня. (Воздушной почтой).

В последние дни мы имели случай наблюдать пример той бессовестности, с которой ведется антисоветская кампания. На прошлой неделе в газетах появилось сообщение, что Королевское агрономическое общество получило уведомление об открытии вредного насекомого в советском масле, продаваемом на английском рынке. За этим сообщением последовал взрыв возмущения против ввоза «опасных для здоровья» продуктов. Эта кампания, конечно, имела целью запугать потребителя. Дошло даже до соответствующего запроса в палате общин.

Открыл «опасность» некий профессор Уорбертон. Это он сообщил прессе, что доказательством советского происхождения этого масла является найденное в нем насекомое. Это насекомое известно под названием «тик» и водится только в Сибири. Насекомое «тик» открыто тем же профессором Уорбертоном и носит в науке его имя. В общем чудеса в решете – маленькое насекомое угнездилось в советском масле в далекой Сибири, совершило длительное путешествие до города Кембриджа в Англии и оказалось как раз на столе того самого человека, который открыл его и… кстати, вероятно, обладает некоторыми образцами своего детища.

Достопочтенный профессор известен как заядлый большевикоед.

Насекомое «тик» продолжает служить инструментом в антисоветской кампании, имеющей целью добиться запрещения ввоза из СССР.

(Известия ЦИК от 14/V1 31 г.)https://t.me/obrpk/4193

.

.

.

.

.

.

наверх