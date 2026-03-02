Известно ли сэру? Политический фельетон для ребят. 1932

Эмден Э. М. Известно ли сэру? Полит. фельетон для ребят / Э. Эмден; [Рис.] Кукрыниксы. — [Москва]: Огиз — Мол. гвардия, 1932

Вот такая книжка вышла в далёком 1932 году. Иллюстировали её известнейшие Кукрыниксы.

НИЧТО НЕ НОВО ПОД ЛУНОЙ…

Читается, как будто написана по сегодняшним событиям. В книге само событие описывается в самом конце.

А мы прочитаем его в самом начале.

«ЧУДЕСА» ПРОФЕССОРА УОРБЕРТОНА.

(От собственного корреспондента «Известий»).

ЛОНДОН, 9 июня. (Воздушной почтой).

В последние дни мы имели случай наблюдать пример той бессовестности, с которой ведется антисоветская кампания. На прошлой неделе в газетах появилось сообщение, что Королевское агрономическое общество получило уведомление об открытии вредного насекомого в советском масле, продаваемом на английском рынке. За этим сообщением последовал взрыв возмущения против ввоза «опасных для здоровья» продуктов. Эта кампания, конечно, имела целью запугать потребителя. Дошло даже до соответствующего запроса в палате общин.

Открыл «опасность» некий профессор Уорбертон. Это он сообщил прессе, что доказательством советского происхождения этого масла является найденное в нем насекомое. Это насекомое известно под названием «тик» и водится только в Сибири. Насекомое «тик» открыто тем же профессором Уорбертоном и носит в науке его имя. В общем чудеса в решете – маленькое насекомое угнездилось в советском масле в далекой Сибири, совершило длительное путешествие до города Кембриджа в Англии и оказалось как раз на столе того самого человека, который открыл его и… кстати, вероятно, обладает некоторыми образцами своего детища.

Насекомое «тик» продолжает служить инструментом в антисоветской кампании, имеющей целью добиться запрещения ввоза из СССР.

(Известия ЦИК от 14/V1 31 г.) https://t.me/obrpk/4193

.

.

.

.

.

.