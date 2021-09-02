Патриарх Варфоломей и бандеровцы

Фото с сайта rusvesna.su

ФСБ России в рамках проекта «Без срока давности» рассекретила материалы из которых следует, что гитлеровские оккупанты, занявшие территорию Советской Украины в годы Великой Отечественной войны, в своих интересах поддержали воссоздание украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ), которая всячески обслуживала их, - сообщает РИА Новости. Среди материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости, протокол допроса органами государственной безопасности СССР в декабре 1943 года Феофила Булдовского. В период немецкой оккупации Харькова он был митрополитом Харьковским и всей Левобережной Украины, председателем Харьковского епархиального управления УАПЦ.

Также из материалов, рассекреченных ФСБ следует, что гитлеровцы совместно с украинскими националистами в мае 1943 года организовали убийство митрополита Алексия (Громадского), который не пожелал переходить под юрисдикцию созданной с помощью нацистов автокефальной церкви. В справке направленной в июле 1944 года архиепископом Курским и Белгородским Питиримом председателю Совета по делам Русской Православной Церкви при Совете народных комиссаров СССР Георгию Карпову сообщалось: «Участились случаи убийства бандеровцами автономных священников. Автокефалисты пошли дальше. Они решились уничтожить главного своего противника — митрополита Алексия. Против такого мероприятия не возражали, по-видимому, и немцы. Им также стала невыгодна усиливающаяся власть и влияние митрополита Алексия Громадского». По совпадению, в независимой Украине также начались захваты церквей и монастырей раскольниками. А после государственного переворота в 2014 году была даже попытка захвата Киево-Печёрской лавры.

В связи с этим, доктор церковной истории, профессор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета (ПСТГУ) Владислав Петрушко заявил: «Патриарх Варфоломей сейчас братается с прямыми наследниками тех, кто сотрудничал с гестапо, такими как Булдовский. Как говорят документы, гестапо по сути руководило всей деятельностью его епархиального управления в Харькове. Думаю, что примерно тоже происходило и в других епархиях, просто документов меньше сохранилось, поскольку вся эта публика бежала вместе с немцами».

Также Петрушко отметил, что все оставшиеся документы, касающиеся этого, давно пора было рассекретить, чтобы патриарх Варфоломей понял, что «имеет дело с людьми нерукопожатными». «Варфоломей уже сделал свое черное дело – он создал эту структуру, которая теперь будет серьезным фактором деструкции церковной жизни на Украине. Вряд ли он сделает шаг назад, он тогда потеряет лицо», - сказал историк.

Действительно, само создание в 2018 году «Православной церкви Украины», получившей от константинопольского патриарха Варфоломея томос об «автокефалии» (независимости), было событием исключительно политическим и произошло в 2018 году по инициативе тогдашнего президента Петра Порошенко. Он заявлял тогда, что «вопрос предоставления автокефалии Православной церкви на Украине является геополитическим, так как «идет речь о нашей окончательной независимости от Москвы». Таким образом, как и в годы гитлеровской оккупации Украины, целью этого церковного раскола было вбить клин между русским и украинским народами. Само собой, одобрение константинопольского патриарха таких политических игр делает его участником деструктивных процессов в соседней стране, пагубно влияющих на украинский народ и верующих.