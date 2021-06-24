Кто создал коронавирус, и почему русские не будут вакцинироваться

Истерика бурлит в Рунете по поводу вакцинации, третьей волны коронавируса, новых штаммов и остального. Мнений на каждого по полтонны! И что самое интересное, все, кому не лень высказываются с умным видом почему надо/ не надо вакцинироваться. Повторюсь: КАЖДЫЙ! Я одного такого спросил: а ты врач-иммунолог? Нет? Ну тогда иди броди со своими догадками о марсианах, чипировании и всем остальном. Но, видимо, пришла пора и мне вставить свои пять, где уже есть десять. Я не собираюсь вас призывать к одному или другому, я просто разложу саму ситуацию так, как я ее вижу, а взрослые люди сами примут решения. С чего началось? Началось с китайского города Ухань. По крайней мере, официально вспышка коронавируса впервые была зарегистрирована именно там. В этом славном городе есть вирусная лаборатория, на что упирают США, пытаясь срезать немного государственного долга. Ведь США должны Китаю, как земля колхозу, и не грех что-то вымутить. Но оказывается, эта лаборатория то ли работала под патронатом США, то ли американские спецы спокойно имели в нее доступ. И тут открывается вторая версия: дескать, это США выпустили вирус на зло китайцам. Но ведь есть и другая сторона, о которой все дружно забыли.

И это Британия.

Почему? Ну давайте глянем…с коронавирусом зацепил огромный пласт проблемы себе лично. Падение производства, закрытые границы стран, куда импортируются китайские товары, затраты на вакцинацию, на лечение, но похороны, на… очень много на что.… Американцы с коронавирусом влипли еще хуже Китая. Во-первых, вся планета увидела хваленую американскую медицину в деле. А еще социальные волнения — ведь оказалось, что наиболее подверженная болезни прослойка граждан с малым доходом. А это как раз те, кто начал громить магазины, требуя компенсации за века рабства и т.д. Вакцины у американцев не было, а если бы начали эпидемию они, то вакцина была бы явлена миру месяца через три-четыре. То, что они выпустили через год с хвостиком… страшно колоть.

Так почему Британия? Британия вовремя, до эпидемии выскакивает из ЕС, не неся финансовых затрат на локдауны и все остальные прелести, которые разгулялись в Евросоюзе. Основные европейские конкуренты Британии находятся в глубоком кризисе, и выхода из него пока нет. Британия подвинула Китай в экономическом влиянии на Европу, причем я не часто слышал о закрытии британских предприятий и промышленных концернов. Кафе, рестораны, фитнес – это закрывалось, но не так жестко и не так долго, как в странах ЕС. Политическое влияние США тоже уронили, а выгодно это прежде всего Британии, которая как родина глобалистов старается финансовый мировой сектор опять взять под свой полный контроль.

Глобалисты из Британии, которых еще называют «Корона», крайне заинтересованы в закрытии экономик ведущих стран. Мы находимся на пороге величайших экономических и политических изменений на планете. Устоит не каждая страна, а те, которые могут устоять, Британия всеми силами хочет ослабить. ЕС нужно было ослабить, США нужно было ослабить. Нужно ослабить Китай, и, конечно, Россию. Последних двоих будут ослаблять политически, потому что ресурсы этих двух цивилизаций нужны глобалистам для выживания, ведь у самой Британии выстоять экономическую бурю шансов никаких.

Теперь пару слов о том, что «привитые не беременеют». Об этом кричат западные «инсайдеры», которым вторят отечественные… не умные люди. Причем приводят высказывания знаменитых глобалистов о том, что на Земле должен остаться всего один миллиард населения. Не стоит путать мягкое с теплым. Глобалисты «проблему» перенаселения (которой не существует нигде, кроме мегаполисов) решат по-другому. А беременность… такое же говорили и про прививки в Африке — дескать, потом не беременеют. Вы их фиг посчитаете, этих «не беременных» в Африке. Там населения выше крыши!

Из собственного опыта… у взрослых людей наступает момент, когда беременность не желательна. Это не медицинские показатели, это в основном касается того, что у семьи достаточно детей и новых заводить не планируют. Вот лично у меня три сына… Думаю, что мне хватит. Хотя дочку, наверное, хотелось бы. Так вот, чтобы не пользоваться средствами контрацепции, которые не всегда под рукой есть, чтобы не глотать таблетки, от которых у девушек растут усы как у Будённого, множество женщин САМИ с огромным удовольствием сделали бы прививку, которая избавит их от шанса забеременеть. За это еще и платили бы огромные деньги!

Чипирование… Это совсем смешно! Нанороботы стоят огромных денег, управление ими стоит тоже огромных денег и затраченных ресурсов. И на фига глобалистам или правительствам контролировать среднего гражданина? Он не имеет никаких допусков к тайнам, у него нет миллионных счетов, у него работа-дом-выходные! Средний гражданин России – не Путин, не Шойгу, даже не Дерипаска и не Соловьев! Так зачем тратить баснословные суммы, на чипирование этого гражданина? Мало того, у нанороботов и всех этих вживленных деталек есть один минус – при легком ударе током они выходят из строя. Поверьте, за чипирование вы сами еще заплатите, когда наскребёте сумму на первый взнос! Думаю, что за нанороботами есть огромное будущее в медицине.

Громче всех орут, что за ними будут следить через прививки те, кто сидит с iPhone в одной руке и MacBook в другой. У вас мозги вообще есть? Ну хотя бы спинной мозг? Не хотите, чтобы за вами следило правительство? К «зеленому прокурору» в Тайгу пожалуйте! Ну научитесь думать: зачем вы правительству нужны? Вы спецагент? Ну тогда должна быть команда прикрытия! Вы – малолетний преступник, экстремист или просто дурачок, возомнивший себя Богом? Ну тогда лучше бы правительство за вами следило!

Коронобесы… Есть и такие. Вы не пройдете мимо них без маски, они готовы вакцинироваться каждое утро, они будут истерически орать на вас, если вы скажете, что не считаете маску на лице панацеей, а вакцину обязательной. Есть те, кто расскажет о чипировании, а есть обратная сторона умственной неполноценности. Это все фанатизм, а фанатизм – это плохо в любом случае. И не надо орать, что раз Федя не вакцинировался, то он заразит всех вокруг. По идее он заразит таких же как сам – не привитых вакциной. Вам то какое дело до человека, который не привился, если вы сами привиты? Гордитесь прививкой и шагайте мимо.

Обязательное вакцинирование в России… Откровенная глупость и подстава. Как только Путин сказал, что вакцинирование – дело добровольное, нарисовался Собянин, который сказал, что вакцинация будет обязательной. Это вообще как понимать? Собянин теперь Конституцию в РФ заменяет? Или он уже президентом стал? А может в РФ введено ЧС и вакцинирование – дело национальной безопасности? Почему на него не завели уголовное дело за превышение полномочий? Кто вообще президент в России? Кто вводит ЧС? Поясните мне, а то многие радостно кивают на Украину, рассказывая о том, что там вообще все не законно, а при власти откровенные жулики и нацисты. Начиналось все тоже с игнорирования Конституции…

Мы все умрем… Если коронавирус достиг уровня национального бедствия в России, если это уже вопрос национальной безопасности… То какого гм… летают самолеты в Турцию, в Индию, во всякие страны? Там все пассажиры привитые? А поезда… почему они катаются где угодно, перевозя кого угодно: привитого и не привитого? Армию в России привили? А может МВД привили или хотя бы Росгвардию? Нет? Ну так объясните всем вашим Собяниным, что ЧС начинается с силовиков и госслужащих, с контроля над перевозками и перемещением лиц из ближнего зарубежья. А трусить рестораны и всякие салоны – это, конечно, выгодно, но в плане противоэпидемиологических действий совсем неэффективно!

Почему Россия первой сделала вакцину, а люди не прививаются? Да все потому, что медицинские школы, в том числе и разработка вакцин – это наследие «кровавого совка». Потому Россия сделала не только первой вакцину, но и самую надежную и безопасную из тех, что есть в мире. Кроме прочего, в России разработана и применяется не одна вакцина. Есть даже вакцина для шерстяных домочадцев6 всяких кошек, собак и т.д.

А не будут граждане вакцинироваться потому, что работать с населением власти НЕ УМЕЮТ! Может выйти условный Собянин и гаркнуть: а ну, вакцинируйте себя принудительно! Ума не хватит, что это повлечет отторжение чисто из-за упрямства. Да, есть такая черта у русской цивилизации: если заставляют, то упремся и не сделаем. Но чтобы это понимать, нужно быть русским, знать русский менталитет и чувствовать его. Вот в этом месте и проходит та черта, которая разделяет верховную власть и чиновников. Ну действительно! Кто такой этот Путин? Он там себе в Кремле сидит, а я тут сам хозяин! Так получается?

И не поможет никакой Соловьев! Его смотрят из-за скандальности, а не для того, чтобы узнать новое или научиться умному и полезному. Но вопрос решается очень быстро и просто…

Как заставить русских вакцинироваться? Чуть выше я написал, что в режиме ЧС военных вакцинируют поголовно, по приказу. Если бы армию вакцинировали, то гражданские в три очереди стали бы вакцинироваться! Если бы в МВД объявили: готовьтесь все в обязательном порядке вакцинироваться через пять дней, потому что вакцина заканчивается. То за эти пять дней 80% населения вакцинировалось бы! Если бы в супермаркете написали: здесь вакцинируют ТОЛЬКО людей с большим доходом, то все проходящие мимо решили бы просквозить и поставить прививку «для богатых». А чем я хуже?

С людьми надо УМЕТЬ работать, общаться и разговаривать постоянно. А то, что делается — это какие-то политические движения, которые только злят народ. Исходя из того, что все это делается перед выборами, есть уверенность, что это политическая кампания. И ведут её отнюдь не те, кто поддержит президента Путина, а его противники. Илы вы думали, что Навальный – это основной? Не будьте наивными. Навальный – это та битая козырная шестерка, с помощью которой показывают остальные козыри.

Когда писал о Британии, упомянул, что Россию и Китай скорее всего будут шатать политически. Почему «скорее всего»? Потому что в Третьей Мировой будет участвовать только одна из стран. Об этом напишу… постараюсь на этой неделе. Так вот, Россию будут шатать «патриоты» и «профессиональные русские». Об этом тоже напишу на этой неделе.

А насчет вакцинации – дело добровольное!

Сергей Лебедев (Лохматый)