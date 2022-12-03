Записки командира

Я хочу представить вашему вниманию некоторые размышления человека с фронта. Явно вы все о нем слышали. Это Александр Ходаковский.

Когда началась спецоперация, быстро превратившаяся в войну, нашим подразделениям добавили по одной пустой роте, чтобы заполнить их мобилизованными. Как правило, это были не те мобилизованные, которых отлавливали мелкой сетью, а добровольцы, которым присвоили статус мобилизованных. Многие из них были заранее нами отобраны "на всякий случай", и представление о них мы более-менее имели.

Но это не спасало нас от происшествий. Как только начался боевой стресс - головы у некоторых начали прихварыаать. С попытками отдельных лиц найти утешение в стакане здоровый коллектив, в общем-то, справлялся - бойцам самим не нужны были рядом неадекватные "коллеги". Но были случаи совсем из ряда вон... Из наиболее резонансных - расстрел одним из мобилизованных своего командира. Это не было переполненной чашей, когда какое-то командирское поведение вывело бойца из себя - это было следствием состояния самого стрелявшего.

Командир, отличный парень, воевавший с четырнадцатого года, выжил, хоть и очень пострадал. А стрелявший так пояснил свой поступок: он бросил своих бойцов... Начали устанавливать обстоятельства, и оказалось, что речь идёт о ситуации, когда колонна возвращалась с отдыха, а командир на головной машине ускорился по какой-то причине, и тем самым вызвал реакцию. Очевидно, что человек с автоматом утратил адекватность и совершил поступок, который легко может совершить любой неадекватный человек с автоматом в руках по любому важному для него поводу.

Описал я этот эпизод с той целью, чтобы было нагляднее, как опасны на фронте люди, которые ещё на сборовых пунктах демонстрируют отсутствие дисциплины и стремление самоутвердиться в глазах бесплатных зрителей. Безусловно, для недовольств поводов хватает, - но на фронте те небогатые условия, в которых мобилизованные находятся до отправки, могут показаться раем, потому что там не просто сидение в сырой земле, но ещё и стреляют. И если не приучать новобранцев к дисциплине сразу, то просто оставлением позиций можно не отделаться.

https://t.me/aleksandr_skif/2485

Интересно, как меняется оценка противника... Был период, когда противник был у нас ну таким неказистым и неумелым...Чего греха таить, я и сам с видом эксперта рассуждал о том, что у него нет, дескать, опыта наступательных действий и прочее, позиционная война мало чему его научила... Но как только противник начинает нас бить - тут же мы начинаем его переоценивать, отмечая его превосходство в том или ином, - надо же как-то объяснять наше положение?

Это всё от преобладания в нас человеческого и от отсутствия привычки быть, а не казаться. Но если не истерить, а рассуждать трезво в попытках выявить их сильные стороны, то первое из главного, что приходит на ум - это динамика. Конечно, под юбку им мы заглянуть не можем, и воспринимаем только то, что видим, но и этого достаточно: динамика просматривается и в кадровых вопросах, и в вопросах принятия решений, где второе вполне зависит от первого.

Обновление крови, конкурентность, усиленные мотивированностью - это сильная сторона. У нас же очень давно сложилась система, при которой ты генералом не станешь, потому что у генералов есть свои дети. А раз давно, то уже не одно поколение офицеров знает, что впереди их мало, что ждёт, а потому задницу рвать не обязательно. И те, кто не принимает для себя такую формулу, уходят из войск, например, в ССО, где у них есть возможность реализоваться если не в карьерном плане, то хотя бы в профессиональном.

А общий стиль определяет почти всё. Возвращаясь к динамике - скорость принятия у нас решений на генеральском уровне настолько низкая, что часто утрачивается актуальность принятых решений к моменту их принятия. Как часто я видел, когда офицеры нервно курили, наблюдая, как волокитится принятие решения, а противник уже успевает разгрузить состав с техникой. Даже на тактическом уровне реакция на запрашивание огня может растягиваться от сорока минут до четырёх часов, и если у тебя нет своей арты и ты зависишь от армии - берегись.

Вот такие наши коллективные наблюдения в стиле от общего к частному.

https://t.me/aleksandr_skif/2486

Я помню, как замполит батальона сказал нам: кто с Украины - может писать рапорт и уезжать дослуживать на Украину. Я помню, как возмутила меня, девятнадцатилетнего пацана, сама мысль о перспективе умалиться так же, как умалилась территория моей прописки, отрекшись от великого и позарившись на чуланное... Я остался служить в России и ещё на год оттянул для себя исполнение приговора. Тогда совершилось большое предательство, и сейчас мы пожинаем его плоды.

Можно ли применить к этой войне слова Симонова:

"Так убей же хоть одного!

Так убей же его скорей!

Сколько раз увидишь его,

Столько раз его и убей! "?

Глядя на кадры, на которых убивают наших плененных солдат - именно так и хочется сказать. Но я помню девяносто первый год и помню, как все было, - а следовательно, не тороплюсь произносить эти слова, потому что те, кто писал сценарий, именно этих слов от нас и ждут. А эту войну нужно понимать по-толстовски: строго и серьёзно, как страшную необходимость.

https://t.me/aleksandr_skif/2489

"Заградительные отряды - мы о них и не думали. Мы знали, что от паники наши потери были большими, чем в боях. Мы были заинтересованы в заградотрядах. Сегодня, думая о приказе 227, я понимаю, какова сила правды. Когда нам утешительно врали, мы отступали и дошли до Волги; когда нам сказали правду, мы начали наступать и дошли до Берлина"

Григорий Чухрай, кинорежиссёр, во время ВОВ командовал ротой.

Просто поразительные слова про ложь и правду...

https://t.me/aleksandr_skif/2490

Определённо, противник заряжен сейчас на движение вперёд - "головокружение от успехов".

Китайцы говорили про нас, что мы мощная военная держава, но экономический карлик, а президент Чехии Земан говорил, что сейчас войны выигрывает экономика, - кто тогда Украина в этой системе координат? И что важнее: какую победу мы назовём победой?

Мне очевидно, что затягивание войны выгодно более нам, чем Украине, - и поэтому последняя стремится урвать, как можно больше, пока получается. Потом утрата интереса к ситуации со стороны запада, потом кризис всего в Украине, потом наш реванш, который будет больше экономическим, чем военным, - как мы его примем?

Наше сознание со времён кулачных боёв устроено так, что победа - это когда ты вломил ему сильнее, чем он тебе, с применением мускульных усилий. А если мы на поле брани не потаскаем врага за чуб и не принудим его силой просить о пощаде, а возьмём его измором, - это отложится в нашем русском сознании, как победа? Получим ли мы удовлетворение? Мне кажется, над этим стоит подумать.

https://t.me/aleksandr_skif/2491