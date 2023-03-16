Раздвоение Фемиды

17 февраля областной суд рассмотрит апелляционную жалобу на приговор бывшему мэру Иркутского района Игорю Наумову. В мае прошлого года суд первой инстанции посчитал доказанной его вину в превышении должностных полномочий и мошенничестве. Наумову назначили восемь лет колонии, убийцам нередко дают меньше. В законную силу приговор ещё не вступил и есть все основания считать, что не вступит.

Адвокаты чиновника и эксперты в сфере земельных отношений продолжают заявлять о его невиновности. Более того, они предупреждают: если приговор устоит в апелляции, сотни иркутских семей могут лишиться законно приобретённого жилья.

В понедельник в пресс-центре МК известный адвокат и член Совета по правам человека при президенте РФ Шота Горгадзе рассказал журналистам о множественных нестыковках в этом деле. Он не исключает, что за преследованием Наумова может стоять желание некоего лица создать «новую Рублёвку» возле Байкала. «Я не верю в ошибки, я не верю в случайности. Когда бьёт гром среди ясного неба, не надо убеждать меня, что это атмосферное явление. Если идёт война за землю, – а земля стоит дорого! – и некий «серый кардинал» является конечным бенефициаром уголовного дела, здесь должны работать сотрудники ФСБ», – подтвердил он намерение обратиться в соответствующие органы.

Фамилии людей, которые могут быть заинтересованы в переделе земли рядом с Байкалом, он пока не называет. При этом Анастасия Егорова, жена Наумова и бывший депутат Заксобрания Иркутской области, дала понять, что речь может идти об одном из действующих вице-губернаторов.

С правами, но без границ

После возбуждения уголовного дела в 2015 году Игорь Наумов, руководивший Иркутским районом в течение восьми лет, подал в отставку. Следствие тянулось почти четыре года, ещё примерно столько же длился суд. Сроки здесь играют важную роль, поскольку на фоне преследования бывшего мэра стартовали судебные процессы по изъятию земли у местных жителей. Выглядело всё так, что оппоненты Наумова пытались влиять на гражданские суды при помощи ещё незавершенного расследования. К этой теме мы ещё вернемся. Начать всё же стоит с краеугольного камня этого дела – статуса «спорных» участков и записей в Росреестре.

«Не надо быть юристом, чтобы понимать: по документам тот или иной участок земли – либо лес, либо земли сельхозназначения. Суд первой инстанции по какой-то неведомой мне логике трактует, что земли могут иметь двойное назначение. Это важно, потому что Игорь Наумов, выделяя участки, действовал в соответствии с духом и буквой закона», – рассказал Шота Горгадзе. Он подчеркнул, что после выдела этих земель по распоряжению бывшего мэра участки были поставлены на кадастровый учёт, данные о них внесены в ЕГРН. «Ни Росреестр, ни Кадастровая палата Игорю Наумову как главе района не подчинялись. Они были обязаны проводить со своей стороны проверку прежде, чем вносить участки в реестр. Объясните мне, пожалуйста, если суд первой инстанции считает, что Игорь Наумов таким образом совершил преступление, то где у нас фигуранты дела из Росреестра и Кадастровой палаты?» – задался вопросом адвокат.

Он убеждён, что дело Наумова относится к той категории дел, когда незаконное решение параллельно затрагивает широкий круг лиц. С Горгадзе согласна Юлия Саенко, практикующий юрист и член экспертного совета комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям. «В такую ситуацию может попасть каждый, кто переезжает в другой город или решил обзавестись загородным домом. Вы будете покупать землю в населённом пункте и будете совершенно уверены в том, что участок относится именно к этой категории земель. Но потом может произойти то, что произошло с людьми, ставшими заложниками ситуации в Иркутском районе», – сказала она.

Причины всего этого, считает Юлия Саенко, кроются в наследии торопливой земельной реформы 1990-х. «Ни одна страна в мире не проходила через столь значительные изменения в сфере земельно-имущественных отношений в столь короткий срок. Свидетельства о собственности часто выписывали по каким-нибудь хозяйственным книгам. Большие площади землевладения не были инвентаризированы», – отменила эксперт. В ходе постепенной инвентаризации на один и тот же участок мог получить сразу несколько черновых геодезических карт, которые одновременно оказались в архивах. Нередко случалось и так, что карты вообще не попадали на хранение. Дело против Игоря Наумова – яркий тому пример. По словам Саенко, документ о якобы имеющемся праве на «спорную» землю ИрГХСА, хранился чуть ли не под подушкой у ректора – вообще не сдавался ни в один архив, но всё же стал одной из опор обвинения.

«Понятно, что такая инвентаризация не могла не породить проблемы, и у нас в России появился институт земель, не разграниченных в обороте – множество земель с правами, но без границ. Проблему решили следующим образом: раз по факту неизвестно чьи земли, распоряжаться ими должно муниципальное образование, в границах которого они расположены. Вот, что сделал Игорь Наумов!» – продолжила юрист. Иначе ситуация могла дойти до полного абсурда. Юлия Саенко привела в пример ситуацию с торфяником, горевшим в Ушаковском муниципальном образовании Иркутской области в 2014 году. «Никто не тушил. Угадайте почему? Никто не хотел сидеть, потому что это нецелевое расходование бюджетных средств – то ли лес, то ли населённый пункт. Муниципальному образованию пришлось ввести чрезвычайное положение, чтобы сказать: у нас сильная задымлённость, это не наша территория, но мы потушим».

Презумпция виновности

Жена бывшего мэра Иркутского района Анастасия Егорова рассказала, что выделение земельных участков было антикризисной мерой. «В 2008 году правительством региона нам была жестко поставлена задача: найти ресурсы, чтобы поднять налогооблагаемую базу. Я помню, как мы действительно резали бюджет по живому – нужны были деньги и на образование, и на здравоохранение, а фактически их нет. Считаю, что тогда администрацией Иркутского района было принято стратегическое решение – инвентаризировать всю землю, которая не использовалась. При этом администрация и депутаты района вышли с законодательной инициативой и предложили на областном уровне закрепить бесплатное предоставление участков, определив круг льготников». И этот закон №8 был принят в 2009 году.

По словам Егоровой, закон показал свою эффективность и действует до сих пор, благодаря ему десятки тысяч жителей только в Иркутском районе, не говоря уже о всей области, получили землю бесплатно, другие – смогли оформить уже построенные дома в собственность и начали платить налоги, а в деревни поехали молодые специалисты жить и работать. Результат все увидели очень быстро. В 2007 году в Иркутском районе проживало 65,5 тыс. человек, а доходы бюджета составляли 720 млн рублей. К 2015 году численность населения выросла до 107 тыс. человек, а доходная часть бюджета – до 1,7 млрд рублей. «Люди в деревнях почувствовали, что они нужны, а прокуратура говорит, что мэр своими действиями дискредитировал муниципальную власть», – говорит жена Игоря Наумова.

Скандальный результат выборов губернатора Иркутской области в 2015 году она также связывает с делом против своего мужа. Это были первые выборы, когда губернатор (на тот момент регион возглавлял единоросс Сергей Ерощенко) попросил Президента о досрочном подтверждении своих полномочий. В итоге он проиграл коммунисту Сергею Левченко. «Это было протестное голосование. Когда мы анализировали цифры, увидели – проиграл именно потому, что жители Иркутского района голосовали против либо не пошли на выборы. Все понимали дело политическое, чтобы убрать неугодного мэра», – считает Анастасия Егорова.

«Мы что в очередной раз хотим плюнуть своим согражданам в лицо, потому что, возможно, кому-то нужны эти земли? Да, теперь многие не могут ездить в Европу. Иркутская область стала одним из самых востребованных туристами регионов, и если есть возможность, почему бы не «отжать» землю? Я эту логику понимаю. При этом я понимаю, что эта логика преступна! Люди, которые фальсифицируют уголовные дела ради личного обогащения, должны сидеть в тюрьме. Они должны сидеть в тюрьме вместо Игоря Наумова», – заявил Шота Горгадзе, отметив, что любое заказное уголовное дело бьет по авторитету государственной власти.

Кому выгодно?

По мнению Юлии Саенко, «земельные войны» в Иркутской области уместно сравнить с тем, что происходило и происходит на юге России. «У нас даже поговорка родилась: стал мэром – занял очередь в тюрьму. Но опять же, это касается лишь нескольких мест на Байкале – посёлков Листвянка и Молодёжный, острова Ольхон. Я не слышала о подобных проблемах, например, в Усть-Балее, где раньше были зоны. Выводы каждый может сделать сам», – сказала эксперт.

Предыдущие судебные разбирательства, в том числе вокруг ДНТ «Мечта» в посёлке Молодёжный, могут дать сотрудникам федеральных силовых структур немало пищи для размышления. В августе 2017 года суд отказался вернуть государству участки местных жителей, которые те якобы получили в рамках «мошеннической схемы» Игоря Наумова. Истцом выступала прокуратура, которая использовала все карты, какие только были на руках. «Мы очень удивились – в гражданский процесс вынесли почти всё уголовное дело (против Наумова – Ред.) нам приносили их экспертизы и протоколы допросов», – рассказала Юлия Саенко. При этом само дело находилось на тот момент в стадии предварительного расследования.

«Логика тех, кто это делал, для меня очевидна. Это попытка сказать судье: не бойся, выноси решение в нашу пользу, а мы дожмём уголовное дело, там нам проще», – заявил Шота Горгадзе. Он подчеркнул, что в случае, если приговор в отношении бывшего мэра Иркутского района устоит в апелляции, прокуратура наверняка попытается вновь забрать у людей землю в пользу государства и принудить их снести свои дома.

После судебных побед 2017 года у жителей ДНТ «Мечта», ДНТ «Дубрава» и ДНТ «Солнечная поляна» не было никаких поводов сомневаться в законности своих приобретений – многие люди построили или купили дома в ипотеку. Уничтожение посёлков будет означать для них разорение. «Исходя из логики тех, кто нам противостоит, земля не будет лежать мёртвым грузом, а быстро найдёт новых собственников», – предположил Шота Горгадзе. При этом только в «Мечте» сейчас живут 142 семьи.

Обвинительный приговор Игорю Наумову и сохранение дачных участков по решению гражданских судов – по сути, раздвоение реальности. Но на следующей неделе Иркутскому областному суду предстоит решить судьбу не только бывшего чиновника и его семьи, но и десятков домовладельцев, среди которых есть и многодетные семьи, и инвалиды, и просто люди, которые годами копили на дома своей мечты.

https://versia.ru/prigovor-igoryu-naumovu-mozhet-sognat-sotn...