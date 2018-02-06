История в прямом эфире

Ретротелекритик Семён Извеков собрал самые важные новостные выпуски и информационные сюжеты российского телевидения с 1990 по 2005 год

В России, как помнится, о казни короля Франции Людовика XVI в 1793 году узнали через неделю, с изобретением телеграфа скорость сократилась до пары часов, сейчас новости появляются за секунды. Телевидение стало во второй половине XX века первым гонцом, приносившим добрые и дурные вести в каждый дом. Телевизор подавал события с полной палитрой красок, «как оно было на самом деле», с эффектом присутствия.

В данном обзоре мы собрали выпуски новостей о важнейших событиях 1990-х гг. и первого десятилетия XXI века. Смотрите 11 новостных выпусков и сюжетов о развале СССР, трагических терактах и социально-политических потрясениях новейшего времени.

1991 год. Вести, РТР. «СССР больше нет!»

Знакомый нам по каналу «Культура», тогда молодой ведущий Владислав Флярковский сообщает стране страшный вердикт — СССР официально прекратил своё существование. Вот так, из студии Российского телевидения, считавшегося неподцензурным оплотом новой демократии, миллионы узнают о смерти обожествляемой и казавшейся вечной империи.

Надо сказать, что несмотря на хлёсткое начало выпуск получился будничным. Зрителя в степенных интонациях дикторов ЦТ обнадеживают, что преображение “нерушимого союза” в СНГ — это лишь шаг к демократизации республик и новому Союзу. Затем похвалу из уст ведущего получают главы Чечни и Армении, НАТО и ЕС. Удостоились почестей наши психиатры, отринувшие карательные галоперидольные подлости старого порядка.

1993. Эфир Первого канала. Вооруженная осада «Останкино»

Конфронтация президента и Верховного Совета достигла апогея в октябрьское воскресное утро 1993 года. Выплеснувшееся на улицы восстание разочарованных в Ельцине людей показывали неохотно, на это был негласный запрет Кремля. Но когда сторонники Совета пошли брать «Останкино» для захвата эфира, скрывать уже было нечего. В спешном порядке эвакуировалось всё ценное, а старому диктору Льву Викторову поручили прочесть экстренную депешу о перерыве эфира.

С трудом скрывая страх, советский профи в 19:26, врываясь в трансляцию матча «Ротор» — «Спартак» чеканным голосом читает сообщение о попытке захвата Останкинской телебашни и экран гаснет.

1995. ИТА Новости. ОРТ. Будённовск

Теракт, поразительный по наглости и жестокости. Колонна террористов, двигаясь вглубь Ставропольского края, захватывает больницу в городе Будённовск. Перед этим Басаев и его подельники миновали несколько блокпостов армии, которая их пропустила. И вот в заложниках беззащитные женщины и дети, премьер в положении просителя, а Басаев, полный бравады, легко раздает интервью журналистам. Беспомощность людей перед террористами, бессилие руководства явственно видны из этого выпуска. Надо отдать дань свободе слова тех лет, всё показано без прикрас.

https://vk.com/id224422239?z=video224422239_166448906

1996. Итоги на НТВ. Победа Ельцина

В прямом эфире страна наблюдает за волевой победой тяжелобольного президента. В два часа ночи легендарный ведущий новостей 1990-х. Евгений Киселёв, изрядно устав, возвещает, что второй срок президентства Ельцина будет. Безумная предвыборная кампания «Голосуй или проиграешь» завершилась триумфом либералов. Значит, не зря они кричали о «красной заразе», таскали коробки из-под ксерокса, вынуждали больного Ельцина танцевать рок-н-ролл и гоняли армии артистов по Руси.

1998. Новости ОРТ. Дефолт

Рубль упал в два раза за август 1998 года. Не сравнить с ситуацией 2014 года и близко. Странно, что корреспондент новостей так спокойно говорит об «укреплении доллара». Видимо, настойчиво попросили не сеять панику среди населения. Если накануне кризиса за один доллар давали шесть рублей, то через месяц, как вы видите, почти 15. Причем курс просел за день на два рубля. Сейчас бы о такой ситуации говорили в истерических тонах. Но в неспокойные 1990-е люди были готовы ко всему.

1999 год. Сегодня на НТВ. Назначение Путина премьером

Исторический выпуск новостей. В экстренном порядке сообщается, что премьер Степашин отправлен в отставку. Причины не озвучиваются, да и неинтересно. Официальный преемник стареющего Ельцина — это сюрприз для всех. Именно 9 августа 1999 года, а не позже, Владимир Путин объявлен преемником.То есть официально было заявлено, что глава ФСБ — не очередной персонаж «министерской чехарды». Никого прежде такой чести не удостаивали. С трудом читая, Ельцин объясняет, почему избрал Владимира Владимировича на пост руководителя правительства, и уверяет, что страна оценит нового политика. Массовый зритель узнал об имени человека, который положил начало новой эры в политике, именно тогда.

1999 год. Взрывы домов в Москве и Волгодонске

Любимый город не может спать спокойно. Дом больше не крепость. Два взрыва в Москве, один в Дагестане и в Волгодонске. Число погибших более 300. НТВ передает кадры с места событий. Ничего кроме паники и страха такой выпуск посеять не может, хоть и ведущий Андрей Норкин корректен и спокоен. Никакие увещевание господ из МЧС и ФСБ о том, что виновных покарают, не действуют. Ещё долго потом дети будут ложиться спать в одежде, чтобы «на том свете быть готовыми к встрече с Богом, а не в пижаме представать перед Ним». Спешно организовываются добровольцы, которые изучают подвалы дома и подозрительные пакеты, а также патрулируют улицы по ночам. После взрывов сентября 1999 года активизируются боевые действия в Чечне.

2001 год. ТНТ. Захват НТВ

Борьба за самый успешный канал России между Гусинским и новой элитой превращается в медиавойну. Журналисты НТВ бастуют, нещадно разнося власть и Газпром, выходя на митинги в столице. В первый раз в истории канал заявляет о неприятии руководства. Но конфликт разрешается иначе: новый менеджмент НТВ просто меняет охрану и увольняет большую часть сотрудников в ночь с 13 на 14 апреля.

Оставшись не у дел, «команда Евгения Киселева» начинает вещать на телеканале ТНТ. Экспромтом журналисты составляют выпуски, где взывают о помощи демократическую общественность, демонстрируют варварства нового руководства Бориса Йордана.

2001 год. «Сегодня» на НТВ. 11 сентября в прямом эфире

Самая дерзкая и яркая террористическая атака в истории. Канал НТВ передает трагедию в прямом эфире. Вся Россия видит, как рушатся башни-близнецы, и, кажется, что это сцена нового фильма. Но реальные смерти людей, пожар и паника не могут быть сыграны, это правда. И в этом ужас. В любом, пожалуй, просыпается жалость. Американцы, мнящие себя империей, беззащитны в своей цитадели, в городе, который никогда не спит. От отчаяния некоторые прыгают с верхних этажей, понимая исход.

2002 год. НТВ. Намедни. «Норд-Ост»

В прямом эфире Леонид Парфенов хлёстко и жестко рассказывает о захвате заложников на популярном мюзикле. Половина телевизоров страны смотрела этот выпуск, что стало рекордом для канала. При этом тональность программы оппозиционна.

На всю Россию задаются вопросы: а верно ли борются с террором, а тот ли газ пустили, оправданы ли такие потери среди людей?

В студии “Намедни” очевидцы событий, эксперты, те, кто был в здании на Дубровке. Комментарии взяты у всех сторон этого ужасного действа. Чеченки на всю страну доносят “свою правду”, толкнувшую их детей на террор, спецкор Пивоваров сомневается в эффективности силовиков. Критика валом обрушилась на власти, что повлияло на конец программы Парфенова через год с небольшим.

Бесстрашные репортеры отправились в центр на Дубровке, где взяли интервью у террористов. Благодаря их отваге сегодня у нас есть уникальные кадры из «логова зверя» — Мовсар Бараев, которому осталось жить пару дней, говорит заученный текст с опущенной головой.

2004 год. «Россия». Первый канал. Захват школы в Беслане

Это 1 сентября не забудет страна. Праздник школы в маленьком осетинском городе сменился адом. В заложники взяты 1128 человек. В спортзале школы их держит отряд недобитых федералами террористов. Здание заминировано, один неверный шаг – погибнут все.

Сердце России бьется в Беслане и обливается кровью. Если прежде жертвами отморозков становились взрослые, теперь невинные дети, идущие в школу. И гневу народному нет предела, раздаются упреки в адрес властей Осетии, ФСБ и всех, кто допустил теракт в 30 км от Владикавказа.

Выступление министра обороны и его фразы о том, что «бороться трудно с этой угрозой» выглядят как хорошая мина при плохой игре. Растеряны и ведущие, и силовики. Погибло 333 человека, половина из которых дети.

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Многое стало забываться, особенно часто с этим сталкиваешься в предверии выборов. Видимо, к такому выводу пришла не я одна, по крайнеё мере, спасибо Семёну Извекову, который тоже решил всем всё напомнить.

