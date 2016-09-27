Как в США сказку «Морозко» смотрели

Все мы выросли на сказках. Сказки нам читали мамы, сказки мы смотрели в мультиках, сказки мы смотрели в кино. И одним из лучших киносказочников по праву считается Александр Роу. А его фильм «Морозко» наверное лучшая из его работ.

Фильм был оценён на различных кинофестивалях, и говорят что Стивен Спилберг называл его предтечей многих киношедевров Голливуда. Но для простого американского зрителя этот фильм был долгое время не знаком.

Только в конце 90-х его показали под названием «Джек Фрост» в сериале «Таинственный театр 3000 года», с очень занимательным синопсисом: «В не слишком отдалённом будущем человека и его роботов, связанных спутником любви, учёные-злодеи заставляют смотреть худшие фильмы всех времён». Неожиданно он вызвал у американцев бурю эмоций и сразу вошел в список 100 худших фильмов всех времен и народов. Цитаты зрителей, посмотревших сказку приблизительно можно объединить такой фразой: «Самый странный фильм в истории кино! Вероятно, группа русских сценаристов наелась наркотиков»

Вот некоторые из их высказываний:

Автор: connerg-2 из Ellensburg, WA 24 декабря 1999 года:

Это один из самых страшных фильмов! А самое страшное – это ведьма и её жуткий голос!!!!!!

Это очень страшно для семейного кино

Author: Cathy-26 from Texas 27 December 1998

После того, как я увидел «Джека Фроста» в MST3K (сериал «Таинственный театр 3000 года»), у меня были кошмары. Хорошо, хорошо не было, но это — ужасный фильм. В нём нет абсолютно никакого смысла вообще! Я не понимаю, зачем его вообще сняли, разве что он нравился кому-то в России, тогда (но я сомневаюсь и в этом). Другими словами, не смотрите это кино. Хорошо, хорошо не было, но это — ужасный фильм. В нём нет абсолютно никакого смысла вообще! Я не понимаю, зачем его вообще сняли, разве что он нравился кому-то в России, тогда (но я сомневаюсь и в этом). Другими словами, не смотрите это кино.

Author: Jeff (spoonjef@aol.com) from L.A. Ca 19 August 1999

Просмотр этого фильма вне «Таинственного театра» приведет к потере вменяемости и моторных навыков. В фильме есть волшебные грибы, гуляющие дома, гуляющие деревья, медведь, Том Петти восхитительная работа Тома Петти (???), и бродячая бригада карликов-убийц и так далее. И ещё есть Джек Фрост, который замораживает всё по своей прихоти

Author: culwin 17 January 1999

Представте себе кислотных телепузиков, которые барахтаются в куче снега. Это будет близко к содержанию «Джека Мороза». Я надеюсь, что после развала СССР создатели этого фильма уехали в соседние террористические страны и теперь снимают там кино для террористов

Author: Mike Sh. (michaelshannon123@comcast.net) from Lowell MA

Хорошо, я понимаю, что тогда это снималось как детский фильм. Но сейчас! Неужели детям в России и Финляндии может нравиться этот фильм? Возможно в фильме есть элементы, которое не возможно достойно перевести на английский язык или адаптировать к американской культуре. Или возможно от этого кино просто воняет. Я не знаю.

Другой рецензент охарактеризовал этот фильм как похожение «кислотных Телепузиков». Не плохо. Но я подозреваю, что при создании из этого фильма было просто очень много водки. В конце концов, они должны были согреться в снегу, не так ли?

Из положительных сторон – великолепная цветная кинематография. Этот фильм один из лучших эпизодов «Таинственного театра»

Author: portobellobelle 21 May 2001

Почему я ненавижу этот фильм так сильно. Потому что он учит свою целевую аудиторию — детей тому, что «привлекательные люди — хорошие, а непривлекательные люди — невероятно злые, плохие». Я знаю, это очень избитая в сказках тема, но это не решает проблему. Фильм снимался на свежем воздухе в красивых пейзажах и внутренние убранства домов для этого фильма довольно красивы и запоминающиеся. Но содержание фильма ужасно. Этот фильм просто позор. Тем более что он снят в красивых и запоминающихся пейзажах. Но содержание фильма – ужасно!

Author: Wally-20 from United Staes 21 December 1998

Как я могу описать этот фильм. Представьте себе, что несколько русских писателей, приняв наркотики, решили снять фильм. Лучше не смотрите этот фильм, если вы не хотите смотреть на ходячие деревья, горбатых ведьм и Джека Фроста

В других высказываниях было:

«Какая-то придурковатая фантазия про хвастливого парня, превратившегося в медведя, одиннадцатилетнюю аутистку, которую он хочет соблазнить, идиотский дом с ногами, неблагополучную семью уродливых руссо-финов, котенка-убийцу, длиннобородого уродливого деда, который замораживает деревья и убивает птиц, санки в форме свиньи, грибообразного гнома...»

«Хуже всего, что этот фильм называют детским. Это шизофреническая, ужасающая, психопатическая мешанина. Если бы я посмотрел этот фильм в детстве, я бы сошел с ума. Надо найти все кассеты с этим фильмом и уничтожить каждую...»

«Мне было интересно узнать пикантные подробности жизни в сельской России. Я и понятия не имел, что перед знакомством с потенциальным мужем русские девушки делают клоунский макияж и надевают корону, как в закусочной „Бургер Кинг“...»

«Неужели в 1964 году русским было настолько нечего посмотреть, что они смотрели этот кромешный ужас? Я ни за что в жизни не согласился бы увидеть этот фильм второй раз в жизни. Никогда не смотрите «Джек Фрост»! Он разрушит ваш мозг»

И много ещё подобных отзывов. Нет, хорошие отзывы тоже были, и не мало, вот только в основном их дали либо выходцы из СССР, либо граждане стран Восточной Европы.

