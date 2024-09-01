Потери Санкт-Петербурга 4

Кондратьевский проспект. Исчезновение красивого домика с башенкой. 1974 год. И сейчас Старая Сенная площадь

Взрыв Храма Спаса-на-Сенной в Петербурге В разгар очередной антирелигиозной кампании 1 февраля 1961 года вместе с соседним доходным домом был уничтожен и храм. В последний момент перед взрывом Спаса-на-Сенной в Петербурге всех репортёров разогнали.

Долгое время считалось, что фотографий разрушения шедевра барокко не осталось. Однако в тот трагический день 1961 года петербургский журналист Владимир Туроверов мигом залез на крышу соседнего дома и направил фотоаппарат на храм, которому оставалось стоять последние минуты. Уникальные фотографии пролежали у него дома 30 лет. Строительство Города. Место под станцию метро... хотя тут скорее разрушительство. На месте храма. Храм был уничтожен направленным взрывом февральской ночью 1961 года. На пустыре летом 1963-го появился вестибюль станции метро «Площадь Мира» (ныне «Сенная площадь»). Только недавно было установлено, что храмовые фундамент и даже алтарная основа уцелели. Все эти годы они покоились под слоями асфальта.

1778-1781 - каменная церковь св. равноапостольной Марии Магдалины 1849-1857 - арх. Небольсин В. Ф., Маевский Карл Яковлевич - перестройка, фото 1901 года.

В 1960-е гг. были снесены только купола церкви. Еще в 1970-е гг. там располагался кинотеатр "Рассвет", затем там был склад. И только в 1980-е гг. ее снесли. Сегодня.

Благовещенская церковь Конногвардейского полка. Построена по проекту архитектора Константина Тона для лейб-гвардии Конного полка в 1844-1849 годах.

Снесена в 1929 году.

Гостиница «Англетер» В этой гостинице ушёл из жизни Сергей Александрович Есенин.

«До свиданья, друг мой, до свиданья» — написал поэт перед своей загадочной смертью в пятом номере гостиницы «Англетер». Между прочим под гостиницу данный дом переоборудовали не сразу. В середине XIX веке товарищ Поггенполь построил доходный дом под собственные нужды, а спустя парочку десятилетий российский адъютант решил дом перестроить и сдавать комнаты понаприехавшим в столицу империи не на долгий срок, а на короткий. Так сказать открыть отель. Для начала он назвал его - «Наполеон». Многие тут же подумают о невысокого роста полководце из Франции или о сладком тортике, но на самом деле управляющим гостиницы стал Наполеон Бокин. Он то и решил назвать его собственным именем. Ближе к концу века здание перешло под управление госпожи Шмидт, для начала она налепила на фасад буквы «Англия», но потом подумала, что это слишком фамильярно, и в названии явно не хватает именного бренда, поэтому быстро переименовала в «Шмидт-Англия». В принципе данное ею название и дошло до наших времен, правда с легкими оговорками.

В начале XX века с вывески убрали именную приставку, вернув обычную «Англию» на место, а потом решили переиграть название островной страны на французский манер влепив знакомое нам «Англетер». В советское время правда иноземное прозвище сменили на «Интернационал», потом подумали и вернули «Англетер», затем снова закрутили гайки железного занавеса переобув ее в «Ленинградскую». После развала СССР исторические буквы вернулись назад. В середине 50-х к стандартному размещению добавили восьмиместные и двенадцати местные номера, переоборудовав помещения в эдакий советский хостел. В большинстве номеров не было ванных комнат, а во всем отеле - ресторана. В итоге уже к 1980-м годам здание было в таком плачевном состоянии, что его признали непригодным для жилья, и гостиницу решено было закрыть и снести.

Удивительно, но в при всем количестве проблем тех лет, градозащитники вышли против полного сноса с протестами, не обращая внимания на соленый привкус перестройки на зубах. В итоге дом конечно же снесли, но на его месте построили новый, сохранив исторический фасад. Конечно знающие люди скажут, что «Англетер» уже не тот.

Поэтому попасть в «ту самую» комнату, в которой был обнаружен Есенин, невозможно - здание было снесено в 1987-м и восстановлено лишь в 1991-м. Малая Морская ул., 24

Храм Святейшего Сердца Иисуса

На рубеже XIX и XX веков за Невской заставой появлялись поселения немцев, литовцев, поляков.

В 1905 году работники Императорского Фарфорового завода обратились к властям с прошением о постройке католического храма. Разрешение на строительство было получено, место выделено и начался сбор средств. Архитектор Стефан Гелензовский создал проект неоготической церкви. В 1917 году храм был достроен и освящен в честь Святейшего Сердца Иисуса Христа.

После революции католики массово эмигрировали на историческую родину, приход стремительно уменьшался. В 1922 году церковь закрыли, но в 1923 службы возобновились. После пожара, случившегося в 1936 году, храм был опечатан, а в 1937 - закрыт окончательно. Последний священник, отец Епифаний Акулов, арестован и расстрелян. После закрытия церкви, перестроенное здание использовали под кинотеатр, в качестве общежития, также там размещался промкомбинат. С 2011 года храм находится на реставрации. Улица Бабушкина, 57

Все-таки относится больше к потерям города.

Здание сгоревшего полицейского участка