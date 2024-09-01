Потери Санкт-Петербурга 4

Кондратьевский проспект. Исчезновение красивого домика с башенкой.1974 год.И сейчасСтарая Сенная площадь
Взрыв Храма Спаса-на-Сенной в ПетербургеВ разгар очередной антирелигиозной кампании 1 февраля 1961 года вместе с соседним доходным домом был уничтожен и храм.В последний момент перед взрывом Спаса-на-Сенной в Петербурге всех репортёров разогнали.
Долгое время считалось, что фотографий разрушения шедевра барокко не осталось.Однако в тот трагический день 1961 года петербургский журналист Владимир Туроверов мигом залез на крышу соседнего дома и направил фотоаппарат на храм, которому оставалось стоять последние минуты.Уникальные фотографии пролежали у него дома 30 лет.Строительство Города. Место под станцию метро...хотя тут скорее разрушительство. На месте храма.Храм был уничтожен направленным взрывом февральской ночью 1961 года. На пустыре летом 1963-го появился вестибюль станции метро «Площадь Мира» (ныне «Сенная площадь»). Только недавно было установлено, что храмовые фундамент и даже алтарная основа уцелели. Все эти годы они покоились под слоями асфальта.
1778-1781 - каменная церковь св. равноапостольной Марии Магдалины1849-1857 - арх. Небольсин В. Ф., Маевский Карл Яковлевич - перестройка, фото 1901 года.
В 1960-е гг. были снесены только купола церкви.Еще в 1970-е гг. там располагался кинотеатр "Рассвет", затем там был склад.И только в 1980-е гг. ее снесли.Сегодня.
Благовещенская церковь Конногвардейского полка. Построена по проекту архитектора Константина Тона для лейб-гвардии Конного полка в 1844-1849 годах.
Снесена в 1929 году.
Гостиница «Англетер»В этой гостинице ушёл из жизни Сергей Александрович Есенин.
«До свиданья, друг мой, до свиданья» — написал поэт перед своей загадочной смертью в пятом номере гостиницы «Англетер».Между прочим под гостиницу данный дом переоборудовали не сразу. В середине XIX веке товарищ Поггенполь построил доходный дом под собственные нужды, а спустя парочку десятилетий российский адъютант решил дом перестроить и сдавать комнаты понаприехавшим в столицу империи не на долгий срок, а на короткий. Так сказать открыть отель. Для начала он назвал его - «Наполеон». Многие тут же подумают о невысокого роста полководце из Франции или о сладком тортике, но на самом деле управляющим гостиницы стал Наполеон Бокин. Он то и решил назвать его собственным именем.Ближе к концу века здание перешло под управление госпожи Шмидт, для начала она налепила на фасад буквы «Англия», но потом подумала, что это слишком фамильярно, и в названии явно не хватает именного бренда, поэтому быстро переименовала в «Шмидт-Англия». В принципе данное ею название и дошло до наших времен, правда с легкими оговорками.
В начале XX века с вывески убрали именную приставку, вернув обычную «Англию» на место, а потом решили переиграть название островной страны на французский манер влепив знакомое нам «Англетер». В советское время правда иноземное прозвище сменили на «Интернационал», потом подумали и вернули «Англетер», затем снова закрутили гайки железного занавеса переобув ее в «Ленинградскую». После развала СССР исторические буквы вернулись назад.В середине 50-х к стандартному размещению добавили восьмиместные и двенадцати местные номера, переоборудовав помещения в эдакий советский хостел. В большинстве номеров не было ванных комнат, а во всем отеле - ресторана. В итоге уже к 1980-м годам здание было в таком плачевном состоянии, что его признали непригодным для жилья, и гостиницу решено было закрыть и снести.
Удивительно, но в при всем количестве проблем тех лет, градозащитники вышли против полного сноса с протестами, не обращая внимания на соленый привкус перестройки на зубах. В итоге дом конечно же снесли, но на его месте построили новый, сохранив исторический фасад. Конечно знающие люди скажут, что «Англетер» уже не тот.
Поэтому попасть в «ту самую» комнату, в которой был обнаружен Есенин, невозможно - здание было снесено в 1987-м и восстановлено лишь в 1991-м.Малая Морская ул., 24
Храм Святейшего Сердца Иисуса
На рубеже XIX и XX веков за Невской заставой появлялись поселения немцев, литовцев, поляков.
В 1905 году работники Императорского Фарфорового завода обратились к властям с прошением о постройке католического храма. Разрешение на строительство было получено, место выделено и начался сбор средств.Архитектор Стефан Гелензовский создал проект неоготической церкви. В 1917 году храм был достроен и освящен в честь Святейшего Сердца Иисуса Христа.
После революции католики массово эмигрировали на историческую родину, приход стремительно уменьшался. В 1922 году церковь закрыли, но в 1923 службы возобновились.После пожара, случившегося в 1936 году, храм был опечатан, а в 1937 - закрыт окончательно. Последний священник, отец Епифаний Акулов, арестован и расстрелян.После закрытия церкви, перестроенное здание использовали под кинотеатр, в качестве общежития, также там размещался промкомбинат. С 2011 года храм находится на реставрации.Улица Бабушкина, 57
Все-таки относится больше к потерям города.
Здание простояло до 1979 года (правда не такое красивое), затем было снесено. На его месте построено новое. Здание, изображенное на заднем фоне, во дворе, по адресу Очаковская д.8 сохранилось. Сейчас там управление полиции. Здание слева на фото по адресу Тверская 23 сохранилось, был сделан капитальный ремонт в конце 70-х. На месте деревянных домов построен дом по адресу Одесская 2, год постройки 1968.Вот что сейчас на его месте.
7 прекрасных утраченных строений ПетербургаСпас-на-Сенной
Церковь на Сенной была взорвана январской ночью 1961 г. по причине строительства станции метрополитена «Площадь Мира».
Царские горки на Марсовом поле
Бегров К.П. "Горки на Царицыном лугу". Лист из серии "Виды Санкт-Петербурга и окрестностей" 1821-1826 г.г. ⠀Греческая церковь во имя святого Димитрия Солунского
Храм заложили в 1861 г. Строительство завершилось в 1865 г. Церковь уничтожили в Ленинграде в 1962 г. Греческий храм был признан советским руководством как «малохудожественный». Его уничтожили чтобы соорудить концертный зал «Октябрьский», который и по сей день стоит на месте церкви, канувшей в Лету.Знаменская церковь и конный памятник императору Александру III
Церковь была построена в 1804 г. В 1909 г. в центре площади был открыт конный памятник императору Александру III. 17 ноября 1918 г. площадь была переименована в площадь Восстания. В 1937 г. памятник был убран в запасники, а церковь разобрана. С 1949 г. на месте сквера начались работы по возведению наземного вестибюля с. м «Площадь Восстания».Покровская церковь на площади Тургенева
Постройка 1803 г. В 1934 г. церковь и часовни были снесены под предлогом выпрямления трамвайной линии.
«Бонов дом»
Химическая лаборатория М. В. Ломоносова. В 1748 г. на Васильевском острове, между первой и второй линиями, была построена первая в России химическая лаборатория. В ней Ломоносов проработал до 1757 г., проведя более 4 тыс. опытов. В конце XVIII в. здание перешло в частные руки, а в 1811—1812 гг. его перестроили под жилой дом. К концу войны от здания остался лишь фундамент и часть стен.«Дом-сказка»
Доходный дом П. И. Кольцова. Возведён в 1907 году. Здание поражало своеобразием архитектурных деталей и броской красотой. Зимой 1942 г. в доме вспыхнул пожар. Несколько дней обессиленные от голода жители вместе с пожарными боролись с огнем, протягивая шланги к проруби во льду реки Пряжки.
Часовня у Ростральной колонныЧасовня во имя святого Николая Чудотворца была воздвигнута в 1829 — 1830 годах.
Но в наши дни, увы, ее уже не увидеть: она была снесена в начале 1930-х годов.
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