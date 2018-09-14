Иду на почту, мама попросила за какой-то тариф заплатить. Все бабульки как всегда русскоязычные, а позади меня стоит тетка с еще одной, конкретно украинки, потому что позади прямо мовный гвалт)

Я сперва не обратила внимания на парня впереди, через человека, такой чернявый, в кудряшках, как глист, грязно-смуглый, похож на еврея-ботаника в разорении) И тут его очередь. И тут он открывает рот... "Пенсия, и де моя посылка? Шо це таке, 2 недили, я воював, где моя пенсия? Шо, я оце довжен бигать"

Мама родная! Какой ты, сука, урод... И мечется! Прямо кидает его со стороны в сторону! Топчется в этих тапках в носках, прямо па выделывает. В эти загребущие руки берет те гроши, пальцы схватили те купюры, дрожат, да на тебе пахать надо, мразь ты! Ты на чем ее заработал?!

И пока я про это думаю... Клянусь! Не ожидала, слышу позади негромко:

"КОЛЫ ВОНЫ ВЖЕ ПОВЫЗДЫХАЮТЬ"

- от этих украинок, что позади. Напоминаю - Киев русскоговорящий город. Можете верить СМИ, но украинки у нас - редкость. Женщина такая, знаете, не промолчит. А русскоязычные бабушки всегда с презрением в глазах, тоже молодцы.

Так колы вы вже повыздыхаете???

Виктория Киевская