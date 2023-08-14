Как взяли в плен самого результативного немецкого летчика

По заголовку вы наверняка вспомнили Эриха Хартманна или Германа Графа. Да, эти немецкие асы с сотнями сбитых самолетов действительно были в советском плену, но попали туда уже после окончания Великой Отечественной. Самый «опасный» немец в советский плен попал еще до Курской битвы. Несостоявшийся олимпиец

Мы не будем заострять внимание на разных методах подсчета воздушных побед в СССР и Германии, разных тактиках боя и большем количестве вылетов у немцев. Бесспорно, каждого фашиста удавалось сбить благодаря мастерству и мужеству советских летчиков. Особенно если сбитым оказывался немецкий стервятник с трехзначным числом побед.

21 февраля 1943 года в небе над Демянском старшему лейтенанту Павлу Гражданинову удалось сбить не просто немецкого летчика, а целого Хана. Ханса Хана — майора люфтваффе, командира II группы 54-й истребительной эскадры «Зеленое сердце». Под Ленинградом Хан воевал всего три месяца, но за это время сбил 40 советских самолетов.

Ханс или «Асси», как его прозвали сослуживцы, вполне мог пойти по другой стезе. В 1936 году 22-летний Хан был членом сборной Германии по пятиборью и готовился выступить на домашней Олимпиаде в Берлине. Из-за травмы он пропустил Игры и сосредоточился на службе в люфтваффе, где уже имел звание лейтенанта. Ханс Хан и Герман Геринг.

Вторую Мировую немец начал в составе истребительной эскадры «Рихтгофен». Хан стал одним из самых результативных асов Западного фронта, сбив в первом бою в 1940 году сразу два английских самолета. В битве за Британию немец сбил еще 20 самолетов, доведя личный счет до 41 к концу лета 1941 года.

Об опасности врага говорят его награды. Так, за 13 дней французской кампании обер-лейтенант Хан был награжден двумя Железными крестами. В 1941-м нацистское командование удостоило его Рыцарского креста с Дубовыми листьями — всего 880 гитлеровцев получили этот крест за всю войну.

В конце 1942 года аса №1 Западного фронта с 68 победами перевели в 54-ю эскадру «Зеленое сердце» под Ленинград. В этой эскадре воевали опаснейшие летчики Рейха: Отто Китель (267 побед, 4-й по результативности ас войны), Вальтер Новотны (258 побед, 5-е место) и Эрих Рудорффер (222 победы, 7-е место).

Перегонял самолеты и стал асом случайно

Приземливший Хана летчик Павел Гражданинов не был из элиты авиации, не рисовал черного петуха на борту, но зато исправно наносил красные звездочки на фюзеляж. И это при том, что воевал Павел Андреевич лишь с ноября 1942 года. Перегнав очередную машину на Калининский фронт, летчик уговорил командира 169-го иап оставить его в строю.

Вскоре Павел Гражданинов воздушными победами отплатил командиру полка за доверие. В первом же бою 8 декабря 1942 года лейтенант сбил немецкий истребитель и «Раму» FW-189. В бою 16 декабря снова два сбитых, причем один из самолетов Гражданинов поразил из перевернутого положения. П.А. Гражданинов (1920-1943).

Командование отмечало заслуги летчика и его личные качества

«Только высокое летное мастерство, отвага, мужество и героизм позволили ему в одном бою произвести таран и после тарана сбить еще один бомбардировщик противника».

(Источник: наградной лист к ордену Отечественной войны, опубликованный на портале «Подвиг народа»).

После 16 вылетов Гражданинов записал на свой счет 6 сбитых самолетов врага. Ценили Павла Андреевича не только как мастера воздушного боя, но и как настоящего товарища. Лейтенант всегда смело и решительно приходил на помощь однополчанам. Однажды ему пришлось выручать ведомого, в которого вцепились сразу 6 «мессеров».

Численное преимущество не помогло

21 февраля 1943 года над Демянском шестерка Ла-5 169-го иап сразилась с 12 асами истребительной эскадры «Зеленое сердце». С численным перевесом «свободные охотники» оттеснили от общей группы летчика Александра Давыдова. Старший сержант как мог увиливал от шести «мессеров».

Не считаясь с опасностью, Гражданинов бросился спасать своего ведомого в неравном бою. Мужество и отличное взаимодействие товарищей разбили самоуверенность асов о холодную новгородскую землю. Один за другим падали горящие «зеленые сердца». Павел Гражданинов в той битве сбил 3 самолета, его ведомый Давыдов 2. Сбитый самолет 54-й истребительной эскадры люфтваффе.

Позже стало известно, что в тот день были истреблены два опасных аса люфтваффе: унтер-офицер Артур Гартнер (27 сбитых самолета) и оберфельдфебель Герхард Беютин (60 сбитых). Но главный «трофей» достался живым. Из горящего самолета майор Хан выпрыгнул на советскую территорию.

Хан пробыл в плену еще 7 лет, а вернувшись в Германию тут же сел за издание мемуаров, работал в фармацевтической компании. Но, главное, его убийственный счет был остановлен на 108. Сбив матерого немецкого офицера, Павел Гражданинов наверняка спас ни одну жизнь советских летчиков.

Через две недели после сбития Хана звено Гражданинова вновь сразилось с фашистами в неравном бою. На этот раз, преследуя немецкие бомбардировщики, шестерка истребителей нарвалась сразу на 32 «мессера».

Лейтенант Гражданинов погиб, сбив в последнем бою 2 немцев. Звание Героя Советского Союза 1 мая 1943 года было присвоено ему посмертно.