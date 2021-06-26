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С днём советской молодёжи!

С днём советской молодёжи!

День советской молодёжи учреждён 7 февраля 1958 года Указом Президиума Верховного Совета СССР «Об установлении Дня советской молодёжи», подписанным председателем Президиума Верховного Совета СССР К. Ворошиловым и секретарём Президиума Верховного Совета СССР М. Георгадзе. Указ предписывал отмечать праздник ежегодно в последнее воскресенье июня. Центральный комитет КПСС возложил основные задачи по проведению праздничных мероприятий на Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодёжи.

С днём советской молодёжи!

В этот день проходили праздничные парады, концерты местных и приезжих артистов, всевозможные викторины и конкурсы, спортивные состязания с элементами юмора (например, бег в мешках), вечером зажигались огромные костры, возле которых хором исполнялись патриотические и бардовские песни. Также, в День советской молодёжи подводились итоги достижений в сфере государственной молодёжной политики и оказывалась разнообразная поддержка перспективным молодым специалистам.

С днём советской молодёжи!

Песню дружбы запевает молодежь (1977)

С днём советской молодёжи!
С днём советской молодёжи!
С днём советской молодёжи!
С днём советской молодёжи!Все на картошку
С днём советской молодёжи!Все на картошку
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С днём советской молодёжи!
С днём советской молодёжи!
С днём советской молодёжи!Советская романтика
С днём советской молодёжи!Советская романтика
С днём советской молодёжи!Советская романтика
С днём советской молодёжи!Советская романтика
С днём советской молодёжи!Советская романтика
С днём советской молодёжи!Советская романтика
С днём советской молодёжи!Советская романтика
С днём советской молодёжи!Советская романтика
С днём советской молодёжи!Советская романтика
С днём советской молодёжи!Советская романтика
С днём советской молодёжи!Всеволод Тарасевич «Поцелуй» Москва, 1966
С днём советской молодёжи!Взгляд. Фотограф Всеволод Тарасевич. 1970-е годы
С днём советской молодёжи!Прогулка после смены
С днём советской молодёжи!Молодожёны
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С днём советской молодёжи!Возложение цветов от молодоженов к обелиску с памятником Гагарину, установленному в двухстах метрах от места его приземления.

Саратовская область. РСФСР. СССР. 1983 год.
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С днём советской молодёжи!Советская зимняя мода, 1970-е
С днём советской молодёжи!

Напомню про подарок к празднику от Евгения Титаева:

Старая дворовая песня, которую должны помнить люди, чья молодость пришлась на конец 50-х - 80-е годы прошлого века

Просто, грустно, светло

С днём советской молодёжи!
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