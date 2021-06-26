С днём советской молодёжи!

День советской молодёжи учреждён 7 февраля 1958 года Указом Президиума Верховного Совета СССР «Об установлении Дня советской молодёжи», подписанным председателем Президиума Верховного Совета СССР К. Ворошиловым и секретарём Президиума Верховного Совета СССР М. Георгадзе. Указ предписывал отмечать праздник ежегодно в последнее воскресенье июня. Центральный комитет КПСС возложил основные задачи по проведению праздничных мероприятий на Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодёжи.

В этот день проходили праздничные парады, концерты местных и приезжих артистов, всевозможные викторины и конкурсы, спортивные состязания с элементами юмора (например, бег в мешках), вечером зажигались огромные костры, возле которых хором исполнялись патриотические и бардовские песни. Также, в День советской молодёжи подводились итоги достижений в сфере государственной молодёжной политики и оказывалась разнообразная поддержка перспективным молодым специалистам.

Песню дружбы запевает молодежь (1977)







Все на картошку

Все на картошку

Выступление первокурсниц КАИ на центральном стадионе им. Ленина, Казань, 1985 год.

СССР, пионервожатые

Рабочая на конвейере Волжского автозавода в фирменной спецовке, 1981 год

Вступительные экзамены в МГУ, 1975 год

Град в Москве, начало 1980-х

Дворовой солярий, СССР, 1980-е

Девушка на просушке зерна, колхоз Красное знамя, Украина

Москва. Девушки на Ленинских горах. 1966 г.

На зарядке в азербайджанском колхозе. Фотограф Владислав Микоша. 1936 год

Простые советские парни из 1985 года

Девушки на пляже в Ялте, 1982г.

Девушки собирают ВАЗ 2101, 1981 год.





Студентка устала. 1947 год.







Советская романтика

Советская романтика

Советская романтика

Советская романтика

Советская романтика

Советская романтика

Советская романтика

Советская романтика

Советская романтика

Советская романтика

Всеволод Тарасевич «Поцелуй» Москва, 1966

Взгляд. Фотограф Всеволод Тарасевич. 1970-е годы

Прогулка после смены

Молодожёны

Молодожёны

Возложение цветов от молодоженов к обелиску с памятником Гагарину, установленному в двухстах метрах от места его приземления.

Саратовская область. РСФСР. СССР. 1983 год.Советская зимняя мода, 1970-е

Напомню про подарок к празднику от Евгения Титаева:

Старая дворовая песня, которую должны помнить люди, чья молодость пришлась на конец 50-х - 80-е годы прошлого века

Просто, грустно, светло

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Как жила советская молодежь