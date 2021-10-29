Обвинения СССР в развязывании Второй мировой войны обусловлены политическими причинами и имеют мало общего с фактической историей конфликта

Вопросы, связанные с попытками фальсификации истории, затронул российский президент Владимир Путин в рамках своего выступления на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай». Его речь, в частности, была посвящена участившимся в последние годы попыткам западных лидеров обвинить Советский Союз в вынашивании агрессивных планов и развязывании Второй мировой войны.

По словам главы государства, подобные заявления являются в первую очередь инструментом борьбы за влияние, ведь основы современной мировой политики были заложены после окончания этого глобального конфликта, и определяли «мироустройство» страны-победители во главе с Советским Союзом. При этом не секрет, что союзники СССР по антигитлеровской коалиции были далеко не во всем согласны с Москвой, однако ее положение позволяло ей иметь решающий голос по ряду вопросов. Непосредственно к истории эти обвинения имеют очень мало отношения.

Еще меньше в них правды. При этом так считают не политики, а профессиональные историки. При этом они могут придерживаться совершенно различных национальностей и придерживаться столь же разных политических взглядов. Так, заслуженный профессор современной истории французского Университета Париж Дидро Анни Лакруа-Риз, специалист по истории предвоенного периода, считает, что СССР с начала 30-х годов ХХ столетия пытался добиться формирования оборонительного союза с Англией и Францией.

Архивные документы этих стран свидетельствуют, что провал этой идеи был результатом преднамеренного саботажа со стороны этих стран, пишет она в своих публикациях. В частности, в книге «Выбор поражения» она приводит доказательства, подтверждающие, что еще в 1932 году французские дипломаты передавали в Париж планы советского лидера об организации союза по типу Антанты.

При этом, докладывали они руководству страны, данный союз вынудил бы Германию в случае агрессии сразу воевать на два фронта.

В случае отказа Сталин, понимая неизбежность войны с Германией, будет искать альтернативу в виде временного союза с ней, дабы как можно дольше оттянуть ее начало, также сообщали в сохранившихся переписках военные атташе. дело, напомним, было в 1932 году, до подписания пакта Молотова-Риббентропа, который сегодня Западе пытаются представить в виде едва ли не единственной причины начала войны, еще семь лет.

Профессор Российского Государственного гуманитарного университета Алексей Киличенков, многие публикации которого посвящены беспристрастному анализу внутренней политики Сталина (и ее осуждению, поэтому данного историка тоже сложно обвинить в предвзятости), говорит, что предпосылки Второй мировой войны возникли еще на рубеже ХIХ-ХХ веков, и первая мировая война была лишь ее репетицией. В то время такого государства, как Советский Союз, не существовало вообще.

Историк Владимир Кикнадзе также пишет, что Сталин всячески стремился избежать участия в войне, особенно потому, что еще свежи были воспоминания о войне 1914 года и последствиях участия в ней для Российской империи. Можно возразить, что данные последствия в виде развала страны и смены политического строя как раз и привели к власти самого Сталина, однако бессмысленно спорить с фактом, что повторение подобного было ему явно не на руку. И, конечно, помимо всего прочего бессмысленно спорить с архивными документами (которые находятся сегодня в открытом доступе, и с которыми при желании может ознакомиться каждый), свидетельствующие об усилиях Советского Союза по предотвращению войны.

https://e-news.su/in-world/401324-obvinenija-sssr-v-razvjazyvanii-vtoroj-mirovoj-vojny-obuslovleny-politicheskimi-prichinami-i-imejut-malo-obschego-s-fakticheskoj-istoriej-konflikta.html