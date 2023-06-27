Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 59

В Южно-Сахалинске ясно дают понять, какие ценности достойно поддерживать Было в Южно-Сахалинске граффити: с портретом Земфиры* и цитатой из ее песни. Нарисовано оно было когда-то и, вероятнее всего, до того, как певица решила пойти разными дорогами с русским народом. Сейчас на месте этого рисунка красуется граффити с изображением солдата и ребенка. Фото «До» и «После» в своём телеграм-канале опубликовала Яна Поплавская.

Если культура отмены, то только такая. Когда простые люди решают, что правильно и достойно внимания, а что — нет.

* Земфира Рамазанова внесена Минюстом России в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента.

https://t.me/tsargradtv/45751

6 июня первая летняя Объединенная историческая выставка объявляется открытой! Сегодня в Выставочном павильоне центрального парка "Патриот" состоялось торжественное открытие ежемесячной Объединенной исторической выставки, на этот раз посвященной значимым датам июня. На выставке, которую можно посетить до 18 июня, гости могут ознакомиться с 4 тематическими экспозициями:

⭐️ 290 лет со дня образования Северного флота (1 июня 1733 г.);

⭐️ 240-летие города-героя Севастополь (14 июня 1783 г.);

⭐️ 240 лет со дня основания Черноморского флота (13 мая 1783 г.);

⭐️ 22 июня — День памяти и скорби — день начала Великой Отечественной войны (1941 год). Кроме исторической части на выставке представлена и современная тема: команда дизайнеров Telegram-канала @rybar предоставила свои арты в поддержку добровольцев из российских регионов.

https://t.me/patriotpark/3478

Ночной вылет 14 гвардейского иап — наш арт в поддержку специальной военной операции С первых дней специальной военной операции экипажи 14 гвардейского истребительного авиационного полка из Курска работают в небе, заставляя украинскую авиацию прижиматься к земле даже в относительно тыловых районах Черниговской и Сумской областей.

На своих Су-30СМ летчики выполняли боевые вылеты под плотным огнем украинской ПВО на Харьковщине, обеспечивали прикрытие российской границы и сбивали воздушные цели. В списке заявленных побед на их счету числится несколько бортов противника.

В то же время самолеты могут работать и по наземным целям. В частности, Су-30СМ способны нести противорадиолокационные ракеты Х-31П для уничтожения зенитно-ракетных комплексов ВСУ.

https://t.me/rybar/46222

«Панцирь» на страже Крыма — наш арт в поддержку специальной военной операции Прошлой ночью (4.05) была предпринята очередная попытка атаковать российский Крым: отечественные системы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы атаку отбили.

На страже российских рубежей стоят различные комплексы ПВО. Один из самых известных — зентитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь», который и стал героем нашего очередного арта.

https://t.me/rybar/48018

Техника_будущего: «Крокодил», «Орлан» и «Рысь» на страже российских рубежей

Наш арт в поддержку специальной военной операции.

Рыбарь продолжает серию артов с футуристической анимализацией российской военной техники с «животными» названиями.

Во второй части мы решили изобразить «рабочие лошадки» СВО вертолёт Ми-24 и БЛА «Орлан», а также чуть менее примелькавшуюся «Рысь». Ранее был Аллигатор, Белый лебедь и Тигр.

https://t.me/rybar/48030

Техника будущего: «Змей Горыныч», «Грач» и «Щука» на страже российских рубежей

Наш арт в поддержку специальной военной операции.

Мы продолжаем нашу серию артов с футуристической анимализацией российской военной техники с «животными» названиями. В третьей части мы решили изобразить установку разминирования УР-77, Су-25 и подлодку проекта 971 «Щука-Б»

https://t.me/rybar/48086

Мы продолжаем серию "ДушаЗавода", посвященных предприятиям оборонно-промышленного комплекса России. Сегодняшний арт посвящен Опытно-конструкторскому бюро «Новатор» имени Люльева Л.В. Труженики тыла производят широчайшую номенклатуру ракет как воздушного, так и наземного базирования. Именно благодаря им оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер» получают крылатые ракеты 9М729, войска ПВО — зенитные ракеты, а флот — крылатые ракеты семейства «Калибр».

Важность предприятия нельзя недооценивать: в середине мая ОКБ «Новатор» планировали взорвать украинские диверсанты, чтобы сорвать поставки крылатых ракет в войска.

События дня на фронтах СВО из-под кисти наших художников: Запорожское направление и другие участки.

Поскольку у нас выросли объёмы производимой красоты, мы решили отдельно публиковать на канале текущие арты по СВО.

Обычно мы их используем для иллюстрации наших материалов на сайте, но поскольку событий нынче много, лучше их показать в отдельном посте. Так, наши мастера решили запечатлеть события СВО последних дней, включая неудачную попытку наступления ВСУ на Ореховском участке Запорожского направления.

Как это выглядело глазами художников — смотрите на наших картинах.

https://t.me/rybar/48240

Немного р исунков из народа Автор @ART_ShiningGala Автор @dakabrizz Автор @ferrumaranea Автор @wolfgang_art Автор АК Перо. Маркер. От Sayoro Zoro Оргалит, масло. От подписчицы Атака Гриззли (Лебедева) Рисунок прислал Андрей три друга @Ohhhhh

Несколько шевронов Ну и немного юмора, как всегда. Спам похоронили. Давно пора! Херсонские ждуны переданы у заботливыя лапы бобров... И на сегодня все.

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