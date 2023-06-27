Мы из Советского Союза

13 865 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 59

Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 59

Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 59Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 59Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 59Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 59Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 59Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 59Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 59Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 59Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 59Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 59В Южно-Сахалинске ясно дают понять, какие ценности достойно поддерживатьНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 59Было в Южно-Сахалинске граффити: с портретом Земфиры* и цитатой из ее песни. Нарисовано оно было когда-то и, вероятнее всего, до того, как певица решила пойти разными дорогами с русским народом.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 59Сейчас на месте этого рисунка красуется граффити с изображением солдата и ребенка. Фото «До» и «После» в своём телеграм-канале опубликовала Яна Поплавская.
Если культура отмены, то только такая. Когда простые люди решают, что правильно и достойно внимания, а что — нет. 
* Земфира Рамазанова внесена Минюстом России в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента.
https://t.me/tsargradtv/45751

6 июня первая летняя Объединенная историческая выставка объявляется открытой!Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 59Сегодня в Выставочном павильоне центрального парка "Патриот" состоялось торжественное открытие ежемесячной Объединенной исторической выставки, на этот раз посвященной значимым датам июня.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 59На выставке, которую можно посетить  до 18 июня, гости могут ознакомиться с 4 тематическими экспозициями:

⭐️ 290 лет со дня образования Северного флота (1 июня 1733 г.);
⭐️ 240-летие города-героя Севастополь (14 июня 1783 г.);
⭐️ 240 лет со дня основания Черноморского флота (13 мая 1783 г.);
⭐️ 22 июня — День памяти и скорби — день начала Великой Отечественной войны (1941 год).Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 59Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 59Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 59Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 59Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 59Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 59Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 59Кроме исторической части на выставке представлена и современная тема: команда дизайнеров Telegram-канала @rybar предоставила свои арты в поддержку добровольцев из российских регионов.
https://t.me/patriotpark/3478

Ночной вылет 14 гвардейского иап — наш арт в поддержку специальной военной операции Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 59С первых дней специальной военной операции экипажи 14 гвардейского истребительного авиационного полка из Курска работают в небе, заставляя украинскую авиацию прижиматься к земле даже в относительно тыловых районах Черниговской и Сумской областей.
На своих Су-30СМ летчики выполняли боевые вылеты под плотным огнем украинской ПВО на Харьковщине, обеспечивали прикрытие российской границы и сбивали воздушные цели. В списке заявленных побед на их счету числится несколько бортов противника.
В то же время самолеты могут работать и по наземным целям. В частности, Су-30СМ способны нести противорадиолокационные ракеты Х-31П для уничтожения зенитно-ракетных комплексов ВСУ.
https://t.me/rybar/46222

«Панцирь» на страже Крыма — наш арт в поддержку специальной военной операции Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 59Прошлой ночью (4.05) была предпринята очередная попытка атаковать российский Крым: отечественные системы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы атаку отбили. 
На страже российских рубежей стоят различные комплексы ПВО. Один из самых известных — зентитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь», который и стал героем нашего очередного арта.
https://t.me/rybar/48018

Техника_будущего: «Крокодил», «Орлан» и «Рысь» на страже российских рубежей
Наш арт в поддержку специальной военной операции.
Рыбарь продолжает серию артов с футуристической анимализацией российской военной техники с «животными» названиями. 
Во второй части мы решили изобразить «рабочие лошадки» СВО вертолёт Ми-24Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 59и БЛА «Орлан»,Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 59а также чуть менее примелькавшуюся «Рысь».Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 59Ранее был Аллигатор, Белый лебедь и Тигр.
https://t.me/rybar/48030

Техника будущего: «Змей Горыныч», «Грач» и «Щука» на страже российских рубежей
Наш арт в поддержку специальной военной операции.
Мы продолжаем нашу серию артов с футуристической анимализацией российской военной техники с «животными» названиями. Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 59Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 59Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 59В третьей части мы решили изобразить установку разминирования УР-77, Су-25 и подлодку проекта 971 «Щука-Б»
https://t.me/rybar/48086

Мы продолжаем серию "ДушаЗавода", посвященных предприятиям оборонно-промышленного комплекса России. Сегодняшний арт посвящен Опытно-конструкторскому бюро «Новатор» имени Люльева Л.В.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 59Труженики тыла производят широчайшую номенклатуру ракет как воздушного, так и наземного базирования. Именно благодаря им оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер» получают крылатые ракеты 9М729, войска ПВО — зенитные ракеты, а флот — крылатые ракеты семейства «Калибр».
Важность предприятия нельзя недооценивать: в середине мая ОКБ «Новатор» планировали взорвать украинские диверсанты, чтобы сорвать поставки крылатых ракет в войска.
Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 59События дня на фронтах СВО из-под кисти наших художников: Запорожское направление и другие участки.
Поскольку у нас выросли объёмы производимой красоты, мы решили отдельно публиковать на канале текущие арты по СВО.
Обычно мы их используем для иллюстрации наших материалов на сайте, но поскольку событий нынче много, лучше их показать в отдельном посте.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 59Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 59Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 59Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 59Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 59Так, наши мастера решили запечатлеть события СВО последних дней, включая неудачную попытку  наступления ВСУ на Ореховском участке Запорожского направления.
Как это выглядело глазами художников — смотрите на наших картинах.
https://t.me/rybar/48240
Немного р исунков из народаНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 59Автор @ART_ShiningGalaНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 59Автор @dakabrizzНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 59Автор @ferrumaraneaНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 59Автор @wolfgang_artНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 59Автор АКНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 59Перо. Маркер. От Sayoro ZoroНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 59Оргалит, масло. От подписчицы Атака Гриззли (Лебедева)Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 59Рисунок прислал АндрейНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 59три друга @Ohhhhh
Несколько шевроновНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 59Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 59Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 59Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 59Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 59Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 59Ну и немного юмора, как всегда.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 59Спам похоронили. Давно пора!Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 59Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 59Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 59Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 59 Херсонские ждуны переданы у заботливыя лапы бобров...Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 59И на сегодня все.

Все темы можно посмотреть в обновляемой библиотеке ссылок:  Обновляемая библиотека ссылок

героифото сегодняНовороссияплакатыСветлана Митленко

Картина дня

наверх