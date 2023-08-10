«Заодно изнасилуем» - Терпение русских по мигрантам заканчивается

Хватит, ребята. Преступления мигрантов уже нельзя списывать на «отдельные случаи», нельзя говорить, что «кто-то кое-где у нас порой». Это тенденция, которой необходимо положить конец в кратчайшие сроки. Последний случай в московском Чертаново, где малолетние выродки из Средней Азии, ворвались в квартиру, ограбили, избили двух мужчин, а потом изнасиловали женщин, положило конец даже терпению правоохранителей. Преступниками, кстати, оказались совсем молодые азиаты: 1996-го, 2002-го, 2006-го и 2007-го года рождения. То есть самому младшему было 16 лет.

Это все приехало в нашу страну нелегально. Вопрос – как? Они подделывают документы, они паразитируют на нашей экономике, и не надо нам тут рассказывать, как они поднимают строительство, доставку пиццы и уборку помещений. Вот цифры озвученные руководителем "Национального Центра Интеграции" Виктором Себелевым. Только в Москве мигрантами совершается более 17% от всего числа зарегистрированных преступлений. Только зарегистрированных. А сколько же налогов уплатили эти бесценные специалисты в бюджет? За прошлый год около 2% от всех налоговых поступлений. И надо помнить, что основные суммы они отправляют своим, эти деньги не идут в нашу экономику, наоборот, они ее обескровливают.

Не надо всхлипывать, что это нелегалы, и надо бороться только с ними. Нет. Если с волной легальных гастарбайтеров проникают нелегалы – все на выход! Когда гангреной поражена одна область конечности – отрезают всю конечность. А это даже не наша «конечность». Это инородное тело в нашем организме.

https://t.me/tsargradtv/52471

В Курской области абу-бандиты избили росгвардейцев, но их решили не отправлять в СИЗО Это произошло в городе Курчатов 14 июля. Росгвардейцы приехали в по вызову в ночной клуб «абриколь». Далее вы всё видите на видео. Сотрудникам Росгвардии не позволили зайти внутрь, вывели на улицу и забили толпой. Наш подписчик, который погружён в эту историю, говорит, что бандитов задержали, но вскоре выпустили по подписке. Если так, то это наводит на неприятные мысли, ведь преступники могут скрыться и/или оказывать давление на следствие. Возможно здесь есть коррупционная составляющая.

https://t.me/mnogonazi/11881

Маятник качнулся: после нападения на ветерана СВО Антона Чашкина у челябинских мигрантов начались неприятности. К тому же боец скончался, так и не приходя в сознание. Местные силовики провели там ряд мероприятий по местам проживания и пребывания выходцев из стран Средней Азии и Закавказья. Для начала были выявлены лица, находящиеся на территории России с нарушением миграционного законодательства. Также совместно с сотрудниками военного комиссариата происходило вручение повесток о постановке на воинский учет лицам с приобретенным гражданством РФ. Всего выдали 34 повестки и 2 заявления о постановке на воинский учет. Уникальная практика! Попутно было закрыто незаконное молельное помещение и возбуждено дело по статье "Незаконная миссионерская деятельность".

Действия челябинских спецслужб должны стать примером для наших правоохранителей по всей стране.

https://t.me/tsargradtv/52465

Нелегальным мигрантам устроили несладкую жизнь в Петербурге Очередные вести с болот Петербурга и Ленобласти. Согласно заявлению, за два дня правоохранителям удалось задержать более 200 незаконных мигрантов, раскрыть три нелегальных общежития в Буграх и Ковалеве, а также две квартиры во Всеволожске, где поселились нежелательные гости.

В качестве бонуса идут три таксиста из Средней Азии, которые перевозили пассажиров без водительских прав. Возникает вопрос: а кто их устроил к себе на работу, не проверив наличие прав?

https://t.me/tsargradtv/52488

В Волгограде возбуждено уголовное дело по факту незаконной миграции. В рамках расследования были проведены рейды в Тракторозаводском районе, по итогу которых выявлено около 150 сомнительных "гостей" из Таджикистана и Узбекистана. 13 них не имели патента, еще 10 иностранных граждан незаконно находились на территории России. Да, урожайный конец лета выдался - наконец-то следователи в регионах зашевелились.

https://t.me/tsargradtv/52491

Антимигрантские рейды в Подмосковье продолжаются. В Истре ОМОН заглянул в ресторан «История», где по кайфу отдыхали несколько десятков иностранных специалистов. Задержаны более тридцати мигрантов, которые находились в России нелегально.

Сообщают, что они заключены в центр временного содержания мигрантов и вскоре будут выдворены в свои солнечные страны.

https://t.me/mnogonazi/11900

Сотрудники ФСБ и МВД провели совместный рейд по выявлению нелегальных иностранных специалистов на сортировочном центре «Озона» в Аксайском районе Ростовской области. Зафиксировано более 100 нарушений миграционного законодательства, по этому факту были возбуждены административки. Так же поймали троих мигрантов, которые находились в России по поддельным документам, а это уже уголовные дела по ч.3 ст 327 УК РФ. Так же по итогам рейда 64 гастарбайтера будут выдворены в свои тёплые страны. В отношении работодателя так же проводится проверка. Как мы и писали ранее, бизнес использующий труд нелегальных мигрантов нужно активно привлекать к ответственности, это должно обходиться очень дорого. Для юрлица штраф за одного нелегала — от 400 тысяч до 1 миллиона рублей, даже для такого крупного предприятия как «Озон» влететь на несколько десятков миллионов рублей это болезненно. Поэтому нужно активно проверять все склады, рынки, логистические центры, стройки, магазины и наказывать рублём в первую очередь работодателей.

https://t.me/mnogonazi/11944

В Ростове ФСБ задержали Ваххабита, который грабил людей и вымогал у них деньги. При нем обнаружено удостоверение МВД Чеченской республики, куча оружия, автоматы, гранаты и даже пистолет золотого цвета. Специалист передвигался на автомобиле без номеров, но с наклейкой на капоте «ахмат сила», чтобы его боялись останавливать. Абу-бандит занимался рекетом, а также останавливал авто на дорогах и под разным предлогом угонял их, с целью перепродажи. Наверняка действовал в составе банды. Сейчас он отрицает свою принадлежность к каким-либо силовым структурам.

https://t.me/mnogonazi/11857

Закрыли и оштрафовали 39 мечетей, но не в России Госкомитет нацбезопасности Республики Киргизия, который прекрасно понимает опасность исламизации и радикализации общества, закрыл и наложил штрафы на 39 мечетей, а также закрыл 21 религиозное учебное заведение в Ошской области.

Также были составлены акты и даны предписания в отношении 48 мечетей и 40 религиозных учебных заведений.

Эти учреждения нарушили закон "О свободе вероисповедования и религиозных организациях", а также требования архитектурно-строительных, санитарно-эпидемиологических норм и требования пожарно-технической безопасности.

Также Госкомитет нацбезопасности создал комиссию по проверке деятельности незаконно работающих мечетей на территории Джалал-Абадской области. В ходе работы комиссии выявлено 60 мечетей, не прошедших регистрацию в ДУМК и Госкомиссии по делам религий.

Ну, вы понимаете? Даже в древних мусульманских странах борются с радикальным исламом, зато в нашей дружнонародной державе ваххабизм занимает "почётнейшее" место.

Для примера вспомним о безумии, творящемся в Котельниках, в которых молельные дома разбросаны на каждом шагу. А ведь именно они являются рассадниками радикального ислама.

Так неужели у нас не понимают того, что понимают в постсоветской Центральной Азии? А должны, чтобы русским не было стыдно и завидно, а главное - чтобы не было страшно жить в собственной стране.

https://t.me/tsargradtv/53021

Мигранты принялись за обман пенсионеров В Пермском крае поймали мигранта, который в составе банды мошенников занимался обманом местных пенсионеров. Схема была следующая: пожилому гражданину звонили по телефону и сообщали, что их родственник якобы попал в аварию.

Злоумышленник выступал в роли "курьера", который собирал деньги на помощь пострадавшему. В реальности же он получал процент от денег, что переводили доверчивые пенсионеры, а остальное передавал "работодателям".

Правоохранители сообщают минимум о трех инцидентах. В первом случае бандиты выманили 800 тысяч рублей, во втором - 100 тысяч рублей. Третья попытка на 140 тысяч рублей провалилась, ибо жертву в последний момент спасла вернувшаяся домой дочь, которая "попала в ДТП".

К сожалению, таких мигрантов-мошенников на просторах России пруд пруди. А поимка одного злоумышленника - капля в море.

https://t.me/tsargradtv/53023

После жестокого избиения инвалида и ветерана СВО в Забайкалье хотят наказать сотрудников МВД. Этого потребовала прокуратура, сообщил губернатор Александр Осипов. Ранее компания напала на военного, потерявшего ногу в бою, из-за конфликта в кафе.

"Прокуратура потребовала наказать сотрудников МВД, которые изначально возбудили уголовное дело только по статье о порче имущества", - написал глава региона в своем тг-канале.

По его словам, сейчас к делу, помимо статьи о причинении легкого вреда здоровью, добавили статью о публичной дискредитации СВО.

https://t.me/uranews/79281

Борьба с мигрантским беспределом в Благовещенске. Акции силовиков проходят все чаще, что не может не радовать, но главная проблема некоторых чиновниках ФМС и МВД, массово даюших гражданство и квоты, чтобы вызвать соцвзрыв или из корыстных интересов. Работать надо по ним- это враги государства.

https://t.me/zloy_zhurnalist/6602

И последняя новость. Враги укрепляются в тылу: в Мытищах нашли крупный схрон с оружием, принадлежащий диаспоре мигрантов!

Во время штатного рейда на территории стихийного гетто мигрантов в Московской области, силовики наткнулись на морской контейнер с несколькими пистолетами браунинг. Владельцем контейнера оказался трудолюбивый специалист Вусал Алыгусейнов, через которого, чуть позже, удалось выйти на "рыбку покрупнее".

Так, на Осташковском шоссе у Ашана, была обнаружена газель с оружием. Внутри находились ружье, гранаты, револьвер, несколько пистолетов с глушителем и без, 460 патронов к ПМ, десяток заряженных магазинов и больше 200 патронов к другому оружию. Также в машине нашлись 8 газовых баллонов с пропаном, запалы, кабуры, подсумки и целый комплект сухпайков - бочки с крупами и макаронами, колбасы, консервы, чай, кофе.

Что со всем этим добром собирались делать и кому конкретно принадлежал фургончик смерти - сейчас разбираются силовики. Но, видимо, пока наши парни защищают свою Родину в местах боевых действий, этнические ОПГ планировали свою спецоперацию в тылу.

https://t.me/tsargradtv/53212