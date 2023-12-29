101 год назад был создан Советский Союз - самое прогрессивное и передовое государство!

Что россияне назвали выдающимся достижением СССР:

Как отмечают многие, Союз обогнал своё время лет на 300. Возможно, в этом и была основная проблема — далеко не все были готовы жить в новом обществе по новым правилам. Хотя сейчас с ностальгией вспоминают ту эпоху.30 декабря 2022 года стране под названием СССР исполнилось бы ровно 100 лет. У государства была непростая история: страшная война, когда речь шла о возможной гибели всего советского народа, смерть Сталина, главного архитектора и строителя всей системы управления в стране, снятие Хрущева с поста генсека, времена Брежнева, череда смертей пожилых руководителей в 1980-е. И как апофеоз — избрание Горбачева главой СССР. Чем это закончилось — хорошо известно.Государства не стало. Пожалуй, это главная трагедия 20-го века. Впрочем, отголоски того развала аукаются до сих пор. Так что история СССР не окончена, хоть страна и перестала существовать, память о нём будет жить столетия.По историческим меркам, век СССР был совсем недолог. Но за это время были построены сотни заводов, фабрик, школ, больниц и институтов. Всю страну прочертили автомобильные и железнодорожные дороги. Мощными темпами шла разработка недр и эти деньги вкладывались в развитие страны. И это так, «пробежка по верхам», о результатах СССР можно написать многотомную историю.В конце концов, Гагарина в космос отправили. И он всегда будет космонавтом №1.В честь юбилея СССР, ВЦИОМ провёл опрос и выяснил, с чем ассоциируется Союз у наших граждан:— у 16% со стабильностью, уверенностью в завтрашнем дне— у 15% с детством, молодостью, временами, когда было лучше— у 13% с дружбой народов, единством и сплоченностью— у 5% с величием и силой— у 5% с дешевыми продуктами и доступностью— у 5% со справедливостью и защищенностью— у 4% с дефицитом, очередями и продуктовыми карточками— у 4% со стабильной работой и своевременной зарплатой— у 4% с пионерией и красным галстуком— у 3% с репрессиями и тоталитаризмом— у 3% с бесплатным образованием— у 3% с благополучием и достатком— у 3% с хорошим и качественным образованием— у 3% с гордостью за страну— у 3% с экономическим развитием и индустриализацией— у 3% с Великой Отечественной и победой в ней— у 3% с равенством и равноправием— у 2% со Сталиным— 55% — космическую программу, запуск первого спутника и первый полет человека в космос— 13% — победу в Великой Отечественной— 12% — развитие промышленности и заводы— 10% — развитие науки и технологий— 10% — ядерное оружие— 9% — бесплатное образование— 6% — медицинские достижения и бесплатное здравоохранение— 5% — достижения в сельском хозяйстве, поднятие целины58% сожалеют о распаде СССР, 20% не жалеют, 13% сообщили, что им безразлично, 9% затруднились с ответом. 48% скорее хотели бы восстановления СССР, 37% скорее не хотели бы, 15% затруднились с ответом.41% считают, что сегодня скорее невозможно воссоздать единый союз бывших республик СССР, 25% — что это безусловно невозможно, 22% — что это скорее возможно, 5% — что возможно, 7% затруднились с ответом.Будет ли в будущем создано такое государство как СССР — неизвестно. Это требует огромных усилий и не ясно, готова ли хоть одна страна в мире на такой трудовой подвиг.Хотя история циклична. И кто знает, что ждёт нас впереди.