Откуда только такие берутся?

Задержали на рабочем месте

В Москве на рабочем месте задержан 37-летний начальник управления центрального информационно-технического таможенного управления ФТС России Дмитрий Васильев. Главного айтишника российской таможни подозревают в хищении с господрядов и получении взяток от подрядчиков. Сумму взяток оценивают в 25 миллионов рублей. Васильев был задержан не один, вместе с ним полицейские забрали его подельника.(https://www.rbc.ru/rbcfreenews/63d30ef49a79476444471821)

Следователь-посредник

Бывшего главного следователя Нефтекамска, Вадима Саляхова, арестовали по делу о взятке. Согласно материалам следствия, он получил от одного из местных жителей 2 миллиона рублей, которые должен был передать другим правоохранителям.

В прошлом следователь неоднократно получал различные ведомственные награды, в том числе занимал третье место в конкурсе среди лучших руководителей межрайонных следственных отделов в 2017 году.(https://ufa1.ru/text/criminal/2023/01/26/72008003/?utm_sourc...)

Депутата гордумы на Дальнем Востоке поймали на даче взятки сотруднику ГИБДД, чтобы "откосить" от медосвидетельствования. Денежные средства депутат положил в бардачок служебного автомобиля. Однако преступление не было доведено до конца, далее цитата, "по независящим от фигуранта обстоятельствам, поскольку полицейский отказался принять деньги, и сообщил о случившемся в дежурную часть полиции".

(https://primamedia.ru/news/1439850/)

Как чиновник покровительствовал бизнесменам

У бывшего первого зампреда контрольного комитета Ленобласти Олега Зинченко прошли обыски. Подозревают, что он за участок у Кавголовского озера оказал земельные преференции местному бизнесмену и экс-депутату Руслану Гайсину и его племяннику Артуру Гайсину. За это бизнесмены оформили право собственности на участки общей площадью 500 га стоимостью более 296 млн рублей.

Правоохранители провели 14 обысков по месту жительства подозреваемого, а также нагрянули к нему в офис. Сейчас они пытаются выявить причастность чиновника к аналогичным преступлениям.

(https://78.ru/news/2023-01-26/podozrevaemogo_v_poluchenii_vz...)

В Москве Басманный райсуд арестовал бывшего и. о. председателя правления лопнувшего шесть лет назад Международного банка финансов и инвестиций (МБФИ) Михаила Федорова. По версии следствия, за считаные дни до отзыва у банка лицензии топ-менеджер выдал заведомо невозвратные кредиты физическим и юридическим лицам почти на 350 млн руб. В итоге на момент краха МБФИ остался должен кредиторам почти 520 млн руб.

Вопросы были и к экс-предправления МБФИ Владимиру Сахарову, но в прошлом году банкир скончался.

(https://www.kommersant.ru/doc/5796612?tg)

На лечение детей-инвалидов

Экс-главу Красноярского регионального отделения Соцстраха Сергея Москвина задержали по подозрению в получении откатов на сумму в 1,1 млн руб. с контрактов на санаторно-курортное лечение граждан, в том числе детей-инвалидов.

(https://krasnoyarsk.bezformata.com/listnews/krasnoyarske-eks...)

Компенсации за неиспользованный ежегодный отпуск

В Дагестане возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц Министерства образования республики и нескольких директоров школ по факту хищения более 7 млн руб., выделенных из бюджета на компенсации за неиспользованный ежегодный оплачиваемый отпуск. Дело возбуждено по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

(https://mkala.mk.ru/incident/2023/01/31/v-ministerstve-obraz...)

Депутат использовал свой статус

Экс-депутат питерского ЗакСа Роман Коваль сел на 9 лет за полученные 11 млн руб. откатов на предложенной им госзакупке медтехники и замене лифтового оборудования. Депутата Коваля задержали летом 2020 года одновременно с его помощником. Показания на них дал владелец компании «Техмедикал групп» Михаил Лихолетов.

Он в рамках «депутатской поправки» к бюджету вносил предложения о выделении дополнительных средств определенным медицинским учреждениям, а затем голосовал за их принятие. Поправка подается от имени бюджетно-финансового комитета заксобрания, из-за чего нельзя отследить, кто и на что выделяет деньги. Коваль также "использовал свой авторитет и влиял" на других депутатов, которые по его просьбе выделяли субсидии Покровской больнице и Госпиталю ветеранов войн. После выделения субсидий компании Лихолетова побеждали на конкурсах на поставку техники в эти учреждения.

(https://www.fontanka.ru/2022/08/11/71562584/)

Апелляционная жалоба на приговор в виде 9 лет лишения свободы и штрафа в 35 млн рублей экс-депутату Заксобрания Петербурга Роману Ковалю по делу о взятке отклонена. На суде экс-депутат попросился в зону боевых действий. «Пишу заявление на СВО, а меня не берут. Говорят, что надо еще поработать», - рассказал он слушателям в ожидании решения суда.

(https://www.fontanka.ru/2023/01/31/72019730/)

Челябинское мошенничество В Челябинске Следственный комитет со второго раза предъявил обвинение учредителю компании «Речелстрой» Андрею Пязоку и экс-гендиректору данной организации Сергею Вегельману в мошенничестве. По версии следствия, они похитили более 2 млрд рублей у дольщиков. Потерпевшими признаны более 1,5 тыс. человек.

В ноябре 2019 года дольщики рассказали в суде, почему приняли решение стать участниками долевого строительства: их привлекла масштабная реклама микрорайона, а владельцем "Речелстрой" являлся депутат от "Единой России", поэтому они и доверились.

(https://www.interfax-russia.ru/ural/news/osuzhdennym-po-delu...)

Сокрытие вскрытых нарушений

Задержана председатель Счетной палаты Самарской области Елена Дуброва. Уголовное дело было возбуждено полицией в конце прошлого года по ч. 2 ст. 286 УК РФ. Выяснилось, что по итогам проверки, которую палата проводила в ГКУ СО «Служба транспортного обеспечения», были выявлены нарушения бюджетного законодательства, касающиеся руководителей службы. И по настоянию областного правительства вскрытые нарушения легли под сукно и не попали в акт проверки.

(https://volga.news/article/652554.html)

Один за всех - Бывший руководитель «Русторгбанка» Игорь Сафонов получил 8 лет за растрату 4 млрд рублей

Приговором Хамовнического районного суда Москвы экс-руководитель «Русского торгового банка» Игорь Сафонов на 8 лет отправится в колонию общего режима. Его признали виновным в хищении более 4,6 миллиарда рублей средств заёмщиков. Кроме Сафонова по делу проходили ещё четверо топ-менеджеров банка, но на нару пока отправился только он один.

https://versia.ru/byvshij-rukovoditel-rustorgbanka-igor-safo...

Начальник колонии брал

В Забайкальском крае задержан начальник ИК №1 г. Нерчинска Андрей Замолотских по подозрению в получении взяток от заключенных на общую сумму 300 тыс. рублей. Следователи провели обыски в доме и на рабочем месте гражданина начальника. Допрашиваются свидетели и другие фигуранты.

По версии следствия, начальник колонии брал взятки "в виде оказания услуг имущественного характера" за покровительство некоторым заключенным.

(https://ren.tv/news/v-rossii/1071722-nachalnika-kolonii-zade...)

По завышенной цене

В Рязани задержаны глава городского управления благоустройства Юрий Фурфурак и несколько его подчиненных. Также задержан советник бывшего вице-губернатора области Игоря Грекова Владимир Арцыбашев. Все они проходят по делу о закупке снегоуборочной техники по цене, завышенной на 15 млн руб.

Губернатор Павел Малков прокомментировал задержание чиновников, отметив, что «правоохранительными структурами проведена большая работа», а подготовка к задержанию велась «совместно с контрольными органами и с руководством области и города».

(http://vidsboku.com/news/nachalnik-upravleniya-blagoustroyst...)

Ну и свежачок-с! Зампреда Комитета по строительству Ленобласти задержали за взятку в 500 тысяч рублей.

43-летнего Сергея Шалыгина усилиями управления экономической безопасности питерского МВД вместе с ФСБ и СК взяли у дома на проспекте Блюхера — прямо во время получения кэша от руководителя коммерческой стройфирмы.

За эти деньги он обещал госконтракты на строительство в Ленобласти. Уголовное дело за взятку в крупном размере возбудят в ближайшее время.

Тем временем местная администрация сообщает, что с понедельника (т.е. 6 февраля) отправляет в отставку глав комитетов по ТЭК и строительству Юрия Андреева и Константина Панкратьева — и сейчас активно сотрудничает с органами, чтобы пресекать случаи коррупции.

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