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Мы из Советского Союза

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Посмотрим ёлки в ГУМе

Ну как всегда по традиции решилась сходить в Гум и показать вам елки, которые традиционно там наряжают. Вышли на улицу Варварка и красных храм с голубыми куполами - Храм Георгия ПобедоносцаХрам с зелеными куполами - Знаменский собор. Народу мало, потому что рабочий день и часа 2 всего.Идем в сторону Дома Романовых и Собора Знамение.

На зиму, конечно, мало похоже, но что уж есть.Елок небольших многоАнглийское подворьеЧто бы это значило?Когда убрали все эти заборы и стройплощадки - стало очень уютноВход в Собор Знамение, но надо спуститься вниз. Но мы идем дальшеНапротив, как видите стоит Гостинный двор.А это рядом с церковью Знамение. Очередной островок с елками. Раньше были белки, а вот теперь стоит сова.Ёлки Гостинного ДвораА это Храм Знамение через дорогу и тот самы домик с совой.

Шары, кеонечно, большие.  Да еще и огоньки сверкают, вот резкость и слетает, не зная на чем концетрироваться.Старое Английское Подворье. И тут в небе завружили соколыЭто одного умудрилась в кадр поймать, а было их с десяток! В итоге кого-то они там поймали. Но заснять все это не удалось.А это церковь  Святой ВарварыПод треугольными крышами - Английский Двор, а зеленые купола- Церковь Максима Блаженного. И вся улица вдоль гних украшена такими вот домиками с ёлками.Большая ёлка напртив Храма Василия Блаженного

Интеренсные инсталяции.Парк ЗарядьеИдём к ГУМу

Ярмарка на Красной площадиС ёлками, качеляими, каруселями, палатками...

И хоть температура стояла плюсовая, но у меня телефон перемерз и отключился. Пришлось прогулку свернуть и идти в тепло.Ну и вот. Давайте пройдемся по елкам ГУМа.Народу тоже не толпы. Но это пока.Цетральная елка. 2019 год был посвящен мультяшным образам.  А вот 2020 посвят или космосу.

Снимала со 2 этажа

ТарелкаГумовский спутникСпустились на первыйВот главная на месте фонтана. В кадр просто не вмещаетсяРазные игрушки стеклянные продаются, но стоят...

Изделия нашего завода. Цену видите сами - 2 тысячи, хотя игрушка хороша!

 

А дальше смотрим ёлки

Какое интересное печенье, причем, настоящее
,

Прикольный бант, вместо верхушки

Головы снеговиков, хм... без туловища.Белая ёлкаТоже белая, но другаяТоже ёлочка, нос какими  ножками и ручками!Я ее всю обвертела

 

О! Еще одна руконожная ёлочка.

Вот это шарики, я понимаю!Ёлка ХрюшиИз Спокойной ночи

 

 

 

А орхидеи живые. 

Приспособили раритет на работу)))А потом мы проголодались и зашли в знаменитую Столовую №57. Она до сих пор работает и поесть можно очень даже вкусно и действительно не дорого. Вот: борщ с пампушкой, рыба (а она сегодня стоит дороже мяса) с пюре, баклажаны с сыром и кофе обюошлось в 500 рублей.А потом мы вышли на Никольскую. Конечно уже стемнело

Сняла по дороге

Идем в ст орону Лубянки

И тут у меня телефон сдох. Зарядка села. Благо вход в метро был рядом. Ну чтож, поехали домой, нагулявшись. 

фото сегодня
города Советского Союза
Светлана Митленко

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