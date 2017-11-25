Зачем Собчак, Поклонская и Кадыров хотят похоронить Ленина

К. Собчак, Н. Поклонская и Р. Кадыров выступили против Владимира Ленина, предлагая убрать вождя мировой и русской революции с Красной площади. Очевидно, что это связано с двумя факторами.

Во-первых, общественность снова нужно взорвать, отвлечь от более насущных, серьёзных проблем, которые корежат всё человечество и Россию.

Во-вторых, после контрреволюции 1985 – 1993 гг. в России, созрели и оформились «новые дворяне» - хозяева страны, захватившие народную собственность и власть. И они желают убрать ещё в изобилии оставшиеся в РФ символы советской цивилизации, включая Мавзолей. Они считают, что взяли реванш. Первая волна десоветизации, под прикрытием десталинизации, а по сути, дерусификации и русофобии, прошла ещё в 1990 – 2000-е годы. Схожую, но ещё более страшную картину мы видели в Прибалтике, где родились карликовые нацистские режимы, на Украине, где дело дошло до гражданской войны, в Грузии, в республиках Средней Азии. Стараясь избавиться от «проклятого советского прошлого», в республиках бывшего Советского Союза (по сути, Великой России, Российской империи), где-то крайне жестко, как в Грузии, Прибалтике и Украине, где-то мягко, исподволь, фактически поощряют ненависть ко всему русскому – народу, истории, языку и культуре.

Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила: «Смотреть на труп в центре столицы — это по меньшей мере негуманно и не по-человечески. Неужели нахождение мертвого в качестве экспоната для массового обозрения может принести в чьи-то сердца радость и светлые чувства? Если решение о захоронении будет принято — значит, наступит новый этап развития нашей Родины, с перевернутой страницей прошлого и готовностью идти дальше, помня уроки истории».

Её поддержал глава Чеченской республики Рамзан Кадыров: «Я лично убежден, что довольно глазеть на труп Ленина. И руководителя революции давно пора похоронить — это и разумно, и человечно. Над телом Ленина трудится целый научно-исследовательский институт. Возле его тела дежурит круглосуточная охрана. Неправильно, что в самом сердце России, на Красной площади, стоит гроб с мертвым человеком. Если решение о захоронении тела Ленина будет принято, то оно будет самым верным с исторической точки зрения. При этом решение о захоронении не должно быть выборочным. Предать земле нужно как тело Ленина, так и наиба имама Шамиля Хаджи-Мурата, голова которого по сей день хранится в музее Санкт-Петербурга».

С одной стороны, это отвлечение общественности от реальных, коренных проблем, которые снова стоят перед Россией и русским народом. В схожей ситуации Россия уже оказывалась 100 лет назад. На планете уже идет страшная и кровавая мировая война. В ней уже погибли сотни тысяч людей, миллионы людей ранены и стали беженцами. Разрушены целые государства – Ливия, Ирак, Сирия, Йемен, Афганистан. На очереди новые государства. Хозяева Запада снова, как в 1914 и 1941 гг. развязали глобальную бойню, чтобы скрыть свои управленческие ошибки, стравить между собой религии, цивилизации, страны, народы и культуры, уйти в тень, а затем на обломках старого мира получить весь гешефт.

Россия уже участник этой войны. Мы воюем в Сирии. Расстреливают русские города в Малороссии-Украине. В древней русской столице Киеве утвердился кровавый, бандитско-олигархический режим, развязавший гражданскую войну, русских стравили с русскими, которым внушили, что они «украинцы». Этот режим служит хозяевам Запада, выполняя роль «тарана», который должен втянуть в бесконечную, изматывающую бойню остальную часть русской цивилизации. А в это время США, НАТО, Запад готовят военные плацдармы в Прибалтике, Скандинавии, в Польше и Румынии, уже и на Украине для броска в оставшуюся Россию. Сигналом должен послужить «русский майдан», попытка олигархии и западников «договориться» с Западом путем сдачи Крыма, Калининграда, Курил, ядерного арсенала.

При этом в самой России, как и в начале XX назрели и перезрели коренные вопросы. Их сущность - Быть или не быть. Русской цивилизации, русскому суперэтносу нужна цель бытия. Мы не может просто существовать, скатиться к пустому потреблению, ведущему к полному вырождению человеческой сущности, как западные общества. Если в России возобладает материализм и общество потребления, гедонизм (по сути, общество истребления и самоистребления), России-Руси и суперэтноса русов не будет. В генетическом коде, программе-матрице русского суперэтноса заложены социальная справедливость, правда и этика совести (сопричастности к высшей правде и справедливости). Отсюда и все остальные вопросы и проблемы – последовательное разрушение системы образования и здравоохранения, демография, физическая и психическая деградация нации, вопрос собственности (справедливости), необходимость новой индустриализации, рывка в будущее с новой титанической программой освоения космоса, вопрос об отношениях с Западом – мы «младший партнер» на побегушках, полуколония-резервация, с угасающим великим народом или самостоятельная цивилизация и сверхдержава и т. д.

С другой стороны, мы видим волю трех представителей «нового дворянства» России. Ксения Собчак – это типичный представитель ультралиберального крыла российских западников-либералов и новой буржуазии. Им принадлежала вся полнота власти в 1990-2000-е годы. Собчаки, гайдары, чубайсы, ельцины разграбили (приватизировали) страну, власть и народные богатства. Сдали почти все позиции на внешнеполитических рубежах. Вывезли огромные богатства – на них можно было бы провести не одну ударную пятилетку, сделать Россию одной из самых процветающих стран в мире. Разрушили лучшее в мире образование. Под их правлением вымерли миллионы русских людей, не родилось ещё больше (т. н. депопуляция, на деле – вымирание суперэтноса). Народное хозяйство превратили в «экономику трубы». Подавляющую часть народа поставили на грань выживания. Величайшую культуру в мире с успехом сваливают выгребную яму. Перечислять можно очень долго. Это тема для новейшей истории России – тома безнаказанных преступлений и предательства великого народа и державы.

Теперь этот отряд «нового дворянства», на фоне мировой войны и нежелания «силового крыла» российской верхушки окончательно прогибаться перед хозяевами Запада, хочет запустить новую волну десоветизации (одновременно дерусификации, ведь русские – это «генетическое отребье»). То есть вызвать резкий раскол российского общества на фоне начавшейся мировой войны. Стоит помнить, что в основе наш народ рабоче-крестьянский, и после тотального оболванивания народа в 1990-2000-е годы ныне происходит откат. Всё больше людей начинают понимать и ценить достижения Октября, советской цивилизации и могучего Советского Союза. Вспоминать, что тогда строили общество справедливости для всех, а не только узкого круга «избранных», общество служения и созидания, где нет места паразитированию узкой социальной прослойки над народными массами. Что тогда мы были сверхдержавой, имели лучшие вооруженные силы в мире, лучшее в мире образование, были самой читающей нацией в мире. Люди, хлебнув «прелестей» капитализма, общества потребления и гонки за удовольствиями с постепенным отказом от человечности, увидев постепенное внедрение «денежных отношений» в детских садах, школах, вузах, учреждениях медицинского облуживания, начинают понимать, что в СССР человека действительно защищали.

Другой отряд нынешнего «нового дворянства» - это новые монархисты, фан-клуб Николая Второго, вроде Н. Поклонской. Они погружены в миф «о хрусте французской булки». Якобы Российская империя была самой процветающей и духовной державой в мире. Но пришли злые красные комиссары (подкупленные кайзером или американскими банкирами) и сокрушили великую империю. Перебили лучшую часть общества – аристократов, дворян, офицеров, духовенство, интеллигенцию, юнкеров, гимназисток и т. д. Осталось только «генетическое отребье». Большевики построили «тюрьму народов» и там сгноили и уничтожили оставшуюся часть лучших людей России, оставшуюся часть народа превратили в «потомственных рабов». В целом миф на мифе.

Эти господа люто ненавидят советское прошлое, в этом схожи с либералами-западниками. Они хотят уничтожить все следы советской цивилизации, по сути, уничтожить самые высокие достижения русского народа. К чему ведёт этот путь, мы прекрасно видим в Малороссии-Украине. Неонацисты-бандеровцы – это следующий уровень неомонархистов. В своей лютой ненависти ко всему советскому, они уничтожат и всё лучшее русское. Останется «экономика трубы» - при царе гнали сельскохозяйственное сырье, теперь – углеводороды, металлы, лес, снова зерно, алмазы. Народ постараются загнать в церкви и мечети, при тотальном падении духовности общества – на фоне стрип-клубов, армии проституток, наркоманов, организованной преступности, мерзости, процветающей на ТВ и т. д. Восстановить монархию, претенденты уже готовы. Часть российской верхушки вовсю получает дворянские титулы, различные награды. Ведёт подготовку к ренессансу, где у «дворян» свои отдельные, элитарные кварталы, поселки, школы для детей и пр.

Ещё один отряд – в лице главы Чечни Р. Кадырова – это этнократия. Она процветает при каждом ослаблении империи. Для этнократии – социальная справедливость, советский проект – это смерть. Её путь – это архаика, попытка загнать человека в дремучее прошлое, в неофеодализм и даже глубже, в первобытность. Наиболее яркие примеры мы снова можем увидеть на обломках СССР. Почти во всех республиках СССР, которые получили независимость в 1991 году, расцвел национализм, вплоть до самых пещерных форм. В Прибалтике – это нацистские режимы, в Туркестане – исламизация, десоветизация, дерусификация, с властью новых ханов и баев. И ненависть к русским (советским) «оккупантам», которые вели эти окраины от родоплеменных и феодальных отношений к общему процветанию, в рамках единой многонациональной русской цивилизации. Ненависть к общему проекту развития, рассчитанному на всех людей, не исключая их расовому, национальному, родоплеменному, религиозному или социально-экономическому признаку. Все проблемы самостийных бантустанов сваливают на русских и советских. Мол, разграбили, оккупировали, разрушили, заставили отказаться от национальной и религиозной идентичности.

В целом политика этнократии ведёт к новому развалу русской цивилизации на «независимые» бантустаны». Отсюда и проблема русского языка в Татарстане и т. д. Врагам русского народа «необходимо раскачать лодку», столкнуть русских с татарами, другими этносами. Всё это мы уже проходили, достаточно почитать историю Гражданской войны. Национальный вопрос – это одна из дверей в инферно, к тьме и морю крови.

Новое советское общество служения и созидания, социальной справедливости уничтожало архаику, стремление стать кастой «избранных», «новых дворян» правящих «генетическим отребьем». Отсюда и ненависть нынешних «избранных» к Ленину, Сталину, советскому проекту в целом и стремление похоронить их раз и навсегда.

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