Чужие среди чужих. Как сбежавшие из России олигархи, несмотря на свои миллиарды, оказались там изгоями…

Супруга бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина оказалась в Лондоне персоной нон-грата. Как сообщили СМИ, президент корпорации Inteco Management, которую считали самой богатой женщиной в России, не приняли в британскую элиту.И на днях попросту уволили с поста члена правления благотворительной организации Mayor`s Foundation for London (MFL) – элитарного кружка знаковых персон британского истеблишмента, возглавляемого мэром Лондона Садиком Ханом.Как известно, попасть в этот круг избранных Батурина поначалу смогла благодаря единовременному акту благотворительности в виде чека 138 тыс. фунтов. Но вот, несмотря на известную сентенцию о том, что «деньги не пахнут», оказалось, что в суровой капиталистической реальности неприятный запашок сомнительных капиталов может все-таки стать веской причиной для исключения из «высшего общества». Что теперь на собственном печальном опыте испытала успешная прежде бизнес-леди.Состояние Батуриной перед отставкой Лужкова в связи с утратой доверия оценивалось журналом «Форбс» в $3 млрд. Но уже через короткое время после отставки оно скукожилось до $1 млрд.

Началась распродажа земель и других активов – частей империи Батуриной, которая разваливалась на глазах. Одновременно стали назревать уголовные дела. Батурина предпочла ретироваться сначала в Австрию, а потом в Лондон. Там она ввязалась во множество проектов, принялась продвигать «зеленую энергетику» в Балканских странах, строить сеть отелей в Марокко, но ее банально «кинули» соотечественники. Словом, без мужа-мэра бизнес у нее не пошел и теперь и из «высшего общества» Лондона прежнюю «королеву Москвы» тоже попросили «на выход». Печальный итог, хотя сушить сухари на подоконнике своей виллы ей все-таки вряд ли придется…

На положении изгоев

Впрочем, не одна госпожа Батурина из числа российских олигархов оказалась «за бугром» на положении изгоя в «приличном» обществе. Тучи стали сгущаться даже над самим Романом Абрамовичем, который с его капиталом в 9 миллиардов фунтов стерлингов считается 13-м богатейшим человеком Британии. Как сообщили недавно газеты «Гардиан» и «Дейли Телеграф», для получения новой британской визы, возможно, придется объяснить происхождение его состояния. Олигарх живет в Лондоне на основании так называемой инвесторской визы, которая выдается состоятельным людям, тем, кто инвестировал в британскую экономику более £2 млн, что позволяет въезжать в Соединенное королевство на 40 месяцев.

Согласно новым правилам, власти могут отказать в выдаче визы, если посчитают, что заявитель в действительности не управляет собственным состоянием, заработал его незаконным путем или вложение им средств не будет способствовать общественному благу. По сведениям СМИ инвесторские визы были выданы примерно 700 россиянам, но после введения новых правил количество выданных виз сократилось на 84%. «В настоящее время мы по-новому смотрим на то, как работает этот способ получения виз, и предпринимаем новые проверки инвесторов», – сказали «Гардиан» в правительстве. В результате в прошлом году из-за истекшей визы Абрамович не смог даже посетить финал Кубка Англии по футболу, на котором «Челси» обыграл «Манчестер Юнайтед». В конечном итоге, визу Абрамовичу все-таки дали, но вот у многих других, особенно у тех, кто в России имел дело с Фемидой, положение становится аховым. Евгений Чичваркин, например, который в России владел крупнейшей сетью сетевых магазинов «Евросеть», сбежал после того, как его заподозрили в торговле «серыми» телефонами, теперь в Лондоне он владеет всего лишь небольшим винным магазином. Богатейший банкир Сергей Пугачев тоже оказался на мели. Если ранее его состояние превышало миллиард долларов, то теперь, по его собственному признанию, оно скукожилось до 70 миллионов. Не сложился бизнес за границей и у такого эпатажного миллиардера, как Полонский. Кончил он тем, что очутился в Камбодже в тюрьме, был выдан России и в итоге оказался на родине за решеткой. Богатый опыт отъема капиталов Знакомые с историей британского капитализма люди предупреждают беглецов, что англичане имеют богатый исторический опыт по отъему денег у иностранцев. В Индии, например, они позволили в бытность ее колонией Англии, сформироваться местной «элите», которая ограбила свой народ. А когда эти нувориши, радостно потирая руки, прибыли с украденным в Лондон на ПМЖ, то бравые британцы, в рамках закона, тут же проворно изъяли у них краденые капиталы. Готовят ли сегодня такую же судьбу в Британии и бежавшим из России? Этого нельзя исключать. Недавно английские СМИ обнародовали местоположение и стоимость квартир, домов и поместий российских олигархов в Лондоне. Газета «Гардиан» настаивала, чтобы вся эта собственность была конфискована в пользу Великобритании. Сообщали также, что власти Англии активно обсуждают новый законопроект, предполагающий экспроприацию собственности российских олигархов и чиновников, если она имеет «коррупционное происхождение». По данным «Гардиан», сейчас выходцам из России в Лондоне принадлежит недвижимость на сумму в 1,1 миллиардов фунтов стерлингов. Если закон будет принят, ее могут экспроприировать в пользу государства. Показательно также, что за всю историю еще ни один русский, сбежавший или просто переселившийся с капиталами в Англию, до революции или много позже, не занял там в обществе высокого положения. И угроза для жизни Но быть исключенным из «высшего общества» или остаться без денег, – это еще далеко не все несчастья, с которыми приходится сталкиваться беглецам с деньгами из России на «благословенном Западе». Нередко им приходится там расстаться не только с прежним положением в обществе и с капиталами, нажитыми «непосильным трудом», но и с самой жизнью. Самый известный пример такого рода – печальная судьба махинатора Бориса Березовского, который в марте 2013 году был найден в своем роскошном доме в Лондоне с петлей на шее. Поначалу заговорил о самоубийстве, но потом появилось множество свидетельств того, что беглый олигарх был убит и за этим, скорее всего, стояли британские спецслужбы. Дочь Березовского привела веские свидетельства того, что олигарх на самом деле не повесился, а стал жертвой убийц. Впрочем, ранее об убийстве Березовского уже заявлял бывший начальник безопасности олигарха Сергей Соколов. Как сообщила английская газета «Дейли Мейл», он считает, что к смерти Бориса Березовского причастны ЦРУ и английская спецслужба MI-6. И такая печальная участь постигла не одного беглеца из России. В Англии внезапно ушёл из жизни неразлучный друг Березовского – Бадри Патаркацишвили. Предприниматель скончался от сердечного приступа. В ноябре 2012 года вышел на ежедневную пробежку недалеко от своего дома в графстве Суррей Александр Перепеличный, главный информатор швейцарского фонда Hermitage Capital международного авантюриста Вильяма Браудера. И вскоре его нашли мертвым. Экспертиза поначалу не выявила ничего подозрительного и признала – смерть произошла из-за остановки сердца. Однако спустя три года, при повтором вскрытии патологоанатомы обнаружили в его желудке остатки ядовитого растения гельземий. О загадочной смерти связанного с Березовским бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко, отравленного в Лондоне полонием, много писали. Но через месяц после Литвиненко погиб другой беглый россиянин из круга Березовского – Юрий Голубев, основатель нефтяной компании ЮКОС. Одной из причин смерти считают сердечный приступ. Такой скорбный список смертей прежних русских олигархов в туманном Альбионе можно продолжать еще долго. Ну что скажешь? Они сами выбрали свою судьбу. Несчастен любой, кто по той или иной причине покидает Родину, даже те, кто пытается там обрести счастье, тщетно надеясь, что его ему дадут чемоданы украденных долларов. Но и даже их можно пожалеть, поскольку они потеряли самое дорогое, что есть в жизни каждого человека. Великий русский философ Иван Ильин сказал о таких: «Люди без Родины становятся исторической пылью, блёклой осенней листвой, гонимой с места на место и втаптываемой чужеземцами в грязь». …Вот, кажется, Лужков это понял, вернулся из австрий и лондонов, и возится себе где-то в российской глубинке на пасеке, разводя пчел.

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