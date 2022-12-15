Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.35

На Украине продолжают сносить памятники, связанные с российской историей. На этот раз демонтировали бронзовый бюст Александру Пушкину в городе Ананьев Одесской области.

https://t.me/izvestia/113677

Украинские нацисты сносят памятник Суворову в Измаиле. https://t.me/boris_rozhin/71704

Одним из монтажников памятника Суворову в Измаиле оказался его дальний родственник.

- Все детство родители рассказывали мне о том, что мы идем из рода Суворовых. Он мой прапрадед по материнской линии. Мы возлагали цветы, прогуливались мимо - я ему еще подмигивал всегда. Но никто никогда не говорит о том, что он русский. И самому такая мысль в голову не приходила. Если бы я тогда знал, что этот имперский захватчик мой предок - я бы отказался сразу от таких дедов. Каюсь. Наконец-то справедливость восторжествует. Честно говоря, понимаю сейчас, почему отец разошелся с матерью, - заявил Сергей Генетайленко.

https://t.me/Humor_and_Politics/56624

Село Романов, Львовская область. Бездари снесли памятник воинам, что погибли при освобождении этого села. Воинам, отдавшим свои жизни, чтобы на свет появились вот такие вот существа...

https://t.me/rosich_ru/29909

В Николаеве ублюдки облили красной краской памятник Александру Суворову.

https://t.me/rosich_ru/29801

России не нужно демонизировать защитников Украины, ведь они сами делают всё для этого. Это фото с той стороны, кто-то там не замазал лица, а приерыл куском стены. Вот и надо замуровать таких аспидов. Вот, например, что происходит на улицах в Широкино после рейда "Азова" по домам местных жителей - найденные у граждан иконы нацисты жгут прямо на улицах.

https://t.me/opersvodki/11385

Боевики ВСУ расстреляли трех сослуживцев на Артёмовском направлении После того, как четверо украинских солдат избавились от бойцов ВСУ, они попытались сбить российских дрон, который успел сделать кадры преступления.

https://t.me/rosich_ru/29956

В одном из освобожденных от ВСУ заводов была найдена пыточная камера с электрическим стулом. Эксклюзивные кадры от команды @voin_dv Помещение находилось под замком с плотной металлической дверью, после вскрытия которой в помещении были обнаружены металлические конструкции в виде стола и стула с хомутами подходящих по диаметру рук и ног на верхних опорных ручках и ножках стула. На верхней части спинки стула размещен украинский герб в виде трезубца. На стенах комнаты вероятнее всего замечены следы крови, а выведенные провода свидетельствуют о подключении их к металлическому стулу с целью пыток. В соседнем здании обнаружено предположительное место изготовления стульев из металла. На улице и в гаражном помещении найдены похожие хомуты, сваренные составные части стула и необходимые инструменты. Местные жители, услышав вопрос о происходящем на территории завода во время контроля подразделениями ВСУ, отказываются вести диалог и уходят от разговора.

https://t.me/voin_dv/735

На украинском телевидении Суровикина подписали как министра энергетики Украины. Редактора уже наверное отправили на фронт.

Народный артист России Сергей Гармаш приехал в Донбасс поддержать территорию, где так тяжело живут и сражаются люди. «Конечно же, для нас, во всех смыслах, это значит очень и очень много. Мы рады, что сюда приехали и приложим все силы, чтобы оставить о себе хорошее впечатление. Хоть как-то поддержать эту территорию и людей, живущих здесь», - сказал он.

Сергей Гармаш родился в Херсоне. За свою карьеру снялся примерно в 200 кинокартинах. Известен по фильмам и сериалам «Притяжение», «Двенадцать», «Мастер и Маргарита», «Обитаемый остров», «Горячие новости», «Мосгаз» и многим другим. Коллектив Центра театра и кино под руководством Никиты Михалкова выступил в декабре в Луганске и в поселке Мангуш, на юге ДНР. Гастроли организовали Центр театра и кино под руководством Никиты Михалкова и Росконцерт.

https://t.me/c/1801542020/1168

https://www.donetsk.kp.ru/online/news/5039716/

Вчера (первые числа декабря) в гости к военлетам группировки "Z" приезжал Андрей Мерзликин с группой «После 11», где они вместе представили музыкальный моноспектакль, посвященный Василию Шукшину.



Один такой спектакль заменяет сотни часов лекций по общественно-государственной подготовке и тысячи выступлений замполитов любого уровня.

Это невероятная энергетика, самоотдача и искренность, которая подкупает своей честностью с первых минут.

Очень хотелось бы, чтоб подобных встреч было как можно больше. Такие артисты у нас в стране на вес золота.

Родные и близкие, хоть и видишь ты их первый раз в жизни.

Начисто лишенные какой бы то ни было звездной болезни, понтов и надменности. Настоящие. Наши.

https://t.me/fighter_bomber/9759

Домой возвращаем 50 российских военнослужащих. Столько же вээсушников отдаем Украине, объявил Пушилин.

Среди освобождаемых 12 бойцов из Донецкой Народной Республики, восемь из Луганской Народной Республики. Кадры с российскими военнослужащими, освобожденными из украинского плена, опубликовал депутат Госдумы Шамсаил Саралиев

https://t.me/izvestia/113850

Вот что по этому поводу написал Кадыров, чьи люди (в частности депутат Саралиев) принимают постоянно непосредственное участие в работе по возврату пленных:

"По воле Всевышнего Аллаха нам удалось вернуть на Родину ещё 50 наших военнослужащих из украинского плена. Очередной обмен состоялся 1 декабря, в ходе которого в числе других наших парней был освобождён уроженец Республики Калмыкия, старший офицер ВС РФ Очир Зунгруев.

Очир провёл в плену долгих 9 месяцев. Думаю, мало кто способен выстоять подобное испытание, не потеряв при этом мужества и стойкости. Тем не менее Очир и многие наши бойцы достойно выдержали этот тяжелейший удар судьбы и получили за это прекрасную награду. Теперь, благодаря грамотной переговорной работе дорогого БРАТА, депутата Государственной Думы Шамсаила Саралиева @saraliev, все они вернулись к своим семьям, которые на протяжении всего срока заточения не оставляли надежду вновь увидеть своих сыновей, отцов, мужей.

⠀Хочу отметить, что работа по освобождению Очира Зунгруева была начата по просьбе дорогого БРАТА, Главы Республики Калмыкия Бату Хасикова. Он искренне переживал за судьбу своего соотечественника, который волею случая оказался в тяжелой ситуации. После нескольких попыток Шамсаилу Юнусовичу удалось вернуть уроженца братской республики в родные края.

Я выражаю искреннюю благодарность Председателю Государственной Думы Вячеславу Володину и всему депутатскому корпусу за бесценный вклад в освобождение российских воинов!

https://t.me/RKadyrov_95/3167

«И пострелять могли рядом, и ножами поугрожать, при допросах просто избивали. В них нет ничего человеческого». «Заставляли петь на украинском языке про Бандеру, палками били, издевались, короче». Вызволенные из украинского плена российские военные рассказали о том, что пришлось пережить».

https://t.me/c/1801542020/1117

Архивные фото из Бородянки, 36км до Киева. https://t.me/Soldieroffortune777/18148

Последний день осени Последний день осени

https://t.me/Ugolok_Sitha/10234

Именная техника из зоны СВО Именная техника из зоны СВО С рассветом бойтесь мести «Мсты»

«Пока мы Киев, извините, не возьмём, оно всё не закончится».

Экс-глава «Роскосмоса», руководитель группы военных советников «Царские волки» Дмитрий @rogozin_do Рогозин заявил в интервью RT, что, пока Украину не удастся ликвидировать как форпост Запада, спецоперация не будет завершена.

По его словам, сейчас между украинцами и русскими большое отчуждение. И пройдёт достаточно много лет «после победы России, прежде чем будет обеспечена полная лояльность украинского населения к нашей стране»:

«Денацификация — это не физическое истребление фашистов. Денацификация — это длинный процесс восстановления этого огромного пространства, которое сегодня называется Украина, а на самом деле анти-Россия. Это надо сделать Россией».

https://t.me/rt_russian/138889

«Россия выпрашивает переговоры» на самом деле выглядит вот так, что бы ни говорили отдельные альтернативно одаренные персонажи

https://t.me/c/1524001401/4065



ВСУшники подловили наш Ка-52 с помощью ЗРК Бук. Экипаж "Бороды" был самым результативным экипажем группировки.

Они были лучшими из лучших.

Легендарные.

6 орденов Мужества на двоих.

Сегодня их не стало.

Обоих.

Экипаж представлен к высшей награде и высшему званию Российской Федерации.

К золотым звёздам Героев.

Посмертно.

https://t.me/fighter_bomber/9770

Герои нашего времени.

Защитница Донбасса из Севастополя Анна. Она уже 7 лет защищает жителей Донбасса на передовой. Ей пришлось сделать непростой выбор между службой и семьёй. Война – это такая же работа, как и материнство. Это тоже работа. Нет никакого выбора, я не имею права просто отсиживаться. Я для себя так по крайней мере считаю.

https://t.me/c/1801542020/1128

Севастопольский Аквариум и символы СВО. 1. Кадыров.

2. Бабушка с красным флагом

3. Даша Дугина.

4. Генерал Суровикин

https://t.me/boris_rozhin/71782

«Винтокрылые Архангелы» полетели зачищать местность перед нашим движением.

https://t.me/rusich_army/6659

Там римский папа что то вякал по поводу бурят? Военнослужащий из Бурятии и свежие украинские военнопленные. Руки-ноги-голова на месте. А самое главное жив!

https://t.me/boris_rozhin/71858

Смоленск. Бабушка 89 лет принесла посылку ребятам на фронт.

Носки вязала сама. Говорит, больше бы связала, да руки уже не слушаются.

Храни, Господи, бабушку Нину!

Вот такие бабушки, это наша элита, а не те кто в Грузию, Израиль, да Казахстан слиняли, спасибо огромное бабуля!!!!

https://t.me/+LwySkUQA_VNjNzZi

Вадим Серик в 2015 году пошел защищать Донбасс в составе «Сомали», принимал участие в боях за аэропорт. В результате ранения получил инвалидность. Но не упал духом, ведет активный образ жизни, принимает участие в нескольких общественных организациях, женился. Супруга у него тоже колясочница, вместе вяжут на заказ игрушки. Сейчас занимается организацией помощи для своих боевых товарищей. Но не только об этом рассказал сегодня Вадим на встрече с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Он затронул очень важный вопрос о необходимости создания в Республике Центра реабилитации для раненых бойцов. Мы неоднократно подходили к этому вопросу, изучали опыт других регионов России, но все упиралось в финансирование…

Когда он благодарил Президента за принятие решения присоединения Донбасса к России, он не смог сдержать нахлынувшего волнения при словах, что: «Не зря мы боролись, не зря пацаны гибли»!

«Хочу выразить слова восхищения такими как вы - сильными людьми, которые не побоялись бороться за себя, за других людей, рискуя своей жизнью и своим здоровьем», - ответил Путин.

Спасибо Президенту России, что поддержал эту идею. Такой центр жизненно необходим.

https://t.me/pushilindenis/2958

Николай "Крест" добровольно вступил в ряды ВС РФ. Изначально он должен был быть пулеметчиком, но когда узнали, что по профессии он медик, парня сразу назначили в медроту. Во время выполнения очередной задачи, возвращаясь на позиции, его группа попала под артиллерийский обстрел со стороны неонацистов. Николай сразу же получил множественные ранения, сначала отказала рука, после второго прилета было сильное кровотечение в ноге, но несмотря на это он продолжал оказывать помощь своим товарищам и координировать эвакуацию раненных по рации до самого конца. Вот и рюкзак, с которым он не хочет расставаться, был сильно посечен осколками. Как итог все остались живы благодаря самоотверженности и героизму своего медика. Бойцы получили ранения, но главное — они живы и сейчас восстанавливаются. Сам Николай, хоть и лишился ноги, но не унывает. Скоро ему сделают протез. Мечтает поскорее закончить восстановление и отправиться обучать бойцов на полигонах.

"С нами Бог. Мы русские, всё справимся" - сказал Николай

https://t.me/izvestia/113958

Историей своих героических подчинённых поделился полковник Иван Александрович Шиц:

«Забегает механик, у него лицо в пыли, бегут мужские слёзы, он мне рассказывает:

«Командир, начинает миномёт по мне работать, наводчик скидывает с БМП воду, тушёнку, и я вижу: из-под деревьев выбегают дети и хватают воду и еду под обстрелом».

Пока полковник решал, спасать детей или не рисковать экипажем, его бойцы добровольно отправились эвакуировать их. Он их прикрывал.

Всего бойцы спасли 18 детей в возрасте от восьми до 16 лет. И двух пожилых людей

https://t.me/c/1801542020/1115

«Мы сейчас ножки поставим и побежим дальше Родину защищать. Подождите, всё впереди».

34-летний военный с позывным "Камень" спас около сотни мирных жителей из зоны боевых действий.

Он забирал людей с минного поля, но сам подорвался на мине и лишился ног.

https://t.me/c/1801542020/1152

Старший лейтенант медицинской службы Юлия Муллагалиева всего год назад закончила ординатуру. С самого начала спецоперации она работает на передовой, оказывая помощь и нашим бойцам, и мирным жителям, и противнику. "Не буду геройствовать, врать, страшно было. Когда идёт бой, стрельба, бывает мандраж. Все мы люди и за свою жизнь страшно, и страшно за бойцов. Ведь им никто не поможет кроме нас".

Вместе с коллегами, молодыми военными медиками, она награждена медалью «За отвагу». Юлия говорит, что всегда мечтала стать врачом, но никогда о том, чтобы вести приёмы, сидя в кабинете.

https://t.me/c/1801542020/1154

Владимир Соловьёв посетил Запорожскую АЭС.

https://t.me/c/1801542020/1156

Подразделения ПВО ВС России получили софт, позволяющий сбивать ракеты РСЗО HIMARS. То самое M142 HIMARS

“Прошили нам новую программу, и HIMARS сейчас как обычные цели. Свободно видим, наблюдаем и уничтожаем без проблем", — рассказал он. Командир подразделения ПВО также добавил, что "на начальном этапе" ракеты РСЗО HIMARS не определялись правильно, но теперь по ним можно "свободно работать".

https://t.me/c/1801542020/1167

Это артиллерийский дивизион 429 полка, состоящий преимущественно из мобилизованных военнослужащих из города Владикавказ!

Поразил настрой, отлаженный воинский быт, воспитание и настоящий огонь в глазах. Эти ребята знают, за кого и за что они здесь. И показывают результаты наравне с профессиональными военными.

Кроме зафиксированных военных успехов, напомню: эти сержанты смогли максимально быстро наладить службу и воинский быть дивизиона, обучить личный состав из числа мобилизованных бойцов. А это, между прочим, артиллерия- тяжелая, опасная, но все равно очень тонкая военная наука. Награды нашли своих героев. Икаев Рафаэль, Валиев Игорь, Багаев Заур!

Во Славу Осетии! Достойные сыны Осетинского Народа!

https://t.me/ksantyZ/1431

https://t.me/ksantyZ/1528

Военнослужащий разведывательного подразделения Вооруженных сил России участвующий в боях за Марьинку.

https://t.me/ok_spn/22088

Минобороны России организовало доставку почтовых отправлений военнослужащим, выполняющим задачи в ходе проведения специальной военной операции https://t.me/mod_russia/22342

«Ночная ведьма» уничтожает воздушные объекты противника на передовой. Такое необычное прозвище своей боевой машине дал расчет ЗРК «Оса-АКМ» ЦВО Расчет уникального плавучего ЗРК «Оса-АКМ», который за счет конструктивных особенностей корпуса способен вплавь преодолевать водные преграды без возведения понтонных переправ, в ходе СВО ежедневно уничтожает до пяти воздушных объектов противника. Радиолокационная станция и ракетное вооружение комплекса легко обнаруживает и уничтожает в воздухе малогабаритные беспилотные летательные аппараты противника, предпринимающие попытку ведения разведки. Точность боевого применения позволяет расчету одним боекомплектом уничтожить шесть воздушных целей противника, после чего ЗРК снимается с боевого дежурства и уезжает на перезарядку в район боепитания. С первого дня специальной военной операции в ходе боевого дежурства расчеты ЗРК «Оса» совершили более 200 успешных пусков, обеспечив воздушное прикрытие наземных сил и сохранив жизни личного состава мотострелковых и артиллерийских подразделений.

https://t.me/mod_russia/22377

Британский наёмник Макдональд: морозы на Украине стали для нас шоком. Иностранные боевики, присоединившиеся к ВСУ, были шокированы снегом и морозом на Украине, рассказал наёмник из Великобритании Джозеф Макдональд.

Военнослужащий отметил, что когда покидал Британию, там ещё пели птицы и вовсю цвели цветы. Потому погода зоне боевых действий, со снегом по колено и сильными морозами, стала для него и остальных иностранных "солдат удачи" полной неожиданностью.

https://t.me/Crimeanprachka/16316

А он что думал? Что в сказку попал? Мы так живем тут.

Российские военные 1-й гвардейской танковой армии продолжают отбивать атаки ВСУ в районе Сватово. https://t.me/anna_news/43686

Ну и еще несколько военных котиков с передовой. А жизнь продолжается!

Все темы можно посмотреть вот тут в обновляемой библиотеке ссылок: Обновляемая библиотека ссылок