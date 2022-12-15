Мы из Советского Союза

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Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.35

На Украине продолжают сносить памятники, связанные с российской историей. Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.35На этот раз демонтировали бронзовый бюст Александру Пушкину в городе Ананьев Одесской области. 
https://t.me/izvestia/113677

Украинские нацисты сносят памятник Суворову в Измаиле.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.35https://t.me/boris_rozhin/71704
Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.35Одним из монтажников памятника Суворову в Измаиле оказался его дальний родственник. 

- Все детство родители рассказывали мне о том, что мы идем из рода Суворовых. Он мой прапрадед по материнской линии. Мы возлагали цветы, прогуливались мимо - я ему еще подмигивал всегда. Но никто никогда не говорит о том, что он русский. И самому такая мысль в голову не приходила. Если бы я тогда знал, что этот имперский захватчик мой предок - я бы отказался сразу от таких дедов. Каюсь. Наконец-то справедливость восторжествует. Честно говоря, понимаю сейчас, почему отец разошелся с матерью, - заявил Сергей Генетайленко.
https://t.me/Humor_and_Politics/56624

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.35Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.35Село Романов, Львовская область. Бездари снесли памятник воинам, что погибли при освобождении этого села. Воинам, отдавшим свои жизни, чтобы на свет появились вот такие вот существа...
https://t.me/rosich_ru/29909

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.35В Николаеве ублюдки облили красной краской памятник Александру Суворову.
https://t.me/rosich_ru/29801

России не нужно демонизировать защитников Украины, ведь они сами делают всё для этого.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.35Это фото с той стороны, кто-то там не замазал лица, а приерыл куском стены. Вот и надо замуровать таких аспидов.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.35Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.35Вот, например, что происходит на улицах в Широкино после рейда "Азова" по домам местных жителей - найденные у граждан иконы нацисты жгут прямо на улицах. 
https://t.me/opersvodki/11385

Боевики ВСУ расстреляли трех сослуживцев на Артёмовском направленииНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.35Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.35Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.35Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.35После того, как четверо украинских солдат избавились от бойцов ВСУ, они попытались сбить российских дрон, который успел сделать кадры преступления.
https://t.me/rosich_ru/29956

В одном из освобожденных от ВСУ заводов была найдена пыточная камера с электрическим стулом. Эксклюзивные кадры от команды @voin_dvНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.35Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.35Помещение находилось под замком с плотной металлической дверью, после вскрытия которой в помещении были обнаружены металлические конструкции в виде стола и стула с хомутами подходящих по диаметру рук и ног на верхних опорных ручках и ножках стула. На верхней части спинки стула размещен украинский герб в виде трезубца.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.35Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.35Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.35На стенах комнаты вероятнее всего замечены следы крови, а выведенные провода свидетельствуют о подключении их к металлическому стулу с целью пыток.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.35Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.35В соседнем здании обнаружено предположительное место изготовления стульев из металла. На улице и в гаражном помещении найдены похожие хомуты, сваренные составные части стула и необходимые инструменты.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.35Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.35Местные жители, услышав вопрос о происходящем на территории завода во время контроля подразделениями ВСУ, отказываются вести диалог и уходят от разговора.
https://t.me/voin_dv/735

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.35На украинском телевидении Суровикина подписали как министра энергетики Украины. Редактора уже наверное отправили на фронт.

Народный артист России Сергей Гармаш приехал в Донбасс  поддержать территорию, где так тяжело живут и сражаются люди. Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.35«Конечно же, для нас, во всех смыслах, это значит очень и очень много. Мы рады, что сюда приехали и приложим все силы, чтобы оставить о себе хорошее впечатление. Хоть как-то поддержать эту территорию и людей, живущих здесь», - сказал он.
Сергей Гармаш родился в Херсоне. За свою карьеру снялся примерно в 200 кинокартинах. Известен по фильмам и сериалам «Притяжение», «Двенадцать», «Мастер и Маргарита», «Обитаемый остров», «Горячие новости», «Мосгаз» и многим другим.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.35Коллектив Центра театра и кино под руководством Никиты Михалкова выступил в декабре в Луганске и в поселке Мангуш, на юге ДНР. Гастроли организовали Центр театра и кино под руководством Никиты Михалкова и Росконцерт.
https://t.me/c/1801542020/1168
https://www.donetsk.kp.ru/online/news/5039716/

Вчера  (первые числа декабря) в гости к военлетам группировки "Z" приезжал Андрей Мерзликин  с группой «После 11», где они вместе представили музыкальный моноспектакль, посвященный  Василию Шукшину. 
Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.35
Один такой спектакль заменяет сотни часов лекций по общественно-государственной подготовке и тысячи выступлений замполитов любого уровня.
Это невероятная энергетика, самоотдача и искренность, которая подкупает своей честностью с первых минут. 
Очень хотелось бы, чтоб подобных встреч было как можно больше. Такие артисты у нас в стране на вес золота.
Родные и близкие, хоть и видишь ты их первый раз в жизни. Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.35
Начисто лишенные какой бы то ни было звездной болезни, понтов и надменности. Настоящие. Наши.
https://t.me/fighter_bomber/9759

Домой возвращаем 50 российских военнослужащих. Столько же вээсушников отдаем Украине, объявил Пушилин.
Среди освобождаемых 12 бойцов из Донецкой Народной Республики,  восемь из Луганской Народной Республики.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.35Кадры с российскими военнослужащими, освобожденными из украинского плена, опубликовал депутат Госдумы Шамсаил Саралиев
https://t.me/izvestia/113850
Вот что по этому поводу написал Кадыров, чьи люди (в частности депутат Саралиев) принимают постоянно непосредственное участие в работе по возврату пленных:
"По воле Всевышнего Аллаха нам удалось вернуть на Родину ещё 50 наших военнослужащих из украинского плена. Очередной обмен состоялся 1 декабря, в ходе которого в числе других наших парней был освобождён уроженец Республики Калмыкия, старший офицер ВС РФ Очир Зунгруев.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.35
Очир провёл в плену долгих 9 месяцев. Думаю, мало кто способен выстоять подобное испытание, не потеряв при этом мужества и стойкости. Тем не менее Очир и многие наши бойцы достойно выдержали этот тяжелейший удар судьбы и получили за это прекрасную награду. Теперь, благодаря грамотной переговорной работе дорогого БРАТА, депутата Государственной Думы Шамсаила Саралиева @saraliev, все они вернулись к своим семьям, которые на протяжении всего срока заточения не оставляли надежду вновь увидеть своих сыновей, отцов, мужей.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.35
⠀Хочу отметить, что работа по освобождению Очира Зунгруева была начата по просьбе дорогого БРАТА, Главы Республики Калмыкия Бату Хасикова. Он искренне переживал за судьбу своего соотечественника, который волею случая оказался в тяжелой ситуации. После нескольких попыток Шамсаилу Юнусовичу удалось вернуть уроженца братской республики в родные края.
Я выражаю искреннюю благодарность Председателю Государственной Думы Вячеславу Володину и всему депутатскому корпусу за бесценный вклад в освобождение российских воинов!
https://t.me/RKadyrov_95/3167

«И пострелять могли рядом, и ножами поугрожать, при допросах просто избивали. В них нет ничего человеческого».Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.35Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.35Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.35«Заставляли петь на украинском языке про Бандеру, палками били, издевались, короче».Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.35Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.35Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.35Вызволенные из украинского плена российские военные рассказали о том, что пришлось пережить». 
https://t.me/c/1801542020/1117

Архивные фото из Бородянки, 36км до Киева. Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.35Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.35Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.35Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.35Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.35https://t.me/Soldieroffortune777/18148
Последний день осениНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.35Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.35Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.35Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.35Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.35Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.35Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.35Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.35Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.35Последний день осени
https://t.me/Ugolok_Sitha/10234
Именная техника из зоны СВОНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.35Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.35Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.35Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.35Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.35Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.35Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.35Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.35Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.35Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.35Именная техника из зоны СВОНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.35С рассветом бойтесь мести «Мсты»Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.35
«Пока мы Киев, извините, не возьмём, оно всё не закончится».
Экс-глава «Роскосмоса», руководитель группы военных советников «Царские волки» Дмитрий @rogozin_do Рогозин заявил в интервью RT, что, пока Украину не удастся ликвидировать как форпост Запада, спецоперация не будет завершена.
По его словам, сейчас между украинцами и русскими большое отчуждение. И пройдёт достаточно много лет «после победы России, прежде чем будет обеспечена полная лояльность украинского населения к нашей стране»:
«Денацификация — это не физическое истребление фашистов. Денацификация — это длинный процесс восстановления этого огромного пространства, которое сегодня называется Украина, а на самом деле анти-Россия. Это надо сделать Россией».
https://t.me/rt_russian/138889

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.35Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.35«Россия выпрашивает переговоры» на самом деле выглядит вот так, что бы ни говорили отдельные альтернативно одаренные персонажи
https://t.me/c/1524001401/4065
Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.35

ВСУшники подловили наш Ка-52 с помощью ЗРК Бук.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.35Экипаж "Бороды" был самым результативным экипажем группировки. 
Они были лучшими из лучших. 
Легендарные.
6 орденов Мужества на двоих. 
Сегодня их не стало. 
Обоих. 
Экипаж представлен к высшей награде и высшему званию Российской Федерации. 
К золотым звёздам Героев.
Посмертно.
https://t.me/fighter_bomber/9770

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.35Герои нашего времени.

Защитница Донбасса из Севастополя Анна. Она уже 7 лет защищает жителей Донбасса на передовой. Ей пришлось сделать непростой выбор между службой и семьёй.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.35Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.35Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.35Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.35Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.35Война – это такая же работа, как и материнство. Это тоже работа. Нет никакого выбора, я не имею права просто отсиживаться. Я для себя так по крайней мере считаю.
https://t.me/c/1801542020/1128

Севастопольский Аквариум и символы СВО. Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.351. Кадыров.
2. Бабушка с красным флагом
3. Даша Дугина.
4. Генерал Суровикин
https://t.me/boris_rozhin/71782

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.35«Винтокрылые Архангелы» полетели зачищать местность перед нашим движением. 
https://t.me/rusich_army/6659

Там римский папа что то вякал по поводу бурят?Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.35Военнослужащий из Бурятии и свежие украинские военнопленные. Руки-ноги-голова на месте. А самое главное жив!
https://t.me/boris_rozhin/71858

Смоленск. Бабушка 89 лет принесла посылку ребятам на фронт. Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.35
Носки вязала сама. Говорит, больше бы связала, да руки уже не слушаются.    Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.35
Храни, Господи, бабушку Нину!
Вот такие бабушки, это наша элита, а не те кто в Грузию, Израиль, да Казахстан слиняли, спасибо огромное бабуля!!!! 
https://t.me/+LwySkUQA_VNjNzZi

Вадим Серик в 2015 году пошел защищать Донбасс в составе «Сомали», принимал участие в боях за аэропорт.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.35В результате ранения получил инвалидность.  Но не упал духом, ведет активный образ жизни, принимает участие в нескольких общественных организациях, женился.  Супруга у него тоже колясочница, вместе вяжут на заказ игрушки. Сейчас занимается организацией помощи для своих боевых товарищей. Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.35Но не только об этом рассказал сегодня Вадим на встрече с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Он затронул очень важный вопрос  о необходимости создания в Республике Центра реабилитации для раненых бойцов.  Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.35Мы неоднократно подходили к этому вопросу, изучали опыт других регионов России, но все упиралось в финансирование…
Когда он благодарил Президента за принятие решения присоединения Донбасса к России, он не смог сдержать нахлынувшего волнения при словах, что: «Не зря мы боролись, не зря пацаны гибли»!
Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.35«Хочу выразить слова восхищения такими как вы - сильными людьми, которые не побоялись бороться за себя, за других людей, рискуя своей жизнью и своим здоровьем», - ответил Путин.
Спасибо Президенту России, что поддержал эту идею. Такой центр жизненно необходим.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.35
https://t.me/pushilindenis/2958

Николай "Крест" добровольно вступил в ряды ВС РФ. Изначально он должен был быть пулеметчиком, но когда узнали, что по профессии он медик, парня сразу назначили в медроту.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.35Во время выполнения очередной задачи, возвращаясь на позиции, его группа попала под артиллерийский обстрел со стороны неонацистов. Николай сразу же получил множественные ранения, сначала отказала рука,Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.35после второго прилета было сильное кровотечение в ноге, но несмотря на это он продолжал оказывать помощь своим товарищам и координировать эвакуацию раненных по рации до самого конца. Вот и рюкзак, с которым он не хочет расставаться, был сильно посечен осколками.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.35Как итог все остались живы благодаря самоотверженности и героизму своего медика. Бойцы получили ранения, но главное — они живы и сейчас восстанавливаются.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.35Сам Николай, хоть и лишился ноги, но не унывает. Скоро ему сделают протез.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.35Мечтает поскорее закончить восстановление и отправиться обучать бойцов на полигонах. Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.35
"С нами Бог. Мы русские, всё справимся" - сказал Николай
https://t.me/izvestia/113958

Историей своих героических подчинённых поделился полковник Иван Александрович Шиц: Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.35 
«Забегает механик, у него лицо в пыли, бегут мужские слёзы, он мне рассказывает: 
«Командир, начинает миномёт по мне работать, наводчик скидывает с БМП воду, тушёнку, и я вижу: из-под деревьев выбегают дети и хватают воду и еду под обстрелом». 
Пока полковник решал, спасать детей или не рисковать экипажем, его бойцы добровольно отправились эвакуировать их. Он их прикрывал.
Всего бойцы спасли 18 детей в возрасте от восьми до 16 лет. И двух пожилых людей
https://t.me/c/1801542020/1115
Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.35«Мы сейчас ножки поставим и побежим дальше Родину защищать. Подождите, всё впереди».
34-летний военный с позывным "Камень" спас около сотни мирных жителей из зоны боевых действий.
Он забирал людей с минного поля, но сам подорвался на мине и лишился ног.
https://t.me/c/1801542020/1152

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.35Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.35Старший лейтенант медицинской службы Юлия Муллагалиева всего год назад закончила ординатуру. С самого начала спецоперации она работает на передовой, оказывая помощь и нашим бойцам, и мирным жителям, и противнику.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.35"Не буду геройствовать, врать, страшно было. Когда идёт бой, стрельба, бывает мандраж. Все мы люди и за свою жизнь страшно, и страшно за бойцов. Ведь им никто не поможет кроме нас".
Вместе с коллегами, молодыми военными медиками, она награждена медалью «За отвагу». Юлия говорит, что всегда мечтала стать врачом, но никогда о том, чтобы вести приёмы, сидя в кабинете.
https://t.me/c/1801542020/1154

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.35Владимир Соловьёв посетил Запорожскую АЭС. 
https://t.me/c/1801542020/1156

Подразделения ПВО ВС России получили софт, позволяющий сбивать ракеты РСЗО HIMARS. Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.35То самое M142 HIMARS 
“Прошили нам новую программу, и HIMARS сейчас как обычные цели. Свободно видим, наблюдаем и уничтожаем без проблем", — рассказал он.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.35Командир подразделения ПВО также добавил, что "на начальном этапе" ракеты РСЗО HIMARS не определялись правильно, но теперь по ним можно "свободно работать".
https://t.me/c/1801542020/1167

Это артиллерийский дивизион 429 полка, состоящий преимущественно из мобилизованных военнослужащих из города Владикавказ! 
Поразил настрой, отлаженный воинский быт, воспитание и настоящий огонь в глазах. Эти ребята знают, за кого и за что они здесь. И показывают результаты наравне с профессиональными военными.
Кроме зафиксированных военных успехов, напомню: эти сержанты смогли максимально быстро наладить службу и воинский быть дивизиона, обучить личный состав из числа мобилизованных бойцов. А это, между прочим, артиллерия- тяжелая, опасная, но все равно очень тонкая военная наука. Награды нашли своих героев.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.35Икаев Рафаэль, Валиев Игорь, Багаев Заур! 
Во Славу Осетии! Достойные сыны Осетинского Народа! 
https://t.me/ksantyZ/1431
https://t.me/ksantyZ/1528
Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.35Военнослужащий разведывательного подразделения Вооруженных сил России участвующий в боях за Марьинку.
https://t.me/ok_spn/22088

Минобороны России организовало доставку почтовых отправлений военнослужащим, выполняющим задачи в ходе проведения специальной военной операцииНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.35Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.35Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.35Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.35Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.35https://t.me/mod_russia/22342Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.35Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.35Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.35

«Ночная ведьма» уничтожает воздушные объекты противника на передовой.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.35Такое необычное прозвище своей боевой машине дал расчет ЗРК «Оса-АКМ» ЦВОНекоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.35Расчет уникального плавучего ЗРК «Оса-АКМ», который за счет конструктивных особенностей корпуса способен вплавь преодолевать водные преграды без возведения понтонных переправ, в ходе СВО ежедневно уничтожает до пяти воздушных объектов противника.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.35Радиолокационная станция и ракетное вооружение комплекса легко обнаруживает и уничтожает в воздухе малогабаритные беспилотные летательные аппараты противника, предпринимающие попытку ведения разведки.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.35Точность боевого применения позволяет расчету одним боекомплектом уничтожить шесть воздушных целей противника, после чего ЗРК снимается с боевого дежурства и уезжает на перезарядку в район боепитания. Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.35Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.35С первого дня специальной военной операции в ходе боевого дежурства расчеты ЗРК «Оса» совершили более 200 успешных пусков, обеспечив воздушное прикрытие наземных сил и сохранив жизни личного состава мотострелковых и артиллерийских подразделений.
https://t.me/mod_russia/22377

Британский наёмник Макдональд: морозы на Украине стали для нас шоком. Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.35Иностранные боевики, присоединившиеся к ВСУ, были шокированы снегом и морозом на Украине, рассказал наёмник из Великобритании Джозеф Макдональд.
Военнослужащий отметил, что когда покидал Британию, там ещё пели птицы и вовсю цвели цветы. Потому погода зоне боевых действий, со снегом по колено и сильными морозами, стала для него и остальных иностранных "солдат удачи" полной неожиданностью.
https://t.me/Crimeanprachka/16316
А он что думал? Что в сказку попал? Мы так живем тут.

Российские военные 1-й гвардейской танковой армии продолжают отбивать атаки ВСУ в районе Сватово.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.35Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.35Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.35Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.35Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.35Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.35Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.35Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.35Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.35Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.35https://t.me/anna_news/43686
Ну и еще несколько военных котиков с передовой.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.35Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.35Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.35Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.35Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.35А жизнь продолжается!

Все темы можно посмотреть вот тут в обновляемой библиотеке ссылок:  Обновляемая библиотека ссылок

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