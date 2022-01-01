Как отмечали Новый год на фронтах Великой Отечественной.

Война — дело нехорошее. Но даже на ней есть место празднику, особенно новогоднему. Во время Великой Отечественной красноармейцы четыре раза встречали Новый год на фронте. Как это было — в этой статье.По масштабности, жестокости и кровопролитию Великая Отечественная превзошла все предыдущие военные конфликты. Перестрелки даже по самым большим праздникам никого не удивляли. Не редкостью были и вылеты немецких бомбардировщиков в ночь на 1 января, рассчитывавших использовать праздничную иллюминацию как наводку. Но даже это не лишало советских солдат желания встречать Новый год. По множественным свидетельствам ветеранов, на фронте этот праздник оставался событием долгожданным, напоминавшим о радостях и уюте мирной жизни. А случалось и так, что в новогоднюю ночь, за несколько минут до полуночи, поступала команда: «По фашистам, в честь нового, батарея залпом огонь!»

Первая военная новогодняя ночь и перелом войны

Новогодний ужин на фронте.



Но даже там случались проблески и рассказы касались не только ходившей вокруг людей смерти, но и попыток устроить хотя бы тень торжества. В осаждённом городе бушевал голод, и единственной спасительной артерией оставалась ладожская «дорога жизни». Получив какой-то минимум продуктов, ленинградцы слушали о первых успехах Красной армии по радио, обменивались полными надежд поздравлениями и кто как мог праздновали Новый год. Встреча первого Нового года Великой Отечественной была напряженной. Шли бои за Москву, и Красная армия переносила это испытание непросто. Но о празднике забывать никто не собирался. В тылу на исходе 1941-го ситуация складывалась по-разному. Чего только стоят страшные зимние воспоминания очевидцев из блокадного Ленинграда.Но даже там случались проблески и рассказы касались не только ходившей вокруг людей смерти, но и попыток устроить хотя бы тень торжества. В осаждённом городе бушевал голод, и единственной спасительной артерией оставалась ладожская «дорога жизни». Получив какой-то минимум продуктов, ленинградцы слушали о первых успехах Красной армии по радио, обменивались полными надежд поздравлениями и кто как мог праздновали Новый год.

Поражение вермахта на подступах к Москве дало советскому народу надежду. Но уже после событий весны-лета 1942-го немцам удалось обрушить Юго-Западный фронт и в результате дойти до Волги с Кавказом. Перелом ситуации наметился лишь к поздней осени с победоносным контрнаступлением русских в ходе операции «Уран». На этот раз кладбищем для агрессоров вермахта и их уничтоженной военной техники стали приволжские степи. Под Сталинградом советские войска дали отпор немецкой армии во главе с командующим, и к Новому году-1943 СССР шёл с новыми настроениями.

Дед Мороз – бородатый партизан



Большая часть фронтовых новогодних воспоминаний 1941–1945-х сводится к рядовой боевой работе. Налеты, марши, тыловые вылазки за вражеским «языком», серьезные разведрейды — это редко когда зависело от праздничного календаря. Случалось, что в новогоднюю ночь бойцам едва удавалось обменяться друг с другом устным поздравлением. А вот нарядная ёлка на фронте неизменно оставалась атрибутом праздника. Правда украшали ее порой не конфетами и мишурой, а композициями из погон, ваты, проволоки, бинтов и даже увешивали стреляными гильзами. Да и Дед Мороз на открытках того периода изображался бородатым партизаном, уничтожающим ненавистных фрицев.

Праздничный стол бывал разным. Если все складывалось удачно для того или иного подразделения, то к Новому году солдатам доставались даже трофейные гостинцы. Так, в ходе сталинградских боев подфартило танковому корпусу Баданова. Выполняя задание командования, 24 декабря подчиненные генерал-майора захватили гитлеровский тыловой аэродром под станицей Тацинской. В руки танкистов-красноармейцев, помимо снаряжения в больших объемах, попали и рождественские подарки, предназначавшиеся немецким солдатам. Праздничный стол бывал разным. Если все складывалось удачно для того или иного подразделения, то к Новому году солдатам доставались даже трофейные гостинцы. Так, в ходе сталинградских боев подфартило танковому корпусу Баданова. Выполняя задание командования, 24 декабря подчиненные генерал-майора захватили гитлеровский тыловой аэродром под станицей Тацинской. В руки танкистов-красноармейцев, помимо снаряжения в больших объемах, попали и рождественские подарки, предназначавшиеся немецким солдатам.



Рядовые праздничные пайки фашистов во многом повторяли советские — консервы, алкоголь, шоколад, сигареты. Исключение составляло снабжение люфтваффе, выбитое благодаря авторитетному армейскому начальству. К праздничному столу офицеров-летчиков полагалась подача шампанского, всевозможных фруктов и лучшего табака. Такие экзотические для фронтовой атмосферы гостинцы были отправлены генералу Ватутину на Юго-Западный фронт за победы в Сталинградских боестолкновениях.



Фронтовые поздравления.

Надежды Нового 1944-го

Елка оставалась обязательным праздничным атрибутом.

К концу 1943 года вместе с изменениями в пользу Красной армии на фронтах поменялись и настроения людей. Это улавливалось во всем, начиная от легкости в рядах основных сил и заканчивая смелыми распоряжениями командования. Как вспоминал призывник из Казахстана, с приближением новогодней полуночи солдаты из его подразделения привычно сидели в своих окопах, отбивая атаки врага. Ровно в 24 часа сослуживцы вполголоса произнесли: «С Новым годом!», подкрепив знаменитым сталинским «Наше дело правое...» Немного иначе вспоминал о новогодней ночи-1944 сержант Кубанского казачьего корпуса В. Павлов. По его рассказам, за 4-5 минут до полуночи бойцам поступила команда «К бою!». И вместо курантов начался «салют» по противнику в виде десятков выпущенных боевых снарядов.



К слову, некоторые части на тот момент уже завершали свой боевой путь. Так, на исходе 1944 года 776-й артполк 224-й дивизии стоял в Болгарии. Для этого подразделения новогодний праздник стал не таким суровым, как случалось на передовой. Штабом полка в адрес семей особо отличившихся бойцов были отправлены две сотни поздравительных писем. В дивизионах, полковых школах и на каждом офицерском собрании наряжали ёлку. После торжественного построения полка прошли концерты художественной самодеятельности и последующие гуляния с фейерверками. Новогодний вечер продолжился поздравительной радиопередачей из Москвы по громкоговорителю и праздничным застольем. Утром 1 января 1945-го полк провёл митинг, завершив праздничную программу обедом для всего личного состава.

Дисциплина и праздничные обязанности



Несмотря на кое-какие праздничные вольности в военных рядах, дисциплина и бдительность оставались во главе угла. Советское командование неизменно поддерживало порядок в войсках и на фронте, и в тылу. Офицерам спускалось требование о недопущении пьянок и дебошей в рядах подчиненных, запрещалось впадать в праздничные буйства и им самим. Масса новогодних требований ложилась на плечи политработников. Они в обязательном порядке находились в праздник при бойцах своих частей. Красная армия встречала Новый год в сложной военной обстановке четыре раза.



И всякий раз на этот особенный день возлагались огромные надежды в контексте приближающейся Победы. Советские войска отчаянно «поздравляли» вермахт, гоня его в западном направлении. И если самый первый Новый год в начале Великой Отечественной Красная армия встречала у Москвы, то новогодняя ночь 1944-го отмечалась на подступах к немецкому Берлину. Но война накладывала и на них свой отпечаток — главным пожеланием воинам на фронте была скорейшая Победа над врагом и возвращение живыми и здоровыми домой, к своим семьям и домашним очагам. Новогодняя открытка в годы Великой Отечественной войны была средством пропаганды. Тематика этих открыток была целиком связана с войной. В декабре 1941 года издательство «Искусство» выпустило открытки, специально предназначенные для посылки на фронт. На них обычно печаталась надпись «Новогодний привет героическим защитникам Родины!», а семьи военнослужащих могли получить от своих близких «Новогодний привет с фронта!». Учитывая условия военного времени, художники стремились к сравнительно простым приемам исполнения этих открыток.

Во время Великой Отечественной войны Новый год твёрдо держал свои позиции наравне с боевыми. В окопах, землянках и блиндажах отмечали, как могли, Новогодний праздник, о чём свидетельствуют письма и открытки с фронта, газеты времен Великой Отечественной войны, воспоминания ветеранов-фронтовиков. Новый год – это особый праздник, и на фронте во время Великой Отечественной войны он имел особое значение. Сегодня нам трудно даже представить себе как и в каких условиях солдаты Великой Отечественной войны отмечали новогодние праздники. Как в свое время вспоминали участники Великой Отечественной войны, в боевых условиях, когда люди сталкивались со смертью каждую минуту, даже такие простые вещи, как праздничный стол и елка казались им чем-то совершенно невероятным, каким-то осколком прошлой мирной жизни. Новогодние открытки соответствовали военной тематике.В суровое время Великой Отечественной войны Новый год был для воинов Красной Армии на фронте и для тружеников в тылу важнейшим символом прежней мирной и счастливой жизни, к которой советские люди мечтали вернуться, когда война, наконец, закончится полной и окончательной Победой над сильным и жестоким врагом. Для всех тех, кто встречал тогда Новый Год в окопах, или тех, кто ждал их возвращения с Победой в тылу, это был всё тот же тёплый и добрый семейный праздник, но в период нелегкого расставания с родными и близкими, провожая их на фронт — со слезами на глазах и с тревогой за их судьбу в сердцах. Так же, как и в мирное время, в годы Великой Отечественной войны советские люди слали друг другу новогодние открытки с поздравлениями.Но война накладывала и на них свой отпечаток — главным пожеланием воинам на фронте была скорейшая Победа над врагом и возвращение живыми и здоровыми домой, к своим семьям и домашним очагам. Новогодняя открытка в годы Великой Отечественной войны была средством пропаганды. Тематика этих открыток была целиком связана с войной. В декабре 1941 года издательство «Искусство» выпустило открытки, специально предназначенные для посылки на фронт. На них обычно печаталась надпись «Новогодний привет героическим защитникам Родины!», а семьи военнослужащих могли получить от своих близких «Новогодний привет с фронта!». Учитывая условия военного времени, художники стремились к сравнительно простым приемам исполнения этих открыток.Во время Великой Отечественной войны Новый год твёрдо держал свои позиции наравне с боевыми. В окопах, землянках и блиндажах отмечали, как могли, Новогодний праздник, о чём свидетельствуют письма и открытки с фронта, газеты времен Великой Отечественной войны, воспоминания ветеранов-фронтовиков. Новый год – это особый праздник, и на фронте во время Великой Отечественной войны он имел особое значение. Сегодня нам трудно даже представить себе как и в каких условиях солдаты Великой Отечественной войны отмечали новогодние праздники.Как в свое время вспоминали участники Великой Отечественной войны, в боевых условиях, когда люди сталкивались со смертью каждую минуту, даже такие простые вещи, как праздничный стол и елка казались им чем-то совершенно невероятным, каким-то осколком прошлой мирной жизни.

Новый – 1942-ой год – Советская страна, вступившая 22 июня 1941 года в Великую Отечественную войну с напавшими на неё фашистскими агрессорами, встречала в декабре 1941 года в ситуации, когда сплошная линия фронта протянулась от Северных морей до Чёрного моря.

Это был очень тяжелый год для всех народов Советского Союза, в том числе для народов, оккупированных германскими захватчиками. Было потеряно в боях огромное число людей, вооружения. Была разрушена мирная жизнь. И, тем не менее, у советских людей и на фронте, и в тылу в декабре 1941 года были весомые основания для радостной встречи Нового года. К этому моменту ими было сделано главное — удалось отстоять Москву, сформировать и перебросить на фронт новые дивизии, втянуть гитлеровский Вермахт в зимнюю кампанию, и, наконец, 5-го декабря 1941 года разгромить его ударные танковые армии под Москвой. В начале декабря 1941 года в Красной Армии были созданы первые гвардейские соединения. В Новый, 1942-ой год Советская страна входила с гордым пониманием того, что переломный момент в войне уже наступил. Хотя впереди еще оставались долгие 3,5 года тяжелейшей войны с сильным и опытным врагом, поработившим всю Европу, миф о его непобедимости был развеян бойцами и командирами Красной Армии в белоснежных полях под Москвой, где германские войска потеряли убитыми, ранеными и пленными 581,9 тысяч солдат и офицеров, тысячи автомашин, сотни танков, артиллерийских орудий, самолётов, и много другой боевой техники. Разгром гитлеровских войск под Москвой прозвучал на весь мир как предвестник грядущей победы. Немецкий генерал Вестфаль писал тогда: «Немецкая армия, ранее считавшаяся непобедимой, оказалась под Москвой на грани уничтожения…» На передовой Новый 1942-ой год бойцы Красной Армии отмечали в перерывах между боями. Это был период постоянных атак и контратак с обоих сторон. Времени для встречи нового года не оставалось. Хотя многие войсковые соединения и встретили Новый год в боях, все уже почувствовали вкус побед. В письмах солдат родным постоянно встречается уверенность в том, что 1942 год станет победным для СССР. Вот что сообщило в своей сводке гражданам СовИнформБюро вечером 31 декабря 1941 года: «В течение 31 декабря наши войска продолжали вести бои с противником на всех фронтах. На ряде участков наши войска, преодолевая попытки немецких войск закрепиться на новых рубежах, продолжали продвигаться вперёд, заняли ряд населённых пунктов и в числе их город Калугу и крупный железнодорожный узел Новые Кириши. В ходе боёв противнику нанесён большой урон в технике и живой силе». В тяжёлых боях, но с крепкой верой в Победу, встречали в декабре 1942 года советские люди Новый – 1943-ий год. 31 декабря 1942 года, на 558-й день Великой Отечественной войны, окружённые под Сталинградом немецкие войска лишились узла шоссейных и грунтовых дорог, потеряли продуктовые базы группы армий «Дон», склады с боеприпасами и другим военным имуществом, а советские войска Сталинградского фронта вышли на рубеж Верхне-Рубежный— Тормосин— Жуковский— Комиссаровский — Глубокий, войска Юго-Западного фронта продвинулись на глубину до 200 км и вышли на рубеж Новая Калитва — Высочинов — Беловодск — Волошине — Миллерово — Ильинка — Скосырская — Чернышковский.

В ходе шестинедельных боёв на подступах Сталинграда наши войска освободили от немецко-фашистских захватчиков 1.589 населённых пунктов. За время наступления с 19 ноября 1942 года Красная Армия в краткий срок успешно провела труднейшую операцию, окружив плотным кольцом 22 дивизии противника в районе Сталинграда. Красная Армия разгромила в целом 36 дивизий, из них 6 танковых, и нанесла тяжёлые потери 7 дивизиям противника. За этот период немецко-фашистские войска потеряли убитыми 175.000 солдат и офицеров; наши войска взяли в плен 137.650 солдат и офицеров противника.

Новый – 1944-ый год – воины Красной Армии на фронте и труженики тыла встречали в декабре 1943 года в приподнятом настроении, в ситуации, когда ни у кого из советских людей уже не оставалось никаких сомнений в том, что Победа над гитлеровской Германией уже близка и неминуема.

К 30 декабря 1943 года войска 1-го Украинского фронта прорвали оборону противника на 300 км по фронту и более чем на 100 км в глубину. Потери понесли восемь танковых, одна моторизованная, четырнадцать пехотных и две охранные дивизии противника. К исходу 31 декабря 1943 года советские войска вышли к заранее подготовленному противником оборонительному рубежу северо-западнее Витебска, где перешли к обороне. Завершилась Городокская операция, проходившая с 13 по 31 декабря 1943 года. Войска 1-го Прибалтийского фронта прорвали пять оборонительных рубежей противника, нанесли поражение 6 пехотным и 1 танковой дивизиям противника, заняли район до 170 километров по фронту и до 60 километров в глубину, освободили 2623 населённых пункта, ликвидировали Городокский выступ, создали условия для наступления на витебском направлении. В ходе операции советские войска заняли нависающее положение по отношению к северному флангу группы германских армий «Центр» и нарушили её фланговую связь с группой армий «Север». Противник вынужден был начать отвод 16-й армии группы армий «Север» от Невеля.

Севернее Житомира продолжали наступать 13-я и 60-я армии, подвижные части которых блокировали Новоград-Волынский и отрезали пути отхода из Житомира на запад. Противник вынужден был отводить свои войска на юго-запад. 31 декабря 1943 года Житомир был освобожден войсками 1-й гвардейской и 18-й армий. Успешно продвигался на юг правый фланг 40-й армии, наступавший на уманском направлении. Бои шли в 50 км к югу от Белой Церкви в районе населённых пунктов Черепин, Стрижевка. Левофланговые части 40-й армии сражались за Белую Церковь. Они охватили город с трёх сторон, свободными оставались только дороги на восток.

Новый – 1945-ый год – героический советский народ встречал в декабре 1944 года в полной уверенности в том, что до окончательного разгрома гитлеровского Третьего Рейха остаются считанные дни, так как воины Красной Армии вели сражения уже на территории противника, оставив за собой восстановленную границу СССР. В течение 28 декабря 1944 года на территории Венгрии северо-западнее Дьёндиш советские войска, сломив сопротивление противника, овладели городом и железнодорожной станцией Сечень. В Чехословакии, северо-восточнее города Шахы, войска Красной Армии, действуя в трудных условиях горно-лесистой местности, в результате упорных боёв очистили от противника район между реками Ипель и Грон и вышли на восточный берег реки Грон от города Левице до Дуная. В районе Будапешта советские войска продолжали бои по уничтожению окружённой в городе группировки противника и одновременно по уничтожению окружённых частей противника в горно-лесистом районе в излучине Дуная севернее Будапешта. Севернее города Секешфехервар наши войска очистили от противника горно-лесистый район и заняли город и железнодорожную станцию Полгардь.

29 декабря 1944 года командующие войсками 2-го и 3-го Украинских фронтов Р. Я. Малиновский и Ф. И. Толбухин предъявили командованию окруженной в Будапеште группировки противника ультиматум. Немецкое командование его отклонило. Парламентер 2-го Украинского фронта капитан Миклош Штейнмец был встречен огнем и убит. Парламентеру 3-го Украинского фронта капитану И. А. Остапенко немцы сообщили об отказе капитулировать, а когда он возвращался, выстрелили в спину. После этого советские войска, продолжая бои по уничтожению окружённой в Будапеште группировки противника, ворвались в западную часть города, где заняли несколько кварталов. 31 декабря 1944 года, на 1289-й день войны, войска 3-го Украинского фронта выполнили свою задачу по окружению будапештской группировки и созданию на заданном рубеже внешнего фронта окружения. Внешний фронт окружения проходил по линии Несмей — западнее Замоя — озеро Балатон. На участке озеро Балатон — река Драва фронт оставался неизменным.

Так начинался Новый 1945 год, ставший радостным годом Победы советского народа и его доблестной Красной Армии в Великой Отечественной войне с гитлеровской Германией и блоком фашистских государств. Впереди был Берлин…

Сегодня мало кто задумывается о том, какое значение имело празднование Нового Года во время Великой Отечественной войны. В условиях возможности внезапной смерти, его встреча была символом мирной жизни, к которой мечтали как можно скорее вернуться фронтовики и труженики тыла. Впрочем, послушаем теперь ветеранов.

Руководитель клуба старожилов города «Истоки» Николай ТУРЧИН рассказал о том, что во время войны один день мало отличался от другого, все работали по 12-14 часов ежедневно.

- В ночь с 31 декабря на 1 января 1942 года «подарок» преподнесла немецкая авиация, устроившая бомбежку южной части Новороссийска, - говорит Николай Тимофеевич. – Была объявлена воздушная тревога, продолжавшаяся, впрочем, не так уж долго – немцы отбомбились и улетели. Запомнилось как в первый день Нового года рабочий вагоноремонтного завода Михаил ЛАНГОВОЙ, откомандированный городским комитетом обороны в ремонтные мастерские судоремонтного завода, где я тогда трудился, принес ветку ели и закрепил у своего станка. После керченского десанта у ремонтников было много работы.

- Празднование Нового года напоминало о мирной жизни и позволяло надеяться на скорую победу, - отмечает жительница Новороссийска Надежда БАЛЫКОВА, которой в первый год войны было 6 лет. – Так как жили очень бедно, то елку украшали тем, что нашлось под рукой. Игрушки делали из бумаги, ваты или дерева. Никаких электрических гирлянд не было, а вот украсить елку свечами старались все.

Последняя елка перед войной осталась в памяти Людмилы ГОЛОВКО. Главная елка города стояла в горисполкоме на улице Карла Маркса.

- У меня там работала мать, а елка устраивалась для детей сотрудников горисполкома, - говорит Людмила Петровна. – Это был незабываемый праздник. С елкой у меня связана память об отце, который зажигал на ней свечи. С войны он не вернулся.

На фронтах елка тоже становилась атрибутом праздника. Ее украшали поделками из погон, бинтов, ваты, проволоки, картона и даже стреляных гильз. Главной оставалась военная тема. Многие вещи переделывались под игрушки. Например, химическая колба могла превратиться в звезду-наконечник для елки. А лампочки без цоколя становились в итоге разноцветными шарами.

В Великом Устюге, считающемся родиной Деда Мороза, есть музей елочной игрушки. Самой популярной елочной игрушкой военных лет был парашютист, подвешиваемый на нитках. Также «военные» елки украшались «пистолетами», «собаками-санитарами».

Александр ГУДЕНКО, служивший в годы войны на судах Черноморского военно-морского флота – морском буксире СП-16 и эсминце «Огневой» - лучше всего запомнил Новый год в Батуми. Там находилась база флота. Местные жители относились к морякам очень тепло.

- На Новый 1943 год на наш корабль чуть ли не ежечасно приходили делегации с поздравлениями, - вспоминает Гуденко. - Прибыл с поздравлением и наш командир - адмирал Марков. На корабле установили елку, провели праздничный обед и подарили увольнение на берег. Для меня, 19-летнего парня, новогодний праздник символизировал скорую победу.

Символом праздника в стране стала традиционная бутылка спиртного. Чаще всего - водка.

Отношение к водке в армии всегда было уважительным. Практика выдачи водки в Красной Армии сложилась во время финской войны. Знаменитый советский актер Юрий НИКУЛИН, служивший в зенитной артиллерии, вспоминал: «Как только началась война, нам ежедневно выдавали по сто граммов водки в день. К водке полагались 50 граммов сала, которое я любил, и поэтому порцию водки охотно менял на сало. Первые фронтовые сто граммов выпил лишь в день своего 18-летия!». Во время Великой Отечественной выдача водки возобновилась. В начале войны действовал приказ «О выдаче военнослужащим передовой линии действующий армии водки по 100 граммов в день».

В мае 1942 года массовую выдачу водки прекратили, увеличив при этом выдачу водки военнослужащим передовых частей, имеющим успехи в боевых действиях. Как сообщается в архивном сборнике «Великая Отечественная. Приказы народного комиссара обороны СССР 22 июля 1941 г. – 1942 г.», всем остальным военнослужащим передовой линии выдачу водки по 100 граммов на человека следовало производить в революционные и общенародные праздники: 7-8 ноября, 5 декабря, 1 января, 23 февраля, 1-2 мая, 19 июня (День физкультурника), 16 августа (День авиации), 6 сентября (Международный юношеский день), а также в день полкового праздника.

Удивительный случай встречи нового 1943 года произошел в одной из фронтовых штрафных рот. В канун праздника штрафникам для «сугрева» выдали по 100 граммов водки. Бывшие уголовники согрелись и повеселели. Все же Новый год! Однако, что для взрослого человека 100 граммов? Решили послать гонца. Бывший вор умудрился подобраться к немецким окопам и вбить в бруствер что-то вроде блока. После этого на веревке написали фрицам записку: «Мы вам валенки, вы нам - шнапс!» и отправили ее немцам вместе с первым валенком. Немцы мерзли и валенки им были очень нужны. Вслед за первой посылкой пришел ответ – бутылка шнапса. Операция закончилась полным успехом – разулась вся рота!

И тут, как предписывал план политработы, поздравлять с Новым годом штрафников пришел генерал. От увиденной картины генерал обомлел – штрафники вповалку спали на дне окопов в ботинках с обмотками. А мороз был 30 градусов. Над траншеей стоял перегарный дух. Речь генерала была короткой и эмоциональной. Угроза расстрелять всех, кто вступил в сговор с врагом, была самой мягкой. Чтобы вернуть валенки генерал дал полчаса.

После этого воодушевленные пьяные штрафники без всяких криков «Ура!» молча пошли на позиции немцев. Без единого выстрела с ножами в руках заняли немецкие окопы, набив морды тем, кто не хотел расставаться с валенками. К тому же прихватили оставшийся шнапс и еще опохмелились.

В итоге генерал поздравил их с Новым годом, сказал при этом, что теперь видит перед собой настоящих бойцов Красной Армии.

Но история на этом не закончилась. Потом целую неделю немецкий репродуктор орал: «Рус швайн, отдай шнапс». Но наши солдаты нашли, что ответить фашистам.

Эту похожую на анекдот фронтовую историю рассказал ветеран войны, почетный пограничник СССР Петр КОРОВКО, к сожалению, недавно ушедший из жизни.

Еще одна история со счастливым концом принадлежит Алексею МАЛЕИНОВУ, защищавшему в 1942 году горы Кавказа.

- В 1942 году бойцы командарма Тюленева заняли оборону ряда кавказских перевалов. У немцев для войны в горах был создан специальный горно-стрелковый корпус «Эдельвейс» под командованием генерала Ланца. Для большинства егерей этого корпуса горы Кавказа были знакомы не понаслышке. Еще в 30-х годах многие из них побывали здесь в качестве альпинистов, причем в сопровождении русских спортсменов. В конце 1942 года немецкое командование задумало покорить Эльбрус, стратегически выгодную горную точку, откуда осуществлялся контроль за Баксанским ущельем. На склонах Эльбруса для немцев представлял интерес «Приют одиннадцати» - комфортабельная туристическая гостиница и расположенная рядом метеостанция. В операции участвовал хорошо экипированный отряд из 15 германских егерей под командованием капитана Грота. На метеостанции в это время находились Александр и Зоя КОВАЛЕВЫ (начальник «Приюта…» и метеоролог), а также радист Кучеренко. Накануне к ним поднялась группа из четырех красноармейцев.

Только наши стали готовиться ко встрече Нового года – а все это происходило на высоте 4250 метров – как вдруг раздался грозный стук прикладов и лязг затворов.

Немцев никто не ожидал, но в распахнувшуюся дверь первым вошел капитан Грот. Первая реакция наших бойцов – стрелять на поражение. Но вдруг Александр Ковалев поднял руку и вскрикнул «Отставить!» и обратившись к капитану сказал: «Курт, ты узнаешь меня?». Оказывается, в лице врага он узнал своего напарника по недавнему восхождению в соседнем ущелье. Узнал Ковалева и Грот. Это спасло жизни наших: пятеро против пятнадцати егерей – силы неравные. Необычность ситуации вдали от командиров подсказала дальнейшие действия. Противники превратились в друзей. Из запасов были извлечены шнапс, рождественские пайки немцев, сало и спирт. Новогодняя ночь пролетела в воспоминаниях о восхождениях. А утром по-тихому расстались. Немцы затем водрузили свои штандарты на двух вершинах Эльбруса, которые позже были сняты нашими альпинистами под руководством Александра ГУСЕВА. Вот как об этом вспоминали участники. В начале февраля из штаба Закавказского фронта последовал приказ: сбросить с вершин Эльбруса немецкие флаги! Исполнение возлагалось на альпинистов, возглавляемых военинженером А. Гусевым. К 10 февраля команда из 20 человек сосредоточилась на "Приюте Одиннадцати". Погода выдалась неблагоприятной: валил снег, бушевала метель. Подъем к вершинам в такие дни опасен. Однако приказ надо выполнять.

13 февраля в 2 часа 30 минут ночи, опытный альпинист Николай Гусак повел группу на западную вершину. О том восхождении позже А. Гусев вспоминал: "В нормальную погоду группа сильных альпинистов может дойти от "Приюта" до вершины за 8-10 часов. Прошло более 15 часов, а ушедшие все еще не возвращались. Мысленно мы представляли себе, как они пробиваются сквозь облака и метель, как валит их с ног ураганный ветер. Каждые 15 минут дежурившие посменно вне дома товарищи подавали сигналы сиреной, стреляли из автоматов, пускали ракеты. Но разве "перекричишь" разгулявшийся буран? Разве заметят наши друзья сигнальную ракету в плотном слое облаков, окутавших весь массив Эльбруса.

"Надо идти на помощь!" - решили мы.

Формируем спасательный отряд, быстро собираемся в путь. Но куда направиться? Где искать пропавших? Неожиданно мы услышали крик дежурившего в укрытии под скалой альпиниста. Выбежали из дома.

Из серой мглы один за другим появились: Н. Гусак, Е. Белецкий, Габриэлль и Бесну Хергиани, Е. Смирнов, А. Сидоренко. Они еле шли, шатаясь от усталости. Мы подхватили ребят и чуть ли не на руках внесли в здание. Здесь они швырнули на пол обрывки фашистских военных флагов...". Вместо них ребята установили на вершине советский флаг.

Пурга еще бушевала, но сообщение об освобождении Ростова от гитлеровцев заставило начать поход второй группы к восточной вершине 17 февраля. На седловине они неожиданно увидели вмерзшие в лед и снег тела немцев. Все в альпийской форме, из 99-го полка. Того самого, в котором числился капитан Грот. Позже установили, что среди погибших был и он, "герой" - эдельвейсович. В сентябре он с отрядом находился на седловине Эльбруса, когда появился советский самолет. Обстреляв фашистов, летчик сбросил фугасные бомбы. Взорвавшись, бомбы вызвали огромную снежную лавину. Она-то всех и погребла.

Новый год был праздником для всех воюющих сторон. Для тех, кто его встречал в окопах, на море или в глубоком тылу. Для большинства это был все тот же семейный праздник, но в период расставания - со слезами на глазах.

tps://kulturologia.ru/blogs/191220/48493/

https://vologda-poisk.ru/articles/novyy-god-na-frontah-vo-vr...

http://forum.worldoftanks.ru/index.php?/topic/1133106-%D0%BA...

http://tourmuseum.ru/mountain/elbrus/elbrus-history.htm