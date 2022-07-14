Путин объявил о начале мобилизации

Разговор Путина с лидерами Думских фракций – не просто протокольное мероприятие, а сигнал «всем, кого это касается». Сигнал очень важный, так как говорит о том, что в российской власти определились по вопросам будущего Украины и идеологического обеспечения идущей военной кампании. Дан явный сигнал о необходимости прекращать рутинизацию конфликта и постепенно перейти к мобилизации. А это значит, решено идти до конца, и потому кампания будет долгой.

Ничем иным слова Путина о том, что пока страна веселится и гуляет, ребята там воюют и гибнут, объяснить нельзя. Это сигнал элитам и вертикали власти. Теперь приоритет не пребывание публики в нирване, а комфорт тех, кто на фронте. Они должны чувствовать за собой поддерживающую страну, а не странную войну, ведущуюся странной бюрократией со странными целями.

Теперь тот, кто не понял, становится кандидатом навылет. Это не значит, что всё изменится в одночасье – Путин всегда даёт время для осознания процесса перемен. Но когда время (довольно быстро на сей раз, до конца лета) истечёт, больше разговоров не будет. Путин сказал: «Раз, два, три, четыре, пять, я иду искать. Кто не спрятался – я не виноват».

Теперь те, кто срывает символику Z и V, уклоняется от рекламы СВО, не реагирует на флешмобы заукраинцев – кандидаты на ротацию.

Возможно, скоро будут даже некоторые подтверждения: главное правило правильной педагогики – принцип наглядности. Принципы официальной идеологии названы. Для понимающего достаточно. Непонимающие станут токсичными фигурами и будут трудоустраиваться как могут. Перед ними в жизни открывается множество дорог, которые они должны будут подмести.

Дежурные фразы о том, что мы открыты для переговоров – это обязательный ритуал. Путин дал понять: во власти России поняли, что переговоров не будет. Теперь любые остановки военных действий – это не политическая, а тактическая пауза. Она будет заполнена подготовкой к военным действиям на других направлениях, а переговоры – зондаж настроений врагов и ширма для военных приготовлений.

За месяц ситуация изменилась коренным образом. Ещё месяц назад все были уверены: рутинизация побеждает мобилизацию и нам предстоит новый договорняк. Народ отвлекают от войны, из которой хотят побыстрее выскочить на любых приемлемых условиях. Эта волна поднялась слишком высоко. Путин посчитал необходимым лично дать понять: такие надежды (или опасения) напрасны. Он выбрал опорную социальную базу, и эта база не элиты, а народ с его мнением и чаяниями.

Что можно предположить? Сейчас цель СВО – сократить фронт в Донбассе максимально разгромив ВСУ. Фронт растянут почти на 2 тысячи километров. Одновременное наступление на Юг при незавершённой операции в Донбассе – это нерациональное распределение сил и средств, которые в правильной стратегии должны концентрироваться на главнейшем направлении.

После завершения Донбасской операции ВС РФ возьмут тактическую паузу. Её могут заполнить дипломатическим играми, но это будет ширма для военных приготовлений. Для понимания можно вспомнить слова Арестовича: для броска России на Одессу нужно сначала взять Николаев, а для этого сконцентрировать 60% группировки ВС РФ на этом направлении, где придётся форсировать водные преграды в двух местах, где войска сконцентрируются и будут мишенью для артиллерии.

Чтобы подавить артиллерию и ПВО, России сначала надо перегруппировать войска, перестроить линии снабжения и покончить с группировкой ВСУ в Донбассе. Провести ротацию войск, заранее подготовить пополнение, и потом спокойно приступать к перемалыванию ВСУ на Южном направлении на Приднестровье. Все разведки мира это понимают, неплохо будет, если вслед за ними это поймёт каждый гражданин России, независимо от профессии и должности.

А раз так, то настраиваемся на долгую кампанию и прекращаем всякие демотиваторы. Всё для фронта, всё для победы. Путин сказал именно это. Отныне у нас мобилизация. По законам военного времени трусы, паникёры и предатели, а также их покровители не имеют будущего. Курс в эту сторону будет лишь ужесточаться.

ТГ-канал "Русский демиург"