Как паразиты убивают страны «свободой и демократией»

Профессиональный киллер убивает любым инструментом. Можно и демократией убить. Важен не инструмент, а цель. Если цель – уничтожить русских, то прийти к этому путём бесчисленных междоусобиц проще, дешевле и быстрее всего...

Профессиональный убийца, опытный киллер – может убить и газетой. Как? Вопрос мастерства. Он знает, как. А мы – нет. Профессиональный киллер может убить газетой, кружкой, тапочками, пенопластом. Вопрос не в орудии, котором может быть в умелых руках любым, а в уровне и в степени мастерства, профессиональной зрелости киллера. Что касается Запада в 80-е годы ХХ века, то это высокопрофессиональный киллер, не знающий себе равных. Сейчас он обрюзг, одряхлел, спился – но в годы моей юности это был терминатор со знаком качества.

И когда ему заказали убить Россию, используя в качестве орудий свободу и демократию – он сказал: о,кей, свобода так свобода! Заказчик платит – я делаю. Хотите – газетой, хотите – тапком. Хотите демократией – значит, будет вам убийство, в качестве инструмента использующее демократию. Если вам это нужно – опытный киллер с большим стажем организует…

Теперь смотрим технологию: нам ЖИЗНЕННО-ВАЖНО знать, как УБИВАЮТ СВОБОДОЙ!

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Жил-был на свете город Псков (абсолютно условно, подставьте любой другой русский город, можете собственный) – и была у его жителей столица в Москве. Но, мягко говоря, не всегда она там была. Некогда, в период феодальной раздробленности, Псков был сам себе голова, и прославлен на страницах летописей Псковской республикой.

И вот в страну N (не обязательно Россию, схема убийства нации универсальна для многих народов) пришла, так сказать, свобода. Свобода и демократия по-новому поставили вопрос об отношениях Пскова (любого из городов) и Москвы (столицы). Первым делом, исчезло то основание иерархии, на котором базируются великие державы. В условиях демократии и московские власти избраны народом, и псковские местные власти избраны народом, и даже сельсоветы тоже избраны народом. А если у властей один источник и равная легитимность – то как же одна из них может стоять над другой? Например, избранный губернатор говорит избранному мэру: сделай тот-то и то-то. А избранный мэр отвечает (опираюсь на исторические прецеденты недавнего прошлого): «а ты кто такой, чтобы мной командовать? Меня люди избрали, мне перед ними и отвечать!». Так начинаются конфликты избранного мэра с избранным губернатором, избранного губернатора с избранным президентом, избранных депутатов парламентов разных уровней с избранными фигурами исполнительной власти разных уровней. Всё это не умозрительные фигуры обозлённого на жизнь, смолоду обманутого фантиками демократии автора, а пройденные нами вместе, читатель, этапы недавней русской смуты.

Мы сперва думали (дурачки), что когда все народом избраны – это очень клёво. Оказалось – через реки крови и кошмаров – это очень плохо. Параллельное избранничество перечёркивает взаимную легитимность.

За президента голосовало больше людей, он, вроде как важнее – но за мэра голосовали люди поближе, в пределах данного конкретного города.

И, если задуматься: а почему вопросы условного Пскова должно решать мнение условных Хабаровска и Самары? Почему мнение жителей других городов во Пскове должно быть значимее, чем мнение псковичей, если речь идёт именно о городских делах?!

И получается, что хозяин во Пскове не президент страны N, а мэр Пскова. В Башкортостане – «всенародно избранный» (как его избирали отдельно расскажу, в другой раз) президент Башкортостана. В Татарстане – Татарстана. В Нижегородской области… Ну, вы уже поняли!

И возникает тогда вопрос: если в каждом городе СВОИ хозяева, черпающие легитимность из свободного выбора своих земляков, то чем тогда управляет правительство страны N, президент страны N и прочие федеральные начальники?!

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Вы скажете: но ведь капитализм как-то решает у себя дома эту проблему! И будете совершенно правы. Как уже следует из самого названия, верховной властью при капитализме является капитал (при царизме – царь), а он, если вспомните – никем не избранный. Капитал – эта такая интересная форма власти, которая является самопровозглашённой, бессрочной, наследственной, непубличной, то есть по всем признакам своим сходна эта власть с монархией (причём даже не конституционной).

А как капитал сделал себя верховной властью? Ну, вы же понимаете, что не тем, что вышел на площадь и провозгласил! Во-первых, капитал этого не делал. Во-вторых, если бы и сделал – это бы ничего ему не дало.

Мы тоже, читатель, можем выйти на площадь и провозгласить себя «верховной властью». Последующие варианты таковы:

1) Над нами потешаться будут

2) Нам по шее дадут и в шею выгонят

3) Нас посадят (самый демократичный, кстати, вариант, показывающий что власть к площадным крикунам серьёзно относится).

Капитал стал верховной властью, соединив в своих руках финансовые и информационные потоки. Монополизировал как оборот денег, так и оборот новостей. Одно другому помогает, и одно без другого невозможно. Управляя потоками информации, вы получаете ещё больше денег, а получив много денег – создаёте, оплачиваете собственные СМИ.

А дальше что получается?

Люди выбирают на выборах не между реальными фигурами, а между рекламными образами. Допустим, у вас есть два претендента – Иван и Степан. Иван вам нужен (ваш агент), а Степан – чужой. Скорее всего, как чужой финансовой власти человек, Степан не пройдёт уже стадию регистрации кандидатом. Странная идея регистрировать себя не придёт к нему в голову. А придёт – отклонят. А не отклонят – всё равно у него на рекламу себя денег нет, все деньги в руках у вас!

Предположим, в системе произошёл сбой, и Степан всё же зарегистрирован наравне с Иваном. Но все информационные потоки в ваших руках. А это значит не только возможность всячески восхвалять Ивана, но и всячески очернять Степана. Его объявят педофилом (любимый ход масонов против тех, кто им не нравится), людоедом, коррумпированным уголовником, и т.п. Его представят чудовищем – за которого гарантированно не проголосуют.

Верить, что на буржуазных выборах состязаются реальные кандидаты – так же наивно, как верить, что реклама – это свободные поиски тележурналистами наиболее качественных продуктов. Всякий понимает, что навязчивая реклама – то, за что заплатил рекламодатель.

Выборы, в сущности, то же самое. То, за что заплатил рекламодатель.

Таково следствие совмещения финансовых и информационных потоков в руках одной ложи, свойственное особой форме власти: правящей масонерии.

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Но это ещё не так плохо, если капитал в стране национальный. А если господствует иностранный капитал? Тогда все рекламные игрища демократии сводятся к фиктивной борьбе двух рекламных марионеток, к борьбе между колой и пепси.

Полностью очернив неугодных, и создав светлые образы своих агентов, финансовый заговор приводит к власти своего президента страны и своего мэра Пскова. По сути – это два служащих мировых банкиров, причём служащие не самого высокого ранга.

Марионетка во Пскове берёт курс на государственную независимость древней и славной Псковской республики. А марионетка в Москве поддакивает, подмахивает, согласовывает. Потому что обе марионетки на одной руке!

И если у хозяев цель развалить Россию – то два этих, надутых рекламой и пиаром, манипуляцией сознанием дурачков, «народных избранника» играют в одни ворота. Задача псковского выдвиженца – поднять знамя независимости Пскова. А задача московского выдвиженца – максимально облегчить и обезопасить псковскому коллеге этот процесс.

И через некоторое время мы имеем уже не просто независимую Псковскую республику, но республику, которая, оказывается, «всегда боролась с проклятой московской ордой».

Местное начальство, вкусив самостийности – подобно тиграм, вкусившим человечины. Местные боссы начинают панически бояться той страны, от которой отделились. Это шкурный, эгоистический страх подонков – но от этого он только сильнее и искреннее.

Вырастает поколение, которое с детского сада пичкают тезисами, что они – не русские, что русские – враги, что у Пскова своя дорога (в Европу, или ещё куда), Псков должен ценить обретённую ценой великой борьбы и страшных жертв независимость от москалей.

Но что случится с населением по мере погружения во мглу и безысходность? Ведь не для того же капитал обустраивал пскопскую суверенность, чтобы жителям быт благоустраивать! Цель была – ограбить. И вот оно погружается ко дну – и что? Куда девать его естественно возникающий гнев?

Регулярные «перевыборы», смена марионеток играют роль парового клапана, сбрасывающего напряжение обиженных. Когда правители якобы часто меняются – всерьёз обижаться и не на кого. Просто жизнь такая, в целом, проклятая: выбираем новых – а живём всё хуже и хуже…

Через определённое время возникает стабильная ситуация: мир привык к нищей и безысходной, но очень «суверенной» Псковской республике, жители которой, чем беднее становятся – тем больше, по принципу психологической компенсации – ненавидят «разрешённого врага»: русских. Они уже убеждены, что ни разу не русские, и что главные их враги всю дорогу – «проклятые русские». Им скажи, что 30 лет назад они сами русскими были – оскорбятся. +++

Зачем мировой финансовой мафии маленькая, нищая, жалкая и полубезумная Псковская республика – понятно. Это наиболее удобная форма для внешнего диктата, по меткому выражению американского сатирика О-Генри «Анчурия», страна анчоусов, пожираемых акулами. Большая Россия опасна – она может бросить вызов мировой мафии. Мелкие Анчурии – удобны, они как муниципалитеты внутри империи: канализациями и помойками занимаются они, а политикой – имперский центр.

Интересна не эта очевидность – давно известное «разделяй и властвуй», дающее господство над любой раздробленной средой, а то, как умело использованы во всей схеме УНИЧТОЖЕНИЯ РУССКОГО НАРОДА инструменты свободы и демократии!

Именно под предлогом свободы и демократии требуют псковские ставленники мировой финансовой олигархии себе независимости от Москвы. Именно под предлогом свободы и демократии ставленники той же олигархии в Москве не могут им отказать. Опора на местечковость – это неглупое открытие Запада в его деле убийства народов. Разжечь человека на предмет того, что центр его обирает, и не даёт богато жить – легче лёгкого! +++

Если кто-то скажет, что всё это бред, и что Псков никогда не станет городом, ненавидящим русских – то отвечу: посмотрите на Киев, Харьков, Николаев! Посмотрите – и узнаете, как работает вышеописанная схема «окончательного решения русского вопроса», в которой орудие убийства не вермахт, а лозунги демократии.

Если пропустить Псков через то, через что пропустили Харьков – вот вам и будет из Пскова второй Харьков. Именно эту схему распада и расхождения кусков былого единства и сломал современный кремлёвский режим (как к нему не относись).

Он выбил из рук врага главное оружие, которым враг владеет виртуозно – манипуляцию темой выборов и «регулярной сменяемости» властей. Для мировой финансовой мафии смысл в том, чтобы никакая власть не засиживалась – тогда она будет слишком слаба, даже если вздумает сопротивляться. Опять же, если заведётся упрямец – нужно только свалить его на очередных выборах с помощью рекламных технологий, и заменить своим, заменить на своего агента.

А дальше – по украинской схеме: взаимная ненависть Пскова и Москвы, «остаточное прощевай», формирование «псковской нации», вечно страдавшей под «русским игом», и беспросветная колониальная судьба регулярно и бесплодно голосующих дурачков. Тех, у кого у всех в голове только одна мечта: уехать из этой «демократии» куда-нибудь, где жизнь полегче…

Профессиональный киллер убивает любым инструментом. Можно и демократией убить. Важен ведь не инструмент, а целеполагание. Если цель – уничтожить русских, то прийти к этому путём бесчисленных электоральных свар и многопартийности легче, проще, дешевле и быстрее всего...

А. Берберов, команда ЭиМ

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