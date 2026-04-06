Последний перевёртыш

Смыслы-перевертыши современного кино Какие скрытые идеи проводятся в современных фильмах?

За последние годы в современном российском кинематографе наметился жанр, который можно обозначить как «оттепельная клюква» (публицист и общественный деятель Егор Холмогоров назвал это «хрустом нарезного батона» по аналогии с «хрустом французской булки»).

Особенность новоявленного жанра — смысл-перевёртыш. Положительными героями рисуются… антигерои — те, на кого в 50-60-х годах писались разгромные фельетоны, кто был аутсайдером системы: пижоны-модники, ресторанные лабухи, фарцовщики, шлюшки, подпольные дельцы-«цеховики».

Впрочем, смысл-перевёртыш может выстраиваться иным, более хитрым способом: поэты, учёные, общественные деятели, лауреаты всяческих премий подаются ярыми антисоветчиками — их травят коллеги, преследует КГБ, у них обнаруживаются предки-белогвардейцы или родственники за границей. Таким образом, жизнь в СССР представляется убогой и — дикарской с точки зрения самых разных слоёв населения, ибо мучаются все — от жуликов до работяг, от манекенщиц до генеральских жён. Более того: страдают даже чекисты и партийные боссы. Но! Диваны с уютными валиками и патефонные пластинки (тёплый шорох и голос Петра Лещенко). «Шипр» и шифон. Фестиваль и фильдеперс. Сирень, Сокольники и «Красная Москва». Этакая мазохистская ностальгия.

Тринадцатисерийный проект «Таинственная страсть» (2016), созданный по роману Василия Аксёнова, полностью укладывается в концепцию жанра. Тут есть всё: и манящие парижские шмотки, и рок-н-ролл, и коллективный адюльтер, но главное — борьба с ненавистным режимом.

Перед нами — судьбы интеллигентов-шестидесятников, которые, как выясняется, были гонимы и преследуемы. Гонения выглядят странно: многомиллионные тиражи, приглашения на светские рауты, диалоги с властью, пьянки-гулянки в лучших ресторанах Москвы, а ещё — роман с французско-подданной красавицей и прочий Коктебель. Мелькают фемины с начёсами а-ля Брижитт, звенят бокалы (а чаще — гранёные стаканы), бренчит гитара, выкрикиваются хлёсткие рифмы. Но поэты — в неволе. Поэтов — прессуют. Никита — орёт. КГБ — пасёт. И не даёт. Например, герою не позволяют крутить роман с женой престарелого мэтра. Смысл-перевёртыш: в описываемую эпоху такие поступки осуждались.

Нынче — приветствуются и одобряются. Любовникам — сочувствуют. Антисоветским словесам — аплодируют. И всё так миленько подано: красивые образованные люди в кабаках да Коктебелях борются с волюнтаризмом. Возникает вопрос: господа, кому вы были бы нужны вне СССР и без СССР? Конкретно вы, со своими стихами и песнями? Советская власть подняла и возвеличила поэта до статуса «властителя толпы», который настолько «больше, чем поэт», что ему не нужно думать о хлебе насущном.

В сериале с броским названием «Фарца» (2015) героями ретро-времён выступают юные джентльмены удачи. Те, кому в духе Остапа Бендера было скучно строить социализм. Их четверо, как хрестоматийных мушкетёров. Главный герой в первой серии признаётся, что его любимый персонаж — д’Артаньян. В голове зрителя происходит маленькая буря и смещение понятий. Мушкетёры — это исторический символ благородства, дружбы и лихости, а фарцовщики… как бы тоже. Увы. Так устроены ассоциативные цепочки. Авторы проясняют ситуацию: не все из этой бравой четвёрки хотели вот так провести всю жизнь — стремление помочь другу в беде толкает ребят в сторону позорного и опасного бизнеса. А в целом они симпатичны и трепетны — не только выплясывают твист, но и проникновенно поют песню Окуджавы: «Когда внезапно возникает ещё неясный голос труб…»

Дивно и пафосно показан расстрел именитого валютчика Яна Рокотова — в замедленном темпе, мощно, стильно, с музыкой. Мне могут возразить: никто этим фильмом не пытался доказать, что фарцовка — это стопроцентно правильное решение, ибо навязчиво манифестируется печаль главгероя. Ещё бы! Он когда-то хотел стать писателем. Вместе с тем, один из его товарищей — самый крутой и бесшабашный — прямо говорит, что уход из «коммерции» — это возвращение к тусклой жизни, к очередям и бедности. К обыденщине. К серости.

Да. Тут снова, как и в кино-хите 2008 года «Стиляги», звучит это слово: «серость». Унылая бытность в советских декорациях. Получается, что в тот момент убежать от блёклой невыразительности можно было, только свернув с генерального советского пути. Теперь вспомните карикатуры тех лет или, например, короткометражку 1961 года «Иностранцы», где явлены всё те же фигуранты — фарцовщики, стиляги и сопутствующая им крашеная девица. Тогда они рисовались, как моральные — и физические (!) — уроды, сейчас их же изображают в качестве не то честных «ковбоев» и борцов за денежные знаки, не то заблудших, но очень уж симпатичных овечек. Авторы нам транслируют: у фарцовщиков — своя сермяжная (точнее, нейлоново-неоновая) правда.

Как была она — правда — у следователей, которые ту фарцу ловили. Этакий поединок: мушкетёры против гвардейцев кардинала, Робин Гуд против Гая Гисборна. Никто не ужасен — все одинаково ущербны средь советской обшарпанности. Мелькают реальные фигуранты эпохи — Михаил Светлов, Геннадий Шпаликов, Андрей Миронов, Наталья Фатеева… И — всенепременный Василий Аксёнов. Симпатично и наполненно. Разве что — перевёрнуто. Полуправда. Полуправильность. Полуреальность. А как известно, полуправда страшнее лжи: последнюю можно перечеркнуть и высмеять, а вот половинчатость всегда таит опасные нюансы.

Ещё один широко разрекламированный сериал «Однажды в Ростове» (2015) объединил расстрел рабочих в Новочеркасске в 1962 году и криминальную эпопею братьев Толстопятовых, державших в страхе весь Ростов-на-Дону. В кадре — группа молодых мужчин, одетых в советскую форму, однако они вполне по-эсэсовски швыряют трупы окровавленных людей в неглубокий, наспех вырытый ров. Финал Новочеркасского расстрела. События были спровоцированы безграмотной и неумной продовольственной политикой Никиты Хрущёва, когда целые регионы оставались без снабжения, а цены на основные продукты питания взлетали «по просьбам трудящихся». Но… ощущение от фильма — дикое. Постоянно чудится… оккупация. Кем — кого?! Смысл-перевёртыш в его крайней, разрушающей стадии: советская власть поступала со своими же гражданами, как озверевшие враги на захваченной территории.

Кому какое дело, что страна в 1960-х запускала человека в Космос? Солнечное настроение 1960-х тоже не являлось досужей выдумкой фантастов и молодёжных прозаиков (хотя — см. «Таинственную страсть»!). Безусловно, у каждого явления имеются две стороны — светлая и тёмная, день и ночь, смех и слёзы. Советский Союз представлял собой грандиозный замысел, однако он не был Эдемом. Человек вообще не может выстроить Рай на земле, ибо он — не Бог. Это аксиома, и её грешно оспаривать. Раздражение вызывает именно тот факт, что нам бесперебойно открывают исключительно мрачную сторону «оттепельного» бытия.

Нам прямо говорят: эти победы, красоты, романтические ЛЭПы и космические дали — всего лишь обманчивая ширма, за которой творились бесчинства, унижения и расстрелы. У зрителя, особенно молодого, тут же возникает вопрос: «А зачем тогда нужен этот Гагарин, если экономика — нулевая? Где мясо-то? Картошка и та — мелкая!» Следом несутся побасёнки, транслируемые «историками быта» и участниками передач «про СССР» — к примеру, о дамских панталонах, якобы купленных в ГУМе Ивом Монтаном с целью устроения глумливой выставки… Которой никогда не было. Все эти фильмы, сериалы и медиа-продукты — криво препарированные сплетни, слухи, толки бабок на лавке.

Так интереснее! Рядовой филистер, отпахавший смену в офисе (на должности инновационного мерчендайзера!), не хочет никаких умностей — ему или смешное, или сексуальное, или страшное. Почему бы не про ужасы почившего «совка»? И вот сидит оно, похрустывая передержанной пиццей, и ужасается серому кошмару 1960-х! Смысл-перевёртыш — наше всё. Рейтинги — обеспечены.

…Современные киношники любят создать свой вариант культовой ленты. А что, если бы они замахнулись на те — оттепельно-хрущёвские — сюжеты? Получилось бы фееричное. Пофантазируем? Илья Ковригин от Тоси уходил бы к Анфисе — единственной секс-богине в этом «непрезентабельном стойбище». Учительница Левченко из «Весны на Заречной улице» спешила бы к радиоприёмнику не ради музыки Рахманинова, а для того, чтобы настроиться на американскую волну. Заодно она просвещала бы валенка-работягу Савченко в области западной культуры и прочего модернизма. Дима Горин возвращался бы в свой комфортабельный банк с разбитой харей и растоптанными очками: нечего соваться к быдлу со своей романтикой! Владелец подпольной химчистки Бочкин из «Лёгкой жизни» считал бы себя крутым боссом, а не загнанным придурком без целей и мечты.

Он бы поплёвывал на своих бывших сокурсников и водил бы по ресторанам стильных дам. Но женился бы он на спекулянтке Марго — сейчас в превеликой моде союзы молодого попрыгунчика с бабёнкой 50+. Разумеется, королева бензоколонки, намаявшись с хамами-водителями и дураком-начальником, всё-таки поступала бы в балет на льду. И потом летела бы в Париж, дабы остаться там навсегда. Забавненько? И безобразно.

Евгений Евтушенко когда-то написал:

«О, нашей молодости споры,

о, эти взбалмошные сборы,

о, эти наши вечера!».

Так было или не было? Когда же он обманывал себя и людей? Тогда или теперь, когда о нём и его приятелях снимают сериал со смыслом-перевёртышем??

Галина Иванкина

Злое добро или доброе зло? Пропаганда предательства в кино Хорошо ли быть предателем? «Что за вопрос!? – возмутиться добропорядочный читатель. – Конечно, нет!» И будет прав. Но, увы, сегодня так считают далеко не все, благодаря активной пропаганде предательства, насаждаемой кинематографом. Почему это происходит? Чёрно-белое кино Тема предательства, измены еще недавно однозначно осуждалась обществом. Быть трусом, перебежчиком, а значит подлецом и негодяем считалось позорным и навлекало на голову носителя этих низких качеств всеобщее и несмываемое презрение. И воспитывалось это с детства. Вспоминаю своё, выпавшее на 70-е годы уже прошлого столетия (ах, как быстро летит время!), когда в подвижных играх в «войнушку» никто не хотел добровольно становиться фашистом или власовцем, а в играх в «дочки-матери» среди девочек не находилось желающих завести любовника или сдавать своих кукол в детдом – по сути становиться той же предательницей. А почему так, а не иначе? Подобный вопрос тогда и не задавался, потому что ответ был «застолблён» на подсознании, где записан наш генный код. Предательство приравнивалось к самому страшному иудиному греху христопродавства, сравнимому в советское время разве что с изменой Родине. Поэтому добро оставалось добром, а зло – соответственно злом, не смешиваясь в полутона. И это не наша заслуга, но тех, кто, воспитывая нас, формировал наши традиции и культуру, в т.ч. слагая былины, сказки и песни, снимая кинофильмы. За прошедшие 40 лет изменилось очень много (ах, как быстро летит время!), нет ни страны, производившей те самые фильмы, ни самого понятия «детского кино», да и его сегодня серьёзно потеснил интернет. Однако то, что снимается нынче, особенно за рубежом, всё сложнее отнести к шедеврам, но впору сравнить с изощренной пропагандой зла, когда оно рядится в хорошо знакомые белые одежды добра, правды и справедливости. Это легче понять, если признать, что основным поставщиком на рынок таких кинодиверсий является подконтрольная Пентагону и ЦРУ «фабрика грёз» Голливуд, давно превратившаяся из поставщика вполне приличных «хэппиэндовок» в производителя всё более агрессивных картин, насквозь пропитанных антисоветской и русофобской пропагандой. Но сегодня творцы грёз преодолели уже и эту планку – на повестке дня стоят наднациональные, религиозные и, если угодно, общечеловеческие ценности, которым объявлена война. Под их прицел и точно рассчитанный удар попадают такие важные для нашего национального самосознания категории как героизм, верность, любовь, долг, самопожертвование. Технология тут достаточно проста и рассчитана на постепенное усвоение новых «истин», через введение в сюжет героев нового типа, поскольку хорошо известные старые на эту роль не годятся. Либо делается осознанное переформатирование, когда бывший отрицательный персонаж, не избавившись от старых привычек, наделяется положительными качествами, а положительный герой соответственно становится носителем негатива, т.е. чёрное становится белым и наоборот. Причем есть все основания полагать, что делается это вполне осознанно. Ничего себе герои! Осознанно это и теми, кто получил прививку Арины Родионовны и «старого доброго кино», то есть старшим поколением, куда я отношу и себя. Поэтому мы и замечаем, глядя на экран, что тут что-то не так! Ведь мы-то знаем, что «сказка ложь, да в ней намек…». В наших фольклорных и классических произведениях, в отличии от жизни всегда присутствовал нравственный элемент, где зло полностью обличается и чаще всего наказывается. Силы добра, олицетворенные вполне симпатичными героями, одерживали победу, а носители зла и предатели наказывались. Но иногда через их раскаивание прощались и тогда наступало примирение – вот вам и «…добрым молодцам урок». Но вот в голливудских киноопусах последних десятилетий часто всё перемешано или поставлено с ног на голову. Практически в каждом втором фильме отчётливо прослеживается положительный герой – предатель. Сюжет все чаще строится по одному привычному шаблону, чтоб у зрителя не оставалось возможности на раздумья и осуждение, а можно было просто встать на его сторону. Герои здесь всё чаще становятся предателями, а предатели – героями, но подается это как естественный выбор, без шекспировских мук и нравственных терзаний героев Достоевского, как безальтернативная необходимость. Удобными персонажами для оправдания убийств и предательств стали, например, любимые герои из популярных сериалов «Стражи Галактики» и «Пираты Карибского моря». Заслуживший симпатии зрителей крутой парень и глава банды космических пиратов Йонду, вопреки устоявшимся стереотипам безжалостно убивает всю свою команду – преданных ему, хоть и малосимпатичных персонажей. Ни сожаления, ни раскаяния – и зритель невольно соглашается с ним, мол, зло то наказано. Но кем? Правда, бездушный злодей совершает – таки действительно правильный поступок – спасает родного сына… Ради своих сокровищ достаточно легко идёт на предательство своей команды и друга Джека «Воробья» уже флибустьер Гектор Барбосса, который символизирует в фильме лидера, наделённого явно положительными, мужскими качествами: лихостью, храбростью, удальством. Но деньги всё-таки важнее! Правда в конце он спасает от смерти свою дочь… Оба пирата гибнут, проявив самопожертвование и за ними закрепляется ореол положительных героев. Прощение предательства упрощено до неприличия: без сожаления, раскаяния и даже его малейшей попытки! Фильм «Форсаж 6» из одноименного популярного сериала представляет очередную попытку смешивания прежних канонов жанра. Главарь банды Оуэн Шоу – бесчеловечный и жесткий убийца с признаками маньяка, одержимый идеей овладения открывающим большие возможности чипом и его брат Деккарт, не раз переступавший через трупы убитых им людей, всё-таки попадают, благодаря главному положительному герою Торетто, в тюрьму. Справедливость восторжествовала? Нет. По задумке сценариста зло, которое ещё есть в мире можно одолеть только с помощью выпущенных на свободу убийц, обладающих особой харизмой «настоящих мужчин». Именно они не раскаявшиеся, не отсидевшие свой срок в местах лишения свободы преступники, спасают мир от очередных злодеев. И даже, оказавшегося у них в заложниках сына своего врага – Торетто. Манипуляция с детьми – вообще излюбленный ход сценаристов, ведь ради слезы ребёнка можно пренебречь всем остальным! Как это «гуманно» и почти по Достоевскому! Пустивший слезу зритель забывает, кем были эти спасители раньше и аплодирует благородным героям! Благодарен им и отец ребенка, в итоге бывшие враги полицейский и гангстер пожимают руки, звучит ключевое слово: «Братство!» Зло наказано злом и добро спешит ему навстречу, чтобы побрататься. Короткая память должна быть не только у зрителя, но и у героев. Злодей без каких-либо на то причин вдруг становится в ряды защитников добра, а положительные герои опускаются до низких и подлых поступков. Это можно увидеть в сериале про мифический Асгард и братьев-божков Тора и Локки. Они, конечно, как и главные герои в «Трансформерах» не совсем ведь люди, поэтому и спрос с них невелик. Вот и позволяют себе менять свое поведение: вчера они уничтожали города, а сегодня объявляют себя спасителями человечества, не снимая с головы рогатого шлема! Хорош спаситель – не киношный ли это предтеча антихриста, описанного в Апокалипсисе Иоанна Богослова? Какой получается вывод? Нет ничего постоянного и святого – есть эмоции, чувства, страсти, которые и управляют миром! Часто в таких фильмах присутствует женщина – искусительница, которая получив власть над положительным героем, понуждает его предать свои идеалы, друзей. И он это делает даже не ради любви, а часто ради банальной наживы, выгоды или спасение своей шкуры. Ничего себе герой! Сказка – ложь А теперь представим на месте зрителя не въедливо пенсионера, а подростка или ребенка, которые смотрят эти фильмы некритически! Чего они вынесут из них? Что добро – категория относительная и переходящая и что зло может быть «очень даже нечего», особенно если вовремя перейдет на сторону… ну этого самого… добра. Впрочем, о детях и подростках позаботились отдельно и что особенно печально не заокеанские, а уже наши кинематографисты. Хочу показать это на примере фильма «Последний богатырь», вышедшего на экраны в 2017 году и снятого в традициях русских сказок. (Авторы сценария: Виталий Шляппо, Димитрий Ян, Василий Куценко, Павел Данилов, Игорь Тудвасев. Режиссёр-постановщик: Дмитрий Дьяченко). Обидно, что звукоряд у русской сказки чисто заокеанский, поработал над которым некто Джордж Каллис. Характерной для этого фильма особенностью является необычная подача традиционных для этого жанра героев. Тут и Кощей Бессметный, и Баба Яга, и Водяной показаны вполне симпатичными личностями, готовыми бескорыстно помогать случайно попавшему в сказочную страну Белогорию нашему современнику Ивану. Ему надо найти меч – кладенец, чтобы вернуться домой. А куда же делись положительные герои – наши богатыри? А вот они-то как раз и показаны неожиданно жестокими и прагматичными людьми, не вызывающими никаких симпатий у юных зрителей. Они враждуют между собой, постоянно ссорятся и предают старых друзей. Таким образом им пытаются внушить мысль, что традиционные для русских народных сказок персонажи, символизирующие тёмные силы, в сущности не так и плохи, и способны на великодушные поступки и даже подвиги. А вот герои национального эпоса и былин Илья Муромец и Добрыня Никитич вызывают отторжение, неприязнь и осуждение. Зрелый человек разберется, где здесь правда, а где злой вымысел, а подросток? Не станет ли он после этой весьма конъюнктурной и толерантной подачи зла считать, что и Гитлер, и Бандера, и Чикатилло не такие уж и злодеи, а люди, которых тоже можно понять, простить и оправдать. А вот наши настоящие герои, уже не сказочные, а те, с чьими портретами мы ходим «Бессметным полком» и те, кому кладем 9 мая цветы, может быть и не такие уж герои? И мне сразу вспомнился «мальчик Коля из Уренгоя», который, выступая в Бундестаге, пожалел пленных немцев из Сталинградского котла. Ну и наконец – сам главный герой сказки Иван, в образе которого и задуман современный зритель подросток. Он не по героическому смешон, на каждом шагу «косячит», постоянно подводит своих друзей и вызывает улыбку, что не так страшно, ведь и у классического Иванушки – дурачка были с этим проблемы. Но вот достигнута цель – искомый меч кладенец у него. И тут ему надо принять решение: в руках врагов оказывается полюбившая его сказочная Василиса, которую по всем канонам русских сказок и былин он должен спасти! Но не тут-то было, этот Иван оказывается вовсе не дурачком и не собирается спасать какую-то дурочку, но предпочитает спасти себя любимого, уклоняясь от подвига, от предписанного герою поступка! Это уже никуда не годится, ведь налицо предательство, что, однако, нимало не смущает создателей такого шедевра, снятого на наши деньги! Разве этим не закладывается четкая программа на предательство, на измену, на прагматизм и концентрированный эгоизм? А как же Суворовское «сам погибай, а товарища выручай», а подвиг экипажа крейсера «Варяг», предпочтившего смерть в бою позору плена? Или действовавшие аналогично нынешние Герои России – лётчик Роман Филиппов, разведчик Александр Прохоренко или полицейский Магомед Нурбагандов? В основе их подвига привитый им с детства культ самопожертвования и правильных героев. По сюжету фильма–сказки получается, что всё это полная чушь и главная задача героя, используя других людей, спасать свою шкуру! Нужно нам такое кино? Так что вопрос «хорошо ли быть предателем» не потерял актуальности, его необходимо задавать. И не только детям и подросткам, но и вполне взрослым дядям, ответственными за появление на наших экранах подобных фильмов. Роман Илющенко

Почему фильмы, меняющие добро и зло местами, уничтожают культуру Мы вырастили поколение, которое знает Кощея как «милого одинокого старичка», Добрыню — как предателя, а Бабу-Ягу — как сексуальную красотку. Это не просто новые интерпретации старых сказок. Это культурная катастрофа, масштабов которой мы ещё не осознали.