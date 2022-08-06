Ленд-лиз. Как это было на самом деле?

Программу помощи союзникам США предложил американский президент Франклин Рузвельт. В своём выступлении перед конгрессом он пояснил: «Если у соседа горит дом, а у тебя есть садовый шланг, одолжи его соседу, пока не загорелся и твой дом». Здесь надо обратить внимание на слово «одолжи» — в этом вся суть программы: lend — давать взаймы, lease — сдавать в аренду, внаем. «СССР смог победить лишь благодаря помощи союзников и бесперебойным поставкам оружия и продовольствия», — в один голос утверждали нацистские генералы после окончания войны. Так ли это?Программу помощи союзникам США предложил американский президент Франклин Рузвельт. В своём выступлении перед конгрессом он пояснил: «Если у соседа горит дом, а у тебя есть садовый шланг, одолжи его соседу, пока не загорелся и твой дом». Здесь надо обратить внимание на слово «одолжи» — в этом вся суть программы: lend — давать взаймы, lease — сдавать в аренду, внаем.

Закон, которым подкрепили программу помощи, запрещал предоставлять её бесплатно, и вся продукция шла в долгосрочный кредит. Изначально СССР не входил в программу, и нашей стране помогать не торопились. Тогда руководство Союза перечислило «западным партнёрам» 92 миллиона долларов и 31 августа 1941 года в Архангельск прибыл первый конвой с грузом. Это не была помощь по ленд-лизу, а обычная закупка продовольствия, техники и вооружений. А полноценным участником программы ленд-лиза СССР стал лишь 11 июня 1942 года. По сути, страна целый год била нацистов в одиночку и без всякой помощи, в тяжелейших сражениях и с огромными потерями. А «партнёры» с интересом следили за этим из-за океана.

Как заметил сенатор Гарри Трумэн (позже он стал президентом США): «Если мы увидим, что выигрывает Германия, то нам следует помогать России, а если выигрывать будет Россия, то нам следует помогать Германии».Однако управлял США тогда не циничный Трумэн, а Рузвельт, и помогать Германии он как-то не решился. СССР же сделал внушительный заказ: туда входила техника, оружие, провиант, но везти всё это союзники не торопились. Они не могли понять, кто в итоге выиграет и поставляли по чуть-чуть. За дело они взялись только после Сталинградской битвы — тогда уже стало ясно, что немцам не победить и в порты Союза потянулись конвои с помощью. В 1942-м году СССР получил 27,6% от всего объема ленд-лиза, а в 1943-1945 годах — 71,5%.Американские историки, вслед за нацистами, повторяют как мантру: «Именно помощь США и стала ключевым фактором в победе над нацистами». Конечно же, упоминают и второй фронт, который был открыт в 1944 году, когда союзник высадились в Нормандии и «лихо» сражались там с ранеными и инвалидами. Потому что лучшие войска рейха были сосредоточены на Восточном фронте. Там было 85% всех соединений вермахта, огромная сила. К тому же важно понимать, что в 1942 году СССР произвёл 24 719 танков и САУ, тысячи самолётов, множество снарядов и миллионы патронов — всё собственными силами.

Поэтому ленд-лиз и открытие второго фронта не были решающими факторами победы. Ими были героизм и отчаянная решимость советского народа, плюс грамотная организация производства вооружений. Вот это и помогло сломать хребет нацистам, а вовсе не банки с американской тушёнкой.

12 мая 1941 года программу помощи свернули. В перечне её основных получателей были: Великобритания — 31,4 миллиарда долларов (69% всей помощи), СССР — 11,3 (27,6%), Франция — 3,2 (3%). Всего же ленд-лиз обошёлся в 50 миллиардов долларов. Это не просто огромная, а какая-то космическая по тем временам сумма. Обратите внимание: СССР получил в три раза меньше помощи, чем Англия. Это к вопросу о «решающем вкладе в победу».

Что получила наша страна: 409 тысяч грузовиков, 13,3 тысячи тягачей и тракторов, 18,7 тысячи самолетов, 12,5 тысячи танков и САУ, 90 грузовых судов, 105 противолодочных кораблей, 1900 паровозов и 11000 вагонов, 4,5 миллиона тонн продовольствия. Внушительные цифры.

Однако важно сравнить их с объёмом той же продукции, произведённой в СССР. По разным данным, ленд-лиз составлял от 4 до 10% от ВВП страны. Даже если взять максимальную цифру в 10% — всё равно это мизерный результат на общем фоне.

Ну а для США ленд-лиз стал одним из самых выгодных бизнес-проектов в её истории. Ещё бы, благодаря программе, страна наконец-то вышла из экономического кризиса и сделал квантовый скачок в развитии. Можно сказать, что благодаря Второй Мировой, ленд-лизу и Бреттон-Вудской конференции, на которой она весь мир привязала к доллару, Америка и стала сверхдержавой. Как скромно замечал министр торговли Джонс: «Поставками в СССР мы не только возвращали свои деньги, но и извлекали большую прибыль».

Часть денег СССР возвращал уже в течение войны, часть — после неё. Но американцам этого показалось мало и в 1947 году они потребовали выплатить им 2,7 миллиарда долларов. При том, что Союз тогда был разрушен немцами, только-только начал восстанавливаться и на это требовались огромные деньги. Поэтому товарищ Сталин платить отказался: указал на то, что кредит был долгосрочный, и США не имеет права требовать его погашения прямо вот так вот и сразу.

Тогда американцы успокоились — как и все, с кем разговаривал товарищ Сталин — и через год попросили уже 1,3 миллиарда, в 1951 году — 800 миллионов. Они получали один и тот же ответ: «Обязательно заплатим. Но по условиям кредита мы можем растянуть платежи на несколько лет. И мы этим правом воспользуемся». Так тянулось вплоть до 1972 года, тогда руководство США и СССР всё же договорились о погашении долга и американцы снова обрадовались, что сейчас получат огромный денежный куш и… снова увидели небольшие переводы в счёт погашения кредита. Отдавать им всё «одним куском» никто не собирался.

Окончательно же долги по ленд-лизу были погашены в 2006 году. Это сделал Россия, как прямая правопреемница СССР.

В итоге, эта программа стала неплохим подспорьем для нашей страны. Никакого решающего значения она не имела, но была не лишней. А вот кому она точно помогла, так это американцам. Да и деньги свои они в итоге получили — с весьма неплохими процентами.