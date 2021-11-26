Американская пропаганда и реальность

«По данным разведки мы воевали сами с собой» (с)

Борис Гребенщиков, «Этот поезд в огне»

Как я уже неоднократно говорил и писал, все ужасы, которые рассказывает о России американская пропаганда, она берёт из их собственной американской реальности.

И это понятно – подавляющее большинство американских рассказчиков о России никогда в ней не были. А писать что-то надо. Поэтому смотрят за окно и описывают самые мерзкие стороны собственной жизни.

Атмосфера постоянного страха и тотального контроля, которую приписывают сталинскому СССР – это американский маккартизм с его чёрными списками, охотами на ведьм и доносительством на «тайных сторонников коммунизма». Голливуд прекрасно знает, каково это – потому что многие писатели, сценаристы и режиссёры тогда попадали в эти списки. Автор пропагандистских антиутопий «1984» и «Скотный двор» Джордж Оруэлл сам очень любил стучать на соседей и знакомых, и под конец жизни выдал спецслужбам целый список «тайных коммунистов» в 135 фамилий.

Автор пропагандистской концепции «голодомор – геноцид украинцев» Уильям Херст считался «Американским фашистом №1», был лично знаком с Альфредом Розенбергом и Йозефом Геббельсом. И описывал ужасы американской дефармизации начала тридцатых годов, когда от голода в США действительно умерло более семи миллионов человек.

Данные переписей по советскому населению показывают число умерших от голода 32-33 годов (который действительно был, но по объективным причинам) около семисот тысяч, то есть на порядок меньше, чем в США (и чем врёт фашистская пропаганда).

Рассказы об ужасах ГУЛАГ, где никто из американских пропагандистов не был (а жаль), основаны на американских концлагерях начала сороковых годов, куда правительство США поместило свыше 120 тысяч собственных граждан – только за то, что у тех было японское происхождение. Уточняю: законопослушных, ни в чём не виноватых граждан, включая женщин, стариков и детей, массово бросили в концлагеря «на всякий случай». Кстати, для американцев германского происхождения таких лагерей не было. Интересно, почему?

Нам очень любят рассказывать, что в царской России очень поздно отменили крепостное право – аж в 1861 году! Но при этом рабство в США формально отменили лишь в 2013 году, когда последний штат (Миссисипи) ратифицировал эту поправку.

Про права женщин я вообще молчу – у нас всех людей уравняли в правах почти столетие назад, в 1926 году, а в США этого нет до сих пор. У нас, кстати, правило несколько императриц, а в США ни одного президента-женщины не было.

И так далее.

Но если вы думаете, что всё это в прошлом, то нет. И сегодня американская пропаганда продолжает на постоянной основе обвинять русских в том, чем занимаются сами США.

Начнём с пресловутых хакерских атак. По данным соответствующих служб, львиная доля хакерских атак в мире совершается с территории США. Не из России, и не из Китая, а ровно наоборот.

Кстати, тут на днях с американцами случился конфуз. Больше года они рассказывали, что хакерская группа «REvil», ответственная за банкротство целого ряда американских компаний, работает из России. А на днях оказалось, что она состоит из родных сердцу каждого американского демократа украинцев (которые наверняка действовали под крышей СБУ). И сразу тишина в СМИ, никто не пишет про «злобных украинских хакеров». Потому что «якось невдобно получылось».

Дальше идут крики про «российскую агрессию». Но за последние тридцать лет Россия захватила никого. А США вторглись и/или оккупировали Югославию, Ирак, Афганистан, Ливию, Сирию. Миллионы человек убиты, целые страны и регионы вбомблены в каменный век и отброшены в доиндустриальную фазу развития – и всё это под крики «Смотрите, какие опасные эти русские! Что они творят!» (а, кстати, что?).

При этом военный бюджет Штатов на порядок выше, чем у России. Но «бряцаем оружием» почему-то всё равно мы.

Это же Россия включила Канаду и Мексику в свой военный блок. Это Россия открыла на территории США десятки НКО, где учит, как правильно свергать демократически избранное правительство. Это Россия устроила госпереворот в Техасе с криками «Гэть вид Вашингтона!» и бомбит жителей Остина… Я ничего не путаю?

При этом признанные инагентами американские НКО типа «Гулагу.нет» рассказывают нам об ужасных пытках в Челябинской тюрьме. И это при действующем Гуантанамо!

Проблема в том, что в России возможны эксцессы исполнителей, которые расследуются и наказываются (так в данной тюрьме ответственные уволены и находятся под следствием). А в США пытки абсолютно легальны! И когда о них рассказывают журналисты, то никого не наказывают. Кроме журналистов, которые слишком много болтают.

С военными преступлениями то же самое. Жулиан Ассанж, Эдвард Сноуден, Челси Мэннинг и ряд других – все они рассказывали о военных преступлениях армии США. И всех их преследуют американские власти.

Ассанжа пытают, пытаются доводить до самоубийства, это общеизвестно, но цензура всё равно в России. Смотри, не перепутай!

Это в компьютерной игре от «Активижн» (совершенно случайно возглавляемой двумя высокопоставленными офицерами ЦРУ) русский десантник с тельняшке и противогазе с «калашом» наперевес гоняется с диким хохотом за малолетним ребёнком, пытаясь его убить.

В реальности русские спецназовцы гибли в Буденновске, закрывая собой детей от террористов (спонсируемых США и называемых американской пропагандой «борцами за свободу»). У нас «солдат ребёнка не обидит».

А вот в США… Рупор путинской пропаганды «Ассошиейшед Пресс» пишет, что расследование об убийстве с дрона афганской семьи, включая семерых детей, закончено. Следователи заключили, что оператор действовал в условиях недостаточной информации и ошибся. Всё. Ни увольнения, ни уголовного преступления, ничего.

Семь детских трупов, убитых за «просто вы родились не в той стране». Бывает.

Напомните мне, что было с бойцами американской ЧВК «Блэкуотер», расстрелявших в центре Багдада 17 мирных жителей? Голливуд показывает нам, что таких публично осуждают и наказывают. В реальности компанию переименовали в «Академию» (а потом ещё раз в «Ксе»), её глава Эрик Принс – преуспевающий бизнесмен, регулярно дающий интервью американскому телевидению.

Несколько лет «Белые каски» (совершенно случайно финансируемые спецслужбами США) истошно визжали, что русские бомбят гражданских в Сирии. Ну, как гражданских – бородатых вооружённых «умеренных террористов» с руками по локоть в крови.

А на днях «Нью-Йорк Таймс» (продались Путину!) пишет о том, что ВВС США сбросили две большие бомбы в Сирии, убив несколько десятков женщин и детей.

Кстати, напомните мне, каковы правовые основания для нахождения американских военных в Сирии? Их туда приглашали законные власти? Может у них есть мандат ООН? Или хотя бы за их отправку туда голосовал Конгресс, как это положено по американской Конституции?

*В этом месте бессвязная истерика неполживцев, содержание неразборчиво*

Едем дальше. Помните, пару лет назад мир облетели кадры, как четырёх элитных американских спецназовцев в Африке убивают полуголые инсургенты в шлёпанцах? У меня те же вопросы: Откуда они там взялись? Что делали в африканской глуши? Номер и дата решения Конгресса, разрешившего ведение военных действий американцами в этой стране?

То есть американские военные воюют в различных частях мира незаконно даже с точки зрения законов самих США? Ай-ай-ай, какая подлая кремлёвская пропаганда!

Самое подлое, что когда их убили, то их командование заявило, что они сами виноваты и не выполняли приказы начальства, а уехали в самоволку. Воюй, дурачок, получишь на могилку значок! И тебя ещё и сделают виноватым.

Ну и, напоследок, помните, как в американских СМИ рассказывали, что русская разведка якобы платила талибам за убитых американских солдат? В реальности это США поставляют оружие на Украину, чтобы бандеровские неонацисты убивали русских.

Американцы рассказывают ужасы о русских, потому что думают, что русские могут действовать против них так, как действуют сами американцы.

Реально Байден коррупционер, поэтому в коррупции обвиняют Путина. Реально в американских тюрьмах практикуют пытки, поэтому рассказывают об этом в России. Реально США устроили геноцид индейцев, поэтому вопят о геноциде уйгуров китайцами (сами англосаксы уже давно бы такой геноцид устроили, спросите у тех же вьетнамцев, непальцев или ирландцев). Реально улицы американских городов забиты бездомными и наркоманами, поэтому рассказывают о «порванной в клочья» российской экономике. Реально мосты и дороги США в ужасающем состоянии, поэтому в методичках картинки с разбитыми российскими дорогами. Реально американские военные совершили массу преступлений против человечества и слои американских элит живут на сверхдоходы от войн (вармонгеры), поэтому нужно орать про российскую агрессию.

Впрочем, и «1984» Оруэлла описывал не нашу, а западную реальность…



Александр Роджерс

https://jpgazeta.ru/aleksandr-rodzhers-amerikanskaya-propaganda-i-realnost/