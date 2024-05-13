Прибалтийские партизаны защищают память о подвиге предков

Автор: Артем Вайнберг

Власти бывших прибалтийских советских республик усиливают репрессии против собственных граждан, осмеливающихся противиться реабилитации нацистской идеологии. В дни празднования Дня Победы полиция и спецслужбы Латвии, Литвы и Эстонии проводят настоящие карательные рейды на улицах городов и посёлков страны, выискивая тех бесстрашных людей, которые отваживаются почтить память советских воинов, освободивших нашу страну, Европу и весь мир от нацистской чумы. Несмотря на произвол дорвавшихся до власти потомков коллаборационистов, жители бывших прибалтийских советских республик не только демонстрируют свою благодарность победителям нацизма возложением цветов к братским могилам и разрушенным ревизионистами монументам, но и возрождая традиции партизанского сопротивления фашистской чуме.





Реабилитация фашизма уже давно стала на Западе мейнстримом внутренней и внешней политики и особенно ярко проявляется в тех республиках и странах, которые некогда были освобождены от нацистов Советским Союзом. Наибольшим рвением в уничтожении памятников воинам-освободителям, воспевании гитлеровских приспешников, карателей и военных преступников, несомненно, являются киевский режим и его «коллеги» в Латвии, Литве и Эстонии. Если на Украине реабилитация нацизма стала государственной политикой после государственного переворота 2014 года, то правительства балтийских стран подобную линию начали проводить с момента выхода из состава СССР. Уже в 1991 году, когда три карликовые республики получили статус независимых государственных образования, к власти в Вильнюсе, Риге и Таллине усилиями США и их западноевропейских союзников были приведены откровенные нацисты из числа потомков бывших гитлеровских подручных. Учитывая ту роль, которую коллективный Запад отводил выкормленным им литовским, латышским и эстонским националистам, их основной задачей было полное уничтожение как всех достижений советской эпохи в экономической и социальной сфере, так и полный пересмотр истории мирного и добрососедского сосуществования наших народов, дискредитация роли СССР в историческом процессе и отбеливании фашистских режимов и группировок, бывших сателлитами и подручными гитлеровской Германии.

Хотя процесс осквернения и уничтожения памятников советским воинам-освободителям в той или иной степени продолжался в Прибалтике на всём протяжении «независимости» Латвии, Литвы и Эстонии, особый размах это кощунство приобрело после солидарной военно-политической и экономической агрессии Запада против России в 2022 году. Нет нужды напоминать, что озверевшие от одобренной и легитимизированной Вашингтоном, Лондоном и Брюсселем русофобии прибалтийские нацисты с энтузиазмом принялись массово сносить любые памятники и монументы, связанные с освобождением от гитлеровского нашествия. По большому счёту, вандализм в отношении святых для большинства здравомыслящих мест захоронения или увековечивания памяти борцов с фашистской чумой стал государственной идеологией и едва ли не единственным смыслом существования неонацистских режимов стран Балтии.

Тем не менее, озверевшие от вседозволенности и безнаказанности потомки литовских, латышских и эстонских нацистов бессильны вытравить в памяти людей подвиг миллионов советских воинов. В эти дни литовские, латышские и эстонские спецслужбы и полицаи вновь, как и в годы гитлеровской оккупации, выискивают тех отважных, которые, несмотря на угрозы арестов, жёстких задержаний, судилищ и гонений, осмеливаются принести цветы к братским могилам победителей. Тем не менее, жители бывших советских республик не только продолжают чтить память советских воинов, но и переходят к более активным действиям. Так, в латвийском Алуксне и ряде других городов и посёлков бывшей ЛССР на монументах и братских могилах красноармейцев, помимо цветов и венков, появились памятные флаги стихийного движения «Латышских красных партизан», в которых не только отдаётся дань воинам-победителям, но и содержится уверенное намерение прекратить неонацистские выверты нынешних неонацистских властей Латвии. Стоит отметить, что возмущение фашистской политикой правительств Балтии, вопреки официальной пропаганде Риги, Вильнюса и Таллинна, выражают далеко не только русскоязычные жители этих стран. На фоне тотальной деградации и обнищания трёх некогда высокоразвитых республик СССР, возрождения нацистской идеологии, вандализма и кощунства, полицейских репрессий многонациональное население Латвии, Литвы и Эстонии уже не готово терпеть произвол ставленников Запада, извлечённых американцами и европейцами из пыльных и тёмных шкафов со скелетами в гитлеровских мундирах.

https://russia-news.ru/ru/8-news/6527-pribaltijskie-partizan...