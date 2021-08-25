Безымянные солдаты...

Пишет москвич Дмитрий Бердасов, выступающий в ЖЖ под ником e_strannik. Он побывал в лагере поисковиков, которые ищут останки погибших солдат и отдают их на захоронение.

На момент окончания Великой Отечественной войны числилось 4.5 млн "без вести пропавших воинов". Большинство из них были захоронены в братских могилах, и по разным причинам документы о захоронениях были утрачены. Так было и с захоронениями в "Долине Смерти", как называют Мясной Бор, местность в 50 км от Великого Новгорода. Во время Великой Отечественной войны здесь, на относительно небольшом участке, погибли сотни тысяч советских, немецких и испанских солдат.



1. Несколько дней назад довелось мне побывать у деревни Вдицко, где проводится поисковая экспедиция. До войны это было большое село в 127 дворов, с собственной церковью. Сейчас там никто не живёт.



2. Из воспоминаний жительницы села: "Покойников в часовне рядами, как дрова, складывали, много их собиралось, не счесть..." все они были захоронены в братских могилах. При отступлении все документы попали к немцам, и захороненные бойцы до сих пор числятся пропавшими без вести. На месте часовни сейчас захоронение воинов, погибших при освобождении села, и установлен памятник.

3. Вокруг же только безымянные захоронения периода отступления. На них и работают поисковики.



4. После войны, начиная с 1946 г., в Мясном Бору начал поисковую деятельность новгородский краевед Н.И. Орлов. В 1958 г. он создал в селе Подберезье свой первый поисковый отряд "Юный разведчик", а в 1968 г. на Новгородском химкомбинате "Азот" — патриотический клуб "Сокол". Впоследствии "Сокол" явился основой для крупной поисковой экспедиции "Долина", в которой участвуют поисковые отряды из разных городов России. Поисковиками вынесены и похоронены останки тысячи воинов, погибших в Мясном Бору, установлены имена многих из них.



Орлов Александр Николаевич, Командир поискового отряда "Гвардия" новгородской экспедиции "Долина", сын Николая Ивановича Орлова.

5. Свой первый медальон Александр Иванович нашел в возрасте 5-6 лет в 1966 году. Всю свою жизнь он занимается поисковой деятельностью, продолжая дело отца.

В данное время в поисковой операции у бывшего села Вдицко принимают участие военнослужащие 90 Отдельного специального поискового батальона Западного военного округа, представители ВИЦ СЗФО, Тюменский областной поисковый центр и Поисковая экспедиция "Долина" памяти Н.И. Орлова. Всего в в экспедиции участвуют более 100 человек.



6. Школьники из Тюменского областного поискового центра.



7. Удача! В первый же день работы из захоронения было поднято два солдатский медальона. Еще два пропавших без вести безымянных солдата обрели своё имя. (На момент написание поста поднятых медальонов было уже четыре).



8. Все поднятые останки раскладываются на трафарете, каждому присваивается номер и упаковываются в пронумерованные пакеты. Позже, они будут захоронены на мемориальном кладбище "Мясной Бор".



9. Ребята по настоящему увлечены своим делам. Экспедиция - это всего две недели, в остальное время они изучают историю ВОВ и мест сражений, учатся грамотно производить раскопки и поднятие останков, посещают воинские захоронения.



10. Все по разному пришли в поисковое дело, но радует, что современную молодёжь интересуют события, которые не застали даже их родители.



Пакет с останками поднятого безымянного солдата.

11. Жуткое зрелище. А теперь представьте, что до конца 60-х годов в лесах массово находили незахороненные останки павших бойцов, ещё годное к применению оружие. И это через 15-20 лет после окончания ВОВ.



12. Наталья Швецова, командир Тюменского областного поискового центра.



13. Поисковики Тюменского областного поискового центра.



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15. В лагере поискового отряда.



16. Главной проблемой поисковиков в этом году стал дождь. Нам повезло с погодой, а накануне все было совсем по другому.



17. Руководит экспедицией Сергей Мачинский, руководитель департамента поисковой и реконструкторской работы Российского военно-исторического общества. Совсем недавно при поддержке Постоянного комитета Союзного государства вышла его книга "Однополчане ржевского солдата".



18. В результате поисковых мероприятий по всей стране ежегодно проводятся массовые перезахоронения останков тысяч военнослужащих. Совсем скоро, спустя 80 лет после смерти, эти останки военнослужащих Красной Армии обретут покой в Мемориальном комплексе "Мясной Бор".



19. Мемориальный комплекс "Мясной Бор".



Огромное спасибо за организацию поездки по Новгородской области Постоянному Комитету Союзного государства и МИА "Россия сегодня". Спасибо поисковикам за теплый прием, всем российским и белорусским участникам пресс-тура за хорошую компанию.

https://e-strannik.livejournal.com/409902.html?utm_source=ne...