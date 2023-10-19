Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.65

Начну с плакатовПервый раз образ Андрея у нас появился вот в этой теме
Фрагмент с текстом для чтения
Еще один плакат с героем
Фрагмент текста в плакатеПереходим к портретам
Награждён Медалью “За воинскую доблесть” II степени, Орденом Мужества посмертно.
Сообщение на портале "В Лесном"
https://vlesnom.ru/2023/10/06/pogib-achilov/
Такие же короткие записи в
https://t.me/vlesnom/2460
https://m.vk.com/wall-164705439_446381
https://m.ok.ru/group/53746628231394/topic/156037105218530
И на сайте администрации города: https://gorodlesnoy.ru/about/info/news/23101/
Что-то более подробного не найдено.Солдат Родион Варецкий больше не в списках без вести пропавших.
Родион погиб смертью храбрых при защите земли русской 21 августа 2023 года.
Вечная память тебе, солдат.
Спасибо за твой подвиг.
А где-то мать его зажгла свечу,
Чтоб был сынок здоров и возвратился.
Ее парнишка заново родился...
Это запись из "Синодика"
https://vk.com/wall-201190697_723124
"Узловая Не Слухи" короткое оповещение о гибели от 15 сентября
https://ok.ru/uzlovayane/topic/156692379669840
И это всё!
Вера Константинова - мама погибшего героя
Танковый экипаж неоднократно штурмовал опорные пункты ВСУ на территории ДНР, в результате этого периодически подвергался атакам противотанковыми ракетными комплексами и подрывам на противотанковых минах противника.
В ходе боевых действий по освобождению города Угледар танковая рота наших войск перешла в наступление, прорвала оборону противника по фронту и на некоторых участках продвинулась в глубину. Тем самым обеспечила проход основных сил на южную окраину города и помогла занять более выгодные позиции для дальнейшего продвижения подразделений ВС РФ. Героическими усилиями противник был выбит со многих опорных пунктов.
31 января 2023 г в ходе неравного боя с превосходящими силами противника вблизи города Угледар Волновахского района ДНР танковый экипаж сержанта Дружинина был подбит противотанковым ракетным комплексом противника, в результате чего произошла детонация боекомплекта. Сержант Дружинин, получив 85% ожогов тела, был госпитализирован в медицинское учреждение, где в последствии от полученных ожогов скончался. За высокий профессионализм, отвагу, выполнение поставленных задач был представлен к ордену мужества.
Проект «ЖЁНЫ ГЕРОЕВ». Южноуральск
https://vk.com/wall-215961044_181
Светлая и вечная память. Помним любим скорбим. Все кто хочет прийти и проститься с Владимиром информация будет чуть позже.
https://vk.com/wall-56979428_1832936
Год считали пропавшим, а он был мертв: в Ярославской области похоронили 22-летнего контрактника СВО
Кирилла Зуева опознавали по ДНК
Во вторник, 12 сентября, в поселке Некрасовское Ярославской области прошли похороны 22-летнего контрактника Кирилла Зуева. Парень почти год считался пропавшим без вести. Всё это время он был уже мертв.
— При исполнении воинского долга во время проведения специальной военной операции 3 октября 2022 года погиб гвардии младший сержант Зуев Кирилл, — сообщили в правительстве Ярославской области.
Как уточнили в администрации сельского поселения, молодой человек почти год считался пропавшим без вести. Только недавно его удалось опознать и привезти на родину. Обычно для опознания требуется ДНК-тест,
В военкомате Некрасовского района Ярославской области 76.RU уточнили, Кирилл родился и вырос в городе Мантурово Костромской области, там у него осталась мама. Контракт заключил после срочной службы, а в зоне СВО успел побывать дважды, на спецоперацию отправлялся от воинской части в Костроме.
— Он пропал, потом был в плену, и больше мы ничего не знаем. Его опознавали по тесту ДНК. Нам 7 сентября это всё сообщили, извещение прислали, — рассказали 76.RU в военкомате.
— У него была срочная служба, потом он служил по контракту. У него было ранение, он пролежал в госпитале, вернулся сюда, какое-то время прошло, и он опять пошел на контракт.
Кирилл Зуев был командиром парашютно-десантного отделения. На гражданке у него остались родители, собственную семью не успел создать. В самом Некрасовском у Кирилла остался папа, с ним он жил уже во взрослом возрасте.
— Семья погибшего получит материальную помощь в соответствии с указом губернатора Ярославской области, — сообщили в пресс-службе администрации Ярославской области.
https://76.ru/text/gorod/2023/09/12/72696893/
Еще будучи на передовой, Кирилл Зуев заслужил высокую награду — Георгиевский крест четвертой степени. Его вручают за особое мужество и самоотверженность, проявленные в ходе боевых действий. Или проще говоря, за совершенный подвиг. Вторую награду, Орден Мужества, гвардии младшему сержанту присвоили посмертно…Добавляет редакция портала K1NEWS.RU и выражает соболезнования родным и близким Кирилла.
Вечная память герою!
https://i44.ru/13/09/2023/bez-vesti-propavshego-na-svo-desan...
Городской портал Ярославской обл: https://progorod76.ru/news/67144
Сейчас многие взрослые считают молодое поколение потерянным. Однако все же находятся неординарные и по-настоящему патриотичные люди младшего возраста. Те, которые уверены: если взялся делать дело, делай его на совесть. Среди них был и истинный военный Павел Калинин.
По словам матери Павла Нины, ее сын был очень нестандартным и целеустремленным.
- «Он всегда считал, что в армии, медицине и образовании должны быть лучшие люди. Понятно, почему в медицине или в образовании, но вот почему в армии? Он объяснял, что армия защищает свой народ от внешнего врага, и удивлялся, почему это не всем очевидно», — вспоминает Калинина в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Павел служил в Северном флоте. Его вдохновил пример отца — ветерана спецназа, дедушки — подполковника в отставке, и дяди, тоже военного. И когда началась спецоперация, несмотря на достаточно молодой возраст, внутренних колебаний у парня не было.
- «Мне показалось, он принял взвешенное решение, и очень уверенно сказал: «Все, я пошел, там наши ребята». А желание спасать весь мир у Паши было с детства. Есть ощущение, что он именно для этого пришел на землю», — размышляет Нина.
Как говорит наша собеседница, что в детстве, что в юности от ее сына шла бесконечная забота, помощь окружающим. Это был беспроблемный ребенок, а потом уже и взрослый, с которым людям всегда было легко.
- «Не то, чтобы Паша легко шел по жизни: он трудился, усердно учился, и если занимался спортом, то работал на результат. Играл на гитаре, увлекался туризмом. Много лет ходил по маршрутам, и на местности он ориентировался хорошо. Естественно, в дальнейшем это ему пригодилось в профессии», — перечисляет женщина.
По признанию Калининой, молодежь еще не вся потерянная. Для кого-то кумир Моргенштерн*, но для кого-то — нет.
- «Началась СВО, и многие сказали: «Я пошел, я буду защищать». И это не высокопарные слова, а четкая позиция: раз так случилось, значит, будем стоять, будем работать. Сын говорил, это миссия мужчин — защищать», — признается Калинина.
Павел сражался за страну недолго. Уйдя на фронт в сентябре 2022 года, уже в октябре он получил ранения, не совместимые с жизнью. Калинин умер в московском госпитале 16 октября, не приходя в сознание.
https://mosregtoday.ru/news/soc/v-armii-dolzhny-byt-luchshie...
«С детства себя рисовал на фоне танков»: молодой офицер из Иркутска погиб на спецоперации
Выросший в семье военных солдат СВО погиб под минометным обстрелом
Павел Калинин, кажется, с рождения должен был стать военным. Окружение у него было мужественное. Во-первых, отец — ветеран боевых действий, спецназовец. Во-вторых, дедушка — подполковник в отставке. И в зону СВО Павел отправился без раздумий.
По словам матери Павла, Нины, вопрос участвовать или не участвовать в спецоперации у сына даже не стоял. Калинин служил на северном флоте.
- «Я не знаю, откуда у него пришло желание быть военным, но с детства он себя рисовал на фоне танков. И первое, что он сказал о профессии: «Я буду танкистом». А потом с отцом они много чего перебирали, и взаимодействие с людьми было ему близко. Поэтому он решил идти в общевойсковое училище», — поясняет Нина корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».
В итоге Павел выбрал Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище. Именно туда он пошел потому, что там было арктическая подготовка. По словам мамы, это редкое направление — работа в условиях Арктики — его очень привлекало.
- «Конкурс был достаточно большой, но сын сам туда поступил и очень серьезно готовился. А когда закончил, распределился в Мурманск, а точнее в Печенгу Мурманской области», — говорит Калинина.
Собеседница отмечает, что на СВО ее сын был командиром взвода мотострелков.
- «Он говорил, что ребята вначале шли вторым эшелоном, а потом первым. Не очень понимаю, что это значит. Но действовали так: пришли на позицию, окопались и начали держать оборону», — отмечает Нина.
Но в октябре 2022 года Павел погиб под минометным обстрелом. Его не смогли спасти даже в лучшем госпитале Москвы.
https://mosregtoday.ru/news/soc/s-detstva-sebja-risoval-na-f...
Страшно терять своего ребенка, который был целым миром. Ребенка, который старался жить так, чтобы им гордились. Об этом не понаслышке знает Нина Калинина. Ее сын Павел погиб на фронте, защищая страну.
Как говорит Нина, в этого ребенка было вложено очень много. Семья была большая: бабушки и дедушки со стороны мамы и папы, тетя, дяди. И каждый старался сделать мальчика лучше.
Центр семьи
Павел родился и учился в лицее для одаренных детей в Иркутске.
- «Паша был очень общительный. С одним дедушкой он отправлялся на охоту и рыбалку, с другим — за грибами. Мы люди городские, но дачу любим, поэтому посадить картошку или прополоть грядки — это все Пашка умел и делал. Воспитывали трудом, это был один из наших принципов», — рассказывает Нина корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».
По словам матери, парень очень любил баню. Возможно, благодаря дедушкам. И вместе с тем какие-то «пацанские наклонности» у Калинина тоже были. Он мог полазить по заборам и пробраться с ребятишками в лес.
- «Сын рос в большой семье, все его любили, но вместе с тем он не был маленьким императором, потому что не был эгоистом. Мы вкладывали в него, чтобы он старался не только для себя. Паша делал родным подарки. Когда вырос, это были уже эксклюзивные вещи», — делится секретами воспитания Нина.
Заботливый Павел всегда помнил и позвонить, и поздравить. Парень любил играть в шахматы и очень много читал. Этот эрудированный ребенок с детства увлекался историей.
- «Однажды в начальной школе сын пришел и заявил, что не будет английский учить, потому что ему не нравятся англосаксы. Хотя позже английский он знал хорошо, дополнительно занимался и читал в подлиннике некоторые книги. Просто ему это нравилось», — улыбается Калинина.
Но при этом «книжным червем» парень не был. Он успешно выступал на соревнованиях по дзюдо и боевому самбо.
Любимый муж
При всех своих талантах и склонностях парень решил стать военным. Потому что многие родственники-мужчины посвятили себя служению Родине. После окончания лицея Павел поступил в Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище в Благовещенске. Это было в 2017 году. Он выбрал специальность «Применение арктических мотострелковых подразделений».
После окончания училища Павел стал командиром мотострелкового взвода армейского корпуса Северного флота в Печенге Мурманской области. Немудрено, что с таким пестованием в семье вырос настоящий джентльмен. Как говорит жена Павла Елена, супруг был невероятно заботливым и внимательным.
- «Он переживал, тепло ли мне, поела ли, все ли в порядке. Во время работы всегда находил время позвонить и спросить, как дела, спешил домой на обед и ужин. Он был настоящим мужчиной, который решал все проблемы и стремился их предотвратить, его никогда не нужно было просить о чем-то дважды», — отмечает Елена.
Паша относился к тем людям, которые стремились отдавать больше, чем брать, продолжает супруга. Для Лены, не привыкшей к такому трепетному отношению мужчин, это было в новинку и очень сильно ее подкупило.
- «Я поняла, что с таким человеком можно создавать семью и быть уверенной в завтрашнем дне, что он не предаст и всегда будет рядом. На каждую встречу Паша приносил что-нибудь вкусненькое, всегда старался радовать», — делится Елена.
Но свадьбу как следует молодые сыграть не успели. Празднование наметили на октябрь, но так сложилось, что нужно было срочно ехать на СВО. Молодые быстро расписались, и Паша ушел.
Борьба за жизнь и проигрыш
Калинин участвовал в СВО с сентября 2022 года. Боец получил тяжелые ранения на передовой, спецбортом его отправили в госпиталь в Москву. Три недели за его жизнь боролись лучшие врачи, но 23-летний парень умер от полиорганной недостаточности.
Когда Лене в части вручали орден Мужества, то сказали, что Павел совершил подвиг. Но обстоятельства гибели до сих пор раскрыть не могут, потому что информация закрытая.
- «Половину моей жизни этот ребенок был со мной, а сейчас его нет, жизнь пополам», — признается Нина.
https://mosregtoday.ru/articles/soc/s-takim-mozhno-sozdat-se...
Такая же запись на страничке сайта "Zа Победу": https://zpobeda.ru/anatolij-melnickij/
23 января в Удмуртии простятся с погибших в ходе спецоперации на Украине Александром Наймушиным. Военнослужащий отправился исполнять воинский долг в качестве добровольца, сообщил во «ВКонтакте» глава Ярского района Александр Старцев.Фото: VK.com, Александр Старцев
Александр Наймушин прошел срочную службу в рядах Вооруженных сил России, после чего продолжил службы в ОМОН. Он был участником боевых действий в Чечне и Северном Кавказе, а также имеет медали «За мужество и отвагу».
Это опубликовано в газете "Коммерсантъ"(подразделение Удмуртии)
https://www.kommersant.ru/doc/5783481
КП отметила
После срочной службы в ВС России Наймушин продолжил службу в ОМОНе. Он также был участником боевых действий в Чечне и Северном Кавказе. Летом прошлого года он добровольцем отправился в Украину. Погиб при исполнении воинского долга. Награжден медалью «За мужество и отвагу».
https://www.izh.kp.ru/online/news/5107378/
В Глазове установлена мемориальная доска в честь героя Александра Наймушина
Александр Наймушин был родом из Елово Ярского района. Он отдал свою жизнь во время специальной военной операции на территории Украины. За проявленное героизмом во время службы, Александр был посмертно награжден орденом Мужества.
Митинг был организован с целью увековечить память о героях и выразить уважение их родителям, которые воспитали настоящих мужчин и патриотов. Собрались сослуживцы, родные и близкие военнослужащих, чтобы почтить их память.
https://www.d-kvadrat.ru/novosti/26146
Невозможно смириться с этой страшной потерей.
Горе мир весь затмило, и померк солнца свет.
Брат, покинул ты нас, до сих пор не поверю,
Что тебя в жизни этой рядом с нами уж нет.
Наша скорбь безгранична. Но в памяти нашей
Будешь вечно ты жив и как прежде любим.
Ты заснул, наш родной, вечным сном безмятежным.
Мы все любим тебя и безмерно скорбим.
ПУБЛИКАЦИЯ ОБНОВЛЕНА: о месте и дате прощания будет сообщено дополнительно.
Петросов Сергей Владимирович
12.09.2003 г.р.
Царствие небесное
https://vk.com/wall-48725093_206Да на вражьем ресурсе...
И это все.
Старший наводчик АГС взвода огневой поддержки штурмового отряда «Шторм».
Героически погиб 20 февраля 2023 года в районе Кременной при выполнении своих воинских обязанностей.
Вечная память Герою!
6 сентября сообщает:
Доброволец – Александр Александрович Попов.
Александр родился 20 августа 1992 в городе Барнаул, там же закончил среднюю школу №83. После окончания школы, как все юноши отслужил «срочку», службу проходил на Алтае в артиллерии в г. Алейск- воинская специальность наводчик пулемета.
В 2015 переехал в уральский город Челябинск. Женился - стал отцом двоих прекрасных детей, в которых души не чаял.
С началом мобилизации в сентябре 2022 года, не дожидаясь повестки Александр сам пошел в военкомат, а уже 28 сентября родные его проводили с военкомата.
Боевое слаживание Александр Попов прошел в в\ч 12128 г.Тоцкое Оренбургской области и с ноября 2022 принял участие в боевых действиях на территории Украины в составе отряда «Шторм».
Звонки с линии боевого соприкосновения были редкими, но родные ждали их с тревогой и надеждой.
Александр Попов погиб 20 февраля 2023 года в боях под с. Червонопопо́вка Кременского района Луганской области. Захоронили Героя с воинскими почестями 8 марта 2023 г.на Спасо-Преображенском кладбище г. Челябинска на Аллее Героев Спец. Операции ZOV .
«За мужество и отвагу при выполнении воинского долга в ходе Специальной военной операции на Украине» Александр Александрович Попов награжден орденом Мужества (посмертно).
Награда Героя передана родным.
«Саша всегда имел собственное мнение… всегда на позитиве … был в центре внимания - своей очаровательной улыбкой располагал к общению… всегда легкий на подъем… мог подолгу играть с друзьями в футбол… Все друзья Саши знают, что он был за справедливость! Александр всегда останется Любимым и Единственным Сыном у Мамы, Любимым Мужем и Отцом и Верным Другом! Мы его Помним, Любим и Гордимся!» - рассказала супруга Героя… (не могу писать вдова… рука порой не поднимается назвать таким хлестким словом Жену, мать детей Героя).
«У Александра была жена и сын и дочь, и планов на жизнь.... Его ждала Мама. И вот человека нет... Больно, страшно и несправедливо. Но Бог забирает лучших. Памяти достойные, Герои нашего тяжёлого времени».
При исполнении воинского долга геройски погиб житель Северной Осетии старшина Скоков Михаил Матвеевич. Об этом сообщил военный эксперт Олег Марзоев.
Его жизнь оборвалась 24 февраля при выполнении боевой задачи в зоне проведения спецоперации на Украине. Он погиб в одном бою со своим другом и боевым товарищем Александром Железовым. Когда Михаил попал под огонь противника, Александр, будучи уже раненым, успел передать по рации о произошедшем и вскоре тоже погиб...
Михаил был старшим из двух братьев в семье, оба стали военными. Младший брат Михаила Скокова – Евгений – ушел из жизни 2 года назад при исполнении воинского долга. Теперь погиб и старший.
Ему было 40 лет. Без отца осталось трое сыновей. Военная панихида состоялась 8 марта в г. Владикавказе.https://www.e-osetia.ru/news/3345185/pri-ispolnenii-voinskog...
Такое же сообщение было и тут: https://vk.com/wall-162306154_20550
Офицер запаса Марзоев Олег выставил ролик с Героем:
https://t.me/marzoev_oleg/2499
Скрины из ролика:
ГТРК Алания передает: Сергей Меняйло передал ордена Мужества семьям погибших в ходе спецоперации военнослужащих.
– Примите мои искренние соболезнования. Ваши сыновья, мужья, отцы, братья выполнили свой воинский долг с честью. Свои жизни они отдали за свободу и независимость нашего государства, как и наши деды и прадеды они пали в битве с нацистами, которые вновь пытаются поднять свою голову. Вы по праву можете гордиться ими. Мы будем делать все, чтобы увековечить их имена, потому что для всех нас эти мужественные ребята – настоящие герои! – сказал глава республики.
Указом президента Российской Федерации Владимира Путина за мужество, отвагу и самоотверженность,проявленные при исполнении воинского долга орденами Мужества (посмертно)награждены:
...старшина Скоков Михаил Матвеевич; орден передан сыну Скокову Никите...
https://alaniatv.ru/sergej-menyajlo-peredal-ordena-muzhestva...
Просто удивительно, что нашлась информация.
«Там все друг за друга стоят»: 34-летний вагнеровец из Ярославской области погиб в СВО
Возлюбленная узнала о его смерти по ИНН
17 мая 2023, 19:18По словам гражданской жены, Владимир погиб под Бахмутом. Фото: Амалия Долгова
В Ярославской области простились с бойцом спецоперации, участником частной военной компании «Вагнер» Владимиром Смирновым. Он погиб 24 апреля, церемонию прощания в Тутаеве организовали 16 мая. О том, что 34-летний Владимир был бойцом ЧВК, сообщили в пресс-службе правительства региона.
— При исполнении воинского долга в ходе специальной операции погиб боец штурмового отряда частной военной компании Владимир Смирнов, — говорится в сообщении, размещенном на сайте правительства.
ЧВК «Вагнер» создана бизнесменом Евгением Пригожиным. Он признался, что сделал это в 2014 году. Уже в те годы бойцы частной военной компании участвовали в боях на территории Луганской и Донецкой Народных Республик. По словам самого Пригожина, его ЧВК работала в Сирии и других арабских странах, «спасала» обездоленных африканцев и латиноамериканцев (по данным РИА). Неофициально ЧВК называют «музыкантами» и «оркестром». В едином госреестре юрлиц есть единственное акционерное общество «ЧВК ВАГНЕР ЦЕНТР», которое появилось 27 декабря 2022 года в Санкт-Петербурге, имена акционеров не раскрываются.
«В этот миг мой мир остановился»
34-летний Владимир из Тутаева хотел связать судьбу с оружием. А после начала специальной военной операции грезил о контракте. Его гражданская жена Амалия в разговоре с 76.RU вспоминает, что Владимир после заключения контракта признавался, что в боях нашел свое призвание.
— Поменял много разных работ, никак не мог найти себя и вот, когда уехал на [спецоперацию], сказал, что ему всё нравится и что будет потом продолжать военное дело, — поделилась Амалия.
На гражданке в последнее время он работал автомехаником. А весной 2023 года записался в отряд Пригожина.— Он всегда интересовался всем происходящим в СВО, хотел идти воевать еще в самом начале СВО. Отговаривала, и у меня это получалось. В последний раз не получилось, он меня поставил перед фактом, что едет и купил билет. Звонил мне с учебного лагеря почти каждый день, сказал, что подписал контракт на год, что через полгода приедет в отпуск, — рассказала Амалия.
— О Минобороны никогда речи не было, он сразу мне сказал, что только туда пойдет. Что там все друг за друга стоят и прикрывают, что там братство. И подготовка отличная.
О гибели любимого Амалия узнала случайно, из-за своего беспокойства о нем.
— 10 апреля был последний звонок перед отправкой на Украину. Сказала ему напутствующие слова, что горжусь им. И это правда! Ждала после этого звонка, но так и не дождалась. Потом 5 мая мне стало как-то тревожно, и я решила проверить его ИНН, и он оказался недействителен с 19 апреля. Хотя за два дня до этого был действующий. И стала писать в «Службу 200» (организация по перевозке тел умерших. —Прим. ред.), чтобы мне подтвердили информацию. И они ее подтвердили, что мой муж погиб 19 апреля в Артемовске (Бахмут) от острой массивной кровопотери и ранения в области шеи. И вот в этот миг мой мир остановился. Он всегда будет в моей памяти добрым, веселым, улыбчивым и жизнерадостным пареньком. У него была мечта купить машину, но, увы. Планировали сыграть свадьбу, как вернется, тоже не получилось. Мне будет очень его не хватать.
По словам гражданской жены, он погиб на следующий день после своего дня рождения. Ему только исполнилось 34 года.
Владимир и Амалия прожили вместе 7 лет. Познакомились в 2013 году, а с 2016-го стали вместе жить. Пара планировала свадьбу, но расписаться так и не успела.
По информации властей, у Владимира также осталась сестра. Родителей у вагнеровца не было, он рос в детском доме.
«Называли его Мистер Бин»
В социальных сетях под постом о прощании с Владимиром собралось много скорбящих комментариев. Одной из тех, кто знал Владимира оказалась Анастасия. Ребята вместе росли в детском доме.
— С Вовой Смирновым мы были в одном детском доме. Он был всегда веселым. Мы, помню, называли его Мистер Бин, потому что он был похож на актера из американской комедии. Там был мужчина, мистер Бин. Вот и мы его так называли. Трудолюбивый был, отзывчивый. Я его последний раз видела в 22-м году, на остановке встретились. Мы с ним встретились. Вот. Ну так поговорили о жизни. Вот он тоже знал моего брата, который погиб в ДТП 2 мая. Росли все вместе, дружными были. Вова отзывчивый, добрый, трудолюбивый, — рассказала в беседе с корреспондентом 76.RU знакомая Владимира Анастасия.Владимир на фото стоит справа от Снегурочки. Фото: Анастасия
О чувстве юмора Владимира вспоминает и его сосед Николай.
— Душевный был, да и анекдоты рассказывал, и по делу толково говорил. И человек веселый, и в помощи не отказывал, своих детей вроде не было у него, — поделился воспоминаниями Николай.
— Видел его месяца три назад, даже не знал, что он на СВО, я в рейс ушел и больше его не видел.
Николай добавил, что частенько общался с Владимиром и как-то даже вместе справляли Новый год.
Церемония прощания прошла 16 мая в Доме культуры имени Малова, похоронили Владимира на кладбище в деревне Новое Баскачево Тутаевского района.
https://76.ru/text/gorod/2023/05/17/72311264/
К сожалению, вот по этим погибшим Героям я совсем ничего не нашлаАверин Николай АнатольевичАльцев Станислав Анатольевич
Только вот такое фото с выражением соболезнований разошлось в сети.
https://vk.com/wall-192552868_23092Зайцев Никита Иванович.
Совсем ничего не найдено.
И последнее известие от самого Вадима. Сегодня 10 октября умер его очень близкий друг. ВДВ-шник (а бывших среди них не бывает). Остановка сердца.Какие испытание должны пройти люди, чтоб останавливалось сердце?
Огромные соболезнования друзьям и близким!
Дополнительная информация, полученная от родных.Школе в Колпино присвоили имя погибшего на СВО выпускникаКолпинской школе №404 присвоили имя погибшего в ходе СВО выпускника учреждения Максима Смирнова.
Решение о присвоении школе в Колпино имени кавалера ордена мужества Смирнова было принято на заседании Топонимической комиссии Петербурга.
Максим Смирнов погиб в ходе СВО в марте 2022 года. Ему был 21 год.
https://t.me/sp_1703/53947
Его портреты работы Вадима можно посмотреть вот тут:
Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.16
Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.5 (42)
Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.62
Исправление информации по Герою Капец Вадим.
Светлана, здравствуйте. Прекрасная тема!!! Как всегда всё отлично оформлено. Только один ньюанс, уж простите, мама сумбурно писала и я не отредактировала...
Медаль за отвагу Вадим Капец получил при жизни, после ранения под ИзюмомЭто он в госпитале в Санкт-Петербурге с тëтей и двоюродной сестрой.Снял сам себя в госпитале. Еще одно фото Вадима.После окончания училища.
А тема о Вадиме была вот тут:
Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.64
Мама Дениса Громака написала, что она распечатала фотопортрет, которое делал Вадим и отнесла в школу. Фото стоит в кабинете директора.- А на самой школе висит банер тоже с фото Вадима, немного переделали, но основа фото Вадима, - пишет мама Дениса.Портреты с Денисом были вот в этих темах:
Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.28
Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.5 (42)
Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.52
Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.60
И последнее на сегодня дополнение.
Его мне прислала Мама Виктора.Кочетков Виктор Алексеевич
08.10.1990 – 29.05.2022
Гвардии младший сержант, разведчик-сапер.
Виктор родился Самарская область, г. Тольятти.
Раннее детство провел в военном городке Киров-200 Кировской области в семье военного пожарного. Мама инженер. С детства был очень вежливым и заботливым ребенком. Заботился о младшей сестре , брал на себя ее вину. Очень любил животных. В начальной школе учитель жаловалась, что мечтает и смотрит в окно. Уже тогда мечтал о небе, о прыжках с парашютом. Позднее рисовал комиксы и в них предсказал, отразил СВО. Видимо знал как будет выполнять задачи разведчика. От командования в/ч в которой проходил срочную службу маме Светлане пришло Благодарственное письмо, Виктор занимался рукопашным и армейским боем.
В 1998 г. семья переехала в в/городок Чапаевск-11 Самарская область, где и пошел в первый класс.
В 2006 г. поступил в машиностроительный техникум г. Тольятти.
В 2009 г. был призван в армию, служил в г. Уссурийске артиллерийских войсках.
В 2009-2010 гг. нёс срочную службу в артиллерийских войсках в/ч 93284 пулеметчиком.
В 2014 г. создал свою семью с Екатериной.
В 2019 г. родилась дочка Каролина, он очень любил ее, и она была привязана к нему. В момент гибели ей было 3 года. Она говорит: «Возьмем парашюты и полетим на то облако где папа и спасем его».
В 2019 г. тогда же и заключил контракт с 3 гв. ОБрСпН. Был разведчиком, сапером, водителем.
В ноябре 2019 г. заключил контракт с в/ч 08332 3-й отдельной гвардейской Варшавско-Берлинской Краснознамённой ордена Суворова бригады специального назначения ГУ ГШ ВС РФ в должности разведчика, сапер, водитель.
На СВО участвовал в должности разведчика сапера.
29.05.2022 г. погиб при выполнении боевой задачи в п. Сосновое ДНР
Орден «Мужества» (посмертно).
Обязательно посмотрите видео о Герое: https://vk.com/wall-221596973_140?z=video-221596973_456239035%2F48c1b4f3c1ecc98bec%2Fpl_post_-221596973_140
Страничка "России верные Сыны" Герои России - участники СВО
https://vk.com/svo.geroi.rossiya
О Викторе Кочеткове у нас были материалы:
Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.27
Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.5 (42)
Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.60
Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.64
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