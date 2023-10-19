Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.65

ПРОЕКТ "ПАМЯТЬ О НИХ ДОЛЖНА ЖИТЬ В ВЕКАХ"!!! Доброволец – Александр Александрович Попов. Александр родился 20 августа 1992 в городе Барнаул, там же закончил среднюю школу №83. После окончания школы, как все юноши отслужил «срочку», службу проходил на Алтае в артиллерии в г. Алейск- воинская специальность наводчик пулемета. В 2015 переехал в уральский город Челябинск. Женился - стал отцом двоих прекрасных детей, в которых души не чаял. С началом мобилизации в сентябре 2022 года, не дожидаясь повестки Александр сам пошел в военкомат, а уже 28 сентября родные его проводили с военкомата. Боевое слаживание Александр Попов прошел в в\ч 12128 г.Тоцкое Оренбургской области и с ноября 2022 принял участие в боевых действиях на территории Украины в составе отряда «Шторм». Звонки с линии боевого соприкосновения были редкими, но родные ждали их с тревогой и надеждой. Александр Попов погиб 20 февраля 2023 года в боях под с. Червонопопо́вка Кременского района Луганской области. Захоронили Героя с воинскими почестями 8 марта 2023 г.на Спасо-Преображенском кладбище г. Челябинска на Аллее Героев Спец. Операции ZOV . «За мужество и отвагу при выполнении воинского долга в ходе Специальной военной операции на Украине» Александр Александрович Попов награжден орденом Мужества (посмертно). Награда Героя передана родным. «Саша всегда имел собственное мнение… всегда на позитиве … был в центре внимания - своей очаровательной улыбкой располагал к общению… всегда легкий на подъем… мог подолгу играть с друзьями в футбол… Все друзья Саши знают, что он был за справедливость! Александр всегда останется Любимым и Единственным Сыном у Мамы, Любимым Мужем и Отцом и Верным Другом! Мы его Помним, Любим и Гордимся!» - рассказала супруга Героя… (не могу писать вдова… рука порой не поднимается назвать таким хлестким словом Жену, мать детей Героя). «У Александра была жена и сын и дочь, и планов на жизнь.... Его ждала Мама. И вот человека нет... Больно, страшно и несправедливо. Но Бог забирает лучших. Памяти достойные, Герои нашего тяжёлого времени».

Офицер запаса Марзоев Олег выставил ролик с Героем:

https://t.me/marzoev_oleg/2499

Скрины из ролика:

ГТРК Алания передает: Сергей Меняйло передал ордена Мужества семьям погибших в ходе спецоперации военнослужащих.

– Примите мои искренние соболезнования. Ваши сыновья, мужья, отцы, братья выполнили свой воинский долг с честью. Свои жизни они отдали за свободу и независимость нашего государства, как и наши деды и прадеды они пали в битве с нацистами, которые вновь пытаются поднять свою голову. Вы по праву можете гордиться ими. Мы будем делать все, чтобы увековечить их имена, потому что для всех нас эти мужественные ребята – настоящие герои! – сказал глава республики.

Указом президента Российской Федерации Владимира Путина за мужество, отвагу и самоотверженность,проявленные при исполнении воинского долга орденами Мужества (посмертно)награждены:

...старшина Скоков Михаил Матвеевич; орден передан сыну Скокову Никите...

https://alaniatv.ru/sergej-menyajlo-peredal-ordena-muzhestva...



Просто удивительно, что нашлась информация.

«Там все друг за друга стоят»: 34-летний вагнеровец из Ярославской области погиб в СВО

Возлюбленная узнала о его смерти по ИНН

17 мая 2023, 19:18 По словам гражданской жены, Владимир погиб под Бахмутом. Фото: Амалия Долгова

В Ярославской области простились с бойцом спецоперации, участником частной военной компании «Вагнер» Владимиром Смирновым. Он погиб 24 апреля, церемонию прощания в Тутаеве организовали 16 мая. О том, что 34-летний Владимир был бойцом ЧВК, сообщили в пресс-службе правительства региона.

— При исполнении воинского долга в ходе специальной операции погиб боец штурмового отряда частной военной компании Владимир Смирнов, — говорится в сообщении, размещенном на сайте правительства.

ЧВК «Вагнер» создана бизнесменом Евгением Пригожиным. Он признался, что сделал это в 2014 году. Уже в те годы бойцы частной военной компании участвовали в боях на территории Луганской и Донецкой Народных Республик. По словам самого Пригожина, его ЧВК работала в Сирии и других арабских странах, «спасала» обездоленных африканцев и латиноамериканцев (по данным РИА). Неофициально ЧВК называют «музыкантами» и «оркестром». В едином госреестре юрлиц есть единственное акционерное общество «ЧВК ВАГНЕР ЦЕНТР», которое появилось 27 декабря 2022 года в Санкт-Петербурге, имена акционеров не раскрываются.

«В этот миг мой мир остановился»

34-летний Владимир из Тутаева хотел связать судьбу с оружием. А после начала специальной военной операции грезил о контракте. Его гражданская жена Амалия в разговоре с 76.RU вспоминает, что Владимир после заключения контракта признавался, что в боях нашел свое призвание.

— Поменял много разных работ, никак не мог найти себя и вот, когда уехал на [спецоперацию], сказал, что ему всё нравится и что будет потом продолжать военное дело, — поделилась Амалия.

На гражданке в последнее время он работал автомехаником. А весной 2023 года записался в отряд Пригожина.— Он всегда интересовался всем происходящим в СВО, хотел идти воевать еще в самом начале СВО. Отговаривала, и у меня это получалось. В последний раз не получилось, он меня поставил перед фактом, что едет и купил билет. Звонил мне с учебного лагеря почти каждый день, сказал, что подписал контракт на год, что через полгода приедет в отпуск, — рассказала Амалия.

— О Минобороны никогда речи не было, он сразу мне сказал, что только туда пойдет. Что там все друг за друга стоят и прикрывают, что там братство. И подготовка отличная.

О гибели любимого Амалия узнала случайно, из-за своего беспокойства о нем.

— 10 апреля был последний звонок перед отправкой на Украину. Сказала ему напутствующие слова, что горжусь им. И это правда! Ждала после этого звонка, но так и не дождалась. Потом 5 мая мне стало как-то тревожно, и я решила проверить его ИНН, и он оказался недействителен с 19 апреля. Хотя за два дня до этого был действующий. И стала писать в «Службу 200» (организация по перевозке тел умерших. —Прим. ред.), чтобы мне подтвердили информацию. И они ее подтвердили, что мой муж погиб 19 апреля в Артемовске (Бахмут) от острой массивной кровопотери и ранения в области шеи. И вот в этот миг мой мир остановился. Он всегда будет в моей памяти добрым, веселым, улыбчивым и жизнерадостным пареньком. У него была мечта купить машину, но, увы. Планировали сыграть свадьбу, как вернется, тоже не получилось. Мне будет очень его не хватать.

По словам гражданской жены, он погиб на следующий день после своего дня рождения. Ему только исполнилось 34 года.

Владимир и Амалия прожили вместе 7 лет. Познакомились в 2013 году, а с 2016-го стали вместе жить. Пара планировала свадьбу, но расписаться так и не успела.

По информации властей, у Владимира также осталась сестра. Родителей у вагнеровца не было, он рос в детском доме.

«Называли его Мистер Бин»

В социальных сетях под постом о прощании с Владимиром собралось много скорбящих комментариев. Одной из тех, кто знал Владимира оказалась Анастасия. Ребята вместе росли в детском доме.

— С Вовой Смирновым мы были в одном детском доме. Он был всегда веселым. Мы, помню, называли его Мистер Бин, потому что он был похож на актера из американской комедии. Там был мужчина, мистер Бин. Вот и мы его так называли. Трудолюбивый был, отзывчивый. Я его последний раз видела в 22-м году, на остановке встретились. Мы с ним встретились. Вот. Ну так поговорили о жизни. Вот он тоже знал моего брата, который погиб в ДТП 2 мая. Росли все вместе, дружными были. Вова отзывчивый, добрый, трудолюбивый, — рассказала в беседе с корреспондентом 76.RU знакомая Владимира Анастасия. Владимир на фото стоит справа от Снегурочки. Фото: Анастасия

О чувстве юмора Владимира вспоминает и его сосед Николай.

— Душевный был, да и анекдоты рассказывал, и по делу толково говорил. И человек веселый, и в помощи не отказывал, своих детей вроде не было у него, — поделился воспоминаниями Николай.

— Видел его месяца три назад, даже не знал, что он на СВО, я в рейс ушел и больше его не видел.

Николай добавил, что частенько общался с Владимиром и как-то даже вместе справляли Новый год.

Церемония прощания прошла 16 мая в Доме культуры имени Малова, похоронили Владимира на кладбище в деревне Новое Баскачево Тутаевского района.

https://76.ru/text/gorod/2023/05/17/72311264/

К сожалению, вот по этим погибшим Героям я совсем ничего не нашла Аверин Николай Анатольевич Альцев Станислав Анатольевич

Только вот такое фото с выражением соболезнований разошлось в сети.

https://vk.com/wall-192552868_23092 Зайцев Никита Иванович.

Совсем ничего не найдено.

И последнее известие от самого Вадима. Сегодня 10 октября умер его очень близкий друг. ВДВ-шник (а бывших среди них не бывает). Остановка сердца. Какие испытание должны пройти люди, чтоб останавливалось сердце?

Огромные соболезнования друзьям и близким!

Дополнительная информация, полученная от родных. Школе в Колпино присвоили имя погибшего на СВО выпускника Колпинской школе №404 присвоили имя погибшего в ходе СВО выпускника учреждения Максима Смирнова.

Решение о присвоении школе в Колпино имени кавалера ордена мужества Смирнова было принято на заседании Топонимической комиссии Петербурга.

Максим Смирнов погиб в ходе СВО в марте 2022 года. Ему был 21 год.

https://t.me/sp_1703/53947

Его портреты работы Вадима можно посмотреть вот тут:

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.16

Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.5 (42)

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.62