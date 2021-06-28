..."Да сам ты пошел ...", - качнувшись по инерции вперед, я выскочил из машины, резко хлопнув дверью.

Чёрт с ним, пешком дойду, ещё друг называется... !

Перейдя улицу, взошел на мост и увидел её. Она стояла на середине моста и, опершись локтями на перила, смотрела вниз. В длинной юбке и свободной вязаной кофте, свисающей у живота.

Попка сексуальная такая....

Я подходил все ближе.

Мне не было видно её глаз, просто по какому-то внутреннему напряжению в её теле, вдруг, понял всё. И остановился. И облокотился на перила рядом с ней.

Достал пачку сигарет и закурил. Мы молча стояли и смотрели вниз на черную воду. С детства боюсь высоты и внутренне поежился, сколько здесь - метров тридцать? А ей было совсем не до меня. Она просто ждала, когда я уйду. - Думаешь, стоит?... - равнодушно спросил я.

- А зачем продолжать всё это? - спокойно ответила она.

- А что, нет совсем идей?

- Надоело, устала , всё бессмысленно... всё...

- Хочешь, поговорим ?

- Не-а...

- Я не знаю про жизнь, я просто живу,

Судьбу по звёздам отмеряя,

Движенью рук безмерно доверяя,

Я по обидам глупым не грущу.

Ошибки старые в шкатулку собирая,

Бездонных глаз печаль любя,

Я ничего про эту жизнь не знаю,

Лишь по карманам радости храня.

И хоть назад уже не оглянуться,

Найдётся песня - я её спою,

Так много в этой жизни понимая,

Я всё же эту жизнь люблю.

" - ...

- Красиво, но ведь это ничего не меняет - сказала она, не повернувшись.

- Конечно... - ответил я и продолжил:

- Кленовый лист лежал на мостовой,

Багровый, как растоптанная птица...

Я читал ещё и ещё, что-то пропуская, потому что забыл, перескакивая на следующее...

Она слушала.

- Послушай, ну зачем тебе это, зачем ты все это делаешь? Я ж тебя не трогала, ну и шел бы мимо....

- Зато ты уже целый час живешь.

- Я ж сказала - это ничего не меняет, ты скоро уйдешь, а потом, ...потом уйдет кто-нибудь еще, и опять наступит пустота, - раздраженно бросила она.

- Пойми же - все бессмысленно! Я так больше не могу.

- Да-а-а уж, - протянул я и... остался навсегда.