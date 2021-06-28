..."Да сам ты пошел ...", - качнувшись по инерции вперед, я выскочил из машины, резко хлопнув дверью.
Чёрт с ним, пешком дойду, ещё друг называется... !
Перейдя улицу, взошел на мост и увидел её.Она стояла на середине моста и, опершись локтями на перила, смотрела вниз. В длинной юбке и свободной вязаной кофте, свисающей у живота.
Попка сексуальная такая....
Я подходил все ближе.
Мне не было видно её глаз, просто по какому-то внутреннему напряжению в её теле, вдруг, понял всё. И остановился. И облокотился на перила рядом с ней.
Достал пачку сигарет и закурил. Мы молча стояли и смотрели вниз на черную воду. С детства боюсь высоты и внутренне поежился, сколько здесь - метров тридцать? А ей было совсем не до меня. Она просто ждала, когда я уйду.- Думаешь, стоит?... - равнодушно спросил я.
- А зачем продолжать всё это? - спокойно ответила она.
- А что, нет совсем идей?
- Надоело, устала , всё бессмысленно... всё...
- Хочешь, поговорим ?
- Не-а...
- Я не знаю про жизнь, я просто живу,
Судьбу по звёздам отмеряя,
Движенью рук безмерно доверяя,
Я по обидам глупым не грущу.
Ошибки старые в шкатулку собирая,
Бездонных глаз печаль любя,
Я ничего про эту жизнь не знаю,
Лишь по карманам радости храня.
И хоть назад уже не оглянуться,
Найдётся песня - я её спою,
Так много в этой жизни понимая,
Я всё же эту жизнь люблю.
- Красиво, но ведь это ничего не меняет - сказала она, не повернувшись.
- Конечно... - ответил я и продолжил:
- Кленовый лист лежал на мостовой,
Багровый, как растоптанная птица...
Я читал ещё и ещё, что-то пропуская, потому что забыл, перескакивая на следующее...
Она слушала.
- Послушай, ну зачем тебе это, зачем ты все это делаешь? Я ж тебя не трогала, ну и шел бы мимо....
- Зато ты уже целый час живешь.
- Я ж сказала - это ничего не меняет, ты скоро уйдешь, а потом, ...потом уйдет кто-нибудь еще, и опять наступит пустота, - раздраженно бросила она.
- Пойми же - все бессмысленно! Я так больше не могу.
- Да-а-а уж, - протянул я и... остался навсегда.
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