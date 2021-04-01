Писатель военной правды

24 сентября считают днем рождения Константина Воробьева, писателя, которого называли одним из тех, кто создавал «лейтенантскую прозу», описавших правдиво то, что они видели на Великой Отечественной, то, через что прошли сами. В этом же ряду Юрий Бондарев, Василь Быков, Григорий Бакланов, Эммануил Казакевич, Борис Васильев….

В 2019 году отмечалось столетие со дня рождения Воробьева. На родной курской земле прошли пышные мероприятия. Посадили целый сад, провели конференцию, наградили премией его имени журналистов и писателей.

К сожалению, сегодняшнее поколение почти не помнит и не знает замечательных книг Константина Воробьева: «Это мы, Господи!», «Убиты под Москвой», «Крик», «Алексей, сын Алексея»… Он писал честно и неудобно для власти, о том, что вспоминать было не очень принято народом-победителем. Он и сам прошел через ад.

На самом деле Константин Воробьев родился 16 ноября 1919 года, но днем рождения после войны считал именно 24 сентября. В этот день в сентябре 1943 года он совершил третий, удачный побег из немецкого плена.

В декабре 1941 года контуженный лейтенант Воробьёв под Клином попал в плен и прошел несколько лагерей военнопленных – Клинский, Ржевский, Смоленский, Каунасский, Саласпилсский, Шяуляйский.

Трагедия главного героя повести «Крик» – гибель от взрыва его любимой девушки – стала символом трагедии всего поколения, юность которого совпала с этой страшной войной. Манеру, в которой было написано это и последующие произведения автора, критики позднее назовут «сентиментальным натурализмом». Позднее данные повести были дважды экранизированы. В 1983 году вышел фильм «Экзамен на бессмертие», а в 1990 году «Это мы, Господи!». Первый из них строился на сюжете повестей «Крик» и «Убиты под Москвой», а второй только на повести «Убиты, под Москвой», при этом авторы последнего использовали для фильма название другой повести Воробьева. Воробьев родился в селе Нижний Реутец Медвенского района. Во время Голодомора его село вымирало целыми семьями. Отца Воробьева, работавшего в сельмаге, арестовали за обнаруженную недостачу. Чтобы спасти близких от голода, Константин в 14 лет стал работать в местном магазине, где ему платили хлебом. Затем он учился в сельскохозяйственном техникуме, окончил курсы киномехаников, с треском вылетел с должности литсотрудника районной газеты за строчку в стихотворении на смерть Валериана Куйбышева: «Ты не один, в аду с тобою и Сталин будет в краткий срок». Хотя все-таки пожалели, по официальной версии увольнение произошло за «преклонение перед царской армией» — он всюду ходил с книгой о войне 1812 года.

Последовав советам знакомых, Константин Воробьёв не стал ждать худших мер и в 1937 году переехал в Москву к своей сестре. В Москве он учился в вечерней школе и одновременно с этим продолжал свою литературную деятельность, работая в редакции газеты «Свердловец». Во время службы в Красной армии с 1938 по 1940 годы он сотрудничал с армейской газетой «Призыв», а после окончания службы работал в газете Академии им. Фрунзе. Отсюда он был направлен на учёбу в Московское Краснознамённое пехотное училище им. Верховного Совета РСФСР. Благодаря высокому росту и своему происхождению из крестьян Константин Воробьёв был зачислен в роту курсантов Кремлёвского училища. По сути, писатель оказался в элитной части Красной Армии, тогда это считалось удачей. Никто не мог подумать, что в 1941 году этих курсантов бросят на передовую навстречу наступающим на столицу немецким танкам. Для большинства из них эти первые бои под Москвой стали последними.

Константин Воробьёв оказался на фронте в октябре 1941 года в разгар немецкого наступления на столицу, когда части гибли практически в полном составе, многие попадали в плен, который приравнивался к измене Родине. Позднее эту обстановку до мельчайших деталей писатель воспроизведёт в своём самом известном произведении, повести «Убиты под Москвой». В данной повести писатель не утаил одного из главных предметов той эпохи – безотчётного страха не перед врагом, а перед другом.

В декабре 1941 года под Клином лейтенант Константин Воробьёв контуженым попадает в плен, после чего долгое время до 1943 года содержится в различных концентрационных лагерях, откуда он дважды бежал.

Издевательства, унижения. 80 граммов хлеба в неделю. Даже снег на территории лагеря был съеден. Он видел, как людей превращали в зверей...

После удачного побега он в Литве возглавляет партизанский отряд. Правда, перед этим его выхаживала семья лесника, где он и познакомился с будущей женой Верой, дочерью спасителя. Вместе они ушли к партизанам. Там и родилась его первая повесть о войне и лагере «Дорога к дому», которая не была опубликована ни в одном из журналов, куда после войны приносил ее автор. Ее считали утраченной и нашли случайно только в 1986 году, через 11 лет после смерти Константина Воробьева в центральном архиве литературы и искусства вместе с архивом журнала «Новый мир». В том же году повесть была опубликована. Она получила новое название – «Это мы, Господи!».

После освобождения Шяуляя Воробьева назначили начальником штаба МПВО, организованного на базе партизанской группы. Домой после войны Воробьев не попал. После плена на нем висело клеймо предателя. Простили, но лишили офицерского звания и продолжали косо смотреть. Да и прозу он писал странную, не следовал линии партии. С 1947 года он жил в Вильнюсе – на родине жены. Здесь он сумел сменить большое количество профессий: шофёр, киномеханик, конторщик, заведующий магазином промтоваров. В 1952-1956 годах работал в редакции ежедневной газеты «Советская Литва», где заведовал отделом искусства и литературы. Именно в Вильнюсе вышел первый сборник его рассказов «Подснежник» (1956), а также сборники повестей и рассказов «Седой тополь» (1958) и «Гуси-лебеди» (1960). Первые произведения автора конца 1940-х начала 1950-х годов в основном повествовали о буднях литовской деревни.

Но известность писателю принесли его повести 1960-х годов. Это были повести «Алексей, сын Алексея» (1960), «Крик» (1962) и «Убиты под Москвой» (1963). Все они были задуманы как единое произведение со сквозным героем, но в итоге вышли в разное время и зажили своей самостоятельной жизнью.

Повести «Крик» и «Убиты под Москвой» относятся к тем, которые критики привыкли называть «лейтенантской прозой». В них писатель рассказывал о том, чему сам стал свидетелем во время ожесточённых боёв под Москвой в конце 1941 года. Трагедия главного героя повести «Крик» – гибель от взрыва его девушки – стала символом трагедии всего поколения, юность которого совпала с войной. Позднее данные повести были дважды экранизированы.

В середине 1960-х годов Константин Воробьёв писал повести, в которых стремился донести до читателя «правду о гибели русской деревни». Это его стремление воплотилось в повестях «Почём в Ракитном радости» (1964) и «Друг мой Момич» (1965). Из-за того, что вторая повесть не соответствовала официальным идеологическим установкам, при жизни автора она полностью не публиковалась, сокращённый вариант был опубликован в 1967 году под названием «Тётка Егориха».

Творческий путь писателя оборвала тяжёлая болезнь, 2 марта 1975 года он умер от опухоли мозга в Вильнюсе. 20 лет спустя, исполняя волю мужа, вдова привезла его прах на курскую землю. В 2009 году в сквере у Курской государственной филармонии открыт памятник писателю. Его имя носит средняя школа №35 Курска, в честь писателя названа одна из улиц. На его родине, в селе Нижний Реутец, в родительском доме, открыт музей Константина Воробьева. Из личных вещей только две иконы, переданные семьей.

"Он мастер катарсиса. Вы вдруг не можете сдержать рыданий. Проще всего объяснить это содержанием, поскольку он писал в основном о трагичном, тяжелы и печальны переживания его героев: ад плена, крушение иллюзий, несостоявшаяся любовь. Но независимо от значения описываемых событий движение текста и смысла в следовании слов, меняющиеся ритм и темп – всё подводит к неминуемому взрыву. И он происходит – момент очищения, момент истины, а вам не сдержать слёз, потому что магия авторской речи вас захватила, и всё это происходит с вами: ужас неминуемой смерти, и эти, с засученными рукавами, и мёртвый на спине – как щит, истерика в болотной жиже, а солдаты горько констатируют «бобик сдох», но спустя минуты – истерика была тем же очищением – вы снова перед строем, вы снова командир, армия жива, и к вам – за вопросом «а с этим, кто насчёт бобика, что будем делать?»... И всё это в бессюжетном фактически рассказе («Дорога к мужеству»), фабула хронологична, события развёртываются во времени, следуя друг за другом без всякой смысловой связи, как в жизни, подчинённые не авторскому замыслу, а воле случая. Но если проследить события души...

Вот главное в творчестве Воробьёва – события души. Лучшее его, на мой взгляд, и самое характерное – это рассказ «Картины души». Здесь он предстаёт перед нами как мастер изображения душевных состояний, переживаний. Они все навеяны реальными событиями, которые нам всем близки и понятны, они все из нашего времени, но сколько значения в них находит Константин Воробьёв, сам тонко чувствующий и сильно переживающий и умеющий так тонко передать зарождение, начало чувства, его развитие. Это не о любви, во всяком случае, не только о ней. Их много у него, картин души, – в военной прозе, произведениях о селе, о детях и, конечно же, о любви". - Б. Оробинский

Константин Воробьев не так известен, как многие его современники. Печатали его трудно, из жизни ушел рано – в 55 лет. Его еще должны открыть заново. Такой «неправильной» прозы у нас действительно очень мало.

«Я не требовал наград за свои дела, потому что был настоящим русским», — написал Воробьев. Он хотел одного: чтобы люди знали правду о войне и самих себе.

Память о писателе живёт и поддерживается в Курской области. В целях увековечения памяти писателя 22 сентября 1989 года одна из новых улиц Курска названа именем Константина Воробьёва. Ежегодно проводится творческий конкурс им. К. Воробьева на лучшее журналистское произведение на военно-патриотическую тему.

Впервые конкурс был объявлен в 2001 г. Курским областным Союзом журналистов и ОАО «Михайловский ГОК».

Цель конкурса – продолжение летописи подвига нашего народа в Великой Отечественной войне, пропаганда героической истории и боевых традиций Российской армии и флота, повышение престижа военной службы, воспитание у молодежи любви к Родине, чувства ответственности за ее судьбу.

В конкурсе участвуют журналисты средств массовой информации Курской области, а также внештатные авторы.

Победители конкурса определяются в двух номинациях: печатные и электронные СМИ.

Итоги конкурса подводятся в канун Дня Победы - 9 Мая.

Вот тут можно почитать части книги "Убиты под Москвой", ч.1: http://rys-strategia.ru/publ/1-1-0-4959,

ч.2 : http://rys-strategia.ru/publ/1-1-0-4960

https://fantlab.ru/autor13972

http://kurskonb.ru/our-booke/kurjane/doc/vorobev.html