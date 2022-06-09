А вы знали, что 3 года после войны не было призыва в армию?

Обязательный призыв на срочную воинскую службу молодых людей действовал на протяжении всей истории Советского Союза. Только армия, основанная на срочной службе, могла обеспечить безопасность огромной континентальной державы. Служба в армии была обязательной, а за уклонение от призыва человека могла ждать уголовная ответственность. Однако, три года в советской истории молодых людей в войска вообще не призывали. Случилось это после войны. Почему?
Кроме того, для молодых и крепких в стране в 1945 году нашлась другая форма обязательной службы. Вся европейская часть СССР по состоянию на 9 мая 1945 года лежала в руинах. Страну нужно было восстанавливать. Война принесла многочисленные бедствия: без срочного восстановления колхозов и пахотных земель Союзу угрожал голод и вспышки голодных эпидемий, заводы и фабрики нужно было отстраивать, по всей европейской части страны были приведены в негодность сотни тысяч километров коммуникаций. Наконец, кому-то нужно было работать в тех самых колхозах, на фабриках и на заводах. Поэтому молодых людей призывали в трудовые армии и в школы фабрично-заводского производства. Эта служба считалась альтернативной воинской, а потому была обязательно и за уклонение от нее без уважительных причин также предусматривалась уголовная ответственность. Такая ситуация сохранялась на протяжении первых трех лет после войны, пока страна окончательно не смогла вернуться к мирной жизни.
1. Причина первая: слишком большая армияПервая важная причина заключалась в том, что на момент 1945 года Советский Союз располагала самой большой армией в мире — 11.5 млн человек. Это было гораздо больше, чем требовалось стране по меркам нового мирного времени. Поэтому началась демобилизация. Однако, в силу ряда причин происходила она не моментально. Возвращение призывников домой растянулось во времени с 1945 по 1948 год по решению Президиума Верховного Совета СССР. В итоге, если в 1947 году численность войск составляла 8.6 млн человек, то уже к 1948 оно упало до 2.8 млн человек. Растянутая во времени демобилизация в свою очередь была напрямую связана со второй важной причиной.
2. Причина вторая: убыль мужского населенияЭто должно быть более, чем очевидно для любого, кто хоть какое-то представление имеет о людских потерях Советского Союза. По самым скромным оценкам на фронте, в тылу и на оккупированной территории за время 1941-1945 годов погибло более 27 млн человек. Таким образом, призывать в 1945 году на срочную воинскую службу фактически не было кого. Нет, безусловно молодые люди 18-летнего возраста в стране были и в большом количестве, однако СССР впервые в своей истории угодил в демографическую яму. Ничего подобного бывшие советские республики не видели ни до войны, ни после нее вплоть до 1990-х годов. По этой причине, когда на срочную службу все-таки начали призывать хоть кого-то, подразделения в большинстве формирований имели только 50-80% от своей штатной численности.
Кроме того, для молодых и крепких в стране в 1945 году нашлась другая форма обязательной службы. Вся европейская часть СССР по состоянию на 9 мая 1945 года лежала в руинах. Страну нужно было восстанавливать. Война принесла многочисленные бедствия: без срочного восстановления колхозов и пахотных земель Союзу угрожал голод и вспышки голодных эпидемий, заводы и фабрики нужно было отстраивать, по всей европейской части страны были приведены в негодность сотни тысяч километров коммуникаций. Наконец, кому-то нужно было работать в тех самых колхозах, на фабриках и на заводах. Поэтому молодых людей призывали в трудовые армии и в школы фабрично-заводского производства. Эта служба считалась альтернативной воинской, а потому была обязательно и за уклонение от нее без уважительных причин также предусматривалась уголовная ответственность. Такая ситуация сохранялась на протяжении первых трех лет после войны, пока страна окончательно не смогла вернуться к мирной жизни.
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