А вы знали, что 3 года после войны не было призыва в армию?

1. Причина первая: слишком большая армия

2. Причина вторая: убыль мужского населения

Обязательный призыв на срочную воинскую службу молодых людей действовал на протяжении всей истории Советского Союза. Только армия, основанная на срочной службе, могла обеспечить безопасность огромной континентальной державы. Служба в армии была обязательной, а за уклонение от призыва человека могла ждать уголовная ответственность. Однако, три года в советской истории молодых людей в войска вообще не призывали. Случилось это после войны. Почему?Первая важная причина заключалась в том, что на момент 1945 года Советский Союз располагала самой большой армией в мире — 11.5 млн человек. Это было гораздо больше, чем требовалось стране по меркам нового мирного времени. Поэтому началась демобилизация. Однако, в силу ряда причин происходила она не моментально. Возвращение призывников домой растянулось во времени с 1945 по 1948 год по решению Президиума Верховного Совета СССР. В итоге, если в 1947 году численность войск составляла 8.6 млн человек, то уже к 1948 оно упало до 2.8 млн человек. Растянутая во времени демобилизация в свою очередь была напрямую связана со второй важной причиной.Это должно быть более, чем очевидно для любого, кто хоть какое-то представление имеет о людских потерях Советского Союза.По самым скромным оценкам на фронте, в тылу и на оккупированной территории за время 1941-1945 годов погибло более 27 млн человек. Таким образом, призывать в 1945 году на срочную воинскую службу фактически не было кого. Нет, безусловно молодые люди 18-летнего возраста в стране были и в большом количестве, однако СССР впервые в своей истории угодил в демографическую яму. Ничего подобного бывшие советские республики не видели ни до войны, ни после нее вплоть до 1990-х годов. По этой причине, когда на срочную службу все-таки начали призывать хоть кого-то, подразделения в большинстве формирований имели только 50-80% от своей штатной численности.Кроме того, для молодых и крепких в стране в 1945 году нашлась другая форма обязательной службы. Вся европейская часть СССР по состоянию на 9 мая 1945 года лежала в руинах. Страну нужно было восстанавливать. Война принесла многочисленные бедствия: без срочного восстановления колхозов и пахотных земель Союзу угрожал голод и вспышки голодных эпидемий, заводы и фабрики нужно было отстраивать, по всей европейской части страны были приведены в негодность сотни тысяч километров коммуникаций. Наконец, кому-то нужно было работать в тех самых колхозах, на фабриках и на заводах. Поэтому молодых людей призывали в трудовые армии и в школы фабрично-заводского производства. Эта служба считалась альтернативной воинской, а потому была обязательно и за уклонение от нее без уважительных причин также предусматривалась уголовная ответственность. Такая ситуация сохранялась на протяжении первых трех лет после войны, пока страна окончательно не смогла вернуться к мирной жизни.