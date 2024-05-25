Общины-землячества необходимо приравнять к агентам

"Диаспоры вне закона?" Проверить их на предмет иностранного финансирования.
Вот как-то так
Культурная (национально-культурная) автономия - это автономия обособленной этнической группы в решении вопросов организации образования и других форм своей культурной жизни. Распространяется на всех представителей данной этнической группы, а не на конкретную территорию.
Д и а с п о р а (в дальнейшем "Д")- А это что такое? Такого понятия в законодательстве не существует. Просто нет и всё. Как можно принимать законы о том, что не существует? Нонсенс однако.
Прим автора: Помните, как в в СССР в принципе не могло быть самых разных вещей? Например, организованной преступности, прости туции и проч.. То есть оно было, но.. как бы не замечалось. Дежа вю.
Рецидив СССР
Помните знаменитое "Пятнадцать республик - пятнадцать сестер"? Это была базовая позиция "многонационального государства". Дескать, у нас все в почете, на том стоим. Уже тогда это привело к самым диким перекосам. Республику Россия прочие "сестры" элементарно доили.
Например, после распада СССР в Грузии сокрушались - "Мы потеряли нашу самую большую колонию".
В нынешнее время эта позиция сохранилась. Власти по-прежнему имеют неистребимый пиетет перед национальными образованиями. Это - священная корова. Упаси боже их тронуть! Разрушатся "братские связи". И тогда.. а что тогда? Да кто его знает.. Но обижать их нельзя! А если кто-то хочет обидеть - это разжигание. Покушение на основу основ.
Так было очень долго. Пока не привело к тому, что русские в своей стране уже перестали быть хозяевами. А на улицах (да и не только на улицах) - тотальное засилие южан.
Печальное зрелище
Что-то надо с этим делать!
Однако сколь веревочке ни виться. Даже у самых терпеливых когда-нибудь заканчивается терпение.
Первый серьезный "звоночек" прозвучал от вице-спикер ГД Петра Толстого. Он рубанул правду-матку:
Национальные диаспоры, землячества и общины являются легализованными мафиозными структурами.
У-у.. что тут поднялось! "И как зверь они завыли и рыдали как дитя.." Представители "общин и землячеств" хором принялись негодовать и требовать извинений.
Мы хотим сохранить свою культуру и традиции, а Толстой сам себя дискредитирует. Он должен извиниться перед всеми народами, которых оскорбляют его высказывания. Мы будем писать в Думу и в комиссию по регламенту..
(Улунур Гусейнов, вице-президент Союза азербайджанцев)
Да и не только землячества. На дыбы встало мощнейшее лобби во властных структурах. И стали шуметь о "раскачивании лодки".
Важный законопроект
Зампред комитета ГД по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Матвеев подготовил законопроект, который предполагает фактическое приравнивание национальных диаспор к иностранным агентам.
Поскольку понятия "Д" в законодательстве не существует, он хочет внести изменения в закон о национальных культурных автономиях. Поправки планируется инициировать уже к концу месяца. Суть такова:
Запретить иностранное финансирование национально-этнических объединений, представители которых имеют свое государство за пределами РФ. А если таковые объединения взаимодействуют с иностранными гражданами и государствами, их предлагается признавать иноагентами.
Важно! В одном муниципалитете, регионе должно быть не более одного объединения одной этнической общности.
Согласно этим поправкам, все "автономии" (то есть диаспоры) следует ликвидировать и перерегистрировать в "национально-культурные объединения". Которые будут подпадать под действие законов РФ.
Фактически - это инструмент, с помощью которого можно будет "прижать" то, что до сих пор прижать не получалось. В связи с тем, что явление формально не существует.
Матвеев пояснил, что данная инициатива направлена на защиту национальных интересов и предотвращение внешнего вмешательства через общины, которые могут быть использованы в качестве инструмента влияния иностранными государствами.
- Хорошее дело? Конечно! Давно пора.
Разумеется, данная инициатива вызвала бурю критики. Как со стороны землячеств, так и со стороны провластного лобби. В том числе и в самой Думе. В качестве тяжелой арты выступил Зампред комитета по делам национальностей Гильмутдинов. Он просто "рвал и метал".
Граждане нашей страны других национальностей, которые хотят сохранять свой язык, традиции, культуру, становятся чуть ли не преступниками. Это может ограничить культурные связи и свободы национальных меньшинств. Что не очень хорошо, мягко говоря.
Он много чего наговорил, но суть примерно такая. - Низзя обижать!
По поводу этого законопроекта немало и позитивных комментариев. Не стану утомлять цитатами, приведу лишь пост своей нашей всероссийской любимицы - Яны Поплавской.
Комментарий от Яны
Очень надеюсь, что данный закон всё же не замылят лоббисты. И столь важная инициатива получит ход. Ибо даже в наши властные структуры приходит понимание, что так продолжаться не может.
https://cont.ws/@fruct/2808654?utm_referrer=mirtesen.ru&...
Тот момент, когда депутат Госдумы России оказался максимально "близок к народу", но совсем не так, как он, возможно, этого ожидал.
Как сообщает местное издание:
«Они совершенно не боятся полиции. Один из мигрантов просто сбежал», — заявил, комментируя случившийся с ним инцидент, нашему изданию депутат Госдумы от Татарстана Артем Прокофьев. На прошлой неделе он оказался в центре разборки на перекрестке улиц Чехова и Шмидта. Там, возле здания миграционной службы, парламентарий сделал замечание мигрантам, которые оставили машину на перекрестке. Завязалась перепалка, которая едва не переросла в драку. На место приехала полиция, но теперь Прокофьев возмущен, что его визави, армяне по национальности, отпущены.
<...>
Что было дальше, известно только со слов знакомых с историей собеседников. По нашим данным, всего были задержаны двое «нападавших»: один из них был «оформленным» гражданином России, второй — мигрант, у которого вот-вот истекал срок действия разрешения на пребывание в стране. Обоих доставили в отдел полиции «Вишневский» и выписали символический штраф — по 500 рублей. Интересно, что был и третий «хулиган», которому удалось скрыться до приезда полицейских. Не исключено, что причиной его побега было отсутствие на руках миграционных документов…
<...>
«Мы наблюдаем разгул беспредела мигрантов по всей нашей стране. Мы видим, что они не только не знают законов России, но и сознательно не хотят их знать и пытаются устанавливать собственные порядки. Например, организуя себе парковку в центре перекрестка или на тротуаре. На указание, что в России необходимо соблюдать закон, реагируют прямой агрессией. Они совершенно не боятся полиции. Очевидно почему, — заявил нашему корреспонденту Прокофьев. — Пример даже этого случая демонстрирует беспомощность органов правопорядка, ведь вместо направления материалов административного дела в суд, где тяжести их действий была бы дана оценка, их отпускают без суда со штрафом 500 рублей. А один из мигрантов избежал даже этого, просто сбежав. Как они продолжат себя вести в нашей стране после такого „урока дружелюбия“ от полиции, я думаю, догадаться несложно».
Один из нападавших
Что на всё это можно сказать? Скорей всего, сотрудники полиции, которые приехали на вызов и которые отпустили нападавших, будут наказаны. Но судя по всему, они действовали в рамках "сложившейся" системы в органах правопорядка, то есть иного пути действий у них особо не было. Будут эдакими "козлами отпущения".
Остаётся тут только один вопрос - насколько хватит "запала" у депутата Госдумы погрузиться в "мигрансткую тему". Либо ему кто-то решит пояснить, что сильно соваться туда не стоит?
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