Общины-землячества необходимо приравнять к агентам

"Диаспоры вне закона?" Проверить их на предмет иностранного финансирования.

Вот как-то так

Культурная (национально-культурная) автономия - это автономия обособленной этнической группы в решении вопросов организации образования и других форм своей культурной жизни. Распространяется на всех представителей данной этнической группы, а не на конкретную территорию.

Это один из видов общественного объединения. Организационно-правовой формой является общественная организация.

Д и а с п о р а (в дальнейшем "Д")- А это что такое? Такого понятия в законодательстве не существует. Просто нет и всё. Как можно принимать законы о том, что не существует? Нонсенс однако.

Прим автора: Помните, как в в СССР в принципе не могло быть самых разных вещей? Например, организованной преступности, прости туции и проч.. То есть оно было, но.. как бы не замечалось. Дежа вю.

Рецидив СССР

Помните знаменитое "Пятнадцать республик - пятнадцать сестер"? Это была базовая позиция "многонационального государства". Дескать, у нас все в почете, на том стоим. Уже тогда это привело к самым диким перекосам. Республику Россия прочие "сестры" элементарно доили.

Например, после распада СССР в Грузии сокрушались - "Мы потеряли нашу самую большую колонию".

В нынешнее время эта позиция сохранилась. Власти по-прежнему имеют неистребимый пиетет перед национальными образованиями. Это - священная корова. Упаси боже их тронуть! Разрушатся "братские связи". И тогда.. а что тогда? Да кто его знает.. Но обижать их нельзя! А если кто-то хочет обидеть - это разжигание. Покушение на основу основ.

Так было очень долго. Пока не привело к тому, что русские в своей стране уже перестали быть хозяевами. А на улицах (да и не только на улицах) - тотальное засилие южан.

Печальное зрелище

Что-то надо с этим делать!

Однако сколь веревочке ни виться. Даже у самых терпеливых когда-нибудь заканчивается терпение.

Первый серьезный "звоночек" прозвучал от вице-спикер ГД Петра Толстого. Он рубанул правду-матку:

Национальные диаспоры, землячества и общины являются легализованными мафиозными структурами.

У-у.. что тут поднялось! "И как зверь они завыли и рыдали как дитя.." Представители "общин и землячеств" хором принялись негодовать и требовать извинений.

Мы хотим сохранить свою культуру и традиции, а Толстой сам себя дискредитирует. Он должен извиниться перед всеми народами, которых оскорбляют его высказывания. Мы будем писать в Думу и в комиссию по регламенту..

(Улунур Гусейнов, вице-президент Союза азербайджанцев)

Да и не только землячества. На дыбы встало мощнейшее лобби во властных структурах. И стали шуметь о "раскачивании лодки".

Важный законопроект

Зампред комитета ГД по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Матвеев подготовил законопроект, который предполагает фактическое приравнивание национальных диаспор к иностранным агентам.

Поскольку понятия "Д" в законодательстве не существует, он хочет внести изменения в закон о национальных культурных автономиях. Поправки планируется инициировать уже к концу месяца. Суть такова:

Запретить иностранное финансирование национально-этнических объединений, представители которых имеют свое государство за пределами РФ. А если таковые объединения взаимодействуют с иностранными гражданами и государствами, их предлагается признавать иноагентами.

Важно! В одном муниципалитете, регионе должно быть не более одного объединения одной этнической общности.

Согласно этим поправкам, все "автономии" (то есть диаспоры) следует ликвидировать и перерегистрировать в "национально-культурные объединения". Которые будут подпадать под действие законов РФ.

Фактически - это инструмент, с помощью которого можно будет "прижать" то, что до сих пор прижать не получалось. В связи с тем, что явление формально не существует.

Матвеев пояснил, что данная инициатива направлена на защиту национальных интересов и предотвращение внешнего вмешательства через общины, которые могут быть использованы в качестве инструмента влияния иностранными государствами.

- Хорошее дело? Конечно! Давно пора.

Разумеется, данная инициатива вызвала бурю критики. Как со стороны землячеств, так и со стороны провластного лобби. В том числе и в самой Думе. В качестве тяжелой арты выступил Зампред комитета по делам национальностей Гильмутдинов. Он просто "рвал и метал".

Граждане нашей страны других национальностей, которые хотят сохранять свой язык, традиции, культуру, становятся чуть ли не преступниками. Это может ограничить культурные связи и свободы национальных меньшинств. Что не очень хорошо, мягко говоря.

Он много чего наговорил, но суть примерно такая. - Низзя обижать!

По поводу этого законопроекта немало и позитивных комментариев. Не стану утомлять цитатами, приведу лишь пост своей нашей всероссийской любимицы - Яны Поплавской.

Комментарий от Яны

Очень надеюсь, что данный закон всё же не замылят лоббисты. И столь важная инициатива получит ход. Ибо даже в наши властные структуры приходит понимание, что так продолжаться не может.

https://cont.ws/@fruct/2808654?utm_referrer=mirtesen.ru&...

В Казани мигранты и "новый россиянин" едва не избили депутата Госдумы России