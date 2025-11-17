Опять взялись за разворот сибирских рек

Многие пишут по поводу нового веяния с разворотом российских рек в Среднюю Азию:

Российская академия наук инициировала обсуждение масштабного проекта по транспортировке водных ресурсов из сибирских рек в Центральноазиатский регион. Ученые предстоят всестороннее изучение возможности сооружения водовода от Оби до Узбекистана с применением современных полимерных трубопроводов.

Уже не раз говорилось, что в перспективе пресная вода будет высшей ценностью, за нее будут воевать.И здесь мы видим начало этих войн, пока в виде лоббирования проекта разворота рек. Понятно, что это будет означать экологическую катастрофу в сопредельных регионах, не говоря о том, что России это не нужно от слова вообще.Для наглядности добавил карты.

Пресная вода одно из главных богатств России. Мы просто не в полной мере это осознаем пока. Именно поэтому нацпроекты вроде "Оздоровления Волги" и "Сохранения Байкала" критически важны. - пишет Сергей Колясников

Андрей Медведев: Это не просто глупое решение, это предательство национальных интересов. Это удар по будущему страны, даже если это пока просто обсуждение проекта.

Поворот русских рек в Центральную Азию нарушит весь экологический баланс Западной Сибири, и вызовет цепную реакцию в природе. Даже в годы СССР, когда РСФСР в ущерб себе кормила и содержала национальные окраины, дикий, катастрофический проект переброски воды сибирских рек на юг, был забракован на всех уровнях.

Проблема воды, конечно же накроет Среднюю Азию в течение ближайших 15 лет максимум. Но это точно проблема региона, а не проблема России. И Россия не обязана хоть как-то помогать.

И даже думать об этом. Потому что независимые государства, которые ведут независимую национальную политику, решают свои вопросы по-своему, а советский и имперский периоды отнесли к категории "период оккупации" просто обязаны справиться со своими проблемами сами. Как взрослые и зрелые государства с тысячелетней историей, о чем написано в тамоших учебниках.Не знаю, почему вдруг уважаемый академик решил вытащить из научной преисподней сброшенный туда проект. Возможно, тут как с квартирами и обманутыми пенсионерками. Какие-то мошенники обманули академика и заставили выдвигать разрушительные идеи.

Те же грабли

Как в РАН сибирские реки в Узбекистан повернуть хотят

С удивлением узнали из материала Медведева, что советский проект поворота сибирских рек в Среднюю Азию на полном серьезе обсуждают (https://pro.rbc.ru/demo/6915f4bc9a7947508cdb4a02) в РАН: в Отделении наук о Земле хотят «проработать научную составляющую» проекта переброски части стока Оби в Узбекистан.

Объективности ради, это пока лишь инициатива одного из подразделений Академии наук, и на политическом уровне ее никто не озвучивал. Однако сама постановка вопроса в нынешних реалиях уже звучит абсурдно.

Начать хотя бы с того, что нет никакого смысла лишать себя водных ресурсов ради благотворительности в адрес других государств. Или кто-то считает, что водный кризис чужих стран Средней Азии — повод поломать экосистему части своей Сибири?

Если вспомнить особенности многовекторности политики стран региона, то инициатива вообще сюр. Получается, в РАН предлагают отдать стоки сибирских рек тем, в чьих учебниках (можно посмотреть страницы их учебников) российский период прямо называется «оккупацией».

Отечественная история учит, что такие проекты ради чужого благополучия — идея заведомо провальная: чужие доброту не оценят, а получить за такое можно только разбитое корыто. Поэтому инициативу не стоит даже обсуждать, ни в каком виде.

Впрочем, судя по тому, что идею «поворота рек Сибири» поднимают где-то раз в 5 лет и сразу забывают, то не исключено, что и РАН делает свой проект «в стол». Вот только зачем? - задается вопросом Рыбарь

Так он ведь (вопрос зачем) открыт.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев предложил объявить период 2026-2035 годов десятилетием практических действий по рациональному использованию воды в Центральной Азии (с) РИА

Дискуссии на тему воды с годами будут набирать все больший вес и остроту. Чистой пресной воды мало и будет еще меньше. В этом плане перспективы Средней Азии, да и не только ее, весьма непростые.

По оценкам ЮНЕСКО, в 2020 году около 2,2 миллиарда человек жили без доступа к безопасной и чистой питьевой воде. К 2050 году до 5,7 миллиарда человек могут жить в районах, где нехватка воды ощущается по меньшей мере один месяц в году.

Уже скоро Россия в дополнение к бесконечному ценных списку ресурсов добавит пресную воду. И это станет еще одной причиной конфликтов и нападок на Россию, зависти и попыток получить нашу воду. - подводит черту Сергей Колясников

Что не так с проектом поворота северных рек 2.0? - задается вопросом Андрей Медведев.

Судя по визгливым аргументам ( тех, кого зацепили посты против проекта) что всего 5 процентов сброса планируется перенаправить в Среднюю Азию, это буквально точная копия того проекта, еще брежневского времени.

Тогда планировали забирать воду из Оби ниже впадения Иртыша. Недалеко от Ханты-Мансийска должен был быть исток главного канала. Речь шла о 6% стока Оби. Это 27.2 кубических километра в год. Их собирались перебрасывать в Казахскую ССР и Узбекскую ССР. Это могло бы закрыть частично потребности мелиорации Узбекской ССР, Казахской ССР, и Оренбуржской и Курганской областей. ЧАСТИЧНО.

Визгливые вопли лоббистов, что, дескать новый проект будет коммерческим, что поставки воды в Среднюю Азию будут происходить за деньги, не выдерживают никакой критики. В ценах 1982 года по данным Госплана проект стоил 16 миллиардов долларов США. Экспертная подкомиссия позже выяснила, что цифра была занижена в 2,5 раза. реальная стоимость проекта была 40 миллиардов. С учетом уровня инфляции на основе индекса потребительских цен внутри США (!), с января 1982 года по сентябрь 2025 года рост стоимости составляет 244,43%. То есть, ныне проект обошелся бы минимум в 150 миллиардов долларов. И то, вопрос. Реальная покупательная способность доллара с учетом инфляции стала еще меньше.

Когда Юрий Лужков решил топить за проект поворота северных рек в 90-е годы, специалисты РАН почитали и сказали, что минимум стоимость проекта будет 390 миллиардов, а сейчас она превышает 500 миллиардов долларов США. Ну ладно, возьмем цену в 150 миллиардов долларов. За трубопровод с водой в Среднюю Азию. Сроки возврата инвестиций посчитайте. Даже если 1000 кубометров будут стоить как 1000 кубометров газа.

Тогда проект переброски воды из северных рек лоббировали прежде всего члены узбекского ЦК, и лично первый секретарь Компартии Узбекистана Шараф Рашидов. Узбекское лобби в ЦК КПСС имело вес. И даже "хлопковое дело" не сильно его снизило. Неужели кто-то думает, что в СССР не было кланов и группировок во власти? В связке с республиканским лобби было Министерство мелиорации и водного хозяйства СССР сам министр Николай Федорович Васильев. Чья юность и первая партийная работа прошли в Таджикистане, а в зрелом возрасте он трудился в Павлодаре. Он больше прочих двигал проект. Потому что все хотели получить огромные бюджеты.

Что-то мне та ситуация напоминает. Нет, уважаемые читатели, вам так не кажется? Получить огромный бюджет под якобы коммерчески успешный проект. И к тому же, судя по некоторым постам, проект переброски воды в Среднюю Азию пытаются продать как этакий вариант нашей мягкой силы. Будем с помощь воды регулировать процессы, в регионе. Ага. Ну тут такое.

Во-первых пробовали мы уже так делать. Не так давно, и не так далеко. Получилось? Или нет? Там правда не вода была, а газ. Может в этом дело.

Во-вторых, с водными ресурсами мы так обращаемся (пример с оздоровлением Волги вам в помощь), что в итоге у нас экологическая беда начинается. Поэтому примерно понятно, как сейчас будут продавать проект. Мягкая сила в Азии - коммерческий успех - совсем недорого - быстро и просто - никакого ущерба экологии. Дескать, раньше-то хотели каналы копать в Азию, а нонче мы по трубам пластиковым погоним воду. Никаких потерь, один профит. И тут же вырастет любовь к России в регионе.

Судя по составу участников мероприятия, где проект обсуждали, интересантов куча. Производители всего на свете от насосов и труб до фильтров, даже олигархи 90-х где-то там маячат за кадром.

"Дискуссия только началась. Выступивший затем представитель компании «Полипластик» рассказал о предварительных расчетах проекта переброски рек. А такие расчеты уже кто-то им заказал.

На мой вопрос, не делали ли они расчеты переброски воды в европейскую часть России, он ответил, что платежеспособного спроса на такую воду у нас не обнаружилось. А в Средней Азии какие-то западные фонды готовы платить".

Полипластик, значит. Ну что же. "Интересно девки пляшут по четыре штуки в ряд", учит нас народная пословица.