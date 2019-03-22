Труба на вес золота - зенитно-ракетный комплекс «Стингер» в Афганистане

Тридцать два года назад ветеран-афганец Владимир Ковтун в составе группы спецназовцев захватил самое важное на тот момент оружие — зенитно-ракетный комплекс FIM-92 «Стингер». 15 февраля 2019 года Владимир Путин наградил его звездой Героя России. Как проходила та операция, и почему награда так долго искала героя — в нашем материале. «Стингер» против СССР

Всем, кто привык сверять своё знание истории по голливудским фильмам, доподлинно известно, что русских в Афганистане помогли победить стареющий Том Хэнкс и Джулия Робертс (тоже, увы, не молодеющая).

Вернее, они сыграли главные роли в фильме «Война Чарли Уилсона» — о том, как техасский конгрессмен финансировал операцию ЦРУ по доставке «гордым и сражающимся за свободу» моджахедам комплексов ПЗРК FIM-92 «Стингер». Ну а когда комплексы дошли до адресатов, тут сразу и победа. И именно «стингеры» её и принесли.

В реальности — впрочем, как обычно — всё было не так. Операция «Циклон», включающая в себя финансирование, перевозку, обучение афганцев и сами «стингеры», состоялась бы в любом случае. В качестве передаточного звена использовалась пакистанская разведка, дружественная американцам. 25 сентября 1986 года три десятка моджахедов подошли практически вплотную к аэродрому у Джелалабада. Группу разделили на три части, каждая получила по одной пусковой установке и несколько ракет для повторной атаки.

Боевики расположились на отдалении друг от друга, укрывшись в «зелёнке», выжженных за лето кустах. Моджахеды не знали, с какой стороны полетят вертолёты, а потому постарались перекрыть все сектора. Неподалёку на возвышении глупо вертел головой оператор, пытаясь понять, кого и когда надо снимать, — американцы требовали запись «первой охоты».

По воспоминаниям Мохаммада Юсуфа, начальника афганского отдела центра разведки Пакистана, во время первой атаки удалось сделать более шести выстрелов и поразить три вертолёта, садящихся на аэродром. Ещё два вертолёта получили серьёзные повреждения. Джелалабадский аэродром закрыли на месяц до выяснения причин.

Оператор снял лишь дёргающуюся свистопляску из неба, камней и кустов, провалив свою работу полностью, — пришлось посылать американцам такой «артхаус».

Кстати, вторая группа, работавшая под Кабулом, выстрелила три ракеты в молоко.

Дальше — сложно. Если верить тому же Мохаммаду Юсуфу, за девять месяцев они использовали 187 ракет для «Стингера», при этом 75 процентов нашли свою цель. Но это, скорее, из разряда баек — мол, никто же не проверит. Ну и дальше началась старая песня: тактическое преимущество, мы склонили чашу весов к победе, «Стингер» как основная причина ухода СССР из Афганистана… Вот только за полгода до этого, в феврале 1986 года, на XXVII съезде КПСС Михаил Горбачёв уже сделал заявление о выработке плана поэтапного вывода войск. Так что, либо «Стингер» переместился во времени, либо — как обычно — мы имеем кучу малу из причин и следствий, а также желание почувствовать себя «причиной победы».

Полцарства за трубу

Одно верно: советское командование всерьёз обеспокоилось новым оружием в руках моджахедов и достать его стало главной задачей для спецназа. В спецподразделениях зачитали приказ — за захват новейшего оружия можно сразу вертеть дырочку на парадке под Золотую Звезду Героя. О существовании ПЗРК «Стингер» в советском генштабе проведали ещё в 1981 году, а позднее узнали и о возможной передаче крупной партии комплексов моджахедам.

Как оружие попадёт вглубь Афганистана, было понятно. От пакистанской границы практически нескончаемым потоком шли небольшие караваны, загруженные боеприпасами и оружием. Джипы, а также ослики, лошади и даже верблюды тащили на своём горбу по тайным горным тропам всё, что требовалось для продолжения войны. Именно такие «колонны снабжения» стали главной целью советских спецназовцев. К концу 1986 года счёт разгромленных караванов уже шёл на сотни.

Справка. В 1984 году командование советского контингента в Афганистане ввело в действие план «Завеса» по перехвату караванов с оружием и боеприпасами, идущих в Афганистан из-за рубежа. В рамках этого плана гораздо активнее, чем раньше, использовались подразделения специального назначения. Ежедневно спецназ военной разведки выставлял до нескольких десятков засад. Кроме того, проводились рейды на вертолётах, автомобилях и в пешем строю.

Пятого января 1987 года группа спецназовцев во главе с майором Евгением Сергеевым вылетела на разведку горного района возле местечка Шахджой. Предполагалось, что там пройдёт караван с оружием, и спецназовцы заранее искали место возможной засады. Было ясно, дул холодный, пронизывающий ветер.

Два Ми-8 шли на предельно малой высоте (ПМВ) — всего несколько десятков метров над землёй. Между собой вертолётчики называли этот термин «преступно малой высотой». Сверху, чуть в стороне, военно-транспортные вертушки прикрывали два «крокодила» Ми-24. Группа захвата «Стингера», второй справа — Владимир Ковтун

Внезапно с холма поднялось два дымовых следа, которые лишь чудом не задели штурмовые вертолёты. Ведущий заложил крутейший вираж, одновременно сообщая группе об обстреле из гранатомёта с земли. Первый Ми-8, в котором находились Евгений Сергеев и Владимир Ковтун, сразу пошёл на посадку, высаживая спецназовцев за гребнем холма. «Гранатомётчика» успели срезать из бортового пулемёта. Второй вертолёт прикрывал группу с воздуха, а ещё выше разворачивались для захода в боевую карусель два Ми‑24.

Они успели сделать несколько заходов, после чего спецназовцы вступили в бой с явно не готовой к отражению атаки группой моджахедов. Пятнадцать минут ожесточённой перестрелки — и с помощью прикрытия сверху отряд из семнадцати человек на нескольких мотоциклах удалось уничтожить. Один из боевиков попытался скрыться, но его застрелили.

Среди вещей обнаружили три трубы пусковых установок. Их даже не успели подготовить к бою, стреляли «на глаз». Одна осталась неиспользованной. Все трофеи в тот же день передали руководству. Мохаммад Юсуф считает, что группа попала в засаду спецназовцев, решив немного поспать.

В общем, всё как обычно — если бы не дневной сон, воины Аллаха показали бы неверным, где раки зимуют.

В любом случае, FIM-92 «Стингер» оказался в руках советского командования. Хорошая работа. Советские спецназовцы с захваченными «Стингерами»

Уже на следующий день в Кабуле прошла конференция, на которой показали захваченный «Стингер» — как доказательство причастности США к афганскому конфликту. Впрочем, кто сейчас об этом помнит…

Тем же вечером Ил-76 с трубой ПЗРК и майором Сергеевым вылетел из Кандагара в Москву.

Вместо послесловия

Если бы командование так же быстро реагировало на наградные представления! Увы, золотой дождь из наград просыпался практически на всех участников, кроме непосредственных исполнителей. Политотдел встал на дыбы и отказался подписывать Сергееву с Ковтуном представления, сославшись на наличие взысканий.

И лишь неделю назад, к тридцатилетию вывода советских войск из Афганистана, президент Владимир Путин присвоил звание Героя России Владимиру Ковтуну. Награда нашла героя спустя тридцать два года. Увы, командир отряда Евгений Сергеев не дожил до этой даты и умер в 2008 году. Сказались старые раны.

Михаил Котов